Добавляем подписи осей к графику pandas с colormap#Python и Pandas для анализа данных #Визуализация данных
Быстрый ответ
Подписи к осям x и y на графике, созданном при помощи Pandas, добавляются с использованием параметров
xlabel и
ylabel метода
plot. Вы также можете редактировать подписи осей в объекте matplotlib Axes, применяя методы
set_xlabel() и
set_ylabel(). Вот пример:
# Непосредственное использование Pandas
df.plot(x='data_column', y='value_column', xlabel='Подпись X', ylabel='Подпись Y')
# Редактирование уже созданного графика с помощью matplotlib
ax = df.plot(x='data_column', y='value_column')
ax.set_xlabel('Подпись X')
ax.set_ylabel('Подпись Y')
plt.show()
Следует заменить 'datacolumn' и 'valuecolumn' на названия ваших колонок, а также 'Подпись X' и 'Подпись Y' на подходящие подписи.
Продвинутые техники работы с подписями
Ваш DataFrame – ваш лучший помощник
Pandas – это функциональный инструмент, который автоматически использует наименования индексов и колонок DataFrame в качестве подписей на графике:
# Связь с Pandas
df.index.name = 'Год'
df.columns = ['Доход', 'Рост']
ax = df.plot()
ax.set_ylabel('Млн. USD') # Почему бы нет?
plt.show()
В данном случае, 'Год' станет подписью оси x, а 'Доход' и 'Рост' появятся в легенде, обозначая различные серии данных на графике.
Давайте оживим ваши графики!
Визуализация включает не только представление данных в виде линий или точек. Мы можем сделать анализ данных более наглядным, используя разные стили маркеров, толщину линий и цветовые палитры:
ax = df.plot(lw=2, marker='o', markersize=8, colormap='plasma')
ax.set_xlabel('Год')
ax.set_ylabel('Рост')
ax.set_title('Наслаждайтесь ростом вашего бизнеса!') # Так же, как если бы вы заботились о саду. Только здесь цветения заменены доходами!
plt.show()
Здесь видно, как изменение стилей линий и маркеров делает график более выразительным.
Особые случаи и моменты, на которые стоит обратить внимание
Нужно помнить, что в новых версиях Pandas были добавлены параметры
xlabel и
ylabel для метода
plot. В более старых версиях следует использовать
plt.xlabel() и
plt.ylabel().
Пример создания графиков с несколькими осями:
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4))
df1.plot(ax=ax1)
df2.plot(ax=ax2)
ax1.set_xlabel('Годы')
ax2.set_xlabel('Годы')
ax1.set_ylabel('Значения')
ax2.set_ylabel('Значения')
plt.tight_layout()
plt.show()
Визуализация
Добавление подписей к осям x и y похоже на добавление завершающих штрихов к художественному полотну:
df.plot(kind='bar')
plt.xlabel('Подпись оси X')
plt.ylabel('Подпись оси Y')
plt.show()
Подписи на графике – словно подписание завершённого шедевра:
🎨 Ваш график теперь полностью подписан и готов к демонстрации.
Рассказываем истории с помощью графика
Создание атмосферы при помощи заголовков графика
Любой увлекательный рассказ начинается с интригующего заголовка:
ax = df.plot()
ax.set_title('Здесь начинается ваша величественная история данных') # Вполне подходит для названия книги
Заголовки помогают сосредоточить внимание на ключевых моментах.
Детализация при помощи комментариев на графике
Дайте вашим данным прошептать вам несколько секретов – скажем, комментарии:
ax = df.plot()
ax.annotate('Важный момент', xy=(eureka_date, eureka_value), xytext=(eureka_date, eureka_value+10),
arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='golden')) # Комментарии – вашим данным есть чем похвастаться
Комментарии подсвечивают ключевые моменты, делая ваш график не просто информативным, но и источником ценных знаний.
Подводим итоги
Визуальные компоненты такие, как
xlabel,
ylabel,
title и другие настройки превращают графики Pandas в цельную историю. Используйте эти элементы, чтобы ваши визуализации становились наглядными и понятными рассказами.
Екатерина Громова
аналитик данных