Добавляем подписи осей к графику pandas с colormap

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Подписи к осям x и y на графике, созданном при помощи Pandas, добавляются с использованием параметров xlabel и ylabel метода plot . Вы также можете редактировать подписи осей в объекте matplotlib Axes, применяя методы set_xlabel() и set_ylabel() . Вот пример:

Python Скопировать код # Непосредственное использование Pandas df.plot(x='data_column', y='value_column', xlabel='Подпись X', ylabel='Подпись Y') # Редактирование уже созданного графика с помощью matplotlib ax = df.plot(x='data_column', y='value_column') ax.set_xlabel('Подпись X') ax.set_ylabel('Подпись Y') plt.show()

Следует заменить 'datacolumn' и 'valuecolumn' на названия ваших колонок, а также 'Подпись X' и 'Подпись Y' на подходящие подписи.

Продвинутые техники работы с подписями

Ваш DataFrame – ваш лучший помощник

Pandas – это функциональный инструмент, который автоматически использует наименования индексов и колонок DataFrame в качестве подписей на графике:

Python Скопировать код # Связь с Pandas df.index.name = 'Год' df.columns = ['Доход', 'Рост'] ax = df.plot() ax.set_ylabel('Млн. USD') # Почему бы нет? plt.show()

В данном случае, 'Год' станет подписью оси x, а 'Доход' и 'Рост' появятся в легенде, обозначая различные серии данных на графике.

Давайте оживим ваши графики!

Визуализация включает не только представление данных в виде линий или точек. Мы можем сделать анализ данных более наглядным, используя разные стили маркеров, толщину линий и цветовые палитры:

Python Скопировать код ax = df.plot(lw=2, marker='o', markersize=8, colormap='plasma') ax.set_xlabel('Год') ax.set_ylabel('Рост') ax.set_title('Наслаждайтесь ростом вашего бизнеса!') # Так же, как если бы вы заботились о саду. Только здесь цветения заменены доходами! plt.show()

Здесь видно, как изменение стилей линий и маркеров делает график более выразительным.

Особые случаи и моменты, на которые стоит обратить внимание

Нужно помнить, что в новых версиях Pandas были добавлены параметры xlabel и ylabel для метода plot . В более старых версиях следует использовать plt.xlabel() и plt.ylabel() .

Пример создания графиков с несколькими осями:

Python Скопировать код fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4)) df1.plot(ax=ax1) df2.plot(ax=ax2) ax1.set_xlabel('Годы') ax2.set_xlabel('Годы') ax1.set_ylabel('Значения') ax2.set_ylabel('Значения') plt.tight_layout() plt.show()

Визуализация

Добавление подписей к осям x и y похоже на добавление завершающих штрихов к художественному полотну:

Python Скопировать код df.plot(kind='bar') plt.xlabel('Подпись оси X') plt.ylabel('Подпись оси Y') plt.show()

Подписи на графике – словно подписание завершённого шедевра:

Markdown Скопировать код 🎨 Ваш график теперь полностью подписан и готов к демонстрации.

Рассказываем истории с помощью графика

Создание атмосферы при помощи заголовков графика

Любой увлекательный рассказ начинается с интригующего заголовка:

Python Скопировать код ax = df.plot() ax.set_title('Здесь начинается ваша величественная история данных') # Вполне подходит для названия книги

Заголовки помогают сосредоточить внимание на ключевых моментах.

Детализация при помощи комментариев на графике

Дайте вашим данным прошептать вам несколько секретов – скажем, комментарии:

Python Скопировать код ax = df.plot() ax.annotate('Важный момент', xy=(eureka_date, eureka_value), xytext=(eureka_date, eureka_value+10), arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='golden')) # Комментарии – вашим данным есть чем похвастаться

Комментарии подсвечивают ключевые моменты, делая ваш график не просто информативным, но и источником ценных знаний.

Подводим итоги

Визуальные компоненты такие, как xlabel , ylabel , title и другие настройки превращают графики Pandas в цельную историю. Используйте эти элементы, чтобы ваши визуализации становились наглядными и понятными рассказами.

