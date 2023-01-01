Добавляем подписи осей к графику pandas с colormap

#Python и Pandas для анализа данных  #Визуализация данных  
Быстрый ответ

Подписи к осям x и y на графике, созданном при помощи Pandas, добавляются с использованием параметров xlabel и ylabel метода plot. Вы также можете редактировать подписи осей в объекте matplotlib Axes, применяя методы set_xlabel() и set_ylabel(). Вот пример:

Python

# Непосредственное использование Pandas
df.plot(x='data_column', y='value_column', xlabel='Подпись X', ylabel='Подпись Y')

# Редактирование уже созданного графика с помощью matplotlib
ax = df.plot(x='data_column', y='value_column')
ax.set_xlabel('Подпись X')
ax.set_ylabel('Подпись Y')
plt.show()

Следует заменить 'datacolumn' и 'valuecolumn' на названия ваших колонок, а также 'Подпись X' и 'Подпись Y' на подходящие подписи.

Продвинутые техники работы с подписями

Ваш DataFrame – ваш лучший помощник

Pandas – это функциональный инструмент, который автоматически использует наименования индексов и колонок DataFrame в качестве подписей на графике:



# Связь с Pandas
df.index.name = 'Год'
df.columns = ['Доход', 'Рост']
ax = df.plot()
ax.set_ylabel('Млн. USD')  # Почему бы нет?
plt.show()

В данном случае, 'Год' станет подписью оси x, а 'Доход' и 'Рост' появятся в легенде, обозначая различные серии данных на графике.

Давайте оживим ваши графики!

Визуализация включает не только представление данных в виде линий или точек. Мы можем сделать анализ данных более наглядным, используя разные стили маркеров, толщину линий и цветовые палитры:



ax = df.plot(lw=2, marker='o', markersize=8, colormap='plasma')
ax.set_xlabel('Год')
ax.set_ylabel('Рост')  
ax.set_title('Наслаждайтесь ростом вашего бизнеса!')  # Так же, как если бы вы заботились о саду. Только здесь цветения заменены доходами!
plt.show()

Здесь видно, как изменение стилей линий и маркеров делает график более выразительным.

Особые случаи и моменты, на которые стоит обратить внимание

Нужно помнить, что в новых версиях Pandas были добавлены параметры xlabel и ylabel для метода plot. В более старых версиях следует использовать plt.xlabel() и plt.ylabel().

Пример создания графиков с несколькими осями:



fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4))
df1.plot(ax=ax1)
df2.plot(ax=ax2)
ax1.set_xlabel('Годы')  
ax2.set_xlabel('Годы')  
ax1.set_ylabel('Значения')
ax2.set_ylabel('Значения') 
plt.tight_layout()
plt.show()

Визуализация

Добавление подписей к осям x и y похоже на добавление завершающих штрихов к художественному полотну:



df.plot(kind='bar')
plt.xlabel('Подпись оси X')
plt.ylabel('Подпись оси Y')
plt.show()

Подписи на графике – словно подписание завершённого шедевра:



🎨 Ваш график теперь полностью подписан и готов к демонстрации.

Рассказываем истории с помощью графика

Создание атмосферы при помощи заголовков графика

Любой увлекательный рассказ начинается с интригующего заголовка:



ax = df.plot()  
ax.set_title('Здесь начинается ваша величественная история данных')  # Вполне подходит для названия книги

Заголовки помогают сосредоточить внимание на ключевых моментах.

Детализация при помощи комментариев на графике

Дайте вашим данным прошептать вам несколько секретов – скажем, комментарии:



ax = df.plot()
ax.annotate('Важный момент', xy=(eureka_date, eureka_value), xytext=(eureka_date, eureka_value+10),
            arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='golden'))  # Комментарии – вашим данным есть чем похвастаться

Комментарии подсвечивают ключевые моменты, делая ваш график не просто информативным, но и источником ценных знаний.

Подводим итоги

Визуальные компоненты такие, как xlabel, ylabel, title и другие настройки превращают графики Pandas в цельную историю. Используйте эти элементы, чтобы ваши визуализации становились наглядными и понятными рассказами.

Полезные материалы

  1. Визуализация графиков — документация pandas 2.2.0 — Официальное руководство по созданию графиков с помощью Pandas.
  2. Добавление подписей к осям на графиках Pandas – Stack Overflow — Практические примеры настройки подписей.
  3. Учебник по Matplotlib: построение графиков с привлекательными данными — Dataquest — Учебный курс с практическими заданиями.
  4. Создание графиков в Pandas — Medium — Подробные статьи о визуализации данных с использованием Pandas.
  5. matplotlib.pyplot.subplots — Документация Matplotlib 3.8.2 — Документация о создании графиков с несколькими подграфиками.
