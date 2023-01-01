Добавление заголовочного ряда в DataFrame Pandas из CSV
Быстрый ответ
Для добавления новых имен заголовков столбцов к DataFrame
df достаточно присвоить список новых заголовков атрибуту
columns. Отметим, что количество задаваемых заголовков в списке должно равняться числу столбцов в DataFrame:
df.columns = ['Заголовок1', 'Заголовок2', 'Заголовок3']
Таким образом, вы замените старые имена на новые:
['Заголовок1', 'Заголовок2', 'Заголовок3'].
Задание заголовков при чтении файла CSV
При чтении файла CSV, который не содержит заголовки, для их добавления используйте параметр
names функции
pandas.read_csv:
df = pd.read_csv('data.csv', header=None, names=['Столбец1', 'Столбец2', 'Столбец3'])
Значение
header=None критически важно для указания pandas, что в файле отсутствуют строки заголовков. В противном случае первая строка данных будет неверно интерпретирована как заголовок.
Работа с CSV файлами имеющими разные разделители
CSV-файлы могут использовать различные разделители. Чтобы указать разделитель, используемый в файле, используйте параметр
sep:
df = pd.read_csv('data.tsv', sep='\t', header=None, names=['Столбец1', 'Столбец2', 'Столбец3'])
В данном примере показана обработка TSV-файлов (с табуляцией в качестве разделителя). Учтите, что количество имен в списке
names должно совпадать с количеством столбцов в файле.
Сохранение DataFrame с новыми заголовками
После назначения новых заголовков вы можете пожелать экспортировать DataFrame обратно в формат CSV. Для этого используйте
to_csv, не забыв установить
index=False, чтобы предотвратить сохранение индексов строк в файле:
df.to_csv('updated_data.csv', index=False)
Визуализация
Представление DataFrame напоминает витрину, где каждый столбец – это отсек с меткой:
df.columns = ['Хлеб 🍞', 'Молоко 🥛', 'Яйца 🥚']
Однозначные имена помогают разработчикам найти нужную информацию без промедления.
Установление заголовков после загрузки данных
Если требуется сначала загрузить данные и только затем задать заголовки, добавьте их в DataFrame
df после его заполнения данными:
df = pd.DataFrame(data)
df.columns = ['НовыйЗаголовок1', 'НовыйЗаголовок2', 'НовыйЗаголовок3']
Теперь каждый столбец будет иметь уникальное название, что упрощает ориентацию в данных.
Проверка структуры файла перед добавлением заголовков
Перед добавлением заголовков следует проверить структуру CSV-файла. Предварительный просмотр данных с помощью
df.head() поможет выявить возможные несоответствия и предотвратить ошибки:
print(df.head())
Это может сравниваться с дегустацией блюда перед подачей, чтобы убедиться в его качестве.
Сочетание с numpy для работы с массивами
При работе с массивами, порой, эффективней использовать numpy, а не pandas. Однако в numpy заголовки трактуются как обычная строка массива:
Продвинутое применение: Многоуровневые заголовки
Pandas поддерживает создание многоуровневых заголовков или MultiIndex, что полезно при работе с сложными структурами данных:
df.columns = pd.MultiIndex.from_tuples([('Группа1', 'Заголовок1'), ('Группа1', 'Заголовок2'), ('Группа2', 'Заголовок3')])
Это позволяет эффективно представлять сложные связи между столбцами.
