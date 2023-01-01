Добавление столбца по индексу в DataFrame pandas

Быстрый ответ

Чтобы вставить новый столбец на выбранную позицию в DataFrame, используйте функцию DataFrame.insert(loc, column, value) :

Python Скопировать код # Предположим, 'df' — это ваш DataFrame, и вы хотите добавить столбец 'NewCol' на позицию 1: df.insert(1, 'NewCol', [5, 6]) # ваш столбец успешно вставлен!

Результат:

A NewCol B 0 1 5 3 1 2 6 4

Благодаря этому методу вы можете вставлять новый столбец на желаемую позицию, передав список, серию, массив или даже скалярное значение.

Вставка и обработка столбцов: ломтик и кубик

Избегание дубликатов

Если столбец с таким же именем уже присутствует, для избежания ошибки ValueError от pandas используйте параметр allow_duplicates=True :

Python Скопировать код df.insert(2, 'ExistingCol', [7, 8], allow_duplicates=True) # pandas примет это без возмущений.

Гибкая переиндексация

Если вам нужно контролировать порядок столбцов, особенно при добавлении нескольких, переиндексация может стать вашим спасением:

Python Скопировать код new_order = ['NewCol'] + df.columns[:-1].tolist() # переупорядочение столбцов DataFrame df = df.reindex(columns=new_order)

Список и двойная проверка

Преобразуйте имена столбцов вашего DataFrame в список с помощью метода tolist() и управляйте порядком, руководствуясь своими предпочтениями.

Визуализация

Представьте свой DataFrame как структуру небоскреба:

До: 🏢 = [Этаж 1, Этаж 2, Этаж 3]

Python Скопировать код # Вставим "Новый Этаж" на вторую позицию: dataframe.insert(2, 'Новый Этаж', новые_данные)

После: 🏗️ = [Этаж 1, Этаж 2, 🏗️ Новый Этаж, Этаж 3]

Этот подход подобен добавлению этажа без изменения общей структуры здания — аккуратно и точно.

Маневры ориентации: дополнение DataFrame столбцами в начале или конце

Лидер спектакля

Хотите ваш столбец был первым? Добавьте его в начало DataFrame:

Python Скопировать код df.insert(0, 'StartCol', your_data) # теперь ваш столбец возглавляет список

Завершающий аккорд

Добавьте столбец в конец DataFrame, сложив последнюю часть вашего музыкального произведения:

Python Скопировать код df['EndCol'] = your_data # вот он, сияет в самом конце!

Нюансы, способные наткнуть на преграду

Выход за границы

Убедитесь, что индекс loc не превышает общее количество столбцов DataFrame, иначе вы столкнетесь с IndexError .

Несоответствие длин

Длина списка или массива в value должна соответствовать числу строк в DataFrame. В противном случае возникнет ошибка ValueError .

Несовместимость типов

Проверьте, чтобы типы данных добавляемого столбца были совместимы с DataFrame, чтобы избежать неприятных ошибок.

Практическое руководство: сценарии использования и советы

Когда применять метод insert()?

Метод insert() станет ведущим в вашем списке, когда вы точно знаете индекс, на который хотите поместить новый столбец.

Насколько быстро происходят вставки?

Вставка с помощью метода insert() отрабатывается достаточно быстро при единичных добавлениях. Однако при массовых вставках рекомендуется переиндексировать столбцы после всех добавлений для оптимизации производительности.

Динамическая вставка столбцов

Метод insert() удобно использовать в циклах или условных конструкциях, когда индекс или имя столбца варьируются. Это один из примеров динамического программирования в действии.

