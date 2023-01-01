Добавление столбца по индексу в DataFrame pandas#Python и Pandas для анализа данных #Анализ данных #Pandas и анализ данных
Быстрый ответ
Чтобы вставить новый столбец на выбранную позицию в DataFrame, используйте функцию
DataFrame.insert(loc, column, value):
# Предположим, 'df' — это ваш DataFrame, и вы хотите добавить столбец 'NewCol' на позицию 1:
df.insert(1, 'NewCol', [5, 6]) # ваш столбец успешно вставлен!
Результат:
A NewCol B
0 1 5 3
1 2 6 4
Благодаря этому методу вы можете вставлять новый столбец на желаемую позицию, передав список, серию, массив или даже скалярное значение.
Вставка и обработка столбцов: ломтик и кубик
Избегание дубликатов
Если столбец с таким же именем уже присутствует, для избежания ошибки
ValueError от pandas используйте параметр
allow_duplicates=True:
df.insert(2, 'ExistingCol', [7, 8], allow_duplicates=True) # pandas примет это без возмущений.
Гибкая переиндексация
Если вам нужно контролировать порядок столбцов, особенно при добавлении нескольких, переиндексация может стать вашим спасением:
new_order = ['NewCol'] + df.columns[:-1].tolist() # переупорядочение столбцов DataFrame
df = df.reindex(columns=new_order)
Список и двойная проверка
Преобразуйте имена столбцов вашего DataFrame в список с помощью метода
tolist() и управляйте порядком, руководствуясь своими предпочтениями.
Визуализация
Представьте свой DataFrame как структуру небоскреба:
До: 🏢 = [Этаж 1, Этаж 2, Этаж 3]
# Вставим "Новый Этаж" на вторую позицию:
dataframe.insert(2, 'Новый Этаж', новые_данные)
После: 🏗️ = [Этаж 1, Этаж 2, 🏗️ Новый Этаж, Этаж 3]
Этот подход подобен добавлению этажа без изменения общей структуры здания — аккуратно и точно.
Маневры ориентации: дополнение DataFrame столбцами в начале или конце
Лидер спектакля
Хотите ваш столбец был первым? Добавьте его в начало DataFrame:
df.insert(0, 'StartCol', your_data) # теперь ваш столбец возглавляет список
Завершающий аккорд
Добавьте столбец в конец DataFrame, сложив последнюю часть вашего музыкального произведения:
df['EndCol'] = your_data # вот он, сияет в самом конце!
Нюансы, способные наткнуть на преграду
Выход за границы
Убедитесь, что индекс
loc не превышает общее количество столбцов DataFrame, иначе вы столкнетесь с
IndexError.
Несоответствие длин
Длина списка или массива в
value должна соответствовать числу строк в DataFrame. В противном случае возникнет ошибка
ValueError.
Несовместимость типов
Проверьте, чтобы типы данных добавляемого столбца были совместимы с DataFrame, чтобы избежать неприятных ошибок.
Практическое руководство: сценарии использования и советы
Когда применять метод insert()?
Метод
insert() станет ведущим в вашем списке, когда вы точно знаете индекс, на который хотите поместить новый столбец.
Насколько быстро происходят вставки?
Вставка с помощью метода
insert() отрабатывается достаточно быстро при единичных добавлениях. Однако при массовых вставках рекомендуется переиндексировать столбцы после всех добавлений для оптимизации производительности.
Динамическая вставка столбцов
Метод
insert() удобно использовать в циклах или условных конструкциях, когда индекс или имя столбца варьируются. Это один из примеров динамического программирования в действии.
Екатерина Громова
аналитик данных