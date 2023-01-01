Добавление нового столбца в 2D массив NumPy: эффективные методы
Быстрый ответ
Для добавления нового столбца в двумерный массив NumPy примените функцию
numpy.column_stack:
import numpy as np
# Исходный массив
arr = np.array([[1, 2], [3, 4]])
# Столбец для добавления
new_col = np.array([5, 6])
# Расширяем массив
arr_expanded = np.column_stack((arr, new_col))
Если работаете со структурированными массивами с именованными полями, воспользуйтесь
numpy.lib.recfunctions.append_fields:
from numpy.lib import recfunctions as rfn
# Создаем структурированный массив
dtype = [('col1', int), ('col2', int)]
arr = np.array([(1, 2), (3, 4)], dtype=dtype)
# Добавляем новое поле
arr_expanded = rfn.append_fields(arr, 'col3', [5, 6], usemask=False)
В итоге полученный массив будет расширен новым столбцом.
Разнообразие сценариев: для каждого свое
Подход к добавлению столбца зависит от ваших требований и структуры массива. Давайте рассмотрим несколько распространенных случаев:
Добавление столбца в числовые массивы
Если требуется добавить столбец, заполненный нулями, используйте следующие методы:
# Добавляем столбец нулей
arr_with_zeros = np.c_[arr, np.zeros(arr.shape[0])]
# Или через hstack для большей гибкости
arr_with_zeros = np.hstack((arr, np.zeros((arr.shape[0], 1))))
Помните о необходимости согласования типов данных в массивах.
Ускорение обработки больших массивов данных
Если скорость выполнения операций критична, выполните сравнение различных методов, например,
np.hstack,
np.column_stack:
# Для маленьких массивов подойдет следующее:
new_arr = np.zeros((arr.shape[0], arr.shape[1] + 1))
new_arr[:, :-1] = arr
Сохранение континуальности массива
Существуют методы добавления столбцов, позволяющие сохранить последовательность расположения элементов массива в памяти.
Добавление множества столбцов или уникальных типов данных
Добавление нескольких столбцов
Если необходимо добавить несколько столбцов, примените
np.concatenate:
# Добавляем два новых столбца
extra_cols = np.array([[5, 6], [7, 8]])
arr_expanded = np.concatenate((arr, extra_cols), axis=1)
Добавление данных разных типов
В структурированных массивах для добавления данных разных типов используйте
rfn.append_fields.
Визуализация
Представьте массив NumPy как поезд, где каждый вагон – это столбец:
Исходный Поезд: 🚂🚃🚃🚃
Мы хотим добавить еще один вагон:
Новый Вагон: 🚋 (будет добавлен)
Для этого мы присоединяем новый вагон к нашему поезду с помощью:
np.column_stack((train_array, new_coach_array))
И в результате наш поезд приобретет новый вагон:
Расширенный Поезд: 🚂🚃🚃🚃🚋
Эта аналогия помогает понять, как мы можем модифицировать массив, эффектно добавляя к нему столбец.
Манипуляции с массивами
Индексация: использование срезов
Применяйте срезы
1:4 для более эффектного управления массивами.
Правила широковещательной передачи массивов
При добавлении одномерного столбца в двумерный массив следуйте правилам широковещательной передачи NumPy:
# Адаптируем новый столбец для добавления
new_col_shaped = new_col.reshape(-1, 1)
arr_expanded = np.hstack((arr, new_col_shaped))
Сохранение исходного массива
Важно сохранять исходный массив без изменений, работать следует с его копией.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы