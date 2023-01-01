Добавление меток к вторичной оси Y в Matplotlib: примеры

Быстрый ответ

Для добавления обозначения к дополнительной оси ординат в Matplotlib следует использовать метод set_ylabel() , применяемый к объекту, представляющему указанную ось. В приведённом ниже примере ax2 будет являться дополнительной осью Y:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt fig, ax1 = plt.subplots() ax2 = ax1.twinx() ax2.set_ylabel('Вторичное обозначение') plt.show()

Метод twinx() предназначен для создания указанной дополнительной оси, соответственно, set_ylabel() применяется уже потом. Как и в любом другом случае, обозначение вы можете настроить по своему вкусу, к примеру, задать шрифт или выбрать цвет.

Взаимодействие с двумя осями

Сложные аналитические задачи иногда требуют использования двух осей в графике. Разберёмся детальней, как добавить и настроить дополнительную ось Y в Matplotlib.

Создание дополнительной оси Y

Для создания блока дополнительной оси Y необходимо применить метод twinx() . После этого к ней можно добавить метку методом set_ylabel() :

Python Скопировать код import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # Исходные данные испольуземые в примере: x = np.linspace(0, 10, 100) y1 = np.exp(x) # Экспоненциальная зависимость y2 = np.log(x + 1) # Логарифмическая зависимость fig, ax1 = plt.subplots() # Первая ось Y и соответствующая метка ax1.plot(x, y1, 'g-') ax1.set_ylabel('Экспоненциальная зависимость', color='g') # Добавление дополнительной оси Y и соответствующей метки ax2 = ax1.twinx() ax2.plot(x, y2, 'b-') ax2.set_ylabel('Логарифмическая зависимость', color='b') plt.show()

Форматирование меток осей

Сколько-нибудь заметное визуальное представление данных имеет огромное значение. Чтобы метки осей гармонировали с образом графика и легко воспринимались, можно настроить их цвет и размер:

Python Скопировать код ax1.set_ylabel('Экспоненциальная зависимость', color='g', fontsize=14) ax2.set_ylabel('Логарифмическая зависимость', color='b', fontsize=14)

Согласование осей

Для полноценного функционирования обеих осей нельзя допускать противоречий между ними. Эту проблему можно решить, синхронизировав их масштаб и пределы:

Python Скопировать код ax1.set_ylim(0, 10000) ax2.set_ylim(0, 10)

Интеграция с Pandas

Matplotlib легко интегрируется с Pandas. Датасеты из DataFrame можно отображать на графиках, воспользовавшись параметром secondary_y=True . Затем установите метку для второй оси с помощью right_ax.set_ylabel() :

Python Скопировать код import pandas as pd # Пусть `df` – это DataFrame в Pandas с колонками 'A' и 'B' ax = df['A'].plot() ax.set_ylabel('Обозначение основной оси') ax2 = df['B'].plot(secondary_y=True) ax2.right_ax.set_ylabel('Обозначение дополнительной оси')

Тонкие настройки: кастомизация

Ориентируйтесь на свои потребности при настройке метки:

Python Скопировать код ax2.set_ylabel('Доход, $', fontsize=12, color='darkgreen')

Если нужно взаимодействовать с текущей активной осью, воспользуйтесь plt.gca().twinx() :

Python Скопировать код ax2 = plt.gca().twinx()

Визуализация

Представьте график из matplotlib как сценическую площадку для ваших данных:

Markdown Скопировать код Левая часть сцены 🎭: Основной график с своей меткой на оси Y. Правая часть сцены 🎭: Вспомогательный график с меткой дополнительной оси Y.

Python Скопировать код # Основной график в центре событий ax.set_ylabel('Преобладающая зависимость') # Уже появляется вспомогательный график ax2 = ax.twinx() ax2.set_ylabel('Дополнительная зависимость')

Таким образом, зритель сразу сможет увидеть все аспекты вашего исследования.

Markdown Скопировать код Левая часть сцены 🎭: [Преобладающая зависимость] 📉 Правая часть сцены 🎭: [Дополнительная зависимость] 📈

Каждый график имеет свой неповторимый 'тембр', в результате чего становятся понятными все обозначения на осях Y, представленные вами.

