Добавление меток к вторичной оси Y в Matplotlib: примеры
Быстрый ответ
Для добавления обозначения к дополнительной оси ординат в Matplotlib следует использовать метод
set_ylabel(), применяемый к объекту, представляющему указанную ось. В приведённом ниже примере
ax2 будет являться дополнительной осью Y:
import matplotlib.pyplot as plt
fig, ax1 = plt.subplots()
ax2 = ax1.twinx()
ax2.set_ylabel('Вторичное обозначение')
plt.show()
Метод
twinx() предназначен для создания указанной дополнительной оси, соответственно,
set_ylabel() применяется уже потом. Как и в любом другом случае, обозначение вы можете настроить по своему вкусу, к примеру, задать шрифт или выбрать цвет.
Взаимодействие с двумя осями
Сложные аналитические задачи иногда требуют использования двух осей в графике. Разберёмся детальней, как добавить и настроить дополнительную ось Y в Matplotlib.
Создание дополнительной оси Y
Для создания блока дополнительной оси Y необходимо применить метод
twinx(). После этого к ней можно добавить метку методом
set_ylabel():
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# Исходные данные испольуземые в примере:
x = np.linspace(0, 10, 100)
y1 = np.exp(x) # Экспоненциальная зависимость
y2 = np.log(x + 1) # Логарифмическая зависимость
fig, ax1 = plt.subplots()
# Первая ось Y и соответствующая метка
ax1.plot(x, y1, 'g-')
ax1.set_ylabel('Экспоненциальная зависимость', color='g')
# Добавление дополнительной оси Y и соответствующей метки
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(x, y2, 'b-')
ax2.set_ylabel('Логарифмическая зависимость', color='b')
plt.show()
Форматирование меток осей
Сколько-нибудь заметное визуальное представление данных имеет огромное значение. Чтобы метки осей гармонировали с образом графика и легко воспринимались, можно настроить их цвет и размер:
ax1.set_ylabel('Экспоненциальная зависимость', color='g', fontsize=14)
ax2.set_ylabel('Логарифмическая зависимость', color='b', fontsize=14)
Согласование осей
Для полноценного функционирования обеих осей нельзя допускать противоречий между ними. Эту проблему можно решить, синхронизировав их масштаб и пределы:
ax1.set_ylim(0, 10000)
ax2.set_ylim(0, 10)
Интеграция с Pandas
Matplotlib легко интегрируется с Pandas. Датасеты из DataFrame можно отображать на графиках, воспользовавшись параметром
secondary_y=True. Затем установите метку для второй оси с помощью
right_ax.set_ylabel():
import pandas as pd
# Пусть `df` – это DataFrame в Pandas с колонками 'A' и 'B'
ax = df['A'].plot()
ax.set_ylabel('Обозначение основной оси')
ax2 = df['B'].plot(secondary_y=True)
ax2.right_ax.set_ylabel('Обозначение дополнительной оси')
Тонкие настройки: кастомизация
Ориентируйтесь на свои потребности при настройке метки:
ax2.set_ylabel('Доход, $', fontsize=12, color='darkgreen')
Если нужно взаимодействовать с текущей активной осью, воспользуйтесь
plt.gca().twinx():
ax2 = plt.gca().twinx()
Визуализация
Представьте график из matplotlib как сценическую площадку для ваших данных:
Левая часть сцены 🎭: Основной график с своей меткой на оси Y.
Правая часть сцены 🎭: Вспомогательный график с меткой дополнительной оси Y.
# Основной график в центре событий
ax.set_ylabel('Преобладающая зависимость')
# Уже появляется вспомогательный график
ax2 = ax.twinx()
ax2.set_ylabel('Дополнительная зависимость')
Таким образом, зритель сразу сможет увидеть все аспекты вашего исследования.
Левая часть сцены 🎭: [Преобладающая зависимость] 📉
Правая часть сцены 🎭: [Дополнительная зависимость] 📈
Каждый график имеет свой неповторимый 'тембр', в результате чего становятся понятными все обозначения на осях Y, представленные вами.
Екатерина Громова
аналитик данных