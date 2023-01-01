Добавление директории в PYTHONPATH на Windows: решаем ошибки

Быстрый ответ

Чтобы добавить путь к модулю в PYTHONPATH , используйте следующую команду:

cmd Скопировать код setx PYTHONPATH "%PYTHONPATH%;C:\your\module\path"

Замените C:\your\module\path на путь к директории, которую вы хотите добавить. Это изменение станет постоянным для вашего пользователя после перезагрузки командной строки. Для временного изменения примените такую команду:

cmd Скопировать код set PYTHONPATH=%PYTHONPATH%;C:\your\module\path

Теперь Python сможет обнаружить ваши модули.

Через Windows: установка переменных окружения

В операционной системе Windows переменные окружения обеспечивают корректную работу программ. В случае Python переменная PYTHONPATH указывает интерпретатору места поиска модулей и пакетов.

Использование системного графического интерфейса

Настройка переменных окружения в Windows можно осуществить и через графический интерфейс:

Откройте раздел Свойства системы (щёлкните правой кнопкой мыши по значку "Мой компьютер" или "Этот компьютер", затем выберите "Свойства" и в них "Дополнительные параметры системы"). Перейдите к разделу Переменные окружения... В секции Системные переменные нажмите на кнопку Новая..., чтобы создать PYTHONPATH , или выберите существующую переменную и нажмите Изменить... для её модификации.

Использование командной строки

Для продвинутых пользователей или для автоматизации можно работать через командную строку:

cmd Скопировать код setx PYTHONPATH C:\Python27\Lib;C:\other\module\dirs

Добавьте путь к директории, где установлен Python (например, C:\Python27\Lib ), и другие важные пути, разделяя их символом точки с запятой. Это все равно что вы указываете выделенные пути для Питона.

Работа с разными версиями Python

Если у вас установлены разные версии Python, это может доставить трудности. Чтобы решить данную проблему, можно создать переменную окружения PY_HOME :

cmd Скопировать код setx PY_HOME C:\Python27

И затем добавить %PY_HOME% в системный путь:

cmd Скопировать код setx PATH "%PATH%;%PY_HOME%"

Правильно настроенный PATH поможет избежать конфликтов между разными версиями Python.

Манипуляции с sys.path

Если вы хотите настроить пути поиска модулей прямо в коде вашего скрипта на Python, воспользуйтесь списком sys.path :

Python Скопировать код import sys sys.path.append(r"C:\My_Projects") # Добавляйте пути, точно так же, как ингредиенты в пиццу!

Рекомендуется использовать сырые строки (с префиксом r ), чтобы избежать ошибок из-за символов экранирования в путях Windows.

Проверка работы

После того как вы настроите переменные окружения через графический интерфейс или командную строку, вам будет необходимо перезагрузить систему или командную строку, чтобы изменения вступили в силу. Проверьте доступность Python, введя python в командной строке, и обратите внимание на возможные ошибки в PYTHONPATH и названиях модулей. Не допускайте ошибок из-за опечаток!

Визуализация

PYTHONPATH можно представить как диспетчерскую вышку, которая указывает Python путь к необходимым «пунктам назначения» — модулям и пакетам. Важно регулярно обновлять «воздушные маршруты» для обеспечения корректной работы.

Markdown Скопировать код 🛫 Система: ["Маршрут A", "Маршрут B", "Маршрут PYTHONPATH"] Python исполняет роль пилота: 🐍 Python на подходе -> 🗺️ Получает маршрут (PYTHONPATH) -> 📍 Прибывает в пункт назначения (Модули/Пакеты)

Для обновления маршрутов используйте:

Bash Скопировать код set PYTHONPATH=%PYTHONPATH%;C:\new\flight\route

ew\flight\route

Теперь Python знает, куда нужно двигаться:

Markdown Скопировать код До обновления: 🗺️ ["Маршрут A", "Маршрут B"] После обновления: 🗺️ ["Маршрут A", "Маршрут B", "Новый Маршрут"]

Python как бы говорит: «О, появился новый маршрут! Пора исследовать его!»

Когда вмешивается закон Мерфи

Решение возникших проблем — это неотъемлемая часть настройки окружения. Рассмотрим типичные трудности:

Проверьте свою среду

Посмотрите на установленные переменные окружения:

cmd Скопировать код echo %PYTHONPATH%

Убедитесь, что пути в PYTHONPATH действительно существуют и указаны корректно.

История о пропавшем модуле

Если вы столкнулись с ошибкой No module named coltrane , удостоверьтесь, что указанный в PYTHONPATH путь действительно содержит этот модуль и он правильно назван.

Быстрая смена версии Python

Используя ранее описанный метод PY_HOME , вы можете легко переключаться между версиями Python, просто обновив значение PY_HOME .

cmd Скопировать код setx PY_HOME C:\Python39

Затем перезапустите систему или командную строку, чтобы изменения вступили в силу.

Проверьте, работает ли Python

После настройки переменных PY_HOME и PATH проверьте, что команда python работает в командной строке из любого места:

cmd Скопировать код python --version # Python 3.9.5: "Моя анаконда ничего не упускает (Python 3.9.5)!"

Полезные материалы