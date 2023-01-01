Добавление директории в PYTHONPATH на Windows: решаем ошибки
Быстрый ответ
Чтобы добавить путь к модулю в
PYTHONPATH, используйте следующую команду:
setx PYTHONPATH "%PYTHONPATH%;C:\your\module\path"
Замените
C:\your\module\path на путь к директории, которую вы хотите добавить. Это изменение станет постоянным для вашего пользователя после перезагрузки командной строки. Для временного изменения примените такую команду:
set PYTHONPATH=%PYTHONPATH%;C:\your\module\path
Теперь Python сможет обнаружить ваши модули.
Через Windows: установка переменных окружения
В операционной системе Windows переменные окружения обеспечивают корректную работу программ. В случае Python переменная
PYTHONPATH указывает интерпретатору места поиска модулей и пакетов.
Использование системного графического интерфейса
Настройка переменных окружения в Windows можно осуществить и через графический интерфейс:
- Откройте раздел Свойства системы (щёлкните правой кнопкой мыши по значку "Мой компьютер" или "Этот компьютер", затем выберите "Свойства" и в них "Дополнительные параметры системы").
- Перейдите к разделу Переменные окружения...
- В секции Системные переменные нажмите на кнопку Новая..., чтобы создать
PYTHONPATH, или выберите существующую переменную и нажмите Изменить... для её модификации.
Использование командной строки
Для продвинутых пользователей или для автоматизации можно работать через командную строку:
setx PYTHONPATH C:\Python27\Lib;C:\other\module\dirs
Добавьте путь к директории, где установлен Python (например,
C:\Python27\Lib), и другие важные пути, разделяя их символом точки с запятой. Это все равно что вы указываете выделенные пути для Питона.
Работа с разными версиями Python
Если у вас установлены разные версии Python, это может доставить трудности. Чтобы решить данную проблему, можно создать переменную окружения
PY_HOME:
setx PY_HOME C:\Python27
И затем добавить
%PY_HOME% в системный путь:
setx PATH "%PATH%;%PY_HOME%"
Правильно настроенный
PATH поможет избежать конфликтов между разными версиями Python.
Манипуляции с sys.path
Если вы хотите настроить пути поиска модулей прямо в коде вашего скрипта на Python, воспользуйтесь списком
sys.path:
import sys
sys.path.append(r"C:\My_Projects") # Добавляйте пути, точно так же, как ингредиенты в пиццу!
Рекомендуется использовать сырые строки (с префиксом
r), чтобы избежать ошибок из-за символов экранирования в путях Windows.
Проверка работы
После того как вы настроите переменные окружения через графический интерфейс или командную строку, вам будет необходимо перезагрузить систему или командную строку, чтобы изменения вступили в силу. Проверьте доступность Python, введя
python в командной строке, и обратите внимание на возможные ошибки в
PYTHONPATH и названиях модулей. Не допускайте ошибок из-за опечаток!
Визуализация
PYTHONPATH можно представить как диспетчерскую вышку, которая указывает Python путь к необходимым «пунктам назначения» — модулям и пакетам. Важно регулярно обновлять «воздушные маршруты» для обеспечения корректной работы.
🛫 Система: ["Маршрут A", "Маршрут B", "Маршрут PYTHONPATH"]
Python исполняет роль пилота:
🐍 Python на подходе -> 🗺️ Получает маршрут (PYTHONPATH) -> 📍 Прибывает в пункт назначения (Модули/Пакеты)
Для обновления маршрутов используйте:
set PYTHONPATH=%PYTHONPATH%;C:\new\flight\route
Теперь Python знает, куда нужно двигаться:
До обновления: 🗺️ ["Маршрут A", "Маршрут B"]
После обновления: 🗺️ ["Маршрут A", "Маршрут B", "Новый Маршрут"]
Python как бы говорит: «О, появился новый маршрут! Пора исследовать его!»
Когда вмешивается закон Мерфи
Решение возникших проблем — это неотъемлемая часть настройки окружения. Рассмотрим типичные трудности:
Проверьте свою среду
Посмотрите на установленные переменные окружения:
echo %PYTHONPATH%
Убедитесь, что пути в
PYTHONPATH действительно существуют и указаны корректно.
История о пропавшем модуле
Если вы столкнулись с ошибкой
No module named coltrane, удостоверьтесь, что указанный в
PYTHONPATH путь действительно содержит этот модуль и он правильно назван.
Быстрая смена версии Python
Используя ранее описанный метод
PY_HOME, вы можете легко переключаться между версиями Python, просто обновив значение
PY_HOME.
setx PY_HOME C:\Python39
Затем перезапустите систему или командную строку, чтобы изменения вступили в силу.
Проверьте, работает ли Python
После настройки переменных
PY_HOME и
PATH проверьте, что команда
python работает в командной строке из любого места:
python --version # Python 3.9.5: "Моя анаконда ничего не упускает (Python 3.9.5)!"
Полезные материалы
- Установка модулей Python — Python 3.12.1 – официальная инструкция по установке пакетов Python.
- Модули в Python — Python 3.12.1 – здесь разъясняется, как Python осуществляет поиск модулей.
- SetX – установка переменных окружения – CMD Windows – как установить переменные окружения в Windows через командную строку.
- Как добавить Python в системную переменную PATH – руководство по добавлению Python в системный PATH.
- Использование Python-сред в Visual Studio Code – как управлять средами Python в среде Visual Studio Code.
- Настройка Python-интерпретатора в PyCharm – как настраивать интерпретатор Python в среде PyCharm.
Антон Крылов
Python-разработчик