Добавление данных в пустой DataFrame в Pandas: почему и как?

Быстрый ответ

Для добавления данных в пустой DataFrame, можно воспользоваться методом .append() при работе с небольшими объемами данных или же выбрать pd.concat() , подходящий для обработки больших данных.

Python Скопировать код import pandas as pd # Создаем пустой DataFrame df = pd.DataFrame() # Добавляем строку посредством словаря (параметр ignore_index=True нужен для сохранения порядка) df = df.append({'column1': 'value1', 'column2': 'value2'}, ignore_index=True) # Добавляем несколько строк с помощью concat (как на настоящем data-пати) rows_to_append = [{'column1': 'value1a', 'column2': 'value2a'}, {'column1': 'value1b', 'column2': 'value2b'}] df = pd.concat([df, pd.DataFrame(rows_to_append)], ignore_index=True)

Переключение с append на concat

Если выполнение метода .append() начинает тормозить, нужно переключиться на pd.concat() . Этот метод предотвращает частое переаннулирование памяти при добавлении новых строк, что улучшает процесс добавления данных.

Python Скопировать код # Преобразовываем список строк в DataFrame rows_to_append_df = pd.DataFrame(rows_to_append) # Объединяем DataFrame'ы df = pd.concat([df, rows_to_append_df], ignore_index=True)

Убедитесь, что данные правильно подготовлены

Перед добавлением новых данных нужно убедиться, что они имеют подходящий формат. В противном случае вероятность ошибок увеличивается.

Python Скопировать код # Если у вас есть Series, преобразуйте его в DataFrame перед добавлением series_to_append = pd.Series(['value1c', 'value2c'], index=['column1', 'column2']) df = pd.concat([df, series_to_append.to_frame().T], ignore_index=True)

Визуализация

Пустой DataFrame напоминает незаполненную книжную полку (📚) — символ одиночества, особенно тогда, когда можно легко его преобразить!

Добавление строк аналогично размещению новых книг. Как приятно обновлять коллекцию (в случае с данными — заполнять новыми строками)!

Так теперь выглядит ваша книжная полка:

Когда append не справляется

Используя метод .append() для непосредственного добавления словарей, не забывайте устанавливать ignore_index=True , чтобы избежать проблем с индексацией данных.

Python Скопировать код # Добавляем без ignore_index и рискуем столкнуться с проблемами df = df.append([{'column1': 'value1d', 'column2': 'value2d'}]) # Правильное использование ignore_index df = df.append([{'column1': 'value1d', 'column2': 'value2d'}], ignore_index=True)

Использование pd.concat для работы с большими данными

Метод pd.concat() предоставляет новые возможности, позволяя объединять данные более эффективно, не устанавливая ограничений на ось и доступно управлять именами столбцов.

Python Скопировать код # Дополнительные данные для объединения another_df = pd.DataFrame([{'column1': 'value1e', 'column2': 'value2e'}]) df = pd.concat([df, another_df], ignore_index=True)

Завершение

Преимущества метода append

Метод .append() хорош для быстрых операций и небольших объемов данных, но может оказаться не подходящим при работе с большими данными из-за замедления процесса.

Достоинства concat

pd.concat() идеально подходит для работы с разнородными данными и большим объемом информации, благодаря чему становится незаменимым инструментом для анализа данных.

Важность соответствия форматов данных

Прежде чем добавлять данные, всегда проверяйте их форматы, чтобы избежать нежелательных сдвигов столбцов и ошибок преобразования типов с использованием df.dtypes .

