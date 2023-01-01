Добаляем новую строку в CSV файл Python: эффективные методы

Быстрый ответ

Чтобы быстро вставить новую строку в CSV-файл, применяйте модуль csv в Python. Откройте файл в режиме добавления ( 'a' ), создайте csv.writer и добавьте новые данные с помощью .writerow() . Вот пример:

Python Скопировать код import csv new_row = ['data1', 'data2', 'data3'] with open('file.csv', 'a', newline='') as f: csv.writer(f).writerow(new_row) # Вот так просто можно дополнить CSV-файл новой строкой!

С параметром newline='' вы избежите ненужных переносов строк. Именно этот минимальный код и добавит новые данные в ваш 'file.csv'.

Разные подходы для разных версий Python и системы

Если у вас Python 2.7...

Для пользователей Python 2.7 на Windows предпочтительнее использовать бинарный режим ( 'ab' ):

Python Скопировать код with open('file.csv', 'ab') as f: csv.writer(f).writerow(new_row) # Python 2.7 и бинарный режим – идеальная комбинация!

Хотите упорядочить колонки? Воспользуйтесь csv.DictWriter !

Для того чтобы столбцы в CSV файле были упорядочены, используйте csv.DictWriter с указанием fieldnames :

Python Скопировать код with open('file.csv', 'a', newline='') as f: writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=['col1', 'col2', 'col3']) writer.writerow({'col1': 'data1', 'col2': 'data2', 'col3': 'data3'}) # И столбцы организованы в нужном порядке.

Знакомьтесь: Pandas для обработки больших данных

Для работы с большими данными удобно применять библиотеку Pandas. Она значительно облегчает процесс. Метод DataFrame.to_csv автоматически учитывает необходимые параметры режима и заголовков:

Python Скопировать код import pandas as pd df_new_row = pd.DataFrame([['data1', 'data2', 'data3']], columns=['col1', 'col2', 'col3']) df_new_row.to_csv('file.csv', mode='a', index=False, header=False) # Pandas облегчает работу с большим объемом данных!

Визуализация

Визуализируйте CSV-файл как поезд, где каждая строка представляет собой отдельный вагон:

Markdown Скопировать код 🚂 == CSV-файл (до добавления строки) 🚃🚃🚃 == Строки (уже существующие данные)

Когда вы добавляете новую строку, это напоминает подсоединение дополнительного вагона:

Python Скопировать код with open('train.csv', 'a', newline='') as train_file: writer = csv.writer(train_file) writer.writerow(['🆕🚃']) # Именно таким образом мы подсоединяем новый вагон!

И вот наш "поезд" с дополнительным вагоном:

Markdown Скопировать код 🚂🚃🚃🚃➕🆕🚃 == CSV-файл (уже обновленный)

Вперед, на новые вершины данных! Поезд продолжает свой маршрут с обновленной информацией на борту.

Для разработчика: детали, которые играют большую роль

Избегайте полной перезаписи

Не усложняйте себе жизнь. Вместо режима 'w' , который удаляет все предыдущие данные, используйте режим 'a' для добавления новых данных.

Секрет эффективного добавления данных

Экономьте свои ресурсы и время через добавление строк без полной перезаписи файла – ваше руководство будет в восторге!

Правильный выбор режима – половина битвы

Также, как и неподходящий наряд на пляж может испортить отдых, правильный режим файла в разных версиях Python поможет предотвратить ошибки, связанные с переносом строк и кодировкой файла.

Pandas: не только для зоопарка

Метод to_csv в Pandas с mode='a' станет вашим спасением при сложных операциях с данными в формате DataFrame.

Маленькие детали, которые действительно важны

Добавление строк пакетами

Используйте writer.writerows(list_of_rows) в модуле csv или df.to_csv в Pandas, чтобы добавить несколько строк одновременно.

Контроль доступа

В многопоточной среде конфликты доступа к файлам могут создать проблемы для вашего CSV. Будьте начеку!

Проверьте, прежде чем начать работу

Убедитесь, что файл существует, прежде, чем начать процесс добавления:

Python Скопировать код import os file_exists = os.path.isfile('file.csv') with open('file.csv', 'a', newline='') as f: writer = csv.writer(f) if not file_exists: writer.writerow(['Header1', 'Header2', 'Header3']) # Сначала записываем заголовок! writer.writerow(new_row) # Чем больше данных, тем лучше!

