Динамическое добавление свойств в класс Python: __getattribute__

Динамическое добавление свойств в класс Python:

Быстрый ответ

Если вы хотите добавить новое свойство в класс Python, подойдёт функция setattr() . Рассмотрим простой пример:

Python Скопировать код class Demo: pass # Вводим в класс Demo новое свойство 'data' со значением 42 setattr(Demo, 'data', 42) # Получаем доступ к свойству 'data' print(Demo().data) # Вывод: 42

Здесь мы модифицировали класс Demo , добавив в него новый атрибут data . Довольно занимательно, не правда ли?

Добавление свойств в класс динамически с помощью дескрипторов

Базовые сведения о дескрипторах

Дескрипторы являются основой свойств, методов и статических методов в Python. Они регулируют доступ к атрибутам и обеспечивают уникальные способы управления этим доступом. Дескрипторы могут реализовывать методы __get__ , __set__ и __delete__ , контролируя доступ к атрибутам, подобно охраннику, который определяет, кто попадает на вечеринку.

Python Скопировать код class ReadOnly: def __get__(self, instance, owner): return "Это только для чтения" class MyClass: readOnly = ReadOnly() obj = MyClass() print(obj.readOnly) # Вывод: Это только для чтения

Связка свойств и дескрипторов в коде

Суть функции property() в её простоте. Она является стандартным дескриптором и упрощает создание атрибутов с заданным поведением.

Python Скопировать код class MyClass: def __init__(self): self._my_prop = 0 @property def my_prop(self): return self._my_prop @my_prop.setter def my_prop(self, value): self._my_prop = value obj = MyClass() obj.my_prop = 42 # Взаимодействие с сеттером print(obj.my_prop) # Вывод: 42, взаимодействие с геттером

Метапрограммирование с дескрипторами: следующий уровень

В мире метапрограммирования классы Python обладают динамической природой, позволяя обращаться к свойствам, изначально отсутствующим в классе.

Python Скопировать код def create_property(name): storage_name = '_' + name @property def prop(self): return getattr(self, storage_name) @prop.setter def prop(self, value): setattr(self, storage_name, value) return prop class MyClass: pass # Создаём динамическое свойство и добавляем его в класс new_property = create_property('dynamic_prop') setattr(MyClass, 'dynamic_prop', new_property) obj = MyClass() obj.dynamic_prop = 'Привет' print(obj.dynamic_prop) # Вывод: Привет

Визуализация

Можно представить, что добавление нового свойства в класс — это как монтаж дополнительного двигателя на уже движущемся поезде, причём выполняемый без сбоев и проблем.

Markdown Скопировать код Поезд (🚂) = Класс Python Новый двигатель (🔧🆕) = Динамическое свойство

Python Скопировать код Class Train: pass def add_engine(train, property_name, value): setattr(train, property_name, value)

До добавления:

Markdown Скопировать код 🚂: [🚋 Старый двигатель]

Процесс динамического добавления:

Python Скопировать код add_engine(Train, 'new_engine', 'Мощный турбо')

После добавления:

Markdown Скопировать код 🚂: [🚋 Старый двигатель, 🔧🆕 Мощный турбо]

Управление динамическими свойствами

Сила использования getattr

С помощью __getattr__ можно определить поведение при обращении к несуществующему атрибуту. Это подобно ситуации, когда посылка перенаправляется на альтернативный адрес, если адресат не найден.

Python Скопировать код class LazyDB: def __getattr__(self, name): value = 'Значение для ' + name setattr(self, name, value) return value db = LazyDB() print(db.some_prop) # Вывод: Значение для some_prop

Немутабельные классы

Метод __setattr__ можно переопределить для создания имитации немутабельной записи, отклоняя попытки изменения после выполнения инициализации.

Python Скопировать код class ImmutableClass: def __init__(self, **properties): super().__setattr__('_is_initialized', False) for key, value in properties.items(): setattr(self, key, value) super().__setattr__('_is_initialized', True) def __setattr__(self, key, value): if hasattr(self, '_is_initialized') and self._is_initialized: raise AttributeError(f"Атрибут {key} доступен только для чтения") super().__setattr__(key, value) immutable = ImmutableClass(property_one='Значение') immutable.property_one = 'Новое значение' # Вызовет исключение AttributeError

Манки-патчинг

Манки-патчинг — это техника, представляющая собой изменение модулей или классов в реальном времени, что сродни замене колёс на автомобиле в движении.

Python Скопировать код class SomeClass: pass def new_method(self): return 'Добавлен новый метод' SomeClass.new_method = new_method print(SomeClass().new_method()) # Вывод: Добавлен новый метод

