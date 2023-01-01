Динамическое добавление свойств в класс Python: __getattribute__

Динамическое добавление свойств в класс Python:
Быстрый ответ
Если вы хотите добавить новое свойство в класс Python, подойдёт функция
setattr(). Рассмотрим простой пример:
class Demo: pass
# Вводим в класс Demo новое свойство 'data' со значением 42
setattr(Demo, 'data', 42)
# Получаем доступ к свойству 'data'
print(Demo().data) # Вывод: 42
Здесь мы модифицировали класс
Demo, добавив в него новый атрибут
data. Довольно занимательно, не правда ли?
Добавление свойств в класс динамически с помощью дескрипторов
Базовые сведения о дескрипторах
Дескрипторы являются основой свойств, методов и статических методов в Python. Они регулируют доступ к атрибутам и обеспечивают уникальные способы управления этим доступом. Дескрипторы могут реализовывать методы
__get__,
__set__ и
__delete__, контролируя доступ к атрибутам, подобно охраннику, который определяет, кто попадает на вечеринку.
class ReadOnly:
def __get__(self, instance, owner):
return "Это только для чтения"
class MyClass:
readOnly = ReadOnly()
obj = MyClass()
print(obj.readOnly) # Вывод: Это только для чтения
Связка свойств и дескрипторов в коде
Суть функции
property() в её простоте. Она является стандартным дескриптором и упрощает создание атрибутов с заданным поведением.
class MyClass:
def __init__(self):
self._my_prop = 0
@property
def my_prop(self):
return self._my_prop
@my_prop.setter
def my_prop(self, value):
self._my_prop = value
obj = MyClass()
obj.my_prop = 42 # Взаимодействие с сеттером
print(obj.my_prop) # Вывод: 42, взаимодействие с геттером
Метапрограммирование с дескрипторами: следующий уровень
В мире метапрограммирования классы Python обладают динамической природой, позволяя обращаться к свойствам, изначально отсутствующим в классе.
def create_property(name):
storage_name = '_' + name
@property
def prop(self):
return getattr(self, storage_name)
@prop.setter
def prop(self, value):
setattr(self, storage_name, value)
return prop
class MyClass:
pass
# Создаём динамическое свойство и добавляем его в класс
new_property = create_property('dynamic_prop')
setattr(MyClass, 'dynamic_prop', new_property)
obj = MyClass()
obj.dynamic_prop = 'Привет'
print(obj.dynamic_prop) # Вывод: Привет
Визуализация
Можно представить, что добавление нового свойства в класс — это как монтаж дополнительного двигателя на уже движущемся поезде, причём выполняемый без сбоев и проблем.
Поезд (🚂) = Класс Python
Новый двигатель (🔧🆕) = Динамическое свойство
Class Train:
pass
def add_engine(train, property_name, value):
setattr(train, property_name, value)
До добавления:
🚂: [🚋 Старый двигатель]
Процесс динамического добавления:
add_engine(Train, 'new_engine', 'Мощный турбо')
После добавления:
🚂: [🚋 Старый двигатель, 🔧🆕 Мощный турбо]
Управление динамическими свойствами
Сила использования getattr
С помощью
__getattr__ можно определить поведение при обращении к несуществующему атрибуту. Это подобно ситуации, когда посылка перенаправляется на альтернативный адрес, если адресат не найден.
class LazyDB:
def __getattr__(self, name):
value = 'Значение для ' + name
setattr(self, name, value)
return value
db = LazyDB()
print(db.some_prop) # Вывод: Значение для some_prop
Немутабельные классы
Метод
__setattr__ можно переопределить для создания имитации немутабельной записи, отклоняя попытки изменения после выполнения инициализации.
class ImmutableClass:
def __init__(self, **properties):
super().__setattr__('_is_initialized', False)
for key, value in properties.items():
setattr(self, key, value)
super().__setattr__('_is_initialized', True)
def __setattr__(self, key, value):
if hasattr(self, '_is_initialized') and self._is_initialized:
raise AttributeError(f"Атрибут {key} доступен только для чтения")
super().__setattr__(key, value)
immutable = ImmutableClass(property_one='Значение')
immutable.property_one = 'Новое значение' # Вызовет исключение AttributeError
Манки-патчинг
Манки-патчинг — это техника, представляющая собой изменение модулей или классов в реальном времени, что сродни замене колёс на автомобиле в движении.
class SomeClass: pass
def new_method(self):
return 'Добавлен новый метод'
SomeClass.new_method = new_method
print(SomeClass().new_method()) # Вывод: Добавлен новый метод
Семён Козлов
инженер автоматизации