Динамическое добавление свойств в класс Python: __getattribute__

Динамическое добавление свойств в класс Python:

#Основы Python  #ООП в Python  #Классы и наследование  
Быстрый ответ

Если вы хотите добавить новое свойство в класс Python, подойдёт функция setattr(). Рассмотрим простой пример:

class Demo: pass

# Вводим в класс Demo новое свойство 'data' со значением 42
setattr(Demo, 'data', 42)

# Получаем доступ к свойству 'data'
print(Demo().data)  # Вывод: 42

Здесь мы модифицировали класс Demo, добавив в него новый атрибут data. Довольно занимательно, не правда ли?

Добавление свойств в класс динамически с помощью дескрипторов

Базовые сведения о дескрипторах

Дескрипторы являются основой свойств, методов и статических методов в Python. Они регулируют доступ к атрибутам и обеспечивают уникальные способы управления этим доступом. Дескрипторы могут реализовывать методы __get__, __set__ и __delete__, контролируя доступ к атрибутам, подобно охраннику, который определяет, кто попадает на вечеринку.

class ReadOnly:
    def __get__(self, instance, owner):
        return "Это только для чтения"

class MyClass:
    readOnly = ReadOnly()

obj = MyClass()
print(obj.readOnly)  # Вывод: Это только для чтения

Связка свойств и дескрипторов в коде

Суть функции property() в её простоте. Она является стандартным дескриптором и упрощает создание атрибутов с заданным поведением.

class MyClass:
    def __init__(self):
        self._my_prop = 0

    @property
    def my_prop(self):
        return self._my_prop

    @my_prop.setter
    def my_prop(self, value):
        self._my_prop = value

obj = MyClass()
obj.my_prop = 42  # Взаимодействие с сеттером
print(obj.my_prop)  # Вывод: 42, взаимодействие с геттером

Метапрограммирование с дескрипторами: следующий уровень

В мире метапрограммирования классы Python обладают динамической природой, позволяя обращаться к свойствам, изначально отсутствующим в классе.

def create_property(name):
    storage_name = '_' + name
    @property
    def prop(self):
        return getattr(self, storage_name)
    @prop.setter
    def prop(self, value):
        setattr(self, storage_name, value)
    return prop

class MyClass:
    pass

# Создаём динамическое свойство и добавляем его в класс
new_property = create_property('dynamic_prop')
setattr(MyClass, 'dynamic_prop', new_property)

obj = MyClass()
obj.dynamic_prop = 'Привет'
print(obj.dynamic_prop)  # Вывод: Привет

Визуализация

Можно представить, что добавление нового свойства в класс — это как монтаж дополнительного двигателя на уже движущемся поезде, причём выполняемый без сбоев и проблем.

Поезд (🚂) = Класс Python
Новый двигатель (🔧🆕) = Динамическое свойство
Class Train:
  pass

def add_engine(train, property_name, value):
  setattr(train, property_name, value)

До добавления:

🚂: [🚋 Старый двигатель]

Процесс динамического добавления:

add_engine(Train, 'new_engine', 'Мощный турбо')

После добавления:

🚂: [🚋 Старый двигатель, 🔧🆕 Мощный турбо]

Управление динамическими свойствами

Сила использования getattr

С помощью __getattr__ можно определить поведение при обращении к несуществующему атрибуту. Это подобно ситуации, когда посылка перенаправляется на альтернативный адрес, если адресат не найден.

class LazyDB:
    def __getattr__(self, name):
        value = 'Значение для ' + name
        setattr(self, name, value)
        return value

db = LazyDB()
print(db.some_prop)  # Вывод: Значение для some_prop

Немутабельные классы

Метод __setattr__ можно переопределить для создания имитации немутабельной записи, отклоняя попытки изменения после выполнения инициализации.

class ImmutableClass:
    def __init__(self, **properties):
        super().__setattr__('_is_initialized', False)
        for key, value in properties.items():
            setattr(self, key, value)
        super().__setattr__('_is_initialized', True)

    def __setattr__(self, key, value):
        if hasattr(self, '_is_initialized') and self._is_initialized:
            raise AttributeError(f"Атрибут {key} доступен только для чтения")
        super().__setattr__(key, value)

immutable = ImmutableClass(property_one='Значение')
immutable.property_one = 'Новое значение'  # Вызовет исключение AttributeError

Манки-патчинг

Манки-патчинг — это техника, представляющая собой изменение модулей или классов в реальном времени, что сродни замене колёс на автомобиле в движении.

class SomeClass: pass

def new_method(self):
    return 'Добавлен новый метод'

SomeClass.new_method = new_method

print(SomeClass().new_method())  # Вывод: Добавлен новый метод

Полезные материалы

  1. Функция Python setattr() – Использование setattr() для динамического добавления свойств в Python.
  2. Встроенные типы — атрибут dict в Python: Изучение атрибута dict для управления состоянием класса.
  3. Руководство по дескрипторам: Основы создания управляемых атрибутов с использованием дескрипторов.
  4. Метаклассы в Python: Глубокое погружение в метаклассы для продвинутой работы с классами Python.
  5. Встроенные функции — функция type(): Как использовать type() для создания классов на лету.
  6. Декораторы в Python: Применение декораторов для динамического расширения функциональности классов в Python.
Семён Козлов

инженер автоматизации

