Декодирование URL-адреса в UTF-8 в Python 2.7: примеры и решения
Быстрый ответ
Для декодирования URL, закодированных в UTF-8, в Python воспользуйтесь функцией
urllib.parse.unquote.
from urllib.parse import unquote
# Теперь мы можем увидеть раскодированный символ галочки! ✓
print(unquote('%E2%9C%93'))
Вам просто нужно передать закодированный URL этой функции, и она выполнит всю работу за вас.
Процесс декодирования URL в UTF-8
Применение кодирования URL обеспечивает передачу данных в сети и позволяет использовать специальные и запрещённые символы внутри адресов. Используйте
unquote для того, чтобы преобразовать закодированные URL обратно в читаемые строки.
Способы декодирования URL в UTF-8: Python 2 и Python 3
Python 3 использует метод
urllib.parse.unquote для декодирования, в отличие от Python 2, в котором необходимо сначала применить
urllib.unquote, а затем произвести ручное декодирование:
import urllib
# В Python 2 для этого придется ручками декодировать!
decoded_str = urllib.unquote(encoded_str).decode('utf8')
Обработка специальных символов: подводные камни
Специальные символы в URL могут создать кое-какие трудности, но функция
unquote решает эти проблемы, аккуратно преобразуя их обратно:
print(unquote('example.com?title=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0'))
# Вау! Теперь это выглядит как русское слово: example.com?title=правовая+защита
Не забывайте проверять, соответствует ли декодированный URL вашим изначальным ожиданиям.
Переход с Python 2 на Python 3
В процессе перехода с Python 2 на Python 3? Учтите, что в третьей версии модули
urllib получили новые имена, например,
urllib.request и
urllib.parse.
HTML-сущности и декодирование URL
Обработка HTML-сущностей в URL может быть сложной задачей. Однако сочетание
urllib и
html.unescape поможет вам правильно обработать и эти случаи:
import html
# Для работы с HTML-сущностями пригодится html.unescape
decoded_html = html.unescape(urllib.parse.unquote(encoded_str))
Визуализация
Можно сравнить процесс декодирования URL с работой декодера, который переводит длинные строки символов в удобочитаемую форму.
Исходный закодированный URL:
%E8%A7%A3%E7%A0%81
Ведь сначала это всё кажется бессмысленным набором символов:
%E8%A7%A3%E7%A0%81
urllib.parse.unquote('%E8%A7%A3%E7%A0%81')
Но применяем декодер:
И перед вами уже читаемый результат!
Раскодированный URL: 解码
Этот процесс наиболее наглядно можно описать как разгадывание шифрованных сообщений в виде кодированных URL.
Что выбрать: встроенные функции или сторонние библиотеки
Встроенные в Python инструменты, такие как
urllib.parse.unquote, в большинстве случаев справляются с задачей декодирования URL. Однако библиотека
requests может предложить больше возможностей и удобства.
from requests.utils import unquote
print(unquote('https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Ffoo%3Fbar%3Dbaz'))
# Согласитесь, это намного лаконичнее, чем вводить https и www каждый раз.
Эффективность встречается с функциональностью
Важно помнить, что простота и продуктивность – залог успешного программирования. Простые решения, как
requests.utils.unquote, значительно повышают читабельность кода и его производительность.
Широкий функционал и возможность кастомизации
Модуль
urllib – встроенный инструмент в Python, он универсален и позволяет кастомизацию. Несмотря на то что
requests хорошо справляется с большим числом задач,
urllib предоставляет более изощренный контроль для сложных ситуаций.
Отладка и обработка ошибок
Проблемы с декодированием могут привести к ошибкам в данных или даже к уязвимостям. Важно понимать разницу между URL-кодированием и HTML-кодированием и использовать соответствующий метод декодирования, чтобы избежать ошибок.
Необходимо регулярно проверять корректность декодированных URL, проводить тестирования и разрабатывать стратегии противодействия возможным проблемам.
Полезные материалы
- urllib.parse — Анализ URL на составные части — Документация Python 3.12.2 — Официальное руководство по анализу URL в Python 3.
- Проработка Unicode и кодировок символов в Python: глубокое погружение — Руководство, которое поможет вам лучше понять работу с кодировками символов в Python.
- Процентное кодирование – Википедия — Объясняющий процентное кодирование материал на Википедии.
- Библиотека Requests в Python (Полное руководство) — Самое подробное руководство по работе с библиотекой requests в Python.
- Unicode HOWTO — Документация Python 3.12.2 — Раздел документации Python, посвященный работе с Unicode.
- Декодирование и кодирование URL — Инструмент для онлайн-декодирования и кодирования URL в UTF-8.
Антон Крылов
Python-разработчик