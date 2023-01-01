Декодирование URL-адреса в UTF-8 в Python 2.7: примеры и решения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для декодирования URL, закодированных в UTF-8, в Python воспользуйтесь функцией urllib.parse.unquote .

Python Скопировать код from urllib.parse import unquote # Теперь мы можем увидеть раскодированный символ галочки! ✓ print(unquote('%E2%9C%93'))

Вам просто нужно передать закодированный URL этой функции, и она выполнит всю работу за вас.

Процесс декодирования URL в UTF-8

Применение кодирования URL обеспечивает передачу данных в сети и позволяет использовать специальные и запрещённые символы внутри адресов. Используйте unquote для того, чтобы преобразовать закодированные URL обратно в читаемые строки.

Способы декодирования URL в UTF-8: Python 2 и Python 3

Python 3 использует метод urllib.parse.unquote для декодирования, в отличие от Python 2, в котором необходимо сначала применить urllib.unquote , а затем произвести ручное декодирование:

Python Скопировать код import urllib # В Python 2 для этого придется ручками декодировать! decoded_str = urllib.unquote(encoded_str).decode('utf8')

Обработка специальных символов: подводные камни

Специальные символы в URL могут создать кое-какие трудности, но функция unquote решает эти проблемы, аккуратно преобразуя их обратно:

Python Скопировать код print(unquote('example.com?title=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0')) # Вау! Теперь это выглядит как русское слово: example.com?title=правовая+защита

Не забывайте проверять, соответствует ли декодированный URL вашим изначальным ожиданиям.

Переход с Python 2 на Python 3

В процессе перехода с Python 2 на Python 3? Учтите, что в третьей версии модули urllib получили новые имена, например, urllib.request и urllib.parse .

HTML-сущности и декодирование URL

Обработка HTML-сущностей в URL может быть сложной задачей. Однако сочетание urllib и html.unescape поможет вам правильно обработать и эти случаи:

Python Скопировать код import html # Для работы с HTML-сущностями пригодится html.unescape decoded_html = html.unescape(urllib.parse.unquote(encoded_str))

Визуализация

Можно сравнить процесс декодирования URL с работой декодера, который переводит длинные строки символов в удобочитаемую форму.

Исходный закодированный URL: %E8%A7%A3%E7%A0%81

Ведь сначала это всё кажется бессмысленным набором символов: %E8%A7%A3%E7%A0%81

Python Скопировать код urllib.parse.unquote('%E8%A7%A3%E7%A0%81')

Но применяем декодер:

И перед вами уже читаемый результат!

Раскодированный URL: 解码

Этот процесс наиболее наглядно можно описать как разгадывание шифрованных сообщений в виде кодированных URL.

Что выбрать: встроенные функции или сторонние библиотеки

Встроенные в Python инструменты, такие как urllib.parse.unquote , в большинстве случаев справляются с задачей декодирования URL. Однако библиотека requests может предложить больше возможностей и удобства.

Python Скопировать код from requests.utils import unquote print(unquote('https%3A%2F%2Fwww.example.com%2Ffoo%3Fbar%3Dbaz')) # Согласитесь, это намного лаконичнее, чем вводить https и www каждый раз.

Эффективность встречается с функциональностью

Важно помнить, что простота и продуктивность – залог успешного программирования. Простые решения, как requests.utils.unquote , значительно повышают читабельность кода и его производительность.

Широкий функционал и возможность кастомизации

Модуль urllib – встроенный инструмент в Python, он универсален и позволяет кастомизацию. Несмотря на то что requests хорошо справляется с большим числом задач, urllib предоставляет более изощренный контроль для сложных ситуаций.

Отладка и обработка ошибок

Проблемы с декодированием могут привести к ошибкам в данных или даже к уязвимостям. Важно понимать разницу между URL-кодированием и HTML-кодированием и использовать соответствующий метод декодирования, чтобы избежать ошибок.

Необходимо регулярно проверять корректность декодированных URL, проводить тестирования и разрабатывать стратегии противодействия возможным проблемам.

