Чтение определённых колонок CSV без заголовков в Pandas
Быстрый ответ
Для чтения CSV-файла без заголовка в библиотеке Pandas, используйте функцию
pd.read_csv('file.csv', header=None). Так, первая строка файла интерпретируется как запись данных, а не как заголовки столбцов. После этого можно присвоить названия столбцам следующим образом:
df.columns = ['name1', 'name2', ...].
import pandas as pd
df = pd.read_csv('file.csv', header=None) # чтение файла без заголовков
df.columns = ['name1', 'name2', 'name3'] # присвоение имен столбцам
Выбор столбцов с помощью usecols
Если необходимо извлечь лишь определённые столбцы из большого файла, параметр
usecols будет крайне полезен:
df = pd.read_csv('large_file.csv', header=None, usecols=[3, 6]) # выбираем нужные столбцы
df.columns = ['fourth_column', 'seven_column'] # задание имен выбранным столбцам
Такой подход допускает извлечение данных только из 4-го и 7-го столбца, что ускоряет работу библиотеки pandas.
Работа с файлами, не являющимися форматом CSV
Для работы с TSV-файлами или файлами, которые используют иные разделители, применяйте
read_table — специализированный аналог
read_csv.
df = pd.read_table('data.tsv', header=None, sep='\t')
# Для файлов с отличающимися разделителями, например, с точкой с запятой:
df = pd.read_csv('data.csv', header=None, sep=';')
Не забудьте правильно установить параметр
sep, который должен соответствовать разделителю в вашем файле.
Добавление заголовков после чтения файла
Если необходимо добавить имена столбцам уже после загрузки данных, параметр
names окажется очень кстати:
headers = ['id', 'value1', 'value2']
df = pd.read_csv('no_header_data.csv', header=None, names=headers)
Применение параметра
names позволяет присвоить столбцам произвольные имена даже после прочтения данных.
Визуализация
Чтение таблиц без заголовков с помощью библиотеки pandas можно представить себе как выбор неназванной книги:
pd.read_csv('data.csv', header=None)
Это похоже на то, как если бы вы взяли книгу с пустой обложкой:
📖Обложка: [_______]
И наполнили её своими собственными неповторимыми историями:
После: [📖Глава1, 📖Глава2, 📖Глава3]
Каждая глава и страница будет наполнена уникальными и чистыми данными!
Избегание дублирования в заголовках
Представим, что вам нужно дать имя новорождённым близнецам. Использование одинаковых имён может вызвать путаницу, точно так же, как и дублирование названий столбцов:
# Не присваивайте одинаковые имена:
df.columns = ['id', 'data', 'data']
# Действуйте так:
df.columns = ['id', 'data1', 'data2']
Избавляясь от дубликатов, вы облегчаете работу с данными!
Индексация при отсутствии заголовков
Даже в отсутствии заголовков можно прекрасно систематизировать данные, используя их индексацию:
df = pd.read_csv('file.csv', header=None, index_col=0)
Установив значение параметра
index_col, вы мгновенно назначите определённый столбец в качестве индекса для DataFrame. Заголовки вовсе не всегда являются необходимыми!
Работа с смешанными и отсутствующими типами данных
Обработка данных иногда напоминает исследование неизвестной местности, где вас поджидают неполные и зашумлённые данные. Найти правильный путь помогут строгая типизация и обработка отсутствующих значений:
df = pd.read_csv('file.csv', header=None, dtype={0: 'int', 1: 'float'}, na_values=['NA'])
Явно указав
dtype, вы избегаете неожиданных преобразований типов, а
na_values помогают обрабатывать отсутствующие значения.
Екатерина Громова
аналитик данных