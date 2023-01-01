Чтение конкретных листов Excel с помощью Pandas в Python

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Примените pd.read_excel() с использованием параметра sheet_name=None , чтобы занести все листы файла Excel в структуру данных типа словарь.

Python Скопировать код import pandas as pd # Вот они, все ваши листы! data = pd.read_excel('file.xlsx', sheet_name=None)

Если вам необходимы определённые листы, укажите список их названий вместо None .

Python Скопировать код # Загружаем только "Лист1" и "Лист2" data = pd.read_excel('file.xlsx', sheet_name=['Лист1', 'Лист2'])

Преимущества использования pd.ExcelFile для больших файлов

Для работы с крупными файлами удобно обращаться к объекту pd.ExcelFile , который считывает данные однократно и позволяет множество раз осуществлять доступ к листам.

Python Скопировать код xlsx = pd.ExcelFile('file.xlsx') # Производим считывание данных первого листа sheet1_df = xlsx.parse('Лист1') # Имеем доступ к второму листу sheet2_df = xlsx.parse('Лист2')

Такой подход значительно повышает производительность работы.

Работа с индексами листов

Если вы не припоминаете названий листов, но знаете их порядковые номера, воспользуйтесь числовыми индексами.

Python Скопировать код # Для получения данных с первого листа sheet1_df = xlsx.parse(0)

Чтобы избежать ошибок, проверьте список всех листов:

Python Скопировать код # Выводим названия всех листов print(xlsx.sheet_names)

Работа с большим объемом данных

При необходимости работать с обширными файлами, вы можете оптимизировать их загрузку:

Python Скопировать код # Загрузка только столбцов 'A', 'C', 'G' df = pd.read_excel('file.xlsx', usecols=['A', 'C', 'G']) # Или пропуск первых 20 строк df = pd.read_excel('file.xlsx', skiprows=range(1, 20))

Визуализация

Воспринимайте файл Excel как книгу рецептов, где каждый лист представляет собой отдельный рецепт.

Markdown Скопировать код 📔 = Книга Рецептов = Сборник Листов | Рецепт (Лист) | Описание | | --------------- | -------------------------- | | 🧁 Капкейки | Рецепты ароматных капкейков| | 🍪 Печенье | Секреты идеального печенья | | 🍰 Чизкейк | Различные варианты чизкейков|

Как избрать необходимые рецепты (листы), используя pd.read_excel() :

Python Скопировать код import pandas as pd # Ищем рецепты капкейков и чизкейков cupcakes_df = pd.read_excel('recipes.xlsx', sheet_name='Капкейки') cheesecake_df = pd.read_excel('recipes.xlsx', sheet_name='Чизкейк')

И теперь у нас есть рецепты этих превосходных блюд.

Интеграция данных: объединение для покорения

Структурируйте свои данные, скомбинировав несколько листов с помощью pd.concat() :

Python Скопировать код import pandas as pd # Объединяем данные по капкейкам и чизкейкам combined_df = pd.concat([cupcakes_df, cheesecake_df], ignore_index=True)

Для более сложного объединения примените функцию merge() , чтобы установить связь между данными:

Python Скопировать код # Сопоставляем данные по общему столбцу 'common_column' result_df = pd.merge(cupcakes_df, cheesecake_df, on='common_column', how='outer')

Продвинутое умение в работе с данными

Масштабные и сложные задачи требуют продвинутых решений:

Python Скопировать код xlsx = pd.ExcelFile('file.xlsx') # Извлекаем все листы с вхождением слова '2021' в их названиях dfs = {sheet_name: xlsx.parse(sheet_name) for sheet_name in xlsx.sheet_names if '2021' in sheet_name}

Запомните индексы всех листов с использованием enumerate() :

Python Скопировать код # Присваиваем данные каждого листа определённой переменной for index, name in enumerate(xlsx.sheet_names): vars()['df' + str(index)] = xlsx.parse(name)

Зелье от неприятностей и оптимизации

Не забывайте регулярно обновлять свой Pandas, чтобы использовать все возможности библиотеки:

shell Скопировать код pip install --upgrade pandas

Если вы сталкиваетесь с ограничением оперативной памяти, действуйте пошагово:

Python Скопировать код # Обрабатываем данные частями chunk_size = 50000 chunks = pd.read_excel('file.xlsx', chunksize=chunk_size) # Сохраняем данные или сразу же их объединяем big_df = pd.concat([chunk for chunk in chunks], ignore_index=True)

Полезные материалы