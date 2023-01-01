Чтение файла и вычисление среднего и отклонения в Python

Быстрый ответ

Преобразование содержимого текстового файла в список строк в Python можно осуществить с помощью следующего кода:

Python Скопировать код with open('имя_файла.txt') as file: lines = file.read().splitlines()

В результате мы получим список lines , где каждый элемент соответствует отдельной строке из файла имя_файла.txt , причем строки будут без символов конца строки.

Если в пути к файлу присутствуют спецсимволы (например, обратные слэши `), необходимо использовать их в двойном виде ( \ ) или добавить префикс r` к строке пути:

Python Скопировать код with open('C:\\путь\\к\\имя_файла.txt') as file: lines = file.read().splitlines() # Здесь вам не требуется искать скрытую пещеру, это просто пример оформления пути к файлу.

Эффективное чтение больших файлов

При необходимости чтения больших файлов следует выбирать подход, который обеспечивает эффективное использование памяти. В этом случае файл обрабатывается в режиме построчного чтения:

Python Скопировать код lines = [] with open('большой_файл.txt', 'r') as file: for line in file: lines.append(line.strip()) # Такой подход позволяет оптимизировать использование памяти.

Работа с числами

Для проведения числовых вычислений строки можно преобразовать в целые числа с помощью функции int() :

Python Скопировать код with open('числа.txt', 'r') as file: numbers = [int(line.strip()) for line in file]

Особые случаи и исключения

Проверка пути и имени файла

Необходимо проверять точность пути и имени файла для предотвращения проблем, таких как FileNotFoundError.

Использование оператора with в разных версиях

В Python версии 2.5, чтобы использовать with , предварительно нужно импортировать следующий модуль:

Python Скопировать код from __future__ import with_statement

Открываем файл с учётом кодировки

Если файл содержит не ASCII-символы, важно указать правильную кодировку при его открытии:

Python Скопировать код with open('имя_файла.txt', encoding='utf-8') as file: lines = file.read().splitlines()

Оптимизация использования памяти

Особенно важно контролировать использование памяти при работе с очень большими файлами. В этом случае целесообразно использовать генераторные выражения.

Визуализация

Можно представить данный процесс следующим образом: вы — шеф-повар, который выбирает ингредиенты по книге рецептов:

Python Скопировать код with open('кулинарная_книга.txt', 'r') as book: ingredients = book.readlines()

Каждая запись из книги рецептов становится ингредиентом в приготовлении вашего блюда:

Markdown Скопировать код 📖 -> 🥕🧅🧄🍅🥔 -> 🥘 # Представьте каждую новую строку как добавляемый ингредиент в блюдо – тушеное мясо.

В Python процесс добавления строк в список идентичен этому.

Использование списковых включений

Поднятие уровня преобразования типов

Списковые включения идеально подходят для преобразования строк из файла в нужный формат данных:

Python Скопировать код with open('числовые_данные.txt', 'r') as file: numbers = [float(line.strip()) for line in file if line]

Фильтрация и преобразование данных

Списковые включения позволяют фильтровать данные непосредственно во время чтения файла:

Python Скопировать код with open('лог.txt', 'r') as file: warnings = [line.strip() for line in file if 'WARNING' in line]

Продвинутое чтение файлов

Сохранение концов строк через readlines()

При условии, что важно учесть символы перевода строки или когда нет ограничений на использование памяти, можно использовать readlines() :

Python Скопировать код with open('поэма.txt', 'r') as file: lines = file.readlines()

Персонализированная обработка каждой строки

Если требуется выполнить специальную обработку строк, мы можем реализовать это, определив функцию:

Python Скопировать код def process_line(line): # Здесь обрабатываем строку по своему усмотрению return line.strip() with open('сценарий.txt', 'r') as file: lines = [process_line(line) for line in file]

Ленивое чтение при помощи генераторов

Для обработки больших файлов удобно использовать генераторы, которые позволяют работать с данными в режиме построчного чтения:

Python Скопировать код def read_file_line_by_line(file_path): with open(file_path, 'r') as file: for line in file: yield line.strip() lines = read_file_line_by_line('огромный_файл.txt')

Внешние библиотеки для работы с файлами CSV и Excel

Для работы с такими форматами файлов, как CSV, Excel и JSON, рекомендуется использовать библиотеки csv , pandas и json .

