Чтение файла и вычисление среднего и отклонения в Python#Основы Python #Статистика #Файлы и пути
Быстрый ответ
Преобразование содержимого текстового файла в список строк в Python можно осуществить с помощью следующего кода:
with open('имя_файла.txt') as file:
lines = file.read().splitlines()
В результате мы получим список
lines, где каждый элемент соответствует отдельной строке из файла
имя_файла.txt, причем строки будут без символов конца строки.
Если в пути к файлу присутствуют спецсимволы (например, обратные слэши
`), необходимо использовать их в двойном виде (\
) или добавить префикс r` к строке пути:
with open('C:\\путь\\к\\имя_файла.txt') as file:
lines = file.read().splitlines()
# Здесь вам не требуется искать скрытую пещеру, это просто пример оформления пути к файлу.
Эффективное чтение больших файлов
При необходимости чтения больших файлов следует выбирать подход, который обеспечивает эффективное использование памяти. В этом случае файл обрабатывается в режиме построчного чтения:
lines = []
with open('большой_файл.txt', 'r') as file:
for line in file:
lines.append(line.strip())
# Такой подход позволяет оптимизировать использование памяти.
Работа с числами
Для проведения числовых вычислений строки можно преобразовать в целые числа с помощью функции
int():
with open('числа.txt', 'r') as file:
numbers = [int(line.strip()) for line in file]
Особые случаи и исключения
Проверка пути и имени файла
Необходимо проверять точность пути и имени файла для предотвращения проблем, таких как FileNotFoundError.
Использование оператора
with в разных версиях
В Python версии 2.5, чтобы использовать
with, предварительно нужно импортировать следующий модуль:
from __future__ import with_statement
Открываем файл с учётом кодировки
Если файл содержит не ASCII-символы, важно указать правильную кодировку при его открытии:
with open('имя_файла.txt', encoding='utf-8') as file:
lines = file.read().splitlines()
Оптимизация использования памяти
Особенно важно контролировать использование памяти при работе с очень большими файлами. В этом случае целесообразно использовать генераторные выражения.
Визуализация
Можно представить данный процесс следующим образом: вы — шеф-повар, который выбирает ингредиенты по книге рецептов:
with open('кулинарная_книга.txt', 'r') as book:
ingredients = book.readlines()
Каждая запись из книги рецептов становится ингредиентом в приготовлении вашего блюда:
📖 -> 🥕🧅🧄🍅🥔 -> 🥘
# Представьте каждую новую строку как добавляемый ингредиент в блюдо – тушеное мясо.
В Python процесс добавления строк в список идентичен этому.
Использование списковых включений
Поднятие уровня преобразования типов
Списковые включения идеально подходят для преобразования строк из файла в нужный формат данных:
with open('числовые_данные.txt', 'r') as file:
numbers = [float(line.strip()) for line in file if line]
Фильтрация и преобразование данных
Списковые включения позволяют фильтровать данные непосредственно во время чтения файла:
with open('лог.txt', 'r') as file:
warnings = [line.strip() for line in file if 'WARNING' in line]
Продвинутое чтение файлов
Сохранение концов строк через
readlines()
При условии, что важно учесть символы перевода строки или когда нет ограничений на использование памяти, можно использовать
readlines():
with open('поэма.txt', 'r') as file:
lines = file.readlines()
Персонализированная обработка каждой строки
Если требуется выполнить специальную обработку строк, мы можем реализовать это, определив функцию:
def process_line(line):
# Здесь обрабатываем строку по своему усмотрению
return line.strip()
with open('сценарий.txt', 'r') as file:
lines = [process_line(line) for line in file]
Ленивое чтение при помощи генераторов
Для обработки больших файлов удобно использовать генераторы, которые позволяют работать с данными в режиме построчного чтения:
def read_file_line_by_line(file_path):
with open(file_path, 'r') as file:
for line in file:
yield line.strip()
lines = read_file_line_by_line('огромный_файл.txt')
Внешние библиотеки для работы с файлами CSV и Excel
Для работы с такими форматами файлов, как CSV, Excel и JSON, рекомендуется использовать библиотеки
csv,
pandas и
json.
Антон Крылов
Python-разработчик