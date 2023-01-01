Чтение CSV из URL в Python 3.4 с Pandas: решаем ошибку

Быстрый ответ

Чтобы быстро загрузить CSV-файл напрямую в pandas DataFrame, следует применить данную строчку кода:

Python Скопировать код import pandas as pd # Замените "your_url" на фактический URL вашего файла df = pd.read_csv('your_url')

Следует удостовериться в том, что ссылка ведет прямо к файлу в формате CSV.

Настройка для разных разделителей

Стоит учесть, что параметры CSV-файлов могут различаться: вместо запятой в качестве разделителя в них может быть использована другая маркировка, например, точка с запятой. В pandas такую особенность можно учесть с помощью параметра sep :

Python Скопировать код import pandas as pd # Если в вашем файле используется разделитель в виде точки с запятой: df = pd.read_csv('your_url', sep=';')

Pandas легко справляется с подобными особенностями. Если же для доступа к вашему URL требуется аутентификация, рекомендуется воспользоваться библиотекой requests .

Версии Pandas и Python

Для успешной работы соблюдайте условия: версия Pandas в0.19.2 или выше и Python 3.x, поскольку в данных версиях предусмотрена поддержка загрузки данных по протоколу URL. Для использования более старых версий подойдет сочетание requests.get и io.StringIO :

Python Скопировать код import requests import pandas as pd from io import StringIO # Решение для старых версий url = "your_url" s = requests.get(url).content df = pd.read_csv(StringIO(s.decode('utf-8')))

Визуализация

Вот так можно представить процесс наполнения pandas DataFrame данными:

**Кран открытого CSV (🌐🌊)** | | (Путь URL) ↓ **Ванны pandas (🐼🏊‍♂️)**

URL здесь выступает в роли канала, по которому данные из CSV без лишних усилий попадают в ваш "бассейн" pandas.

Расширенная настройка DataFrame

DataFrame можно настроить под конкретные задачи, например, выбрать для загрузки определённые столбцы через параметр usecols или задать типы данных для столбцов с помощью dtype . Сразу после загрузки можно проверить данные функцией df.head() :

Python Скопировать код # При необходимости загрузить только определенные столбцы и указать их типы df = pd.read_csv('your_url', usecols=['Column1', 'Column2'], dtype={'Column1': float}) print(df.head()) # Вот это результат! 🙈

Учет потенциальных проблем с URL

URL может вести не на файл, а на веб-страницу или осуществлять перенаправление. Если файл расположен на GitHub, используйте ссылку на его "raw" версию:

Python Скопировать код # Пример ссылки на файл в "сыром" виде df = pd.read_csv('https://raw.github.com/user/project/branch/folder/data.csv')

Совет: Для Python 2.x замените io.StringIO на StringIO.StringIO .

Чтение данных из различных источников

Функция pd.read_csv подходит не только для работы с протоколами HTTP, но также и с FTP, S3, и даже локальными файловыми системами:

Python Скопировать код # С Pandas протокол не является препятствием df = pd.read_csv('s3://bucket-name/data.csv') # пример для Amazon S3

Убедитесь в наличии всех нужных разрешений и библиотек для доступа к данным.

Проверка URL

Перед тем, как приступить к загрузке файла в DataFrame, следует проверить, верен ли URL и доступен ли он. Проверка HTTP-статуса позволит сэкономить время и избежать бесполезных попыток загрузки.