Чтение CSV из URL в Python 3.4 с Pandas: решаем ошибку
Быстрый ответ
Чтобы быстро загрузить CSV-файл напрямую в pandas DataFrame, следует применить данную строчку кода:
import pandas as pd
# Замените "your_url" на фактический URL вашего файла
df = pd.read_csv('your_url')
Следует удостовериться в том, что ссылка ведет прямо к файлу в формате CSV.
Настройка для разных разделителей
Стоит учесть, что параметры CSV-файлов могут различаться: вместо запятой в качестве разделителя в них может быть использована другая маркировка, например, точка с запятой. В pandas такую особенность можно учесть с помощью параметра
sep:
import pandas as pd
# Если в вашем файле используется разделитель в виде точки с запятой:
df = pd.read_csv('your_url', sep=';')
Pandas легко справляется с подобными особенностями. Если же для доступа к вашему URL требуется аутентификация, рекомендуется воспользоваться библиотекой
requests.
Версии Pandas и Python
Для успешной работы соблюдайте условия: версия Pandas в0.19.2 или выше и Python 3.x, поскольку в данных версиях предусмотрена поддержка загрузки данных по протоколу URL. Для использования более старых версий подойдет сочетание
requests.get и
io.StringIO:
import requests
import pandas as pd
from io import StringIO
# Решение для старых версий
url = "your_url"
s = requests.get(url).content
df = pd.read_csv(StringIO(s.decode('utf-8')))
Расширенная настройка DataFrame
DataFrame можно настроить под конкретные задачи, например, выбрать для загрузки определённые столбцы через параметр
usecols или задать типы данных для столбцов с помощью
dtype. Сразу после загрузки можно проверить данные функцией
df.head():
# При необходимости загрузить только определенные столбцы и указать их типы
df = pd.read_csv('your_url', usecols=['Column1', 'Column2'], dtype={'Column1': float})
print(df.head()) # Вот это результат! 🙈
Учет потенциальных проблем с URL
URL может вести не на файл, а на веб-страницу или осуществлять перенаправление. Если файл расположен на GitHub, используйте ссылку на его "raw" версию:
# Пример ссылки на файл в "сыром" виде
df = pd.read_csv('https://raw.github.com/user/project/branch/folder/data.csv')
Совет: Для Python 2.x замените
io.StringIO на
StringIO.StringIO.
Чтение данных из различных источников
Функция
pd.read_csv подходит не только для работы с протоколами HTTP, но также и с FTP, S3, и даже локальными файловыми системами:
# С Pandas протокол не является препятствием
df = pd.read_csv('s3://bucket-name/data.csv') # пример для Amazon S3
Убедитесь в наличии всех нужных разрешений и библиотек для доступа к данным.
Проверка URL
Перед тем, как приступить к загрузке файла в DataFrame, следует проверить, верен ли URL и доступен ли он. Проверка HTTP-статуса позволит сэкономить время и избежать бесполезных попыток загрузки.
