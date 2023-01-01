Чтение большого файла построчно в Python: оптимизация памяти

#Основы Python  #Файлы и пути  #Оптимизация и профилирование  
Быстрый ответ

Чтение больших файлов построчно в Python можно осуществить с помощью функции open() в сочетании с конструкцией with:

Python

with open('largefile.txt') as file:
    for line in file:
        # Реализуйте здесь логику обработки строк

Данный подход позволяет оптимально использовать память, так как файл не загружается в нее целиком, а процесс чтения выполняется построчно.

Вычисление схожести строк в больших файлах

Важной задачей при работе с текстовыми данными является вычисление схожести строк, например для отлова дубликатов. Отличный подход для решения этой проблемы представляет расстояние Левенштейна. Следующий код иллюстрирует применение этого метода при чтении файла:

Python

from Levenshtein import distance

with open('largefile.txt') as file:
    previous_line = None
    for current_line in file:
        if previous_line:
            sim_score = distance(previous_line, current_line)
            # Здесь существует возможность использовать sim_score для выявления подобных или идентичных строк
        previous_line = current_line

Улучшение методик чтения файлов

Работа с большими файлами в Python предполагает использование возможностей I/O, включая системные функции и буферизованный ввод/вывод, снижающий нагрузку на диск. Для чтения бинарных файлов используйте режим 'rb', для работы со строками, оканчивающимися разрывом строки, откройте файл с параметрами 'r', newline=None. Следует избегать использование метода file.readlines(), он может потребовать большого количества памяти.

Многопроцессорность позволяет улучшить производительность за счёт параллельной обработки частей файла. Однако учтите: оптимальное количество процессов зависит от конкретной задачи и ресурсов компьютера:

Python

# Ниже представлен псевдокод, иллюстрирующий многопроцессорную обработку
from multiprocessing import Pool

def process_lines(chunk_of_lines):
    for line in chunk_of_lines:
        # Здесь производится обработка строк
    # Возвращается результат обработки

if __name__ == '__main__':
    # Разбиение файла на части для обработки разными процессами
    chunks = prepare_file_chunks('largefile.txt')
    with Pool() as pool:
        results = pool.map(process_lines, chunks)
        # Здесь осуществляется сбор обработанных результатов

В некоторых случаях может быть полезна работа с файлами при помощи отображения на память, что позволяет взаимодействовать с содержимым файла как с объектом, находящимся прямо в памяти.

Работа с исключениями и оптимизация подхода

Конструкция with помогает корректно управлять ресурсами, избегая проблем в работе с файлами, и гарантирует их надежное закрытие. Если вы не используете with, обязательно выполните file.close() после окончания работы с файлом.

Управляйте процессом, проводите эксперименты и настройте количество обработчиков под конкретную задачу. Используйте методы seek() и tell(), чтобы контролировать позиции чтения файла.

Помощь от универсального режима newline

Python 3 поддерживает универсальные символы новой строки (newline=None), все типы символов перевода строки конвертируются в '\n':

Python

with open('largefile.txt', 'r', newline=None) as file:
    for line in file:
        line = line.rstrip('\n')  # таким образом обрабатывается строка с кодом '\n' на конце
        # Продолжается обработка строки

Визуализация

Можно представить чтение большого файла как расшифровку гигантского свитка:

Большой файл (📘): |=========📜=========|

Как Python выполняет эту задачу:

Python

with open('giant_scroll.txt', 'r') as scroll:
    for line in scroll:
        process(line)  # каждая строка – это магические символы, которые вы расшифровываете.

Благодаря эффективному и масштабируемому подходу к чтению файла – аналогу мудрой руки старца, разворачивающего свиток строчка за строчкой, мы добиваемся эффективной работы с большими данными.

Антон Крылов

Python-разработчик

