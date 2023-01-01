Чтение большого файла построчно в Python: оптимизация памяти#Основы Python #Файлы и пути #Оптимизация и профилирование
Быстрый ответ
Чтение больших файлов построчно в Python можно осуществить с помощью функции
open() в сочетании с конструкцией
with:
with open('largefile.txt') as file:
for line in file:
# Реализуйте здесь логику обработки строк
Данный подход позволяет оптимально использовать память, так как файл не загружается в нее целиком, а процесс чтения выполняется построчно.
Вычисление схожести строк в больших файлах
Важной задачей при работе с текстовыми данными является вычисление схожести строк, например для отлова дубликатов. Отличный подход для решения этой проблемы представляет расстояние Левенштейна. Следующий код иллюстрирует применение этого метода при чтении файла:
from Levenshtein import distance
with open('largefile.txt') as file:
previous_line = None
for current_line in file:
if previous_line:
sim_score = distance(previous_line, current_line)
# Здесь существует возможность использовать sim_score для выявления подобных или идентичных строк
previous_line = current_line
Улучшение методик чтения файлов
Работа с большими файлами в Python предполагает использование возможностей I/O, включая системные функции и буферизованный ввод/вывод, снижающий нагрузку на диск. Для чтения бинарных файлов используйте режим
'rb', для работы со строками, оканчивающимися разрывом строки, откройте файл с параметрами
'r', newline=None. Следует избегать использование метода
file.readlines(), он может потребовать большого количества памяти.
Многопроцессорность позволяет улучшить производительность за счёт параллельной обработки частей файла. Однако учтите: оптимальное количество процессов зависит от конкретной задачи и ресурсов компьютера:
# Ниже представлен псевдокод, иллюстрирующий многопроцессорную обработку
from multiprocessing import Pool
def process_lines(chunk_of_lines):
for line in chunk_of_lines:
# Здесь производится обработка строк
# Возвращается результат обработки
if __name__ == '__main__':
# Разбиение файла на части для обработки разными процессами
chunks = prepare_file_chunks('largefile.txt')
with Pool() as pool:
results = pool.map(process_lines, chunks)
# Здесь осуществляется сбор обработанных результатов
В некоторых случаях может быть полезна работа с файлами при помощи отображения на память, что позволяет взаимодействовать с содержимым файла как с объектом, находящимся прямо в памяти.
Работа с исключениями и оптимизация подхода
Конструкция
with помогает корректно управлять ресурсами, избегая проблем в работе с файлами, и гарантирует их надежное закрытие. Если вы не используете
with, обязательно выполните
file.close() после окончания работы с файлом.
Управляйте процессом, проводите эксперименты и настройте количество обработчиков под конкретную задачу. Используйте методы
seek() и
tell(), чтобы контролировать позиции чтения файла.
Помощь от универсального режима newline
Python 3 поддерживает универсальные символы новой строки (
newline=None), все типы символов перевода строки конвертируются в '\n':
with open('largefile.txt', 'r', newline=None) as file:
for line in file:
line = line.rstrip('\n') # таким образом обрабатывается строка с кодом '\n' на конце
# Продолжается обработка строки
Визуализация
Можно представить чтение большого файла как расшифровку гигантского свитка:
Большой файл (📘): |=========📜=========|
Как Python выполняет эту задачу:
with open('giant_scroll.txt', 'r') as scroll:
for line in scroll:
process(line) # каждая строка – это магические символы, которые вы расшифровываете.
Благодаря эффективному и масштабируемому подходу к чтению файла – аналогу мудрой руки старца, разворачивающего свиток строчка за строчкой, мы добиваемся эффективной работы с большими данными.
Антон Крылов
Python-разработчик