Чтение больших файлов в Python: эффективное использование yield

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для прочтения больших файлов в Python наиболее эффективно использовать with и for следующим образом:

Python Скопировать код with open('huge_file.txt') as file: for line in file: process(line) # замените на функцию обработки строк

Замените process(line) на вашу функцию обработки. Этот метод позволяет снижать потребление памяти, загружая в память только одну строку за раз.

Если вам нужно изменить размер обрабатываемых блоков данных или добавить дополнительную обработку, используйте генератор с yield :

Python Скопировать код def read_in_chunks(file_path, chunk_size=1024*1024): with open(file_path, 'r') as file: while True: data = file.read(chunk_size) if not data: break yield data

С его помощью чтение будет выглядеть следующим образом:

Python Скопировать код for chunk in read_in_chunks('huge_file.txt'): process(chunk) # место для ваших обработчиков данных

Этот подход хорошо подходит как для работы с бинарными файлами, так и при обработке текстов без ориентиров на строки.

Большие бинарные файлы? Не проблема

Для работы с бинарными файлами или изображениями, где считывание построчно неэффективно, лучше использовать чтение данных блоками фиксированного размера. При задании размера блока необходимо учитывать параметры системы для оптимизации чтения и избежания нехватки памяти.

Работа с текстовыми файлами и нестандартными разделителями

Если в текстовых файлах используются нестандартные разделители, потребуется функция для правильного чтения данных под эти разделители:

Python Скопировать код def custom_readline(f, delimiter='

'): buffer = [] while True: chunk = f.read(4096) if not chunk: yield ''.join(buffer) break buffer.append(chunk) position = ''.join(buffer).find(delimiter) if position != -1: yield ''.join(buffer)[:position] buffer = [''.join(buffer)[position + len(delimiter):]]

Метод mmap для доступа к файлам

На 64-битных системах можно использовать модуль mmap для обхода ограничений по памяти. Такой подход увеличит скорость обработки больших файлов. Однако стоит внимательно относиться к проблемам адресации на 32-битных системах:

Python Скопировать код import mmap with open('huge_file.txt', mode='r') as f: mm = mmap.mmap(f.fileno(), length=0, access=mmap.ACCESS_READ) for line in iter(mm.readline, b''): process(line) # место для функции обработки mm.close()

Визуализация

При ленивом чтении файла вы проходите следующий путь:

Markdown Скопировать код Большой файл: [🥩🍗🍉🍰🧁🍔🍟🌭🥗🍲🍱...]

Ленивый подход позволяет читать данные по частям:

Python Скопировать код with open('big_file.txt', 'r') as file: while True: bite = file.readline() # читаем кусок данных! if not bite: break # достигли конец файла # обработка куска

При каждом вызове readline() вы получаете новый кусок данных, готовый к обработке.

Контролируйте поток данных с помощью буфера

Указывая размер буфера в функции open() , можно управлять объемом данных, считываемых за раз. Это актуально при работе с медленными сетями или большими данными:

Python Скопировать код buffer_size = 64 # меньше вес – больше скорость! with open('big_file.txt', 'rb', buffering=buffer_size) as file: for bite in iter(lambda: file.read(buffer_size), b''): process(bite) # обработка каждого куска

Краткость – сестра таланта: выражения присваивания

С Python 3.8 появилось выражение присваивания, которое сделает цикл более лаконичным и элегантным:

Python Скопировать код with open('huge_file.txt', 'r') as file: while (line := file.readline()): process(line) # обработка строки

Чуть-чуть эксперимента: изменяем размер части

Пробуя разные размеры частей данных, можно найти оптимальное соотношение производительности и потребления памяти:

Python Скопировать код chunk_sizes = [1024, 2048, 4096, 8192, 16384] for size in chunk_sizes: start_time = time.time() for chunk in read_in_chunks('huge_file.txt', chunk_size=size): process(chunk) print(f"Обработка части размером {size} заняла {time.time() – start_time} секунд")

Безопасность превыше всего: сохраняем обработанные данные

Чтобы предотвратить потерю данных в случае сбоя, сохраняйте каждый обработанный блок в отдельном файле или базе данных. Это также упростит возобновление обработки после остановки.

