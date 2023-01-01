Чтение больших CSV файлов в pandas без ошибок памяти#Pandas и анализ данных
Быстрый ответ
Для эффективного использования оперативной памяти при работе с большими CSV-файлами в pandas используется параметр
chunksize. Данный параметр позволяет обрабатывать данные по частям, избегая загрузки всего содержимого файла в память сразу.
import pandas as pd
# Выберите подходящий размер чанка
chunk_size = 10000
# Чтение файла по частям
chunks = pd.read_csv('large_file.csv', chunksize=chunk_size)
# Обработка каждого чанка по отдельности
for chunk in chunks:
# Ваш код здесь...
Ключевые стратегии для эффективной обработки
Использование контекстного менеджера для экономии памяти
Начиная с pandas версии 1.2, вы можете автоматически освобождать использованные ресурсы после обработки файла с помощью контекстного менеджера:
with pd.read_csv('large_file.csv', chunksize=chunk_size) as reader:
for chunk in reader:
# Вставьте ваши операции здесь
Минимизация объёма памяти
Чтобы дополнительно сократить количество используемой памяти, отфильтруйте только необходимые столбцы и предопределите их типы данных:
selected_types = {'id': 'int32', 'value': 'float32'}
selected_cols = ['id', 'value', 'stamp']
chunks = pd.read_csv('large_file.csv', usecols=selected_cols, dtype=selected_types, chunksize=chunk_size)
Также рекомендуется использовать категориальные типы данных для ещё большего снижения нагрузки.
Группировка и агрегация данных
Методы
groupby и агрегация могут быть эффективно применены для обработки и анализа данных по частям:
aggregated_chunks = []
for chunk in pd.read_csv('large_file.csv', chunksize=chunk_size):
aggregated = chunk.groupby(['category']).agg('sum')
aggregated_chunks.append(aggregated)
final_df = pd.concat(aggregated_chunks)
Использование распределенных вычислений
Рассмотрите использование распределенных df-библиотек, таких как
dask.dataframe и
modin, которые расширяют функциональность pandas, позволяя обрабатывать данные параллельно на разных процессорных ядрах или серверах.
Визуализация
Представьте CSV-файл как гигантский багет, а память вашего компьютера – как тостер.
🍞: Гигантский CSV-файл
🔥: Ваш компьютер
Вместо того, чтобы пытаться засунуть весь багет в тостер, мы нарезаем его на стандартные порции:
pd.read_csv('endless_loaf.csv', chunksize=one_decent_slice)
Подобным образом, каждая "порция" (chunksize) данных обрабатывается отдельно и не перегружает систему!
🍞🍞🍞 ➡️ 🔥 = Порционная обработка данных, без перегрузки памяти!
Вы способны эффективно работать с данными, не создавая излишней нагрузки на систему.
Продвинутые стратегии обработки и оптимизации больших CSV-файлов
Промежуточное сохранение в формате Pickle
Если вам предстоит выполнить многократные операции над данными, советуем временно сохранять чанки в формате pickle:
for i, chunk in enumerate(chunks):
chunk.to_pickle(f'tasty_chunk_{i}.pkl')
При дальнейшем анализе данных вы можете извлекать чанки, используя модуль
glob.
Отслеживание времени выполнения
Регулярно контролируйте время выполнения операций, чтобы быстро выявлять и оптимизировать узкие места.
Парсинг даты и времени
Парсинг дат при чтении CSV файла упрощает дальнейшую работу с этими данными:
chunks = pd.read_csv('large_file.csv', parse_dates=['timestamp'], chunksize=chunk_size)
Чтение файлов напрямую из S3
Pandas может читать CSV-файлы из S3-бакета без промежуточных сохранений на локальное устройство. Достаточно передать ссылку в формате 's3://.../path/to/file.csv' функции
pd.read_csv.
Использование индексов при чтении файла
Примените индексы при чтении файла – это значительно облегчит дальнейший поиск и обработку данных.
Использование lambda-функций для обработки данных
Lambda-функции могут быть полезны для выполнения операций на уровне строк:
chunk['new_column'] = chunk.apply(lambda row: my_func(row), axis=1)
Чтение файлов с нестандартными разделителями
Если в файле используется табуляция или любой другой разделитель, используйте функцию
pd.read_table:
chunks = pd.read_table('large_file.tsv', names=['col1', 'col2'], chunksize=chunk_size)
Екатерина Громова
аналитик данных