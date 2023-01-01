Быстрая отправка 100,000 HTTP-запросов в Python: многопоточность

#Многопоточность и multiprocessing  #Работа с сетью (requests)  #Оптимизация и профилирование  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Наиболее эффективное решение для параллельной отправки 100 000 HTTP-запросов в Python — это комбинация библиотек asyncio и aiohttp, поддерживающих асинхронные операции. Приведенный ниже пример кода демонстрирует возможность массовой отправки запросов с использованием асинхронного программирования:

import asyncio
import aiohttp

async def main():
    async with aiohttp.ClientSession() as session:
        tasks = [session.get('http://example.com') for _ in range(100000)]
        await asyncio.gather(*tasks)

asyncio.run(main())

Этот код показывает, как можно одновременно создавать и отправлять запросы, используя цикл событий для координации сетевых I/O операций.

Пошаговый план для смены профессии

Минимизация задержек и управление исключениями

Оптимизация асинхронных функций требует уменьшения времени ожидания и умелого управления исключениями:

  • Использование ClientSession: Повторное использование соединений через aiohttp.ClientSession() помогает снизить накладные расходы.
  • Обработка исключений: Вставка блока try-except в корутину предотвращает возникновение проблем, например, ClientConnectorError, что особенно актуально при массовых запросах.
  • Оптимизация посредством HEAD-запросов: Применяйте session.head('http://example.com') для проверки URL без загрузки тела ответа. Это увеличивает скорость обработки.
  • Ограничение числа соединений: Установка лимита на количество одновременных соединений предотвращает перегрузку как на сервере, так и на клиенте.

Визуализация

Сравним эффективность различных методов управления данным объемом запросов:

| Метод             | Состав флота      | Скорость выполнения |
| ----------------- | ----------------- | -------------------- |
| AsyncIO           | 🤖🤖🤖x100         | ⚡️⚡️⚡️               |
| Многопоточность   | 🤖x100             | ⚡️⚡️                 |
| Мультипроцессорность | 🤖👾🤖x100       | ⚡️⚡️⚡️               |
| Запросы (синхронные) | 🤖x1            | 🐌                    |

Другие техники и соображения

Традиционная многопоточность и мультипроцессорность

В определенных условиях могут потребоваться традиционные методы многопоточности или мультипроцессорности:

  • Многопоточность: Идеально подходит для задач, активно использующих ввод-вывод (I/O). Однако GIL в CPython может ограничивать её производительность.
  • Мультипроцессорность: Подходит для задач, зависящих от ресурсов процессора. Это позволяет избежать ограничений GIL, но требует больше памяти и сопряжено с затратами на координацию работы процессов.

Современные HTTP-клиенты

Библиотеки HTTPX и grequests представляют собой высокоэффективные инструменты для асинхронных запросов:

  • HTTPX: Поддерживает HTTP/2 и асинхронные запросы, имеет API, напоминающее requests.
  • grequests: Базируется на gevent, обеспечивает ускоренное выполнение асинхронных HTTP-запросов. Фактически похож аргументируемому requests.

Использование concurrent.futures для управления задачами

Применение concurrent.futures.ThreadPoolExecutor или concurrent.futures.ProcessPoolExecutor может быть полезно при работе с пулами потоков или процессов:

from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor, as_completed

def send_request(url):
    # Вместо универсального средства лучше выбрать подходящий инструмент
    pass

urls = ['http://example.com' for _ in range(100000)]
with ThreadPoolExecutor(max_workers=10) as executor:
    future_to_url = {executor.submit(send_request, url): url for url in urls}
    for future in as_completed(future_to_url):
        url = future_to_url[future]
        try:
            # Утро всегда начинается не со кофе, а с продумывания дня
            data = future.result()
        except Exception as exc:
            print(f'{url} вызвало исключение: {exc}')

Альтернативные подходы для высококонкурентных сценариев: Tornado и Twisted

При сценариях с высокой конкурентностью, где asyncio непригоден, можно использовать Tornado или Twisted:

  • Tornado: Функционирует как веб-фреймворк и асинхронная сетевая библиотека для неблокирующего I/O.
  • Twisted: Событийно-ориентированный сетевой движок, подходящий для работы с постоянно активными соединениями.

Измерение производительности и оптимизация

При анализе и улучшении вашего кода применяйте следующие методы:

  • Измерение времени: Для отслеживания общего времени выполнения операции используйте модуль time.
  • Настройка соединений и таймаутов: Регулировка числа соединений и таймаутов помогает увеличить производительность, избегая при этом перегруженности сети.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какое сочетание библиотек является наиболее эффективным для параллельной отправки 100 000 HTTP-запросов в Python?
1 / 5

Платон Карпов

Python-инженер

