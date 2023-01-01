Быстрая отправка 100,000 HTTP-запросов в Python: многопоточность

Быстрый ответ

Наиболее эффективное решение для параллельной отправки 100 000 HTTP-запросов в Python — это комбинация библиотек asyncio и aiohttp , поддерживающих асинхронные операции. Приведенный ниже пример кода демонстрирует возможность массовой отправки запросов с использованием асинхронного программирования:

Python Скопировать код import asyncio import aiohttp async def main(): async with aiohttp.ClientSession() as session: tasks = [session.get('http://example.com') for _ in range(100000)] await asyncio.gather(*tasks) asyncio.run(main())

Этот код показывает, как можно одновременно создавать и отправлять запросы, используя цикл событий для координации сетевых I/O операций.

Минимизация задержек и управление исключениями

Оптимизация асинхронных функций требует уменьшения времени ожидания и умелого управления исключениями:

Использование ClientSession : Повторное использование соединений через aiohttp.ClientSession() помогает снизить накладные расходы.

: Повторное использование соединений через помогает снизить накладные расходы. Обработка исключений : Вставка блока try-except в корутину предотвращает возникновение проблем, например, ClientConnectorError , что особенно актуально при массовых запросах.

: Вставка блока try-except в корутину предотвращает возникновение проблем, например, , что особенно актуально при массовых запросах. Оптимизация посредством HEAD-запросов : Применяйте session.head('http://example.com') для проверки URL без загрузки тела ответа. Это увеличивает скорость обработки.

: Применяйте для проверки URL без загрузки тела ответа. Это увеличивает скорость обработки. Ограничение числа соединений: Установка лимита на количество одновременных соединений предотвращает перегрузку как на сервере, так и на клиенте.

Визуализация

Сравним эффективность различных методов управления данным объемом запросов:

Markdown Скопировать код | Метод | Состав флота | Скорость выполнения | | ----------------- | ----------------- | -------------------- | | AsyncIO | 🤖🤖🤖x100 | ⚡️⚡️⚡️ | | Многопоточность | 🤖x100 | ⚡️⚡️ | | Мультипроцессорность | 🤖👾🤖x100 | ⚡️⚡️⚡️ | | Запросы (синхронные) | 🤖x1 | 🐌 |

Другие техники и соображения

Традиционная многопоточность и мультипроцессорность

В определенных условиях могут потребоваться традиционные методы многопоточности или мультипроцессорности:

Многопоточность : Идеально подходит для задач, активно использующих ввод-вывод (I/O). Однако GIL в CPython может ограничивать её производительность.

: Идеально подходит для задач, активно использующих ввод-вывод (I/O). Однако GIL в CPython может ограничивать её производительность. Мультипроцессорность: Подходит для задач, зависящих от ресурсов процессора. Это позволяет избежать ограничений GIL, но требует больше памяти и сопряжено с затратами на координацию работы процессов.

Современные HTTP-клиенты

Библиотеки HTTPX и grequests представляют собой высокоэффективные инструменты для асинхронных запросов:

HTTPX : Поддерживает HTTP/2 и асинхронные запросы, имеет API, напоминающее requests .

: Поддерживает HTTP/2 и асинхронные запросы, имеет API, напоминающее . grequests: Базируется на gevent , обеспечивает ускоренное выполнение асинхронных HTTP-запросов. Фактически похож аргументируемому requests .

Использование concurrent.futures для управления задачами

Применение concurrent.futures.ThreadPoolExecutor или concurrent.futures.ProcessPoolExecutor может быть полезно при работе с пулами потоков или процессов:

Python Скопировать код from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor, as_completed def send_request(url): # Вместо универсального средства лучше выбрать подходящий инструмент pass urls = ['http://example.com' for _ in range(100000)] with ThreadPoolExecutor(max_workers=10) as executor: future_to_url = {executor.submit(send_request, url): url for url in urls} for future in as_completed(future_to_url): url = future_to_url[future] try: # Утро всегда начинается не со кофе, а с продумывания дня data = future.result() except Exception as exc: print(f'{url} вызвало исключение: {exc}')

Альтернативные подходы для высококонкурентных сценариев: Tornado и Twisted

При сценариях с высокой конкурентностью, где asyncio непригоден, можно использовать Tornado или Twisted:

Tornado : Функционирует как веб-фреймворк и асинхронная сетевая библиотека для неблокирующего I/O.

: Функционирует как веб-фреймворк и асинхронная сетевая библиотека для неблокирующего I/O. Twisted: Событийно-ориентированный сетевой движок, подходящий для работы с постоянно активными соединениями.

Измерение производительности и оптимизация

При анализе и улучшении вашего кода применяйте следующие методы:

Измерение времени : Для отслеживания общего времени выполнения операции используйте модуль time .

: Для отслеживания общего времени выполнения операции используйте модуль . Настройка соединений и таймаутов: Регулировка числа соединений и таймаутов помогает увеличить производительность, избегая при этом перегруженности сети.

Полезные материалы