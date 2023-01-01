Быстрая отправка 100,000 HTTP-запросов в Python: многопоточность#Многопоточность и multiprocessing #Работа с сетью (requests) #Оптимизация и профилирование
Быстрый ответ
Наиболее эффективное решение для параллельной отправки 100 000 HTTP-запросов в Python — это комбинация библиотек
asyncio и
aiohttp, поддерживающих асинхронные операции. Приведенный ниже пример кода демонстрирует возможность массовой отправки запросов с использованием асинхронного программирования:
import asyncio
import aiohttp
async def main():
async with aiohttp.ClientSession() as session:
tasks = [session.get('http://example.com') for _ in range(100000)]
await asyncio.gather(*tasks)
asyncio.run(main())
Этот код показывает, как можно одновременно создавать и отправлять запросы, используя цикл событий для координации сетевых I/O операций.
Минимизация задержек и управление исключениями
Оптимизация асинхронных функций требует уменьшения времени ожидания и умелого управления исключениями:
- Использование ClientSession: Повторное использование соединений через
aiohttp.ClientSession()помогает снизить накладные расходы.
- Обработка исключений: Вставка блока try-except в корутину предотвращает возникновение проблем, например,
ClientConnectorError, что особенно актуально при массовых запросах.
- Оптимизация посредством HEAD-запросов: Применяйте
session.head('http://example.com')для проверки URL без загрузки тела ответа. Это увеличивает скорость обработки.
- Ограничение числа соединений: Установка лимита на количество одновременных соединений предотвращает перегрузку как на сервере, так и на клиенте.
Визуализация
Сравним эффективность различных методов управления данным объемом запросов:
| Метод | Состав флота | Скорость выполнения |
| ----------------- | ----------------- | -------------------- |
| AsyncIO | 🤖🤖🤖x100 | ⚡️⚡️⚡️ |
| Многопоточность | 🤖x100 | ⚡️⚡️ |
| Мультипроцессорность | 🤖👾🤖x100 | ⚡️⚡️⚡️ |
| Запросы (синхронные) | 🤖x1 | 🐌 |
Другие техники и соображения
Традиционная многопоточность и мультипроцессорность
В определенных условиях могут потребоваться традиционные методы многопоточности или мультипроцессорности:
- Многопоточность: Идеально подходит для задач, активно использующих ввод-вывод (I/O). Однако GIL в CPython может ограничивать её производительность.
- Мультипроцессорность: Подходит для задач, зависящих от ресурсов процессора. Это позволяет избежать ограничений GIL, но требует больше памяти и сопряжено с затратами на координацию работы процессов.
Современные HTTP-клиенты
Библиотеки HTTPX и grequests представляют собой высокоэффективные инструменты для асинхронных запросов:
- HTTPX: Поддерживает HTTP/2 и асинхронные запросы, имеет API, напоминающее
requests.
- grequests: Базируется на
gevent, обеспечивает ускоренное выполнение асинхронных HTTP-запросов. Фактически похож аргументируемому
requests.
Использование concurrent.futures для управления задачами
Применение
concurrent.futures.ThreadPoolExecutor или
concurrent.futures.ProcessPoolExecutor может быть полезно при работе с пулами потоков или процессов:
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor, as_completed
def send_request(url):
# Вместо универсального средства лучше выбрать подходящий инструмент
pass
urls = ['http://example.com' for _ in range(100000)]
with ThreadPoolExecutor(max_workers=10) as executor:
future_to_url = {executor.submit(send_request, url): url for url in urls}
for future in as_completed(future_to_url):
url = future_to_url[future]
try:
# Утро всегда начинается не со кофе, а с продумывания дня
data = future.result()
except Exception as exc:
print(f'{url} вызвало исключение: {exc}')
Альтернативные подходы для высококонкурентных сценариев: Tornado и Twisted
При сценариях с высокой конкурентностью, где
asyncio непригоден, можно использовать Tornado или Twisted:
- Tornado: Функционирует как веб-фреймворк и асинхронная сетевая библиотека для неблокирующего I/O.
- Twisted: Событийно-ориентированный сетевой движок, подходящий для работы с постоянно активными соединениями.
Измерение производительности и оптимизация
При анализе и улучшении вашего кода применяйте следующие методы:
- Измерение времени: Для отслеживания общего времени выполнения операции используйте модуль
time.
- Настройка соединений и таймаутов: Регулировка числа соединений и таймаутов помогает увеличить производительность, избегая при этом перегруженности сети.
Полезные материалы
Платон Карпов
Python-инженер