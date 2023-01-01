Безопасное выполнение строки кода Python: альтернативы exec и eval

Быстрый ответ

Для того чтобы выполнить код Python, находящийся в строке, используйте функцию exec() :

Python Скопировать код exec('print("Здравствуйте, пользователи SO!")') # Мы становимся магами, волшебные строки начинают исполняться!

После выполнения строка Здравствуйте, пользователи SO! отобразится на экране. Используйте эту мощную функцию с пониманием ответственности. Она может без труда открывает "ящик Пандоры" проблем безопасности при обработке ненадежных или неизвестных данных.

Взвешивая "за" и "против": использовать exec или нет

Использование функции exec() требует ответственного подхода. Возможность выполнения динамического кода на Python безусловно заманчива, однако необходимо быть осведомленным о скрывающихся за этим серьезных безопасностных вопросах и потенциальном снижении производительности. Прежде чем прибегнуть к применению exec , следует рассмотреть альтернативные способы, такие как функции высшего порядка, классы или модули — они способны обеспечить требуемую динамичность без рисков, связанных с exec .

Если ваш выбор все же пал на exec , убедитесь в безопасности входной информации, чтобы предотвратить возможные атаки с инъекцией кода. Проверяйте и фильтруйте строки перед тем как передавать их в exec . Ниже пример того, как можно управлять переменными и результатами выполнения кода в exec :

Python Скопировать код from io import StringIO import sys code = 'print("Еще раз приветствуем пользователей SO!")' old_stdout = sys.stdout new_stdout = StringIO() sys.stdout = new_stdout try: exec(code) # Надеемся, что не случится чего-то страшного finally: sys.stdout = old_stdout output = new_stdout.getvalue() new_stdout.close() print(f'Данные после выполнения exec: {output}')

Размещая безопасное окружение: ограничение среды выполнения

Важно направлять вызовы функции exec адекватно, подобно приучению домашнего питомца к внутридомовым порядкам. Другими словами, определите ограничения для пространства имен для функции exec . Это поможет снизить риски, связанные с непреднамеренным (или преднамеренным) нарушением глобального пространства имен:

Python Скопировать код namespace = {} # Ограничиваем exec его собственным "огородиком", ибо характер его непредсказуем. exec('foo = "Это переменная foo"', namespace) print(namespace['foo']) # Вывод: Это переменная foo

Визуализация

Представьте выполнение строки кода на Python, как процесс заказа еды:

Markdown Скопировать код Строка С Кодом Python (📄): "print('Привет, мир!')" Заказ Коду (👨‍🍳): "Подайте, пожалуйста, блюдо 'Привет, мир!'"

Компьютер исполняет роль Кухни (💻), где готовят и подают заказанное блюдо:

Python Скопировать код exec("print('Привет, мир!')") # И вот повар заявляет: "Ваш заказ готов!"

И вуаля, ваше блюдо (результат 🍽️): Привет, мир!

Markdown Скопировать код | Сделан Заказ (📄) | Подан Заказ (🍽️) | | --------------- | -------------------- | | "print('Привет, мир!')" | "Привет, мир!" |

Ошибка эстафеты здесь — передача команды exec , ожидание и получение желаемого результата!

Поиск безопасного убежища: альтернативы exec

Меньше риска, если возможно избегать использования exec . Применение функций высшего порядка зачастую является адекватной заменой exec . Встроенные функции Python, вроде map() , filter() и reduce() , обеспечивают гибкие методы манипулирования данными со значительно более низким риском для безопасности.

Также стоит рассмотреть классы и паттерны проектирования "фабрика" — они позволяют создавать нужное динамическое поведение через наследование и переопределение методов, уклоняясь от необходимости использовать exec .

Разграничение безопасной зоны: предостережения при использовании exec

В случаях, когда использование exec неизбежно и является единственным решением, используйте safe_dict для ограничения пространства выполнения exec :

Python Скопировать код safe_dict = {'__builtins__': None} exec('print("Мы в безопасности благодаря safe_dict!")', safe_dict) # Мой exec содержится в надежном заборе

Не стоит расслабляться, полагаясь на иллюзию безопасности, которую создает удаление globals и builtins , так как это не является эффективной помехой для инъекций кода. Указание списка разрешений обычно является более безопасным методом. Но, как всегда, возьмите на заметку — действовать с осторожностью никогда не вредит.

