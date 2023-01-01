Автоперезагрузка Flask-приложения при изменении кода

Быстрый ответ

Если вы хотите, чтобы ваше приложение Flask автоматически обновлялось после каждого сохранения изменений в коде, активируйте параметр debug в методе app.run() :

Python Скопировать код app.run(debug=True)

Этот шаг позволит вам видеть внесенные изменения без необходимости ручного перезапуска сервера.

Пошаговое руководство по настройке

Настройка переменных окружения для автоматической перезагрузки

Чтобы воспользоваться функционалом Flask, удобным для разработчиков, настройте следующие переменные окружения:

FLASK_APP : Укажите название файла вашего приложения: sh Скопировать код export FLASK_APP=yourapplication.py

FLASK_ENV : Для активации режима разработки с автоперезагрузкой, установите значение 'development' : sh Скопировать код export FLASK_ENV=development

Если вы используете Flask версии 2.2 или более поздней, убедитесь, что значение переменной FLASK_DEBUG равно 1 . Именно она ответственна за включение отладки и автоматической перезагрузки:

shell Скопировать код export FLASK_DEBUG=1

Запуск приложения через командную строку с использованием flask run

Другой способ включить режим отладки и запустить приложение с автоперезагрузкой – использовать команду flask run :

sh Скопировать код flask run --app yourapplication --debug

Чтобы узнать, какие еще параметры доступны для команды flask run , выполните:

sh Скопировать код flask run --help

Активация отладчика Werkzeug

Отладчик Werkzeug предоставляет необходимые инструменты для отладки и автоматической перезагрузки. Чтобы его активировать, выполните следующий код:

Python Скопировать код from werkzeug.debug import DebuggedApplication app = DebuggedApplication(app, evalex=True)

Автоматическая загрузка

Автоматическое применение переменных окружения с помощью python-dotenv

Для автоматической загрузки настроек из файла .env , включая FLASK_APP и FLASK_ENV , что упростит процесс автоперезагрузки, можно использовать библиотеку python-dotenv :

Python Скопировать код from dotenv import load_dotenv load_dotenv()

Интеграция с Nginx и uWSGI

Для масштабирования Flask-приложения можно применить комплексное решение с Nginx и uWSGI. Директива touch-reload в uWSGI позволяет перезагружать приложение при любом изменении в файловой системе:

ini Скопировать код touch-reload = '/path/to/reload.trigger'

Для инициирования перезагрузки достаточно «провести» операцию соответствующего файла:

sh Скопировать код touch /path/to/reload.trigger # И внесенные изменения начинают действовать 🕺

Автоматизация перезагрузок uWSGI

Вы также можете создать простой скрипт, который будет производить операцию «touch» с файлом и, тем самым, активировать перезагрузку:

Bash Скопировать код #!/bin/bash touch /path/to/reload.trigger # Проще простого, как выжать лимон 🍋

Особенности использования в производственной среде

Обратите внимание: режим отладки и автоперезагрузка могут быть полезны при разработке, но могут представлять угрозу для безопасности и снижать производительность в производственной среде. Поэтому удостоверьтесь, что эти функции отключены на рабочих серверах.

Благодаря автоматической перезагрузке любые изменения применяются немедленно, освобождая вас от необходимости монотонного ручного перезапуска сервера.

Улучшение процесса разработки

Автоперезагрузка при разработке фронтенда

Flask может автоматически перезагружать шаблоны, что делает процесс фронтенд-разработки более гибким и позволяет мгновенно видеть все изменения в HTML/CSS:

Python Скопировать код # Режим отладки позволяет Flask перезагружать шаблоны автоматически app = Flask(__name__) app.config['TEMPLATES_AUTO_RELOAD'] = True

Отдельный файл настроек для организации конфигурации

Создайте отдельный файл для настроек, чтобы систематизировать их и облегчить навигацию:

Python Скопировать код # Ваш файл с настройками, например, configurations.py DEBUG = True # "Открывающая формула" для активации режима отладки и автоперезагрузки

Чтобы использовать эти настройки, просто подключите их к вашему приложению.

Visual Studio Code и его роль в процессе отладки

Интеграция Flask с Visual Studio Code упростит ваш процесс отладки:

Установите расширение Python в VS Code. Установите переменные окружения, используя встроенный терминал. Запустите сервер Flask с автоперезагрузкой через этот терминал.

Таким образом, вы сможете использовать возможности IDE и автоматическую перезагрузку Flask одновременно. Кодирование и отладка становятся более продуктивными, поскольку вы не отвлекаетесь на рутинные задачи!

Полезные материалы