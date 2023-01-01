Автоматическое установка даты в Django: экспланация ошибки

Быстрый ответ

Чтобы дата создания объекта модели в Django автоматически проставлялась, следует использовать параметр auto_now_add=True в поле DateTimeField . Это позволит зафиксировать момент первого сохранения экземпляра в базу данных.

Вот пример такого поля:

Python Скопировать код class YourModel(models.Model): created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

При использовании auto_now_add=True , поле created_at будет содержать точную дату и время первого сохранения объекта YourModel . Никаких дополнительных действий с вашей стороны не нужно.

Использование

Обратите внимание на следующие советы по работе с датами:

Для поля updated_at , которое содержит временную метку последней модификации объекта, установите параметр auto_now=True .

, которое содержит временную метку последней модификации объекта, установите параметр . Не стоит задавать значения дат в методе __init__ , ведь auto_now и auto_now_add обрабатывают это более надежно и упрощают конфигурацию.

, ведь и обрабатывают это более надежно и упрощают конфигурацию. Помните, что поля, помеченные как editable=False , не отображаются в формах, и поэтому их значения не могут быть переданы через форму.

Реализация TimeStampMixin

Рекомендуется создать миксин для повторного использования логики проставления временных меток в различных моделях:

Python Скопировать код class TimeStampedModel(models.Model): created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True, editable=False) updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True, editable=False) class Meta: abstract = True

Такой подход позволит вашим моделям иметь точные временные метки создания и обновления.

Визуализация

Автоматическое присвоение даты создания экземпляру модели Django можно визуализировать как процесс на конвейере: каждый новый объект получает свою уникальную дату производства.

Управление 'немодифицируемыми' полями

Поля, конфигурированные с параметрами auto_now и auto_now_add , становятся по сути 'немодифицируемыми'. Любые попытки их редактирования будут игнорироваться Django.

Практика использования 'невидимых' полей

Автоматические временные метки, которые не требуется редактировать вручную, можно сделать 'невидимыми' в формах. Для этого достаточно установить editable=False .

Потенциальные трудности

Помимо преимуществ, auto_now и auto_now_add могут вызвать и некоторые сложности. Важно понять особенности их работы и избегать одновременного применения в одном поле, что может привести к ошибкам в логике работы. Обратите внимание на особенности обработки данных о времени в Django.

Полезные материалы