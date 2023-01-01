Автоматическое преобразование numpy dtypes в Python типы

Быстрый ответ

Если потребность сводится к быстрой конвертации типов данных из numpy в базовые типы Python, вы можете использовать метод .item() для индивидуальных элементов и метод .tolist() для массивов в совокупности. Для преобразования отдельного числа достаточно применить выражение np_int64_var.item() , которое вернёт соответствующий тип данных Python. Для приведения всего массива к списку Python подойдет вызов numpy_arr.tolist() , после чего каждый элемент массива преобразуется.

Пример для скалярного значения:

Python Скопировать код # Преобразуем целое число из numpy в целое число Python python_int = np.int64(10).item() # Вернет 10 в качестве целого числа Python

Пример для массива:

Python Скопировать код # Массив из numpy преобразуем в список Python python_list = np.array([1, 2, 3], dtype=np.int64).tolist() # Получим [1, 2, 3] в формате списка Python

Преодоление нестандартных случаев

В процессе преобразований у вас могут возникнуть особые ситуации – преобразованные значения или более сложные случаи. Но не вздумайте беспокоиться: найдется решение каждой проблемы:

Проверка перед преобразованием : Чтобы узнать, является ли значение скаляром numpy или уже принадлежит к типам Python, примените isinstance(val, np.generic) .

: Чтобы узнать, является ли значение скаляром numpy или уже принадлежит к типам Python, примените . Функция numpy.asscalar() : Эта функция переводит массив из единичного элемента в соответствующий ему тип данных Python.

: Эта функция переводит массив из единичного элемента в соответствующий ему тип данных Python. Персонализированный навигатор по типам: Создайте собственную карту соответствия при помощи словаря, сгенерированного с помощью генераторов.

Пример проверки перед преобразованием:

Python Скопировать код import numpy as np val = np.int64(10) # Превращаемся в подводника только после проверки глубины воды if isinstance(val, np.generic): val = val.item() # Производим преобразование только в случае, если val – это тип данных из NumPy

Развивайте навыки, применяя лучшие практики

Методы .tolist() и .item() невероятно полезны, однако рассмотрим их оптимальное использование в случае больших данных и сценариев, требующих высокой производительности.

Обдуманное использование tolist() : Метод tolist() идеально подходит как для скаляров, так и для массивов, но с большими объёмами данных следует обращаться к нему осторожнее из-за вопросов производительности.

: Метод идеально подходит как для скаляров, так и для массивов, но с большими объёмами данных следует обращаться к нему осторожнее из-за вопросов производительности. В помощь придут лямбда-функции: Составление лямбда-функций позволяет эффективно работать как с отдельными числами, так и с массивами.

Пример лямбда-функции, помогающей при преобразовании:

Python Скопировать код # Делаем свою жизнь проще to_python_type = lambda x: x.tolist() if isinstance(x, np.ndarray) else x.item()

Визуализация

Визуализация преобразования между типами данных numpy и стандартными типами Python – источник истинного удовольствия:

Наборы данных NumPy (🧬): [np.int32, np.float64, np.bool_] Типы Python (🐍): [int, float, bool]

Табличное представление преобразования из 🧬 в 🐍:

| Тип данных NumPy | ➡️ | Тип Python | | ----------------- | --- | ----------- | | `np.int32` | ➡️ | `int` | | `np.float64` | ➡️ | `float` | | `np.bool_` | ➡️ | `bool` |

Волшебство преобразования типов данных Numpy в стандартные типы Python на самом деле поражает воображение.

Лабиринт методов: Какой выбрать и когда?

Выбор конкретного метода преобразования зависит от контекста:

Отдельные скалярные значения : .item() является наилучшим выбором для преобразования единичных скаляров numpy.

: является наилучшим выбором для преобразования единичных скаляров numpy. Полные массивы : Если вам необходимо преобразовать массив в список, используйте .tolist() .

: Если вам необходимо преобразовать массив в список, используйте . Большие массивы: В случае работы с большими массивами подумайте о пошаговых методах преобразования или потоковых методиках, чтобы избежать переполнения памяти.

Пример функции для пошагового преобразования больших массивов:

Python Скопировать код def chunked_to_list(numpy_arr, chunk_size=100000): """Resize numpy array into a list in chunks. How can you eat an elephant? Piece by piece! """ return sum((numpy_arr[i:i+chunk_size].tolist() for i in range(0, len(numpy_arr), chunk_size)), [])

Понимание соответствий

Важно понимать, как типы данных NumPy соотносятся с типами данных Python, чтобы избежать ошибок при конвертации и не только.

Потеря точности : Держите в уме вероятную потерю точности из-за более высокой точности некоторых типов данных NumPy.

: Держите в уме вероятную потерю точности из-за более высокой точности некоторых типов данных NumPy. Неточное соответствие: Некоторые типы данных NumPy не имеют прямых аналогов в Python. В таких случаях выбирайте наиболее подходящее соответствие.

Для создания ваших собственных карт соответствия между типами данных NumPy и Python вы можете использовать следующий фрагмент кода:

Python Скопировать код # Словно переводить иностранную речь на понятный язык! dtypes_mapping = {dtype: np.zeros(1, dtype).tolist()[0].__class__ for dtype in np.sctypes['others']}

