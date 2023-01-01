Асинхронные вызовы методов в Python: декораторы и коллбеки#Основы Python #Декораторы #Асинхронность (asyncio)
Быстрый ответ
Для реализации асинхронных операций в Python используйте ключевые слова
async и
await в сочетании с модулем
asyncio. Вот простой пример:
import asyncio
async def async_task():
print('Асинхронный процесс запущен, вот в улье вспыхивает суматоха 🐝.')
await asyncio.sleep(1) # Эмуляция задержки, как приготовление кофе ☕︎.
print('Асинхронный процесс завершился ровно как капучино — идеально гладко.')
# Запускаем асинхронное задание:
async def main():
await async_task()
# Приводим в действие механизм asyncio!
asyncio.run(main())
asyncio.run(main()) выполняет роль стартовой точки. Метод
main вызывает функцию
async_task, а ключевое слово
await используется для вызова других
async функций или инициализации операций, поддерживающих
asyncio, что обеспечивает неблокирующее и параллельное выполнение кода.
Async: погружение в детали
Помимо
async/
await есть и другие способы реализации асинхронности –
threading и
multiprocessing. Они обеспечивают другие возможности для асинхронных вызовов и могут быть представлены как супергерои со своими уникальными суперспособностями.
Threading — Флэш⚡ для I/O-интенсивных задач
Подобно Флэшу, мгновенно передвигающемуся из точки А в точку Б,
threading в Python подходит для быстрых I/O-интенсивных операций, позволяя программе выполнять другие задачи во время ожидания IO-операций. Пример использования:
import threading
def async_thread_target():
print("Тут расп unfolds IO-интенсивная реальность. Как чтение захватывающего детектива...")
thr = threading.Thread(target=async_thread_target)
thr.start() # Пусть дело пойдёт своим чередом!
thr.join() # Ожидаем окончания. Ведь мы не хотим остаться в неведении о развязке!
thr.start() запускает поток, а
thr.join() ожидает его завершения. Проверить активность потока можно с помощью
thr.is_alive().
Multiprocessing — Халк💪 для CPU-ограниченных задач
Когда речь идет о задачах, ограниченных процессорным временем, на помощь приходит
multiprocessing. Он вскрывает пространство задач быстрее, чем можно произнести "РАЗРУШЕНИЕ!". Для распределения асинхронных вызовов методов подходит
multiprocessing.Pool.apply_async:
from multiprocessing import Pool
def async_process_target(arg):
print(f"Процесс номер {arg} выдаёт отчет, словно служащий регулярно отчитывается перед начальником.")
return arg * arg
if __name__ == '__main__':
pool = Pool()
result = pool.apply_async(async_process_target, (2,))
print(result.get()) # Готово – получено!
Выбор суперспособности
Не уверены, что выбрать из
asyncio,
threading и
multiprocessing? Давайте вместе определим, где что будет более эффективным. Это как подбор подходящей суперособенности.
Когда предпочтительнее использовать asyncio
- Для IO-интенсивных и интернет-ориентированных задач высокого уровня.
- Когда нужно поддерживать множество одновременных соединений, как если бы вы были оператором телефонной станции.
Когда стоит выбрать threading
- Если задачи обычно связаны с ожиданием: чтение с диска и запись на диск.
- Потоки обеспечивают доступ к общей памяти, но стоит учесть Global Interpreter Lock (GIL).
Когда подойдет multiprocessing
- Если вы решаете задачи, ограниченные процессорным временем.
- Этот метод раскрывает все преимущества параллелизма на многопроцессорных системах.
Превосходство Twisted
Библиотека Twisted, хоть и не является встроенной в ядро Python, является настоящим авторитетом в мире асинхронного программирования. Twisted использует объекты Deferred для организации обратных вызовов, как при игре с кошкой и лазерной указкой:
from twisted.internet.defer import Deferred
def callback(result):
print(f"Получен обратный вызов: {result}, как внезапная доставка пиццы 🍕")
deferred = Deferred()
deferred.addCallback(callback)
deferred.callback("Эхо от Twisted!")
С помощью Twisted вы можете организовать множество обратных вызовов и обработчиков ошибок. Также эта библиотека эффективно управляет сетевыми приложениями, требующими неблокирующего обмена данными.
Циклы событий и таймеры Asyncio
Asyncio предлагает циклы событий и таймеры, позволяющие получить больше контроля над асинхронными операциями:
async def periodic():
while True:
print('Периодическая задача работает, как стрелки древних часов, точно измеряют время.')
await asyncio.sleep(2) # Регулярные паузы длиной 2 секунды
loop = asyncio.get_event_loop()
loop.run_until_complete(periodic())
Здесь
loop.run_until_complete() выполняет задания до их завершения, а
asyncio.sleep() заводит паузы с определенным интервалом.
Визуализация
Чтобы лучше понять асинхронные вызовы в Python, представьте очередь в столовую:
🍽️ [Синхронно]: Берут тарелку, начинают есть, и только после этого следующий человек подходит.
🍽️ 🚀 [Асинхронно]: Берут тарелку и **телепортируются** к столу, начинают есть. Но в этот момент следующий посетитель уже берет свою порцию.
async методы позволяют не ожидать завершения одного действия перед началом следующего. Он может начаться в тот момент, когда предыдущее ещё выполняется!
import asyncio
async def async_method():
await some_io_task() # 🚀 Телепорт на место выполнения ...
# А следующий посетитель уже подходит к очереди!
Так
async методы функционируют как хорошо отлаженная линия в столовой — быстро и эффективно.
Антон Крылов
Python-разработчик