Асинхронные вызовы методов в Python: декораторы и коллбеки

Быстрый ответ

Для реализации асинхронных операций в Python используйте ключевые слова async и await в сочетании с модулем asyncio . Вот простой пример:

Python Скопировать код import asyncio async def async_task(): print('Асинхронный процесс запущен, вот в улье вспыхивает суматоха 🐝.') await asyncio.sleep(1) # Эмуляция задержки, как приготовление кофе ☕︎. print('Асинхронный процесс завершился ровно как капучино — идеально гладко.') # Запускаем асинхронное задание: async def main(): await async_task() # Приводим в действие механизм asyncio! asyncio.run(main())

asyncio.run(main()) выполняет роль стартовой точки. Метод main вызывает функцию async_task , а ключевое слово await используется для вызова других async функций или инициализации операций, поддерживающих asyncio , что обеспечивает неблокирующее и параллельное выполнение кода.

Async: погружение в детали

Помимо async / await есть и другие способы реализации асинхронности – threading и multiprocessing . Они обеспечивают другие возможности для асинхронных вызовов и могут быть представлены как супергерои со своими уникальными суперспособностями.

Threading — Флэш⚡ для I/O-интенсивных задач

Подобно Флэшу, мгновенно передвигающемуся из точки А в точку Б, threading в Python подходит для быстрых I/O-интенсивных операций, позволяя программе выполнять другие задачи во время ожидания IO-операций. Пример использования:

Python Скопировать код import threading def async_thread_target(): print("Тут расп unfolds IO-интенсивная реальность. Как чтение захватывающего детектива...") thr = threading.Thread(target=async_thread_target) thr.start() # Пусть дело пойдёт своим чередом! thr.join() # Ожидаем окончания. Ведь мы не хотим остаться в неведении о развязке!

thr.start() запускает поток, а thr.join() ожидает его завершения. Проверить активность потока можно с помощью thr.is_alive() .

Multiprocessing — Халк💪 для CPU-ограниченных задач

Когда речь идет о задачах, ограниченных процессорным временем, на помощь приходит multiprocessing . Он вскрывает пространство задач быстрее, чем можно произнести "РАЗРУШЕНИЕ!". Для распределения асинхронных вызовов методов подходит multiprocessing.Pool.apply_async :

Python Скопировать код from multiprocessing import Pool def async_process_target(arg): print(f"Процесс номер {arg} выдаёт отчет, словно служащий регулярно отчитывается перед начальником.") return arg * arg if __name__ == '__main__': pool = Pool() result = pool.apply_async(async_process_target, (2,)) print(result.get()) # Готово – получено!

Выбор суперспособности

Не уверены, что выбрать из asyncio , threading и multiprocessing ? Давайте вместе определим, где что будет более эффективным. Это как подбор подходящей суперособенности.

Когда предпочтительнее использовать asyncio

Для IO-интенсивных и интернет-ориентированных задач высокого уровня.

Когда нужно поддерживать множество одновременных соединений, как если бы вы были оператором телефонной станции.

Когда стоит выбрать threading

Если задачи обычно связаны с ожиданием: чтение с диска и запись на диск.

Потоки обеспечивают доступ к общей памяти, но стоит учесть Global Interpreter Lock (GIL).

Когда подойдет multiprocessing

Если вы решаете задачи, ограниченные процессорным временем.

Этот метод раскрывает все преимущества параллелизма на многопроцессорных системах.

Превосходство Twisted

Библиотека Twisted, хоть и не является встроенной в ядро Python, является настоящим авторитетом в мире асинхронного программирования. Twisted использует объекты Deferred для организации обратных вызовов, как при игре с кошкой и лазерной указкой:

Python Скопировать код from twisted.internet.defer import Deferred def callback(result): print(f"Получен обратный вызов: {result}, как внезапная доставка пиццы 🍕") deferred = Deferred() deferred.addCallback(callback) deferred.callback("Эхо от Twisted!")

С помощью Twisted вы можете организовать множество обратных вызовов и обработчиков ошибок. Также эта библиотека эффективно управляет сетевыми приложениями, требующими неблокирующего обмена данными.

Циклы событий и таймеры Asyncio

Asyncio предлагает циклы событий и таймеры, позволяющие получить больше контроля над асинхронными операциями:

Python Скопировать код async def periodic(): while True: print('Периодическая задача работает, как стрелки древних часов, точно измеряют время.') await asyncio.sleep(2) # Регулярные паузы длиной 2 секунды loop = asyncio.get_event_loop() loop.run_until_complete(periodic())

Здесь loop.run_until_complete() выполняет задания до их завершения, а asyncio.sleep() заводит паузы с определенным интервалом.

Визуализация

Чтобы лучше понять асинхронные вызовы в Python, представьте очередь в столовую:

Markdown Скопировать код 🍽️ [Синхронно]: Берут тарелку, начинают есть, и только после этого следующий человек подходит. 🍽️ 🚀 [Асинхронно]: Берут тарелку и **телепортируются** к столу, начинают есть. Но в этот момент следующий посетитель уже берет свою порцию.

async методы позволяют не ожидать завершения одного действия перед началом следующего. Он может начаться в тот момент, когда предыдущее ещё выполняется!

Python Скопировать код import asyncio async def async_method(): await some_io_task() # 🚀 Телепорт на место выполнения ... # А следующий посетитель уже подходит к очереди!

Так async методы функционируют как хорошо отлаженная линия в столовой — быстро и эффективно.

