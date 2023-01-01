logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Apply vs Transform в Pandas: операции с группой и их отличия
Перейти

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если вам необходимо подсчитать среднее отличие между двумя столбцами внутри групп, сохраняя при этом исходную структуру DataFrame, примените функцию transform в Pandas.

Python
Скопировать код
df['mean_diff'] = df.groupby('group_col').transform(lambda x: x['col1'] – x['col2']).mean()

Приведенный выше код вычисляет среднее отличие между значениями столбцов col1 и col2 внутри групп и помещает результат в столбец mean_diff.

Рассмотрим apply и transform

Разбираться в отличиях между методами apply и transform при работе с группировками в Pandas крайне важно.

Сила transform

  • Применяйте transform, если вам нужно провести вычисления, сохраняя индексы и формат исходных данных.
  • Он подходит для элементарных вычислений в группах и распределения скалярных значений по датафреймам.
  • Результат должен быть либо серией той же длины, что и группа, либо одним скалярным значением.

Гибкость apply

  • Apply обладает универсальностью и позволяет выполнять операции над несколькими столбцами в группе, возвращать результаты различной длины и применять пользовательские функции.
  • Он обрабатывает целые группы, что идеально подходит для агрегирующих операций или выборок подмножеств данных.

Выбор правильного инструмента

Если ваши вычисления возвращают результаты различной длины, вы должны использовать apply.

Python
Скопировать код
df.groupby('group_col').apply(lambda x: (x['col1'] – x['col2']).mean())
# Apply может стать вашей спасительной жилеткой.❤️

Избегаем распространенных ошибок

Оба метода имеют свои ограничения и нюансы использования.

Точный расчет с помощью transform

  • Результат, возвращаемый transform, должен быть того же размера, что и исходная группа, иначе не избежать ValueError.
  • Отладить функции можно упростить с помощью выводов или функции display().
  • Для операций сразу с несколькими столбцами transform потребует особых приемов.

Замечательности apply

  • Apply может вызвать исключения KeyError или TypeError, если обработка данных функцией нарушена.
  • Неправильное сопоставление типов возвращаемых данных может вызвать ошибки.

Визуализация

Вообразим кулинарный конкурс, где два шеф-повара используют одни и те же продукты. Расчитаем среднее различие в солености их блюд.

Ингредиент Шеф A (👩‍🍳) Шеф B (👨‍🍳) Разница в солености
Помидоры 🍅🧂 🍅🧂🧂 🍅 (-1)
Паста 🍝🧂 🍝🧂🧂 🍝 (-1)
Курица 🍗🧂🧂 🍗🧂 🍗 (+1)
  • .apply(): Анализирует каждое блюдо по отдельности
  • .transform(): Расчитывает общую среднюю разницу по каждому ингредиенту.

Среднее различие в солености: 🧂 (-⅓)

Расширяем горизонты

Пользовательские функции с apply

  • Apply позволяет реализовать сложные вычисления и возвращать результаты в виде Series, DataFrames или скаляров, в зависимости от конструкции функции.

Скалярное распространение с transform

  • Transform идеален для скалярного распространения значений, позволяя принять одно значение и применить его ко всей группе.
  • Это может быть удобно для быстрой оценки группы, например, при расчете геометрического среднего или суммы.

Сравнение особенностей на примере

Особенность apply transform
Форма результата Гибкая Соответствует размеру группы
Область применения Весь DataFrame Отдельные Series
Разнообразие использования Множество обрабатываемых функций и результатов Элементарные вычисления, скалярное распространение
Соответствие индексам Не гарантировано Гарантировано

Полезные материалы

  1. pandas.DataFrame.apply — официальная документация pandas 2.2.0 — здесь вы найдете всё об методе .apply().
  2. pandas.DataFrame.transform — официальная документация pandas 2.2.0.
  3. python – Разница между методами map, applymap и apply в Pandas – Stack Overflow — разъяснение различий между методами.
  4. Понимание функции Transform в Pandas – Practical Business Python — подробное описание функции transform с примерами из практики.
  5. Агрегирование и группировка данных с помощью Python.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод в Pandas рекомендуется использовать для выполнения вычислений, сохраняя индексы и формат исходных данных?
1 / 5

Екатерина Громова

аналитик данных

