Apply vs Transform в Pandas: операции с группой и их отличия
Быстрый ответ
Если вам необходимо подсчитать среднее отличие между двумя столбцами внутри групп, сохраняя при этом исходную структуру DataFrame, примените функцию transform в Pandas.
df['mean_diff'] = df.groupby('group_col').transform(lambda x: x['col1'] – x['col2']).mean()
Приведенный выше код вычисляет среднее отличие между значениями столбцов
col1 и
col2 внутри групп и помещает результат в столбец
mean_diff.
Рассмотрим apply и transform
Разбираться в отличиях между методами
apply и
transform при работе с группировками в Pandas крайне важно.
Сила transform
- Применяйте transform, если вам нужно провести вычисления, сохраняя индексы и формат исходных данных.
- Он подходит для элементарных вычислений в группах и распределения скалярных значений по датафреймам.
- Результат должен быть либо серией той же длины, что и группа, либо одним скалярным значением.
Гибкость apply
- Apply обладает универсальностью и позволяет выполнять операции над несколькими столбцами в группе, возвращать результаты различной длины и применять пользовательские функции.
- Он обрабатывает целые группы, что идеально подходит для агрегирующих операций или выборок подмножеств данных.
Выбор правильного инструмента
Если ваши вычисления возвращают результаты различной длины, вы должны использовать
apply.
df.groupby('group_col').apply(lambda x: (x['col1'] – x['col2']).mean())
# Apply может стать вашей спасительной жилеткой.❤️
Избегаем распространенных ошибок
Оба метода имеют свои ограничения и нюансы использования.
Точный расчет с помощью transform
- Результат, возвращаемый transform, должен быть того же размера, что и исходная группа, иначе не избежать ValueError.
- Отладить функции можно упростить с помощью выводов или функции
display().
- Для операций сразу с несколькими столбцами transform потребует особых приемов.
Замечательности apply
- Apply может вызвать исключения KeyError или TypeError, если обработка данных функцией нарушена.
- Неправильное сопоставление типов возвращаемых данных может вызвать ошибки.
Визуализация
Вообразим кулинарный конкурс, где два шеф-повара используют одни и те же продукты. Расчитаем среднее различие в солености их блюд.
|Ингредиент
|Шеф A (👩🍳)
|Шеф B (👨🍳)
|Разница в солености
|Помидоры
|🍅🧂
|🍅🧂🧂
|🍅 (-1)
|Паста
|🍝🧂
|🍝🧂🧂
|🍝 (-1)
|Курица
|🍗🧂🧂
|🍗🧂
|🍗 (+1)
.apply(): Анализирует каждое блюдо по отдельности
.transform(): Расчитывает общую среднюю разницу по каждому ингредиенту.
Среднее различие в солености: 🧂 (-⅓)
Расширяем горизонты
Пользовательские функции с apply
- Apply позволяет реализовать сложные вычисления и возвращать результаты в виде Series, DataFrames или скаляров, в зависимости от конструкции функции.
Скалярное распространение с transform
- Transform идеален для скалярного распространения значений, позволяя принять одно значение и применить его ко всей группе.
- Это может быть удобно для быстрой оценки группы, например, при расчете геометрического среднего или суммы.
Сравнение особенностей на примере
|Особенность
|apply
|transform
|Форма результата
|Гибкая
|Соответствует размеру группы
|Область применения
|Весь DataFrame
|Отдельные Series
|Разнообразие использования
|Множество обрабатываемых функций и результатов
|Элементарные вычисления, скалярное распространение
|Соответствие индексам
|Не гарантировано
|Гарантировано
Екатерина Громова
аналитик данных