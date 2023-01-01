Алгоритм генерации комбинаций из списков разной длины#Алгоритмы #Комбинаторика и вероятностные модели
Быстрый ответ
Для того чтобы получить перестановки из списка
long_list, где длина перестановок равна длине
short_list, следует использовать модуль
itertools.permutations:
import itertools
long_list = ['a', 'b', 'c', 'd']
short_list_length = 2
matching_permutations = list(itertools.permutations(long_list, short_list_length))
print(matching_permutations) # 'a' и 'b' встречаются в баре... Это всё равно перестановка!
Данный подход позволяет найти все вариации комбинаций элементов из
long_list.
Продвинутое использование itertools.product // Когда требуется создать комбинации!
Когда вам нужно сгенерировать все возможные пары элементов из списков разной длины, используйте
itertools.product:
import itertools
long_list = ['a', 'b', 'c', 'd']
short_list = [1, 2]
pairs = itertools.product(long_list, repeat=len(short_list))
unique_combinations = set(pairs) # Получаем полный набор! Без повторений.
for combo in unique_combinations:
print(combo) # Мы получаем изящные комбинации. Никаких повторяющихся пар!
С помощью
itertools.product можно получить уникальные комбинации и провести полный обзор вариантов для сочетания элементов из
short_list с элементами
long_list.
Работа со списками переменной длины // Как вписать квадрат в круг!
Перестановки определённого размера
Если требуется получить перестановки из
long_list, которые точно соответствуют размеру
short_list, сделать это можно так:
from itertools import permutations
# Перестановки, которые идеально соответствуют размеру!
perms = permutations(long_list, len(short_list))
Подставив размер в качестве аргумента, мы гарантированно получим совпадение длин перестановок и искомого списка.
Уникальные комбинации
Чтобы сформировать уникальные комбинации элементов без повторений, используется следующий подход:
from itertools import combinations
# Только уникальные сочетания, без дубликатов!
combos = combinations(long_list, len(short_list))
Функция
itertools.combinations отлично справляется с этой задачей.
Комбинации с повторениями
Если возникает потребность в создании комбинаций, где можно использовать повторения элементов из
short_list:
from itertools import combinations_with_replacement
# Здесь мы допускаем повторяемость!
repeat_combos = combinations_with_replacement(short_list, len(long_list))
Функция
combinations_with_replacement предусматривает возможность допущения повторяющихся элементов.
Визуализация // Воображаем ситуацию!
Представьте, что
long_list — это ассорти продуктов 🍗🥕🧀.
А
short_list — это рецепт 🥘, состоящий из ограниченного набора этих продуктов:
short_list: 🥕🧀🍗 = ["Морковь", "Сыр", "Курица"]
Подбор перестановок – это процесс комбинирования ингредиентов для создания идеального блюда:
Пример соответствующих перестановок:
🧀🥕🍅 ➡️ 🥔🧅🥕 ➡️ 🍗🍅🧀 ➡️ (Мы не стремимся сделать салат)
✅ Подходящий набор: 🥕Морковь, 🧀Сыр, 🍗Курица (Вот перед вами идеальный рецепт!)
Каждый набор – это возможная перестановка, которую нужно протестировать на соответствие рецепту.
Вам не придется участвовать в шоу MasterChef, ведь мы превращаем программирование в настоящую кулинарную творческую лабораторию!
Устранение дубликатов // Один экземпляр уже достаточно
Быстрый способ получения уникальных результатов
Чтобы избавиться от дубликатов, преобразуйте результаты
itertools.product во множество:
unique_combinations = set(itertools.product(long_list, repeat=len(short_list))) # Места для дубликатов нет!
Удаление дубликатов после генерации
Или можно удалить дубликаты уже после того, как они были сгенерированы:
unique_combinations = set()
for combo in itertools.product(long_list, repeat=len(short_list)):
unique_combinations.add(combo) # Мы не допускаем ни одного дубликата.
Представление результатов // Пора приступить к презентации!
Более аккуратный вывод с помощью pprint
Для наглядного отображения комбинаций используйте
pprint:
from pprint import pprint
pprint(list(itertools.product(long_list, repeat=len(short_list)))) # Просто полюбуйтесь на такую организованность!
pprint помогает форматировать вывод так, чтобы его было удобнее читать.
Рекурсия или итерация // Погрузиться глубоко или двигаться вперёд шаг за шагом?
Выбор между рекурсией и итерацией может быть решающим с точки зрения эффективности. Это можно сравнить с разницей между живописным плавным нырянием в глубину и аккуратным последовательным действием. С
itertools мы обычно предпочитаем последовательность.
Софья Никитина
статистик-исследователь