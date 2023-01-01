Активация virtualenv на Red Hat Linux: решение проблем#DevOps/Deploy #Виртуальные окружения (venv/poetry) #Установка софта
Быстрый ответ
Для активации virtualenv применяется команда
source:
source ~/myenv/bin/activate
Убедитесь, что путь
~/myenv ведет к вашему virtualenv. В случае успешной активации командной строки, приглашение будет отображать название активного окружения. Для выхода из среды, введите
deactivate.
Предварительная проверка перед активацией
Перед активацией окружения проведите следующие проверки:
- Экзистенция файла: использовать
ls ~/myenv/bin/чтобы подтвердить наличие файла
venv/bin/activate.
- Необходимые компоненты: после генерации окружения
virtualenv myenv, в нем должны быть distribute и pip. Если их нет, произведите установку командой
~/myenv/bin/pip install distribute.
- Корректное расположение: для успешной активации лучше находиться в корневой директории проекта или в его папке venv.
Распространенные неприятности: "Проблемы доступа" и несоответствие версий Python
В практике применения вы можем встретить трудности доступа к файлам или различия в версиях Python:
- Если возникает ошибка "Permission denied", воспользуйтесь командой
chmod +x ~/myenv/bin/activate, которая позволит изменить разрешения файла.
- Важно соблюдать совместимость версий Python. Указывайте нужную версию при создании окружения ключом
-p:
virtualenv -p /usr/bin/python3.8 myenv.
- Не стоит забывать, что исполняемым скриптом должен быть
activate. Его достаточно активировать с помощью
source.
Визуализация
Активация виртуального окружения в Linux аналогична процессу надевания VR-гарнитуры, переносящей вас в совершенно новую среду для работы над проектами:
Реальный мир: Системный Python 🌐
VR-мир: Python виртуального окружения 🎈
Чтобы погрузиться в virtualenv:
source /path/to/virtualenv/bin/activate
Переход во внутрь виртуальной среды может быть даже более восхитительным, чем VR:
До: Гуляем по реальному миру 🚶♂️🌐
После: Живем в виртуальной реальности 🎈
В "виртуальном мире" зависимости вашего проекта становятся единственной "реальностью".
Решение типичных проблем при активации
Местонахождение, местонахождение, местонахождение: три кита при активации!
Для удобства сразу войдите в нужную директорию:
- Перейдите в каталог окружения, используя команду
cd ~/myenv.
- Убедитесь в наличии необходимых файлов с помощью
lsи активируйте окружение:
source bin/activate.
Создание окружения: не забывайте о ключе "distribute"!
При создании виртуального окружения используйте ключ
--distribute:
- Это предоставит создание нового bootstrap-скрипта.
- Используйте команду с учетом уважения к прошлому:
virtualenv myenv --distribute.
Затруднения при активации? Спокойствие и только source!
Если активация происходит не столь гладко:
- Постарайтесь активировать несколько раз с помощью
source ./bin/activate. Возможно, в этом случае все успешно пройдет.
- Проверьте структуру директорий –
venvдолжен быть на своем месте и содержать
bin/activate.
- Уточните версию Python, запустив
~/myenv/bin/python --version.
Продвинутые методы активации: будьте ниндзя командной строки
Несколько версий Python? Управляйте ими при помощи pyenv
Pyenv – инструмент для управления разными версиями Python:
- Они могут сосуществовать без взаимных претензий.
- Выберите нужную версию для своего проекта магической командой pyenv:
pyenv local 3.8.6или
pyenv local OddJob.
Virtualenvwrapper: ваш верный помощник в контроле окружений
Способствуйте своему упрощению работы и переходите на virtualenvwrapper для тонкой настройки окружений:
- Он упрощает управление и переключение между средами.
- Переход между окружениями становится простым благодаря команде
workon myenv.
Предварительная активация: защитник осмотрительных
Проверьте процесс активации до применения изменений:
- Используйте
echoвместо
source, чтобы увидеть команду активации. Это аналогично чтению рецепта перед началом приготовления блюда.
- Подтверждая готовность активировать среду:
echo source ~/myenv/bin/activate, вы следуете принципу "отмерь семь раз, отрежь один раз".
Элина Баранова
разработчик Android