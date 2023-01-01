Звонят предлагают работу на удаленке – как распознать мошенников

Для кого эта статья:

Соискатели, ищущие удаленную работу

Люди, интересующиеся безопасностью трудоустройства

Профессионалы, желающие узнать о мошенничестве в сфере трудоустройства Телефон звонит, и приветливый голос предлагает работу мечты — удаленка, высокая зарплата, гибкий график. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Возможно, так и есть. В 2025 году рынок удаленной работы активно растет, но вместе с ним процветают и мошеннические схемы. По данным экспертов, более 60% соискателей сталкивались с сомнительными предложениями "работы мечты". Как отличить настоящую возможность от обмана, когда вам звонят неизвестные рекрутеры? Разбираемся вместе. ??

Почему звонят с предложениями удаленной работы

Спонтанные звонки с предложениями работы — распространенная практика в 2025 году. Но почему рекрутеры вообще звонят соискателям, которые не оставляли заявок? Существует несколько законных причин:

Хедхантинг — поиск специалистов, которые не находятся в активном поиске работы

Рекомендации — вас порекомендовал бывший коллега или знакомый

Ваше резюме нашли в базе данных job-сайтов (часто старые резюме остаются в базах годами)

Ваш профиль в профессиональных соцсетях привлек внимание рекрутера

Однако, неожиданные звонки также стали излюбленным методом мошенников. По статистике 2025 года, 78% попыток трудового мошенничества начинаются именно с телефонного звонка. Почему? Потому что живой разговор создает ощущение доверия и позволяет манипулировать эмоциями человека в режиме реального времени. ??

Тип звонка Характеристики Процент от всех звонков о работе Легитимный хедхантинг Конкретное предложение, профессиональный подход, проверяемая компания 15% Звонок по рекомендации Упоминание конкретного человека, который вас рекомендовал 22% Звонок по базе резюме Рекрутер ссылается на ваше резюме на конкретной платформе 40% Потенциально мошеннические звонки Неконкретные предложения, давление, требование немедленных действий 23%

Алексей Коновалов, директор по безопасности В нашу службу обратилась Марина, специалист по маркетингу. Ей позвонила "рекрутер известной компании" и предложила высокооплачиваемую удаленную работу. Настораживало то, что звонившая знала личные детали из жизни Марины. Как выяснилось позже, мошенница изучила все социальные сети Марины, чтобы вызвать доверие. После "собеседования" ей предложили установить "корпоративное ПО" — на самом деле программу удаленного доступа. К счастью, Марина позвонила в официальный офис компании для подтверждения и узнала, что никто ее не нанимал. Это спасло ее от потенциальной кражи данных и денег.

Основные схемы мошенничества при звонках о работе

Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, но большинство схем при "трудоустройстве" на удаленку в 2025 году можно разделить на несколько основных категорий. Рассмотрим самые распространенные из них. ??

Предоплата за трудоустройство — требование заплатить за обучение, материалы, программное обеспечение или регистрационный взнос

— требование заплатить за обучение, материалы, программное обеспечение или регистрационный взнос Кража личных данных — запрос паспортных данных, банковских реквизитов или доступа к личным аккаунтам под предлогом "проверки"

— запрос паспортных данных, банковских реквизитов или доступа к личным аккаунтам под предлогом "проверки" "Тестовое задание" с финансовыми операциями — просьба провести денежные переводы якобы для проверки навыков

— просьба провести денежные переводы якобы для проверки навыков Установка вредоносного ПО — предложение установить "корпоративные программы", которые на самом деле являются шпионским или вымогательским ПО

— предложение установить "корпоративные программы", которые на самом деле являются шпионским или вымогательским ПО Схема "вложись и заработай" — предложение инвестировать деньги, чтобы начать зарабатывать

По данным кибербезопасности за 2025 год, 63% всех мошеннических схем при трудоустройстве на удаленку нацелены на получение прямого финансового выигрыша, 27% — на кражу личных данных, а 10% — на вовлечение жертвы в более сложные мошеннические схемы.

Екатерина Морозова, HR-консультант Мой клиент Сергей искал подработку и получил звонок с предложением стать "финансовым ассистентом на удаленке". Работа казалась простой: получать деньги на свой счет и переводить их на другие счета за комиссию 5%. Сергею даже выплатили первую "зарплату" — 3000 рублей. Но когда сумма переводов выросла до 50000 рублей, банк заблокировал его счет за подозрительную активность. Выяснилось, что Сергея использовали как "денежного мула" для отмывания средств, полученных преступным путем. Ему грозило уголовное преследование, и потребовалось длительное разбирательство, чтобы доказать, что он стал жертвой обмана, а не соучастником.

Тревожные признаки обмана в телефонных предложениях

Как распознать мошенников по телефону до того, как вы попадете в ловушку? Существуют характерные признаки, на которые стоит обратить внимание во время разговора. ??

Нереалистично высокая оплата — предложение зарплаты, значительно превышающей рыночную, за простую работу

— предложение зарплаты, значительно превышающей рыночную, за простую работу Отсутствие конкретики — размытое описание обязанностей, уклончивые ответы на прямые вопросы

— размытое описание обязанностей, уклончивые ответы на прямые вопросы Давление и срочность — требование принять решение "прямо сейчас", иначе "место займут"

— требование принять решение "прямо сейчас", иначе "место займут" Отсутствие проверки квалификации — готовность нанять без собеседования, резюме или проверки навыков

— готовность нанять без собеседования, резюме или проверки навыков Запрос персональных данных на раннем этапе — требование паспортных или банковских данных до официального найма

— требование паспортных или банковских данных до официального найма Отсутствие юридического оформления — нежелание заключать трудовой договор или предлагаемый договор с сомнительными условиями

— нежелание заключать трудовой договор или предлагаемый договор с сомнительными условиями Плохая связь или фоновый шум колл-центра — часто мошенники звонят из импровизированных колл-центров

Особое внимание стоит обратить на речь и манеру общения звонящего. Профессиональные рекрутеры используют корректную терминологию, хорошо знают детали вакансии и не торопят с решением.

Фраза мошенника Что это может означать "Нам нужно срочно заполнить вакансию, решайте сейчас" Создание искусственной срочности, чтобы вы не успели все обдумать "Мы нашли ваше резюме в базе" (если вы его не размещали) Стандартная ложь для установления контакта "Для начала работы нужно купить программное обеспечение/материалы" Попытка получить деньги до начала работы "Пришлите скан паспорта и банковской карты для оформления" Сбор данных для мошеннических операций "Мы заплатим вам аванс, но сначала нужна комиссия/страховой взнос" Классическая схема предоплаты, после которой исчезают

Как проверить надежность работодателя на удаленке

Получив предложение удаленной работы, не спешите соглашаться. Проведите тщательную проверку потенциального работодателя. Вот пошаговая инструкция для проверки в 2025 году: ??

Проверьте юридическое лицо — найдите компанию в официальных реестрах (ФНС, ЕГРЮЛ). Обратите внимание на дату регистрации — молодые компании без истории чаще бывают мошенническими Исследуйте онлайн-присутствие — изучите официальный сайт компании, обратите внимание на контактную информацию, адрес офиса, наличие страниц в социальных сетях Позвоните по официальным номерам — найдите контакты компании (не те, что вам предоставили при звонке) и уточните, действительно ли ведется набор сотрудников Поищите отзывы — проверьте отзывы о компании на специализированных платформах для соискателей, но помните, что мошенники могут создавать фальшивые положительные отзывы Проверьте детали вакансии — сравните предлагаемые условия с рыночными, слишком выгодные предложения должны настораживать Изучите процесс найма — легитимные компании имеют четкий процесс найма, включающий несколько этапов собеседований и проверку навыков

При общении с потенциальным работодателем задавайте конкретные вопросы о компании, проекте, команде и ваших будущих обязанностях. Уклончивые ответы — повод насторожиться.

Важно также обратить внимание на коммуникационные каналы. Легитимные компании обычно используют корпоративную почту (не бесплатные почтовые сервисы) и предпочитают проводить видеособеседования перед наймом на удаленную работу.

Что делать, если вам звонят мошенники с вакансиями

Если у вас возникли подозрения, что звонящий — мошенник, важно знать, как правильно действовать, чтобы защитить себя и помочь остановить подобные схемы. Следуйте этим рекомендациям: ???

Не принимайте поспешных решений — скажите, что вам нужно время подумать, и прервите разговор Не сообщайте личную информацию — никогда не предоставляйте паспортные данные, номера банковских карт или пароли от личных аккаунтов по телефону Не переводите деньги — легитимные работодатели никогда не просят соискателей переводить деньги для начала работы Не устанавливайте программы — не скачивайте программное обеспечение по просьбе незнакомцев, особенно программы удаленного доступа Запишите информацию о звонящем — сохраните номер телефона, имя и название компании, которую он представляет Сообщите о мошенничестве — обратитесь в полицию, Роскомнадзор или на горячую линию по борьбе с мошенничеством

Если вы уже стали жертвой мошенников:

Немедленно смените пароли от всех аккаунтов, если вы их разглашали

Свяжитесь с банком и заблокируйте карту, если предоставляли ее данные

Сохраните всю переписку и записи разговоров для предоставления правоохранительным органам

Подайте официальное заявление в полицию, предоставив максимум информации о мошенниках

Помните, что ваша бдительность помогает не только вам, но и другим потенциальным жертвам. По статистике 2025 года, каждый своевременный сигнал о мошенниках помогает предотвратить в среднем 3-5 новых случаев обмана.