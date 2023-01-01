Заявление на подработку: образец и пошаговая инструкция составления
Ищете возможность дополнительного заработка, но не знаете, как правильно оформить заявление на подработку? 📝 Этот вопрос беспокоит многих специалистов, желающих увеличить свой доход. Получение официального разрешения от основного работодателя — важный юридический шаг, который защитит ваши трудовые права и обезопасит от потенциальных проблем. В 2025 году процесс согласования подработки стал ещё более формализованным, поэтому грамотно составленное заявление значительно повышает ваши шансы на положительное решение руководства.
Что такое заявление на подработку и когда оно нужно
Заявление на подработку — это официальный документ, который сотрудник направляет своему основному работодателю для получения разрешения на дополнительную трудовую деятельность. Юридически данный документ закрепляет соглашение между сотрудником и компанией о возможности работать по совместительству.
Согласно статье 60.1 Трудового кодекса РФ, работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы. Однако существуют ситуации, когда письменное согласие работодателя обязательно.
Анна Петрова, руководитель отдела кадрового администрирования
Ко мне обратилась сотрудница нашей бухгалтерии Марина с вопросом о подработке репетитором по выходным. Она беспокоилась, что это может противоречить политике компании. Я объяснила, что поскольку её дополнительная работа не связана с финансовой деятельностью и конфиденциальной информацией, ей достаточно подать стандартное заявление на подработку. Мы помогли составить корректный документ, и руководитель одобрил его в течение двух рабочих дней. Марина была приятно удивлена простотой процесса и тем, что компания поддерживает стремление сотрудников развиваться в разных направлениях.
Заявление на подработку необходимо в следующих случаях:
- Если такое требование прописано в трудовом договоре, коллективном договоре или локальных нормативных актах компании;
- Когда работник трудится по основному месту работы на условиях полного рабочего дня, и дополнительная работа может повлиять на качество выполнения основных обязанностей;
- Если подработка может привести к конфликту интересов (например, работа у конкурента);
- Для государственных и муниципальных служащих, медицинских работников, педагогов и других категорий специалистов, для которых существуют законодательные ограничения.
|Категория работников
|Необходимость получения разрешения
|Законодательное обоснование
|Обычные сотрудники коммерческих организаций
|По требованию работодателя или согласно трудовому договору
|ТК РФ, ст. 60.1, локальные акты организации
|Государственные и муниципальные служащие
|Обязательно
|ФЗ "О государственной гражданской службе РФ"
|Медицинские работники
|Обязательно
|ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"
|Руководители организаций
|Обязательно
|ТК РФ, ст. 276
Важно понимать, что даже если формальное требование об оформлении заявления отсутствует, его подача является проявлением профессиональной этики и помогает избежать недопонимания с руководством. ✅ В 2025 году около 58% российских работодателей положительно относятся к подработкам сотрудников, если они не влияют на основные рабочие процессы.
Структура и правила оформления заявления на подработку
Грамотно составленное заявление на подработку повышает шансы на положительный ответ работодателя. Документ должен соответствовать деловому стилю и содержать всю необходимую информацию для принятия обоснованного решения.
Структура заявления включает следующие элементы:
- Шапка документа — содержит информацию о получателе (должность, ФИО руководителя, название организации) и отправителе (должность, ФИО сотрудника);
- Наименование документа — "Заявление" (указывается по центру);
- Основная часть — содержит просьбу о разрешении на подработку с указанием периода, места и характера дополнительной работы;
- Обоснование — аргументы, почему подработка не повлияет на основную деятельность;
- Заключительная часть — дата составления и личная подпись.
При оформлении заявления следует придерживаться определённых правил:
- Используйте официально-деловой стиль изложения;
- Избегайте эмоциональных высказываний и сокращений;
- Указывайте точную информацию о предполагаемой подработке (место, должность, график);
- Обязательно аргументируйте, почему дополнительная работа не отразится на качестве выполнения основных обязанностей;
- Предоставьте заявление заблаговременно — минимум за 7-10 рабочих дней до предполагаемого начала подработки.
|Элемент заявления
|Содержание
|Примеры формулировок
|Адресат
|Должность и ФИО руководителя в дательном падеже
|Генеральному директору ООО "Альфатех" Иванову А.И.
|Отправитель
|Должность и ФИО сотрудника в родительном падеже
|от менеджера по продажам Петрова П.П.
|Суть просьбы
|Конкретное изложение просьбы
|Прошу разрешить мне работу по совместительству в должности...
|Обоснование
|Аргументы в пользу разрешения
|Дополнительная работа будет выполняться исключительно в нерабочее время и не повлияет на качество выполнения основных обязанностей.
🔍 Важный нюанс: если в вашей организации существуют утверждённые формы или шаблоны заявлений, обязательно используйте их. Это значительно упростит и ускорит процесс рассмотрения вашей просьбы.
Образец заявления на подработку: готовый шаблон
Для упрощения процесса составления документа предлагаю универсальный образец заявления на подработку, актуальный на 2025 год. Этот шаблон соответствует всем требованиям делового документооборота и может быть адаптирован под конкретные условия вашей организации.
Генеральному директору ООО "Компания" Сидорову С.С. от инженера технического отдела Петрова Петра Петровича
Заявление
Прошу Вас разрешить мне работу по совместительству в ООО "Другая компания" в должности консультанта с 01.03.2025 г. на неопределенный срок с графиком работы по субботам с 10:00 до 18:00.
Гарантирую, что данная деятельность будет осуществляться исключительно в свободное от основной работы время и не повлиает на качество выполнения моих должностных обязанностей в ООО "Компания". Дополнительная работа не связана с использованием коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны ООО "Компания".
С положениями статей 60.1, 282-283 Трудового кодекса РФ ознакомлен.
20.02.2025 (Подпись) / Петров П.П.
При адаптации этого шаблона для своих нужд обратите внимание на следующие важные моменты:
- Точно укажите планируемый график работы по совместительству;
- Если подработка временная, укажите конкретные даты начала и окончания;
- Добавьте информацию о сфере деятельности компании-совместителя, особенно если это имеет значение для исключения конфликта интересов;
- При необходимости дополните заявление ссылками на внутренние положения вашей компании о работе по совместительству.
Михаил Орлов, HR-директор
На нашем предприятии внедрена единая система согласования внешних подработок. Недавно к нам обратился ведущий программист Алексей с запросом о возможности преподавания в IT-школе по выходным. Его первое заявление было отклонено — в нем отсутствовала конкретика по расписанию занятий и не была указана образовательная программа. После консультации с HR-отделом Алексей подготовил исчерпывающее заявление с приложением расписания занятий, тематическим планом и гарантией неразглашения корпоративных технических решений. Этот документ был одобрен в течение двух дней. Данный случай стал образцовым примером для других сотрудников.
Пошаговая инструкция составления заявления на подработку
Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете составить заявление на подработку, которое с высокой вероятностью получит положительный ответ от вашего руководства. 🔄
Шаг 1: Проверьте политику компании относительно совместительства
- Изучите трудовой договор и локальные нормативные акты на наличие требований к оформлению подработки;
- Уточните в HR-отделе, существуют ли готовые шаблоны заявлений;
- Выясните, какие дополнительные документы могут потребоваться (например, справка о характере работы у совместителя).
Шаг 2: Подготовьте информацию о предполагаемой подработке
- Соберите точные данные о будущем работодателе (название организации, сфера деятельности);
- Определите должность, график работы и предполагаемый срок подработки;
- Проанализируйте, не будет ли конфликта интересов с основным местом работы.
Шаг 3: Составьте шапку документа
- Укажите должность и ФИО руководителя, уполномоченного принимать решения по таким вопросам;
- Укажите свою должность и ФИО;
- По центру документа напишите "Заявление".
Шаг 4: Сформулируйте основную часть заявления
- Начните с ясной формулировки просьбы о разрешении работы по совместительству;
- Детально опишите характер дополнительной работы, указав организацию, должность, график;
- Укажите срок, на который вы просите разрешение (конкретная дата или неопределенный период).
Шаг 5: Добавьте обоснование и гарантии
- Объясните, почему подработка не повлияет на основные должностные обязанности;
- Укажите, что дополнительная работа будет выполняться исключительно в свободное от основной работы время;
- Предоставьте гарантии неразглашения коммерческой тайны и отсутствия конфликта интересов.
Шаг 6: Завершите оформление документа
- Поставьте дату составления заявления;
- Подпишите документ с расшифровкой подписи;
- При необходимости подготовьте второй экземпляр для отметки о принятии.
Шаг 7: Подайте заявление и отслеживайте его статус
- Передайте документ непосредственному руководителю или в отдел кадров согласно принятым в компании процедурам;
- Уточните сроки рассмотрения заявления;
- Запросите письменное подтверждение решения по вашему заявлению.
📊 Согласно исследованиям рынка труда, в 2025 году около 37% сотрудников российских компаний имеют официально оформленную подработку. Это на 12% больше, чем в 2023 году, что свидетельствует о растущей лояльности работодателей к дополнительной занятости сотрудников.
Особые случаи и типичные ошибки в заявлениях на подработку
При составлении заявления на подработку возникают особые ситуации, требующие дополнительного внимания, а также распространённые ошибки, которых следует избегать.
Особые случаи оформления заявлений на подработку:
- Подработка у конкурента — требуется подробное обоснование отсутствия конфликта интересов и дополнительные гарантии конфиденциальности;
- Педагогическая деятельность — часто требуется приложить программу курса или расписание занятий;
- Удалённая подработка — необходимо указать, что выполняться она будет на личном оборудовании и в нерабочее время;
- Временные проекты — важно чётко обозначить сроки начала и окончания дополнительной работы;
- Руководящие должности — требуется более детальное обоснование и часто согласование с вышестоящим руководством.
Типичные ошибки при составлении заявления на подработку:
- Отсутствие конкретики — неточные формулировки о характере и месте дополнительной работы затрудняют принятие положительного решения;
- Эмоциональные аргументы — апелляция к личным финансовым трудностям вместо деловых обоснований;
- Игнорирование возможного конфликта интересов — непроработанное объяснение, почему подработка не создаст проблем для основной работы;
- Отсутствие гарантий — непредоставление заверений о сохранении коммерческой тайны и приоритетности основной работы;
- Несоблюдение формата — использование неформального стиля или нарушение структуры документа.
- ❌ Неправильно: "Прошу разрешить мне подработку вечерами, так как мне нужны дополнительные деньги на ремонт."
- ✅ Правильно: "Прошу разрешить мне работу по совместительству в ООО "Обучающий центр" в должности преподавателя курсов по маркетингу по вторникам и четвергам с 19:00 до 21:00."
При подаче заявления на подработку также важно учитывать особенности вашей основной должности и отрасли. Например, для IT-специалистов критично подробно описать технологии, с которыми они будут работать у совместителя, а для финансистов — подчеркнуть отсутствие доступа к конфиденциальным данным на дополнительной работе.
В 2025 году 42% отказов в разрешении на подработку связаны именно с некорректно составленными заявлениями, не содержащими достаточной информации для принятия обоснованного решения. Соблюдение всех рекомендаций значительно повышает шансы на положительный ответ. 📈
Оформление заявления на подработку — это не просто формальность, а важный профессиональный шаг, демонстрирующий вашу ответственность и прозрачность отношений с работодателем. Грамотно составленное заявление выступает не только юридической защитой, но и показывает вас как организованного сотрудника, уважающего корпоративные правила. Помните, что вероятность получить согласие на дополнительную работу напрямую зависит от качества подготовленного документа. Используйте представленные образцы и рекомендации, чтобы ваше стремление к профессиональному и финансовому росту было поддержано руководством компании.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву