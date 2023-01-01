Заявление на подработку: образец и пошаговая инструкция составления

Для кого эта статья:

Работники, желающие оформить подработку в своей компании

Специалисты по кадрам и HR-менеджеры

Люди, рассматривающие возможность увеличения дохода через дополнительные рабочие места Ищете возможность дополнительного заработка, но не знаете, как правильно оформить заявление на подработку? 📝 Этот вопрос беспокоит многих специалистов, желающих увеличить свой доход. Получение официального разрешения от основного работодателя — важный юридический шаг, который защитит ваши трудовые права и обезопасит от потенциальных проблем. В 2025 году процесс согласования подработки стал ещё более формализованным, поэтому грамотно составленное заявление значительно повышает ваши шансы на положительное решение руководства.

Что такое заявление на подработку и когда оно нужно

Заявление на подработку — это официальный документ, который сотрудник направляет своему основному работодателю для получения разрешения на дополнительную трудовую деятельность. Юридически данный документ закрепляет соглашение между сотрудником и компанией о возможности работать по совместительству.

Согласно статье 60.1 Трудового кодекса РФ, работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы. Однако существуют ситуации, когда письменное согласие работодателя обязательно.

Анна Петрова, руководитель отдела кадрового администрирования Ко мне обратилась сотрудница нашей бухгалтерии Марина с вопросом о подработке репетитором по выходным. Она беспокоилась, что это может противоречить политике компании. Я объяснила, что поскольку её дополнительная работа не связана с финансовой деятельностью и конфиденциальной информацией, ей достаточно подать стандартное заявление на подработку. Мы помогли составить корректный документ, и руководитель одобрил его в течение двух рабочих дней. Марина была приятно удивлена простотой процесса и тем, что компания поддерживает стремление сотрудников развиваться в разных направлениях.

Заявление на подработку необходимо в следующих случаях:

Если такое требование прописано в трудовом договоре, коллективном договоре или локальных нормативных актах компании;

Когда работник трудится по основному месту работы на условиях полного рабочего дня, и дополнительная работа может повлиять на качество выполнения основных обязанностей;

Если подработка может привести к конфликту интересов (например, работа у конкурента);

Для государственных и муниципальных служащих, медицинских работников, педагогов и других категорий специалистов, для которых существуют законодательные ограничения.

Категория работников Необходимость получения разрешения Законодательное обоснование Обычные сотрудники коммерческих организаций По требованию работодателя или согласно трудовому договору ТК РФ, ст. 60.1, локальные акты организации Государственные и муниципальные служащие Обязательно ФЗ "О государственной гражданской службе РФ" Медицинские работники Обязательно ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" Руководители организаций Обязательно ТК РФ, ст. 276

Важно понимать, что даже если формальное требование об оформлении заявления отсутствует, его подача является проявлением профессиональной этики и помогает избежать недопонимания с руководством. ✅ В 2025 году около 58% российских работодателей положительно относятся к подработкам сотрудников, если они не влияют на основные рабочие процессы.

Структура и правила оформления заявления на подработку

Грамотно составленное заявление на подработку повышает шансы на положительный ответ работодателя. Документ должен соответствовать деловому стилю и содержать всю необходимую информацию для принятия обоснованного решения.

Структура заявления включает следующие элементы:

Шапка документа — содержит информацию о получателе (должность, ФИО руководителя, название организации) и отправителе (должность, ФИО сотрудника); Наименование документа — "Заявление" (указывается по центру); Основная часть — содержит просьбу о разрешении на подработку с указанием периода, места и характера дополнительной работы; Обоснование — аргументы, почему подработка не повлияет на основную деятельность; Заключительная часть — дата составления и личная подпись.

При оформлении заявления следует придерживаться определённых правил:

Используйте официально-деловой стиль изложения;

Избегайте эмоциональных высказываний и сокращений;

Указывайте точную информацию о предполагаемой подработке (место, должность, график);

Обязательно аргументируйте, почему дополнительная работа не отразится на качестве выполнения основных обязанностей;

Предоставьте заявление заблаговременно — минимум за 7-10 рабочих дней до предполагаемого начала подработки.

Элемент заявления Содержание Примеры формулировок Адресат Должность и ФИО руководителя в дательном падеже Генеральному директору ООО "Альфатех" Иванову А.И. Отправитель Должность и ФИО сотрудника в родительном падеже от менеджера по продажам Петрова П.П. Суть просьбы Конкретное изложение просьбы Прошу разрешить мне работу по совместительству в должности... Обоснование Аргументы в пользу разрешения Дополнительная работа будет выполняться исключительно в нерабочее время и не повлияет на качество выполнения основных обязанностей.

🔍 Важный нюанс: если в вашей организации существуют утверждённые формы или шаблоны заявлений, обязательно используйте их. Это значительно упростит и ускорит процесс рассмотрения вашей просьбы.

Образец заявления на подработку: готовый шаблон

Для упрощения процесса составления документа предлагаю универсальный образец заявления на подработку, актуальный на 2025 год. Этот шаблон соответствует всем требованиям делового документооборота и может быть адаптирован под конкретные условия вашей организации.

Генеральному директору ООО "Компания" Сидорову С.С. от инженера технического отдела Петрова Петра Петровича

Заявление

Прошу Вас разрешить мне работу по совместительству в ООО "Другая компания" в должности консультанта с 01.03.2025 г. на неопределенный срок с графиком работы по субботам с 10:00 до 18:00.

Гарантирую, что данная деятельность будет осуществляться исключительно в свободное от основной работы время и не повлиает на качество выполнения моих должностных обязанностей в ООО "Компания". Дополнительная работа не связана с использованием коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны ООО "Компания".

С положениями статей 60.1, 282-283 Трудового кодекса РФ ознакомлен.

20.02.2025 (Подпись) / Петров П.П.

При адаптации этого шаблона для своих нужд обратите внимание на следующие важные моменты:

Точно укажите планируемый график работы по совместительству;

Если подработка временная, укажите конкретные даты начала и окончания;

Добавьте информацию о сфере деятельности компании-совместителя, особенно если это имеет значение для исключения конфликта интересов;

При необходимости дополните заявление ссылками на внутренние положения вашей компании о работе по совместительству.

Михаил Орлов, HR-директор На нашем предприятии внедрена единая система согласования внешних подработок. Недавно к нам обратился ведущий программист Алексей с запросом о возможности преподавания в IT-школе по выходным. Его первое заявление было отклонено — в нем отсутствовала конкретика по расписанию занятий и не была указана образовательная программа. После консультации с HR-отделом Алексей подготовил исчерпывающее заявление с приложением расписания занятий, тематическим планом и гарантией неразглашения корпоративных технических решений. Этот документ был одобрен в течение двух дней. Данный случай стал образцовым примером для других сотрудников.

Пошаговая инструкция составления заявления на подработку

Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете составить заявление на подработку, которое с высокой вероятностью получит положительный ответ от вашего руководства. 🔄

Шаг 1: Проверьте политику компании относительно совместительства

Изучите трудовой договор и локальные нормативные акты на наличие требований к оформлению подработки;

Уточните в HR-отделе, существуют ли готовые шаблоны заявлений;

Выясните, какие дополнительные документы могут потребоваться (например, справка о характере работы у совместителя).

Шаг 2: Подготовьте информацию о предполагаемой подработке

Соберите точные данные о будущем работодателе (название организации, сфера деятельности);

Определите должность, график работы и предполагаемый срок подработки;

Проанализируйте, не будет ли конфликта интересов с основным местом работы.

Шаг 3: Составьте шапку документа

Укажите должность и ФИО руководителя, уполномоченного принимать решения по таким вопросам;

Укажите свою должность и ФИО;

По центру документа напишите "Заявление".

Шаг 4: Сформулируйте основную часть заявления

Начните с ясной формулировки просьбы о разрешении работы по совместительству;

Детально опишите характер дополнительной работы, указав организацию, должность, график;

Укажите срок, на который вы просите разрешение (конкретная дата или неопределенный период).

Шаг 5: Добавьте обоснование и гарантии

Объясните, почему подработка не повлияет на основные должностные обязанности;

Укажите, что дополнительная работа будет выполняться исключительно в свободное от основной работы время;

Предоставьте гарантии неразглашения коммерческой тайны и отсутствия конфликта интересов.

Шаг 6: Завершите оформление документа

Поставьте дату составления заявления;

Подпишите документ с расшифровкой подписи;

При необходимости подготовьте второй экземпляр для отметки о принятии.

Шаг 7: Подайте заявление и отслеживайте его статус

Передайте документ непосредственному руководителю или в отдел кадров согласно принятым в компании процедурам;

Уточните сроки рассмотрения заявления;

Запросите письменное подтверждение решения по вашему заявлению.

📊 Согласно исследованиям рынка труда, в 2025 году около 37% сотрудников российских компаний имеют официально оформленную подработку. Это на 12% больше, чем в 2023 году, что свидетельствует о растущей лояльности работодателей к дополнительной занятости сотрудников.

Особые случаи и типичные ошибки в заявлениях на подработку

При составлении заявления на подработку возникают особые ситуации, требующие дополнительного внимания, а также распространённые ошибки, которых следует избегать.

Особые случаи оформления заявлений на подработку:

Подработка у конкурента — требуется подробное обоснование отсутствия конфликта интересов и дополнительные гарантии конфиденциальности;

Педагогическая деятельность — часто требуется приложить программу курса или расписание занятий;

Удалённая подработка — необходимо указать, что выполняться она будет на личном оборудовании и в нерабочее время;

Временные проекты — важно чётко обозначить сроки начала и окончания дополнительной работы;

Руководящие должности — требуется более детальное обоснование и часто согласование с вышестоящим руководством.

Типичные ошибки при составлении заявления на подработку:

Отсутствие конкретики — неточные формулировки о характере и месте дополнительной работы затрудняют принятие положительного решения; Эмоциональные аргументы — апелляция к личным финансовым трудностям вместо деловых обоснований; Игнорирование возможного конфликта интересов — непроработанное объяснение, почему подработка не создаст проблем для основной работы; Отсутствие гарантий — непредоставление заверений о сохранении коммерческой тайны и приоритетности основной работы; Несоблюдение формата — использование неформального стиля или нарушение структуры документа.

❌ Неправильно: "Прошу разрешить мне подработку вечерами, так как мне нужны дополнительные деньги на ремонт."

✅ Правильно: "Прошу разрешить мне работу по совместительству в ООО "Обучающий центр" в должности преподавателя курсов по маркетингу по вторникам и четвергам с 19:00 до 21:00."

При подаче заявления на подработку также важно учитывать особенности вашей основной должности и отрасли. Например, для IT-специалистов критично подробно описать технологии, с которыми они будут работать у совместителя, а для финансистов — подчеркнуть отсутствие доступа к конфиденциальным данным на дополнительной работе.

В 2025 году 42% отказов в разрешении на подработку связаны именно с некорректно составленными заявлениями, не содержащими достаточной информации для принятия обоснованного решения. Соблюдение всех рекомендаций значительно повышает шансы на положительный ответ. 📈