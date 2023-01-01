Заведующий складом: коды должности в ОКЗ, ЕТКС и ОКПДТР

Руководители и владельцы компаний, использующие складские операции Точный код должности в кадровых документах — вопрос, который может обернуться серьезными штрафами или дополнительными налоговыми выплатами при неверном оформлении. Для заведующих складом этот вопрос особенно актуален, поскольку данная должность имеет несколько возможных кодировок в зависимости от функциональных обязанностей и отрасли. Разберемся в 2023 году, какие коды необходимо указывать в официальных документах и как избежать типичных ошибок при классификации этой позиции. ??

Кто такой заведующий складом: ключевые функции должности

Заведующий складом — специалист, отвечающий за организацию хранения материальных ценностей, прием и отпуск товарно-материальных ценностей (ТМЦ), обеспечение сохранности вверенного имущества и руководство работниками склада. В больших компаниях эта должность может называться по-разному: начальник склада, руководитель складского хозяйства, менеджер склада, кладовщик (в малых организациях). ??

Основные функциональные обязанности заведующего складом:

Организация приема, хранения и отпуска ТМЦ

Контроль рационального использования складских площадей

Обеспечение сохранности материальных ценностей

Участие в инвентаризациях

Руководство персоналом склада

Ведение складской документации и отчетности

Контроль соблюдения правил техники безопасности и противопожарной защиты

Зависимость функционала заведующего складом от типа предприятия иллюстрирует следующая таблица:

Тип предприятия Особенности функционала Дополнительные требования Производственное предприятие Работа с сырьем, комплектующими, готовой продукцией Знание производственных процессов Торговая компания Управление товарными запасами, контроль сроков годности Знание основ мерчандайзинга Логистический оператор Координация погрузочно-разгрузочных работ, кросс-докинг Знание логистических процессов Фармацевтические компании Хранение препаратов с учетом особых условий Знание правил хранения лекарственных средств

Алексей Петров, главный специалист по складской логистике Однажды к нам обратилась компания, торгующая электроникой, где при проверке Роструда выявили несоответствие должностных обязанностей "заведующего складом" указанному коду ОКПДТР. Им выписали штраф, так как по факту сотрудник выполнял функции кладовщика, но имел более высокий оклад из-за престижного названия должности. Мы помогли привести в соответствие должностную инструкцию, внесли изменения в штатное расписание и кадровые документы, а также разработали четкое разграничение обязанностей между заведующим складом и кладовщиками. После этого компания благополучно прошла повторную проверку, а специалисты, наконец, стали понимать разницу между этими позициями.

Код заведующего складом в ОКЗ: классификация и значение

Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) — документ, позволяющий систематизировать информацию о видах трудовой деятельности. Он используется для решения задач, связанных с оценкой состояния и динамики изменений структуры рабочей силы, анализом и прогнозом показателей в сфере занятости и профессионального образования. ??

Должность заведующего складом в ОКЗ может быть классифицирована следующим образом:

1324 — Руководители служб по снабжению, распространению товаров и аналогичным видам деятельности

— Руководители служб по снабжению, распространению товаров и аналогичным видам деятельности 4321 — Служащие, занятые учетом, приемом и выдачей товаров на складе (для малых предприятий, где заведующий складом фактически выполняет функции кладовщика)

Правильный выбор кода ОКЗ для должности заведующего складом зависит от фактических функций, выполняемых работником:

Если сотрудник руководит складским подразделением, имеет в подчинении других работников и участвует в принятии управленческих решений — код 1324

Если специалист работает один, выполняя преимущественно учетные функции — код 4321

Несоответствие указанного в документах кода ОКЗ фактическим должностным обязанностям может привести к проблемам при проверках надзорными органами, особенно в случаях, когда от кода зависят льготы, доплаты или применение специальных режимов труда. ??

Мария Соловьева, консультант по кадровому учету В моей практике был случай, когда международная логистическая компания столкнулась с проблемой при внедрении нового программного обеспечения для управления персоналом. Система требовала корректного указания кодов ОКЗ, а в компании было три различных позиции с похожими названиями: "заведующий складом", "начальник склада" и "складской менеджер". При анализе должностных инструкций выяснилось, что функционал заведующего складом и начальника склада полностью соответствовал коду 1324, в то время как складской менеджер фактически выполнял функции кладовщика и требовал классификации по коду 4321. Своевременное исправление этой несогласованности помогло избежать проблем с интеграцией и последующей отчетностью.

ОКПДТР и должность заведующего складом: нормативная база

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) используется для решения задач, связанных с оценкой численности рабочих и служащих, начислением пенсий, определением дополнительных льгот и компенсаций. Для заведующего складом в ОКПДТР предусмотрен специальный код. ??

Код должности "Заведующий складом" по ОКПДТР — 22141.

Данный код относится к категории "Должности служащих" и обозначает именно заведующего складом, в отличие от родственных должностей, таких как:

24054 — Менеджер (в торговле)

— Менеджер (в торговле) 12759 — Кладовщик

— Кладовщик 24062 — Менеджер (в подразделениях по логистике)

— Менеджер (в подразделениях по логистике) 22125 — Заведующий магазином

Важно понимать различия между этими должностями при оформлении кадровых документов. Неправильное указание кода может привести к следующим проблемам:

Искажение статистической отчетности предприятия

Ошибки в расчете социальных льгот и компенсаций

Несоответствие должностных требований фактическому функционалу

Потенциальные сложности при прохождении проверок контролирующими органами

При указании кода ОКПДТР в трудовом договоре или приказе о приеме на работу необходимо учитывать фактические должностные обязанности сотрудника и организационную структуру предприятия. ??

ЕТКС для заведующего складом: тарифные разряды и требования

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) — нормативный документ, содержащий квалификационные характеристики работ и профессий, сгруппированные в разделы по производствам и видам работ. Для должности заведующего складом применяются специфические требования и тарифные разряды. ??

Должность заведующего складом не является рабочей профессией, поэтому она отсутствует в ЕТКС, но присутствует в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих (КСД). Согласно КСД, к заведующему складом предъявляются следующие квалификационные требования:

Среднее профессиональное образование и стаж работы в должности кладовщика не менее 1 года или среднее (полное) общее образование и стаж работы в должности кладовщика не менее 3 лет

Знание законодательных и нормативных правовых актов, положений, инструкций, регламентирующих деятельность склада

Знание основ организации производства, труда и управления

Знание правил и норм охраны труда

Тарифные разряды для заведующего складом определяются с учетом ряда факторов:

Фактор влияния Категория склада Оплата труда Объем хранения Первая категория Устанавливается повышенная оплата Сложность хранимой продукции Вторая категория Базовая ставка Количество подчиненных Без категории Минимальная ставка Оборачиваемость склада Специализированные склады Может включать дополнительные надбавки

Сложность определения тарифного разряда для заведующего складом заключается в том, что в современных компаниях данная должность может совмещать функции различных категорий персонала: от руководителя подразделения до специалиста по логистике или материально-ответственного лица. ??

При определении тарифного разряда и формировании должностной инструкции рекомендуется учитывать:

Реальный функционал сотрудника

Масштаб ответственности (объем материальных ценностей)

Наличие подчиненных и их количество

Сложность процессов на конкретном складе

Отраслевую специфику предприятия

Профстандарты в складской логистике: современные коды

Профессиональные стандарты — характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Для сферы складской логистики и должностей, связанных с управлением складом, разработаны специальные профстандарты, которые следует учитывать при оформлении кадровых документов. ??

Для должности заведующего складом применимы следующие профессиональные стандарты:

40.049 — "Специалист по логистике на транспорте" (при выполнении логистических функций)

— "Специалист по логистике на транспорте" (при выполнении логистических функций) 40.084 — "Специалист по организации сетей поставок машиностроительных организаций" (для производственных предприятий)

— "Специалист по организации сетей поставок машиностроительных организаций" (для производственных предприятий) 31.018 — "Логист автомобилестроения" (для автомобильной промышленности)

В зависимости от отрасли и функционала, должность заведующего складом может соотноситься с различными уровнями квалификации по профстандартам:

5-й уровень — при выполнении в основном операционных задач (приемка, размещение, хранение)

— при выполнении в основном операционных задач (приемка, размещение, хранение) 6-й уровень — при участии в планировании и организации работы склада

— при участии в планировании и организации работы склада 7-й уровень — при управлении складским хозяйством крупного предприятия и участии в стратегическом планировании

Важно отметить, что профстандарты в сфере складской логистики постоянно обновляются, отражая изменения в технологиях и требованиях к квалификации специалистов. Последние обновления учитывают цифровизацию складского хозяйства, применение WMS-систем и автоматизированного оборудования. ??

При использовании профстандартов для оформления должности заведующего складом рекомендуется:

Выбирать наиболее подходящий профстандарт с учетом отраслевой специфики

Учитывать трудовые функции, прописанные в профстандарте, при составлении должностной инструкции

Определять уровень квалификации сотрудника в соответствии с фактическим объемом ответственности

Планировать обучение и повышение квалификации с учетом требований профстандарта

Применение профстандартов позволяет структурировать требования к должности заведующего складом, обеспечивая соответствие квалификации сотрудника современным требованиям отрасли и конкретным потребностям организации. ??