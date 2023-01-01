Зарплата выплачивается 2 раза в месяц – нормы ТК РФ и права работника

Для кого эта статья:

Работники и сотрудники, заинтересованные в своих правовых знаниях касательно выплат заработной платы.

Представители HR и бухгалтерии, которые работают с трудовым законодательством и выплатами заработной платы.

Юристы и правозащитники, специализирующиеся на трудовом праве и защите прав работников. Вопрос о частоте выплат заработной платы касается буквально каждого работающего человека в России. Когда должны платить? Сколько должно быть перечислено в первую и вторую выплату? Что делать, если работодатель нарушает сроки? Четкое понимание своих законных прав позволяет избежать недоразумений с работодателем и, в случае необходимости, грамотно защитить свои интересы. Рассмотрим актуальные нормы ТК РФ относительно выплаты заработной платы два раза в месяц, которые действуют в 2025 году. 💼

Зарплата выплачивается 2 раза в месяц: требования ТК РФ

Трудовой кодекс РФ устанавливает чёткие правила относительно частоты выплат заработной платы. Согласно статье 136 ТК РФ, работодатель обязан выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца. Это императивная норма закона, которая не допускает исключений — ежемесячная единовременная выплата заработной платы является нарушением трудового законодательства. 📊

Важно понимать, что требование о выплате зарплаты дважды в месяц распространяется на все организации независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, включая индивидуальных предпринимателей. Данное правило действует в отношении всех работников, оформленных по трудовому договору.

Законодательная норма Содержание требования Статья 136 ТК РФ Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца Статья 22 ТК РФ Обязанность работодателя выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в установленные сроки Статья 140 ТК РФ Сроки расчета при увольнении

Исключений из правила выплаты зарплаты дважды в месяц практически нет. Некоторые особые категории работников (например, дистанционные сотрудники) могут иметь иную периодичность выплат, если это установлено в их трудовых договорах, но даже в этом случае периодичность не может быть реже, чем один раз в месяц.

Елена Викторова, главный HR-юрист Ко мне обратилась Марина, бухгалтер небольшой компании. Их директор настаивал на выплате зарплаты один раз в месяц, мотивируя это "оптимизацией рабочих процессов". Марина подозревала, что это нарушение, но не знала, как корректно аргументировать свою позицию. Я предоставила ей выдержки из ТК РФ и объяснила, что даже при согласии всех сотрудников такая схема является нарушением трудового законодательства и может привести к штрафам до 50 000 рублей. С этими аргументами Марина вернулась к руководству, и система выплат была скорректирована в соответствии с законом. Особенно важно было подчеркнуть, что инспекция труда при проверке не примет во внимание даже письменные согласия работников на единовременную выплату.

Стоит отметить, что конкретные даты выплаты заработной платы должны быть зафиксированы в локальных нормативных актах организации: правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре или трудовом договоре. При этом интервал между выплатами не должен превышать 15 календарных дней.

Аванс и основная часть зарплаты: порядок начисления

В российской практике две части заработной платы обычно называют "авансом" и "окончательным расчетом", хотя в Трудовом кодексе термин "аванс" не используется. Рассмотрим, как правильно распределить зарплату между двумя выплатами и какие существуют методы расчета каждой части. 💰

Существует несколько подходов к определению размера первой части заработной платы:

Фиксированная сумма — устанавливается определенная сумма первой выплаты, например, 40% от оклада;

— устанавливается определенная сумма первой выплаты, например, 40% от оклада; Пропорционально отработанному времени — расчет первой части производится исходя из фактически отработанных дней в первой половине месяца;

— расчет первой части производится исходя из фактически отработанных дней в первой половине месяца; С учетом всех выплат — в первую часть включаются пропорциональные доли не только оклада, но и всех дополнительных выплат (надбавок, премий и т.д.).

Трудовое законодательство не устанавливает строгих пропорций разделения заработной платы на части. Однако Минтруд России в своих разъяснениях указывает, что размер первой выплаты должен быть соизмерим с отработанным временем. Слишком маленький "аванс" (например, 10-15% от месячной зарплаты) может быть расценен контролирующими органами как нарушение принципа выплаты заработной платы не реже чем каждые полмесяца.

Метод расчета первой части зарплаты Преимущества Недостатки Фиксированный процент от оклада Простота расчета, предсказуемость для работника Не учитывает фактически отработанное время Пропорционально отработанному времени Справедливый подход с учетом фактической выработки Более сложные расчеты для бухгалтерии С учетом всех выплат за период Максимально справедливый расчет для работника Сложность администрирования, неудобство планирования бюджета

При расчете второй части заработной платы производится окончательный расчет: учитываются все причитающиеся работнику выплаты (оклад, премии, надбавки, сверхурочные и др.), из общей суммы вычитается выплаченная ранее первая часть, а также удерживается НДФЛ со всей суммы месячной заработной платы.

Важно понимать, что НДФЛ удерживается при окончательном расчете за месяц, то есть со второй частью зарплаты. С первой выплаты (аванса) НДФЛ при выдаче не удерживается, если она выплачивается до окончания расчетного месяца.

Сроки и периодичность оплаты труда по закону

Конкретные даты выплаты заработной платы устанавливаются работодателем самостоятельно, но с соблюдением ограничений, установленных Трудовым кодексом. Рассмотрим основные требования к срокам и периодичности выплат. ⏰

Согласно части 6 статьи 136 ТК РФ, заработная плата выплачивается не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Это означает, что:

Первая часть заработной платы (за первую половину месяца) должна быть выплачена в период с 16 по 30(31) число текущего месяца;

Вторая часть (окончательный расчет за месяц) должна быть выплачена в период с 1 по 15 число следующего месяца.

При этом работодатель должен выплачивать заработную плату в определенные им дни, которые фиксируются в локальных нормативных актах. Если день выплаты заработной платы совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, то выплата должна производиться накануне этого дня.

Примеры корректного установления дат выплаты заработной платы:

20-го числа текущего месяца — за первую половину месяца, 5-го числа следующего месяца — окончательный расчет;

25-го числа текущего месяца — за первую половину месяца, 10-го числа следующего месяца — окончательный расчет.

Важно помнить, что интервал между выплатами не должен превышать 15 календарных дней. Например, если первая часть выплачивается 30-го числа текущего месяца, то вторая должна быть выплачена не позднее 15-го числа следующего месяца.

При установлении дат выплат работодателям рекомендуется избегать формулировок типа "аванс — до 30 числа", "зарплата — до 15 числа". Такие формулировки не соответствуют требованию о конкретной дате выплаты и могут быть расценены проверяющими органами как нарушение трудового законодательства.

Ответственность работодателя за нарушение выплат

Несоблюдение порядка выплаты заработной платы влечет серьезные последствия для работодателя. Рассмотрим виды ответственности за различные нарушения в этой сфере. ⚖️

За нарушение сроков выплаты заработной платы или выплату зарплаты один раз в месяц работодатель может быть привлечен к следующим видам ответственности:

Административная ответственность (ст. 5.27 КоАП РФ): На должностных лиц — предупреждение или штраф от 10 000 до 20 000 рублей;

На юридических лиц — штраф от 30 000 до 50 000 рублей;

При повторном нарушении штрафы увеличиваются, вплоть до дисквалификации должностных лиц. Материальная ответственность (ст. 236 ТК РФ): Выплата работнику компенсации в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки. Уголовная ответственность (ст. 145.1 УК РФ): При частичной невыплате заработной платы свыше трех месяцев — штраф до 120 000 рублей, либо лишение права занимать определенные должности до одного года, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы до одного года;

При полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев — наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Антон Правдин, юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай с компанией, которая перешла на ежемесячную выплату заработной платы "по просьбе сотрудников". При проверке трудовая инспекция выявила это нарушение и наложила штраф на организацию в размере 35 000 рублей, а на директора — 15 000 рублей. Кроме того, компании пришлось выплатить всем сотрудникам компенсацию за нарушение сроков выплаты, что суммарно составило около 80 000 рублей. Директор пытался оспорить решение, аргументируя тем, что сотрудники сами просили о такой схеме, но суд указал, что требование о выплате зарплаты дважды в месяц — императивная норма закона, которая не может быть изменена даже с согласия работников. После этого случая компания внесла изменения в локальные нормативные акты и установила строгое соблюдение двух выплат заработной платы ежемесячно.

Помимо прямой ответственности за нарушение периодичности выплат, работодатель также рискует столкнуться с:

Приостановкой работы сотрудниками (ст. 142 ТК РФ) в случае задержки заработной платы более 15 дней с сохранением за время приостановки среднего заработка;

Коллективными трудовыми спорами;

Репутационными потерями и снижением привлекательности компании как работодателя;

Текучестью персонала.

Как работнику защитить свои права при задержке зарплаты

Если работодатель нарушает сроки выплаты заработной платы или выплачивает ее реже двух раз в месяц, работник имеет право защищать свои интересы. Разберем алгоритм действий при таких нарушениях. 🛡️

Первое, что следует сделать при нарушении сроков выплаты заработной платы — обратиться к работодателю с письменным заявлением. В заявлении необходимо указать факт задержки выплат и требование об их погашении, а также о выплате причитающейся компенсации за задержку согласно ст. 236 ТК РФ.

Если обращение к работодателю не дало результатов, работник может:

Приостановить работу (ст. 142 ТК РФ): Возможно при задержке выплаты зарплаты более 15 дней;

Необходимо письменно уведомить работодателя о приостановке;

На время приостановки за работником сохраняется средний заработок;

Приостановка невозможна для некоторых категорий работников (военнослужащие, сотрудники аварийных служб и т.д.). Обратиться с жалобой в контролирующие органы: Государственную инспекцию труда;

Прокуратуру;

Комиссию по трудовым спорам (при наличии в организации). Подать исковое заявление в суд: Исковые требования могут включать взыскание задолженности по зарплате, компенсацию за задержку, компенсацию морального вреда;

Срок исковой давности по требованиям о выплате заработной платы составляет один год;

Работники освобождены от уплаты госпошлины по трудовым спорам.

При подготовке жалобы или искового заявления важно собрать доказательства нарушений:

Копию трудового договора с указанием размера заработной платы;

Копии локальных нормативных актов, где установлены даты выплаты зарплаты;

Расчетные листки за периоды, когда произошла задержка;

Справку о задолженности по зарплате (если работодатель предоставит);

Письменные заявления работника к работодателю о выплате задолженности;

Показания свидетелей.

Сроки рассмотрения жалоб о нарушении трудового законодательства достаточно короткие: Государственная инспекция труда обязана дать ответ в течение 30 дней, а в случаях, не требующих дополнительной проверки, — в течение 15 дней.