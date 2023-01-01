За какое время нужно писать заявление на отпуск: правила и сроки

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Для кого эта статья:

Работники, планирующие отпуск, которые хотят знать о сроках подачи заявлений

HR-менеджеры и специалисты по кадровому делопроизводству, интересующиеся трудовым законодательством

Руководители компаний, которые занимаются организацией отпусков для сотрудников и хотят избежать конфликтов Планирование отпуска — это не только приятные хлопоты о выборе направления и бронировании жилья, но и соблюдение определенных формальностей. Как часто бывает, что долгожданный отдых оказывается под угрозой из-за несвоевременной подачи заявления? Очень часто работники задаются вопросом: за сколько дней до отпуска нужно уведомить работодателя? От правильного ответа зависит не только спокойствие самого сотрудника, но и бесперебойная работа всей компании. Рассмотрим детально, какие сроки подачи заявления на отпуск установлены законодательством в 2025 году, и как действовать в нестандартных ситуациях. ??

За какое время нужно писать заявление на отпуск

Трудовой кодекс РФ не содержит прямого указания на конкретный срок подачи заявления на отпуск. Однако существует общепринятая практика, основанная на положениях закона и требованиях кадрового делопроизводства: заявление на очередной оплачиваемый отпуск следует подавать за 14 календарных дней до его начала.

Этот срок обусловлен несколькими факторами:

Работодателю требуется время для оформления приказа на отпуск

Бухгалтерии необходимо рассчитать и выплатить отпускные (не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска)

Руководству нужно организовать замещение сотрудника на период его отсутствия

Важно понимать, что в разных организациях могут быть установлены свои внутренние правила, закрепленные в локальных нормативных актах. Они могут предусматривать как более ранние сроки подачи заявления (например, за месяц), так и более сжатые (например, за неделю).

Максим Корнеев, HR-директор Недавно в нашей компании произошел случай, когда один из ключевых специалистов подал заявление на отпуск всего за 5 дней до предполагаемой даты. Для рядового сотрудника это, возможно, и не вызвало бы проблем, но данный специалист вел несколько критически важных проектов. Нам пришлось срочно искать ему замену, перераспределять задачи и вносить корректировки в рабочие планы целого отдела. В итоге отпуск пришлось отложить на неделю — к недовольству сотрудника, который уже забронировал билеты. После этого случая мы внесли изменения в правила внутреннего трудового распорядка, установив дифференцированные сроки подачи заявлений: для рядовых сотрудников — 14 дней, для руководителей подразделений и ключевых специалистов — 30 дней. Это помогло нам избежать подобных ситуаций в будущем и сделало планирование отпусков более предсказуемым.

Существуют ситуации, когда двухнедельный срок подачи заявления может быть сокращен. Это касается следующих категорий работников:

Категория сотрудников Особенности подачи заявления Беременные женщины Могут уйти в отпуск перед декретом или сразу после него (заявление можно подать в день обращения) Работники до 18 лет Имеют право на отпуск в удобное для них время (сокращенные сроки подачи заявления) Совместители Отпуск должен совпадать с отпуском по основному месту работы (заявление подается после подтверждения дат) Мужья в период беременности жены и родов Могут взять отпуск в любое удобное время (возможна упрощенная процедура)

Если отпуск планируется в соответствии с утвержденным графиком отпусков, некоторые организации не требуют отдельного заявления, поскольку работник и так предупрежден за две недели до начала отпуска под подпись. Однако на практике большинство компаний все равно запрашивают письменное заявление для подстраховки и документального подтверждения желания сотрудника уйти в отпуск. ??

Правовое регулирование сроков подачи заявления

Основным документом, регулирующим трудовые отношения в России, является Трудовой кодекс РФ. Рассмотрим ключевые статьи, имеющие отношение к срокам оформления отпусков:

Статья 122 ТК РФ — устанавливает, что право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя

— устанавливает, что право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя Статья 123 ТК РФ — определяет, что о времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала

— определяет, что о времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала Статья 136 ТК РФ — предписывает производить оплату отпуска не позднее чем за три дня до его начала

Важно отметить, что хотя закон устанавливает двухнедельный срок для уведомления работника о начале отпуска, он не содержит прямого указания на срок подачи заявления самим сотрудником. Именно поэтому многие организации устанавливают свои внутренние правила.

Локальные нормативные акты компании (правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, положение об отпусках) могут содержать конкретные сроки подачи заявлений на отпуск, и эти требования будут обязательны для сотрудников при условии, что они не ухудшают положение работника по сравнению с трудовым законодательством.

Следует помнить, что график отпусков является обязательным как для работодателя, так и для работника (статья 123 ТК РФ). График составляется на каждый календарный год не позднее чем за две недели до наступления календарного года и утверждается с учетом мнения профсоюза (при его наличии).

Нормативный документ Влияние на сроки подачи заявлений Трудовой кодекс РФ Определяет общие принципы, но не устанавливает конкретные сроки подачи заявлений Правила внутреннего трудового распорядка Могут содержать конкретные сроки и порядок подачи заявлений Коллективный договор Может устанавливать дополнительные гарантии и особенности оформления отпусков Положение об отпусках Детализирует процедуры, связанные с планированием и оформлением отпусков

При наличии профсоюзной организации она может влиять на установление правил предоставления отпусков, включая сроки подачи заявлений, путем согласования локальных нормативных актов и коллективных переговоров с работодателем.

Особенности оформления различных видов отпусков

Трудовое законодательство предусматривает различные виды отпусков, и для каждого из них могут действовать свои правила оформления и сроки подачи заявлений.

Елена Соколова, специалист по кадровому делопроизводству В моей практике был показательный случай с молодой мамой, вернувшейся из декретного отпуска. Женщина, назовем ее Анной, вышла на работу и спустя месяц узнала, что у нее остался неиспользованный основной отпуск за предыдущий период. Она подала заявление на отпуск буквально за три дня до желаемой даты, ссылаясь на неотложные семейные обстоятельства. Изначально руководитель отдела был против, ссылаясь на внутренние правила компании о двухнедельном сроке. Однако я объяснила, что в случае с работниками, имеющими детей до 14 лет, закон предоставляет дополнительные гарантии. К тому же, неиспользованные отпуска — это риск для компании с точки зрения трудовой инспекции. В итоге отпуск был оформлен в срочном порядке. После этого случая мы провели внутреннее обучение для руководителей подразделений по особенностям оформления различных видов отпусков и льготам для отдельных категорий сотрудников. Это значительно упростило процессы и снизило количество конфликтных ситуаций.

Рассмотрим особенности оформления разных типов отпусков:

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск Стандартный срок подачи заявления — 14 календарных дней

Для отпуска по графику в некоторых организациях заявление может не требоваться

Длительность — минимум 28 календарных дней (может быть увеличена для определенных категорий работников) Дополнительный оплачиваемый отпуск Оформляется по тем же правилам, что и основной

Может предоставляться за вредные условия труда, ненормированный рабочий день и др.

Обычно присоединяется к основному отпуску Отпуск без сохранения заработной платы Срок подачи заявления может быть сокращен в случае семейных обстоятельств или других уважительных причин

Предоставляется по соглашению между работником и работодателем

Для некоторых категорий работников работодатель обязан предоставить такой отпуск (ветераны, родители детей-инвалидов и др.) Учебный отпуск Заявление подается при получении справки-вызова из учебного заведения

Работодатель не вправен отказать в предоставлении такого отпуска при соблюдении условий, предусмотренных законом

Оплата производится в размере среднего заработка Отпуск по беременности и родам Оформляется на основании больничного листа

Заявление подается в день получения больничного листа или в любой удобный для женщины день

Работодатель не вправен отказать в предоставлении такого отпуска Отпуск по уходу за ребенком Заявление подается до окончания отпуска по беременности и родам или в любой день до достижения ребенком трех лет

К заявлению прилагается свидетельство о рождении ребенка

Может быть использован полностью или по частям

Льготные категории работников, имеющие право на отпуск в удобное для них время, могут подавать заявления в более короткие сроки. К таким категориям относятся:

Работники в возрасте до 18 лет

Женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него

Родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет

Ветераны боевых действий

Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы

Другие категории, установленные федеральными законами

Важно помнить, что для некоторых категорий работников требуется не только заявление, но и дополнительные документы, подтверждающие право на льготы при предоставлении отпуска. ???

Что делать, если сроки подачи заявления нарушены

Ситуации, когда сотрудник не успевает подать заявление в установленный срок, возникают довольно часто. Это может произойти из-за семейных обстоятельств, срочных путевок, изменения личных планов или просто по незнанию. Рассмотрим алгоритм действий в таких случаях.

Для работника:

Незамедлительно сообщите руководителю — как только поняли, что хотите взять отпуск в сроки, не соответствующие установленным правилам, обратитесь к непосредственному руководителю и объясните ситуацию Подготовьте письменное обоснование — в заявлении укажите причины, по которым вы просите предоставить отпуск в короткие сроки Предложите решение по передаче дел — составьте план передачи текущих задач коллегам, который минимизирует негативное влияние на рабочий процесс Будьте готовы к компромиссу — например, согласиться на перенос дат отпуска на несколько дней или работать удаленно часть отпуска при критической необходимости Изучите внутренние правила компании — возможно, в вашей организации предусмотрены исключения для экстренных случаев

Для работодателя:

Оцените обоснованность просьбы — является ли причина действительно уважительной и не терпящей отлагательства Проанализируйте производственную ситуацию — насколько критичным будет отсутствие сотрудника в запрашиваемые сроки Рассмотрите возможность замещения — можно ли перераспределить обязанности между другими сотрудниками Проверьте соответствие графику отпусков — если отпуск был запланирован на этот период, но сотрудник просто забыл подать заявление, вопрос может решиться проще Проконсультируйтесь с HR-отделом — относится ли сотрудник к льготной категории, имеющей право на отпуск в удобное время

Важно помнить, что работодатель имеет право отказать в предоставлении отпуска вне графика, особенно если заявление подано с нарушением установленных сроков. Однако на практике многие компании проявляют гибкость, особенно если речь идет о ценных сотрудниках или уважительных причинах.

В случае отказа работодателя предоставить внеплановый отпуск работник может:

Перенести отпуск на другой период

Оформить отпуск без сохранения заработной платы (если работодатель согласен)

В критических ситуациях (например, болезнь близкого родственника) настаивать на предоставлении отпуска, апеллируя к социальной ответственности компании

Если вы все же решили уйти в отпуск без согласования с работодателем, будьте готовы к серьезным последствиям — это может быть расценено как прогул и повлечь дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.

Для минимизации проблемных ситуаций HR-специалистам рекомендуется:

Регулярно информировать сотрудников о процедуре оформления отпусков

Разработать четкую политику в отношении внеплановых отпусков

Внедрить электронную систему, напоминающую о необходимости подачи заявления за две недели до запланированного по графику отпуска

Обучать руководителей подразделений грамотному управлению отпусками сотрудников

Помните, что взаимное уважение и открытая коммуникация между работником и работодателем — ключ к решению большинства спорных ситуаций с отпусками. ??

Советы по правильному оформлению заявления на отпуск

Грамотное оформление заявления на отпуск — это не просто формальность, а важный элемент рабочего процесса. Корректно составленное заявление позволяет избежать недопониманий и ускоряет процесс согласования. Рассмотрим основные рекомендации по оформлению этого документа.

Структура заявления на отпуск:

Шапка документа — в правом верхнем углу указывается должность, ФИО руководителя организации, а также должность и ФИО заявителя Наименование документа — по центру листа пишется слово "Заявление" Основной текст — содержит просьбу о предоставлении отпуска с указанием его вида, продолжительности и дат начала и окончания Дата и подпись — располагаются в нижней части документа

Содержание заявления:

Четко указывайте вид отпуска (ежегодный оплачиваемый, дополнительный, учебный, без сохранения заработной платы и т.д.)

Укажите точные даты начала и окончания отпуска, а также его продолжительность в календарных днях

При необходимости добавьте обоснование (особенно важно для внеплановых отпусков или отпусков без сохранения заработной платы)

Если отпуск разделяется на части, укажите это в заявлении

При подаче заявления на отпуск с последующим увольнением обязательно отметьте это

Распространенные ошибки при оформлении заявления:

Неправильное указание дат (например, ошибка в годе или месяце)

Отсутствие указания вида отпуска

Неверное наименование должности руководителя

Отсутствие подписи или даты составления документа

Неразборчивый почерк, затрудняющий понимание содержания

Дополнительные рекомендации:

Перед подачей заявления согласуйте даты отпуска с непосредственным руководителем

Сохраняйте копию заявления с отметкой о принятии или входящим номером

Подавайте заявление в двух экземплярах, один из которых остается у вас с отметкой о приеме

Если в организации действует электронный документооборот, уточните возможность подачи заявления в электронном виде

Для некоторых видов отпусков требуются дополнительные документы (например, справка-вызов для учебного отпуска) — подготовьте их заранее

Образец формулировки заявления на ежегодный оплачиваемый отпуск:

"Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней с 15.06.2025 по 28.06.2025."

Образец формулировки заявления на отпуск без сохранения заработной платы:

"Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 5 календарных дней с 10.08.2025 по 14.08.2025 по семейным обстоятельствам."

Помните, что заявление — это официальный документ, который может иметь юридическое значение при возникновении споров. Поэтому к его составлению следует подходить ответственно и внимательно. При возникновении сомнений всегда лучше проконсультироваться с сотрудником HR-отдела или юристом. ??