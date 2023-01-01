Язык программирования 1С для начинающих: с чего начать#Разное
Для кого эта статья:
- Начинающие программисты и студенты IT-специальностей
- Специалисты из других областей, заинтересованные в переходе на работу с 1С
Бухгалтера и бизнес-аналитики, стремящиеся автоматизировать свои процессы и углубить знания в программировании 1С
Программирование в 1С открывает двери в стабильную и высокооплачиваемую нишу IT-рынка, особенно актуальную для отечественного бизнеса. В 2025 году, когда импортозамещение ПО достигло новых высот, специалисты по 1С остаются в постоянном дефиците. Вспомните любую крупную платформу вакансий — запрос "программист 1С" стабильно показывает тысячи предложений со средней зарплатой от 150 000 рублей. Овладеть этим языком может каждый — даже если ваш опыт программирования стремится к нулю. 🚀
Язык программирования 1С для начинающих: первые шаги
Прежде чем погрузиться в синтаксис и инструменты, важно понять особенность 1С как языка программирования. 1С — это предметно-ориентированный язык, созданный специально для решения бизнес-задач. Он тесно интегрирован с платформой "1С:Предприятие" и оптимизирован для работы с бизнес-данными, формами и отчетами.
Алексей Морозов, руководитель отдела внедрения 1С
Когда я только начинал карьеру в 1С, меня поразило, насколько быстро можно достичь видимых результатов. Мой первый проект — автоматизация небольшого магазина строительных материалов — занял всего месяц от изучения основ до запуска рабочей версии. Владелец бизнеса, который годами вел учет в Excel, буквально не поверил, что теперь может получать аналитику по продажам в два клика. Ключевым фактором успеха стал структурированный подход — я не пытался изучить всё сразу, а фокусировался на конкретных задачах: сначала освоил справочники, затем документы, потом отчеты. Такая пошаговая стратегия позволила не утонуть в обилии информации.
Для начинающих в 1С рекомендую следующий план действий:
- Установить платформу: Начните с установки актуальной версии платформы "1С:Предприятие 8" (текущая версия 8.3).
- Изучить основные понятия: Ознакомьтесь с ключевыми концепциями — конфигурация, объекты, формы, модули.
- Создать тестовую информационную базу: Это будет ваша песочница для экспериментов.
- Исследовать типовые конфигурации: Изучение готовых решений помогает понять архитектуру и логику 1С.
- Выполнить первые скрипты: Начните с простых операций — вывод сообщений, работа с переменными.
|Тип специалиста
|С чего начать в 1С
|Ориентировочное время освоения базы
|Программист с опытом
|Погружение в документацию, изучение специфики языка 1С
|1-2 месяца
|Новичок в программировании
|Основы алгоритмизации, затем синтаксис 1С
|3-4 месяца
|Бухгалтер/Экономист
|Изучение интерфейса, затем простые скрипты
|2-3 месяца
|Предприниматель
|Основы конфигурирования под бизнес-задачи
|3-5 месяцев
Важно понимать — язык 1С относительно прост в освоении, особенно для решения типовых задач. Его синтаксис интуитивно понятен даже тем, кто не имел дела с программированием. Значительная часть работы в 1С выполняется через визуальные инструменты, что снижает порог вхождения. 📊
Необходимые инструменты и среда разработки в 1С
Для эффективной работы с языком 1С необходим минимальный набор инструментов. В отличие от многих языков программирования, где существуют десятки сред разработки, в мире 1С все сконцентрировано вокруг официальной платформы "1С:Предприятие".
- Платформа "1С:Предприятие 8" — основной инструмент, включающий среду разработки, отладчик, компилятор и runtime-среду.
- Конфигуратор — встроенный редактор для работы с программным кодом и метаданными.
- Designer — инструмент для визуального проектирования форм и отчетов.
- Средства коллективной разработки — например, хранилище конфигурации 1С.
- Утилиты для анализа производительности — встроенный профайлер, замер производительности.
Для установки необходимого окружения выполните следующие шаги:
- Приобретите лицензионную платформу 1С или воспользуйтесь учебной версией (доступна бесплатно на официальном сайте 1С).
- Установите платформу, следуя инструкциям мастера установки.
- Создайте новую информационную базу через "Добавление в список—Создание новой".
- Выберите режим "Конфигуратор" для доступа к среде разработки.
- Настройте параметры разработчика: меню "Сервис—Параметры—Общие".
Особенность среды разработки 1С в том, что она предоставляет унифицированный интерфейс для всех типов разработчиков — от начинающих до продвинутых. Это одновременно и преимущество (сокращает время на освоение инструментария), и недостаток (отсутствие специализированных функций для определенных задач). 🛠️
|Компонент среды
|Назначение
|Ключевые функции
|Конфигуратор
|Среда разработки
|Редактирование кода, управление метаданными, отладка
|Режим предприятия
|Среда выполнения
|Тестирование разработанных решений, работа пользователей
|Отладчик
|Поиск ошибок
|Точки останова, пошаговое выполнение, просмотр переменных
|Встроенный профайлер
|Оптимизация кода
|Анализ времени выполнения, выявление узких мест
Помните, что современные версии платформы (8.3 и выше) поддерживают как обычные формы, так и управляемые. Для новичков рекомендуется сразу осваивать работу с управляемыми формами, поскольку именно они являются стандартом в актуальных проектах.
Основы синтаксиса языка 1С: что нужно освоить сразу
Язык 1С относится к категории высокоуровневых языков программирования с синтаксисом, основанным на русских ключевых словах. Это одна из его уникальных особенностей — возможность писать код с использованием привычной русской лексики, что значительно упрощает вхождение в программирование для русскоязычных специалистов.
Вот ключевые элементы синтаксиса, которые необходимо освоить на старте:
- Переменные и типы данных: В 1С используется динамическая типизация — переменные объявляются с помощью ключевого слова "Перем" и могут содержать данные разных типов.
- Условные операторы: Конструкции "Если...Тогда...ИначеЕсли...Иначе...КонецЕсли" для реализации ветвлений в логике.
- Циклы: Конструкции "Для...По...Цикл", "Пока...Цикл" и "Для Каждого...Из...Цикл" для повторяющихся операций.
- Процедуры и функции: Модули с использованием "Процедура...КонецПроцедуры" и "Функция...КонецФункции".
- Обработка исключений: Конструкции "Попытка...Исключение...КонецПопытки" для обработки ошибок.
Пример базового кода на языке 1С:
// Объявление переменных
Перем Сумма, Налог, ИтоговаяСумма;
// Присваивание значений
Сумма = 1000;
Налог = 0.2;
// Вычисление и вывод результата
ИтоговаяСумма = Сумма * (1 + Налог);
Сообщить("Итоговая сумма с налогом: " + ИтоговаяСумма);
Важно отметить, что синтаксис 1С имеет несколько особенностей, отличающих его от других языков:
- Нечувствительность к регистру — "Переменная" и "ПЕРЕМЕННАЯ" будут восприниматься как одно и то же.
- Использование точки с запятой в конце строк является необязательным, но повышает читаемость кода.
- Встроенные объектные типы имеют свои методы и свойства, доступные через точку: "Документ.Проведен".
- Строковые литералы заключаются в двойные кавычки: "Текст".
Марина Соколова, бизнес-аналитик
До работы с 1С я была экономистом в торговой компании, где всё построение отчетов выполнялось вручную. Когда руководство решило внедрить 1С, меня назначили ответственной за формирование требований. Столкнувшись с отказами программистов реализовать некоторые "простые" запросы из-за их технической сложности, я решила научиться базовому языку 1С. Начала с самого элементарного — вывода списков, простых вычислений, условий. К моему удивлению, через месяц я уже могла самостоятельно создавать простые отчеты, а через три — писать обработки для импорта данных из Excel. Ключевым моментом было понимание того, что основа языка 1С — это русские слова, описывающие бизнес-логику. Это как говорить на своем языке, просто с определенными правилами.
Для новичков рекомендую сосредоточиться на основах работы с данными в 1С. Умение извлекать, фильтровать и обрабатывать информацию из базы — это фундаментальный навык, который позволит быстро создавать полезные программные решения. 💼
Создание простых программ и модулей в системе 1С
Практическая работа с языком 1С начинается с создания модулей — программных компонентов, содержащих код для решения конкретных задач. В экосистеме 1С существует несколько типов модулей, каждый с определенной зоной ответственности.
Основные типы модулей в 1С:
- Модуль приложения — выполняется при старте программы, содержит глобальные процедуры и функции.
- Модуль формы — обрабатывает события интерфейса (нажатия кнопок, выбор значений).
- Модуль объекта — содержит бизнес-логику конкретного объекта (документа, справочника).
- Общие модули — доступны из любых других модулей, используются для общих функций.
- Модули команд — содержат код, выполняемый при вызове команд интерфейса.
Рассмотрим пошаговое создание простой программы в 1С — внешней обработки для расчета стоимости доставки товара в зависимости от веса и расстояния:
- Создание новой внешней обработки:
- В режиме Конфигуратора выберите "Файл → Новый → Внешняя обработка".
- Сохраните файл с расширением .epf (например, "РасчетДоставки.epf").
- Проектирование интерфейса:
- Добавьте на форму реквизиты: "Вес" (Число), "Расстояние" (Число), "СтоимостьДоставки" (Число).
- Разместите элементы управления: поля ввода для веса и расстояния, поле вывода для стоимости, кнопку "Рассчитать".
- Написание кода:
- Откройте модуль формы и добавьте обработчик события нажатия кнопки "Рассчитать".
- Реализуйте логику расчета стоимости доставки.
Пример кода для обработчика события:
// Процедура – обработчик нажатия кнопки "Рассчитать"
Процедура РассчитатьКнопкаНажатие(Кнопка)
// Проверка заполнения необходимых полей
Если Вес <= 0 Тогда
Сообщить("Вес должен быть больше нуля!");
Возврат;
КонецЕсли;
Если Расстояние <= 0 Тогда
Сообщить("Расстояние должно быть больше нуля!");
Возврат;
КонецЕсли;
// Расчет базовой стоимости
БазоваяСтоимость = 500;
// Добавляем стоимость за каждый килограмм
НадбавкаЗаВес = Вес * 50;
// Добавляем стоимость за каждый километр
НадбавкаЗаРасстояние = Расстояние * 10;
// Итоговый расчет
СтоимостьДоставки = БазоваяСтоимость + НадбавкаЗаВес + НадбавкаЗаРасстояние;
// Вывод результата
Элементы.СтоимостьДоставки.ТолькоПросмотр = Истина;
КонецПроцедуры
После создания программы необходимо:
- Сохранить внешнюю обработку (Ctrl+S).
- Запустить 1С в режиме "Предприятие".
- Открыть созданную обработку через "Файл → Открыть".
- Протестировать работу программы с различными входными данными.
Важно понимать, что разработка в 1С — это не только программирование, но и конфигурирование. Многие задачи можно решить без написания кода, используя встроенные механизмы платформы: регистры накопления для складского учета, регистры сведений для хранения настроек, периодические расчеты для зарплаты. 🖥️
Ресурсы для самостоятельного изучения языка 1С
Качественное самообучение языку 1С требует систематического подхода и правильно подобранных источников. К счастью, экосистема 1С предлагает богатый выбор ресурсов для разработчиков всех уровней — от начинающих до профессионалов.
Рекомендую использовать следующие материалы для изучения:
- Официальная документация — сайт v8.1c.ru содержит подробное описание платформы и языка.
- Книги по программированию в 1С — особенно серия "Профессиональная разработка" от издательства 1С.
- Видеокурсы — структурированные уроки по разным аспектам разработки.
- Профессиональные форумы — infostart.ru, 1c.ru/forum, где можно задать вопросы и найти решения.
- Учебные демо-базы — поставляются с платформой и содержат примеры код для изучения.
Для эффективного обучения рекомендую придерживаться следующего плана:
|Этап обучения
|Рекомендуемые ресурсы
|Цели этапа
|Начальный (1-2 месяца)
|Учебник "1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика"
|Освоение базового синтаксиса, понимание архитектуры
|Базовый (2-3 месяца)
|Курс "Разработка управляемых форм в 1С:Предприятии 8"
|Создание интерфейсов, работа с данными
|Средний (3-4 месяца)
|Книга "Язык запросов 1С:Предприятия 8"
|Разработка сложных запросов, оптимизация
|Продвинутый (от 6 месяцев)
|Специализированные материалы по расширениям, web-сервисам
|Разработка комплексных решений, интеграции
Принципиально важным для успешного освоения 1С является сочетание теории и практики. Создавайте собственные проекты параллельно с изучением материалов — это позволит закреплять полученные знания и развивать навыки решения реальных задач. 📚
Отдельно хочу отметить значимость сертификации 1С для профессионального роста. Фирма 1С предлагает несколько уровней сертификации:
- "1С:Профессионал" — базовый уровень, подтверждающий знание возможностей платформы.
- "1С:Специалист" — подтверждает навыки конфигурирования и программирования.
- "1С:Специалист-консультант" — подтверждает экспертизу в конкретных прикладных решениях.
- "1С:Эксперт" — высший уровень сертификации для разработчиков.
Эти сертификаты не только подтверждают квалификацию, но и существенно повышают стоимость специалиста на рынке труда — разница в зарплате между сертифицированным и несертифицированным разработчиком может достигать 30-40%.
Язык 1С — мощный инструмент, открывающий двери в перспективную профессию с высоким спросом на отечественном рынке. Его относительная простота в сочетании с практической направленностью делает его идеальным выбором как для начинающих программистов, так и для бизнес-специалистов, стремящихся автоматизировать рабочие процессы. Начните с базового понимания архитектуры, освойте синтаксис и переходите к созданию собственных решений — каждый шаг в этом направлении приближает вас к профессиональному успеху в экосистеме 1С.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы