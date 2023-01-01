Язык программирования 1С для начинающих: с чего начать

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Для кого эта статья:

Начинающие программисты и студенты IT-специальностей

Специалисты из других областей, заинтересованные в переходе на работу с 1С

Бухгалтера и бизнес-аналитики, стремящиеся автоматизировать свои процессы и углубить знания в программировании 1С Программирование в 1С открывает двери в стабильную и высокооплачиваемую нишу IT-рынка, особенно актуальную для отечественного бизнеса. В 2025 году, когда импортозамещение ПО достигло новых высот, специалисты по 1С остаются в постоянном дефиците. Вспомните любую крупную платформу вакансий — запрос "программист 1С" стабильно показывает тысячи предложений со средней зарплатой от 150 000 рублей. Овладеть этим языком может каждый — даже если ваш опыт программирования стремится к нулю. 🚀

Язык программирования 1С для начинающих: первые шаги

Прежде чем погрузиться в синтаксис и инструменты, важно понять особенность 1С как языка программирования. 1С — это предметно-ориентированный язык, созданный специально для решения бизнес-задач. Он тесно интегрирован с платформой "1С:Предприятие" и оптимизирован для работы с бизнес-данными, формами и отчетами.

Алексей Морозов, руководитель отдела внедрения 1С Когда я только начинал карьеру в 1С, меня поразило, насколько быстро можно достичь видимых результатов. Мой первый проект — автоматизация небольшого магазина строительных материалов — занял всего месяц от изучения основ до запуска рабочей версии. Владелец бизнеса, который годами вел учет в Excel, буквально не поверил, что теперь может получать аналитику по продажам в два клика. Ключевым фактором успеха стал структурированный подход — я не пытался изучить всё сразу, а фокусировался на конкретных задачах: сначала освоил справочники, затем документы, потом отчеты. Такая пошаговая стратегия позволила не утонуть в обилии информации.

Для начинающих в 1С рекомендую следующий план действий:

Установить платформу : Начните с установки актуальной версии платформы "1С:Предприятие 8" (текущая версия 8.3).

: Начните с установки актуальной версии платформы "1С:Предприятие 8" (текущая версия 8.3). Изучить основные понятия : Ознакомьтесь с ключевыми концепциями — конфигурация, объекты, формы, модули.

: Ознакомьтесь с ключевыми концепциями — конфигурация, объекты, формы, модули. Создать тестовую информационную базу : Это будет ваша песочница для экспериментов.

: Это будет ваша песочница для экспериментов. Исследовать типовые конфигурации : Изучение готовых решений помогает понять архитектуру и логику 1С.

: Изучение готовых решений помогает понять архитектуру и логику 1С. Выполнить первые скрипты: Начните с простых операций — вывод сообщений, работа с переменными.

Тип специалиста С чего начать в 1С Ориентировочное время освоения базы Программист с опытом Погружение в документацию, изучение специфики языка 1С 1-2 месяца Новичок в программировании Основы алгоритмизации, затем синтаксис 1С 3-4 месяца Бухгалтер/Экономист Изучение интерфейса, затем простые скрипты 2-3 месяца Предприниматель Основы конфигурирования под бизнес-задачи 3-5 месяцев

Важно понимать — язык 1С относительно прост в освоении, особенно для решения типовых задач. Его синтаксис интуитивно понятен даже тем, кто не имел дела с программированием. Значительная часть работы в 1С выполняется через визуальные инструменты, что снижает порог вхождения. 📊

Необходимые инструменты и среда разработки в 1С

Для эффективной работы с языком 1С необходим минимальный набор инструментов. В отличие от многих языков программирования, где существуют десятки сред разработки, в мире 1С все сконцентрировано вокруг официальной платформы "1С:Предприятие".

Платформа "1С:Предприятие 8" — основной инструмент, включающий среду разработки, отладчик, компилятор и runtime-среду.

— основной инструмент, включающий среду разработки, отладчик, компилятор и runtime-среду. Конфигуратор — встроенный редактор для работы с программным кодом и метаданными.

— встроенный редактор для работы с программным кодом и метаданными. Designer — инструмент для визуального проектирования форм и отчетов.

— инструмент для визуального проектирования форм и отчетов. Средства коллективной разработки — например, хранилище конфигурации 1С.

— например, хранилище конфигурации 1С. Утилиты для анализа производительности — встроенный профайлер, замер производительности.

Для установки необходимого окружения выполните следующие шаги:

Приобретите лицензионную платформу 1С или воспользуйтесь учебной версией (доступна бесплатно на официальном сайте 1С). Установите платформу, следуя инструкциям мастера установки. Создайте новую информационную базу через "Добавление в список—Создание новой". Выберите режим "Конфигуратор" для доступа к среде разработки. Настройте параметры разработчика: меню "Сервис—Параметры—Общие".

Особенность среды разработки 1С в том, что она предоставляет унифицированный интерфейс для всех типов разработчиков — от начинающих до продвинутых. Это одновременно и преимущество (сокращает время на освоение инструментария), и недостаток (отсутствие специализированных функций для определенных задач). 🛠️

Компонент среды Назначение Ключевые функции Конфигуратор Среда разработки Редактирование кода, управление метаданными, отладка Режим предприятия Среда выполнения Тестирование разработанных решений, работа пользователей Отладчик Поиск ошибок Точки останова, пошаговое выполнение, просмотр переменных Встроенный профайлер Оптимизация кода Анализ времени выполнения, выявление узких мест

Помните, что современные версии платформы (8.3 и выше) поддерживают как обычные формы, так и управляемые. Для новичков рекомендуется сразу осваивать работу с управляемыми формами, поскольку именно они являются стандартом в актуальных проектах.

Основы синтаксиса языка 1С: что нужно освоить сразу

Язык 1С относится к категории высокоуровневых языков программирования с синтаксисом, основанным на русских ключевых словах. Это одна из его уникальных особенностей — возможность писать код с использованием привычной русской лексики, что значительно упрощает вхождение в программирование для русскоязычных специалистов.

Вот ключевые элементы синтаксиса, которые необходимо освоить на старте:

Переменные и типы данных : В 1С используется динамическая типизация — переменные объявляются с помощью ключевого слова "Перем" и могут содержать данные разных типов.

: В 1С используется динамическая типизация — переменные объявляются с помощью ключевого слова "Перем" и могут содержать данные разных типов. Условные операторы : Конструкции "Если...Тогда...ИначеЕсли...Иначе...КонецЕсли" для реализации ветвлений в логике.

: Конструкции "Если...Тогда...ИначеЕсли...Иначе...КонецЕсли" для реализации ветвлений в логике. Циклы : Конструкции "Для...По...Цикл", "Пока...Цикл" и "Для Каждого...Из...Цикл" для повторяющихся операций.

: Конструкции "Для...По...Цикл", "Пока...Цикл" и "Для Каждого...Из...Цикл" для повторяющихся операций. Процедуры и функции : Модули с использованием "Процедура...КонецПроцедуры" и "Функция...КонецФункции".

: Модули с использованием "Процедура...КонецПроцедуры" и "Функция...КонецФункции". Обработка исключений: Конструкции "Попытка...Исключение...КонецПопытки" для обработки ошибок.

Пример базового кода на языке 1С:

1C Скопировать код // Объявление переменных Перем Сумма, Налог, ИтоговаяСумма; // Присваивание значений Сумма = 1000; Налог = 0.2; // Вычисление и вывод результата ИтоговаяСумма = Сумма * (1 + Налог); Сообщить("Итоговая сумма с налогом: " + ИтоговаяСумма);

Важно отметить, что синтаксис 1С имеет несколько особенностей, отличающих его от других языков:

Нечувствительность к регистру — "Переменная" и "ПЕРЕМЕННАЯ" будут восприниматься как одно и то же.

Использование точки с запятой в конце строк является необязательным, но повышает читаемость кода.

Встроенные объектные типы имеют свои методы и свойства, доступные через точку: "Документ.Проведен".

Строковые литералы заключаются в двойные кавычки: "Текст".

Марина Соколова, бизнес-аналитик До работы с 1С я была экономистом в торговой компании, где всё построение отчетов выполнялось вручную. Когда руководство решило внедрить 1С, меня назначили ответственной за формирование требований. Столкнувшись с отказами программистов реализовать некоторые "простые" запросы из-за их технической сложности, я решила научиться базовому языку 1С. Начала с самого элементарного — вывода списков, простых вычислений, условий. К моему удивлению, через месяц я уже могла самостоятельно создавать простые отчеты, а через три — писать обработки для импорта данных из Excel. Ключевым моментом было понимание того, что основа языка 1С — это русские слова, описывающие бизнес-логику. Это как говорить на своем языке, просто с определенными правилами.

Для новичков рекомендую сосредоточиться на основах работы с данными в 1С. Умение извлекать, фильтровать и обрабатывать информацию из базы — это фундаментальный навык, который позволит быстро создавать полезные программные решения. 💼

Создание простых программ и модулей в системе 1С

Практическая работа с языком 1С начинается с создания модулей — программных компонентов, содержащих код для решения конкретных задач. В экосистеме 1С существует несколько типов модулей, каждый с определенной зоной ответственности.

Основные типы модулей в 1С:

Модуль приложения — выполняется при старте программы, содержит глобальные процедуры и функции.

— выполняется при старте программы, содержит глобальные процедуры и функции. Модуль формы — обрабатывает события интерфейса (нажатия кнопок, выбор значений).

— обрабатывает события интерфейса (нажатия кнопок, выбор значений). Модуль объекта — содержит бизнес-логику конкретного объекта (документа, справочника).

— содержит бизнес-логику конкретного объекта (документа, справочника). Общие модули — доступны из любых других модулей, используются для общих функций.

— доступны из любых других модулей, используются для общих функций. Модули команд — содержат код, выполняемый при вызове команд интерфейса.

Рассмотрим пошаговое создание простой программы в 1С — внешней обработки для расчета стоимости доставки товара в зависимости от веса и расстояния:

Создание новой внешней обработки: В режиме Конфигуратора выберите "Файл → Новый → Внешняя обработка".

Сохраните файл с расширением .epf (например, "РасчетДоставки.epf"). Проектирование интерфейса: Добавьте на форму реквизиты: "Вес" (Число), "Расстояние" (Число), "СтоимостьДоставки" (Число).

Разместите элементы управления: поля ввода для веса и расстояния, поле вывода для стоимости, кнопку "Рассчитать". Написание кода: Откройте модуль формы и добавьте обработчик события нажатия кнопки "Рассчитать".

Реализуйте логику расчета стоимости доставки.

Пример кода для обработчика события:

1C Скопировать код // Процедура – обработчик нажатия кнопки "Рассчитать" Процедура РассчитатьКнопкаНажатие(Кнопка) // Проверка заполнения необходимых полей Если Вес <= 0 Тогда Сообщить("Вес должен быть больше нуля!"); Возврат; КонецЕсли; Если Расстояние <= 0 Тогда Сообщить("Расстояние должно быть больше нуля!"); Возврат; КонецЕсли; // Расчет базовой стоимости БазоваяСтоимость = 500; // Добавляем стоимость за каждый килограмм НадбавкаЗаВес = Вес * 50; // Добавляем стоимость за каждый километр НадбавкаЗаРасстояние = Расстояние * 10; // Итоговый расчет СтоимостьДоставки = БазоваяСтоимость + НадбавкаЗаВес + НадбавкаЗаРасстояние; // Вывод результата Элементы.СтоимостьДоставки.ТолькоПросмотр = Истина; КонецПроцедуры

После создания программы необходимо:

Сохранить внешнюю обработку (Ctrl+S). Запустить 1С в режиме "Предприятие". Открыть созданную обработку через "Файл → Открыть". Протестировать работу программы с различными входными данными.

Важно понимать, что разработка в 1С — это не только программирование, но и конфигурирование. Многие задачи можно решить без написания кода, используя встроенные механизмы платформы: регистры накопления для складского учета, регистры сведений для хранения настроек, периодические расчеты для зарплаты. 🖥️

Ресурсы для самостоятельного изучения языка 1С

Качественное самообучение языку 1С требует систематического подхода и правильно подобранных источников. К счастью, экосистема 1С предлагает богатый выбор ресурсов для разработчиков всех уровней — от начинающих до профессионалов.

Рекомендую использовать следующие материалы для изучения:

Официальная документация — сайт v8.1c.ru содержит подробное описание платформы и языка.

— сайт v8.1c.ru содержит подробное описание платформы и языка. Книги по программированию в 1С — особенно серия "Профессиональная разработка" от издательства 1С.

— особенно серия "Профессиональная разработка" от издательства 1С. Видеокурсы — структурированные уроки по разным аспектам разработки.

— структурированные уроки по разным аспектам разработки. Профессиональные форумы — infostart.ru, 1c.ru/forum, где можно задать вопросы и найти решения.

— infostart.ru, 1c.ru/forum, где можно задать вопросы и найти решения. Учебные демо-базы — поставляются с платформой и содержат примеры код для изучения.

Для эффективного обучения рекомендую придерживаться следующего плана:

Этап обучения Рекомендуемые ресурсы Цели этапа Начальный (1-2 месяца) Учебник "1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика" Освоение базового синтаксиса, понимание архитектуры Базовый (2-3 месяца) Курс "Разработка управляемых форм в 1С:Предприятии 8" Создание интерфейсов, работа с данными Средний (3-4 месяца) Книга "Язык запросов 1С:Предприятия 8" Разработка сложных запросов, оптимизация Продвинутый (от 6 месяцев) Специализированные материалы по расширениям, web-сервисам Разработка комплексных решений, интеграции

Принципиально важным для успешного освоения 1С является сочетание теории и практики. Создавайте собственные проекты параллельно с изучением материалов — это позволит закреплять полученные знания и развивать навыки решения реальных задач. 📚

Отдельно хочу отметить значимость сертификации 1С для профессионального роста. Фирма 1С предлагает несколько уровней сертификации:

"1С:Профессионал" — базовый уровень, подтверждающий знание возможностей платформы.

— базовый уровень, подтверждающий знание возможностей платформы. "1С:Специалист" — подтверждает навыки конфигурирования и программирования.

— подтверждает навыки конфигурирования и программирования. "1С:Специалист-консультант" — подтверждает экспертизу в конкретных прикладных решениях.

— подтверждает экспертизу в конкретных прикладных решениях. "1С:Эксперт" — высший уровень сертификации для разработчиков.

Эти сертификаты не только подтверждают квалификацию, но и существенно повышают стоимость специалиста на рынке труда — разница в зарплате между сертифицированным и несертифицированным разработчиком может достигать 30-40%.