Выплата зарплаты один раз в месяц: ответственность и штрафы по ТК

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Для кого эта статья:

Работодатели и руководители компаний

HR-менеджеры и специалисты по кадрам

Работники и трудовые права защитники Нарушение сроков выплаты заработной платы — одно из самых распространенных трудовых нарушений в России. Согласно статистике, только за прошлый год инспекция труда выявила более 80 000 случаев задержки или неправильной периодичности выплаты зарплат. Что происходит, когда работодатель решает платить сотрудникам всего один раз в месяц вместо положенных двух? Какие штрафы и санкции ждут нарушителей в 2025 году? Разберемся в тонкостях трудового законодательства и последствиях его игнорирования. ????

Правовые нормы о периодичности выплаты зарплаты в ТК РФ

Основные положения о периодичности выплаты заработной платы регламентируются статьей 136 Трудового кодекса РФ. Согласно части 6 данной статьи, работодатель обязан выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

В 2025 году в законодательстве появились дополнительные уточнения относительно сроков выплаты заработной платы:

Интервал между выплатами не должен превышать 15 календарных дней

Заработная плата за первую половину месяца должна быть пропорциональна фактически отработанному времени

Расчет заработной платы должен производиться с учетом всех установленных доплат и надбавок

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата производится накануне этого дня

Важно понимать, что положения статьи 136 ТК РФ носят императивный характер, то есть являются обязательными для исполнения всеми работодателями независимо от формы собственности, количества сотрудников или сферы деятельности. ??

Требование ТК РФ Содержание нормы Статья ТК РФ Периодичность выплат Не реже чем каждые полмесяца ст. 136 ч. 6 Интервал между выплатами Не более 15 календарных дней ст. 136 ч. 6 Установление конкретных дат В правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном или трудовом договоре ст. 136 ч. 6 Выплата при совпадении с выходным Накануне этого дня ст. 136 ч. 8

Следует учитывать, что даже если работник согласен на получение заработной платы один раз в месяц, такая договоренность будет противоречить требованиям трудового законодательства и не освобождает работодателя от ответственности.

Анна Петрова, главный специалист Государственной инспекции труда В моей практике был показательный случай с крупной торговой сетью, которая выплачивала сотрудникам зарплату раз в месяц "для оптимизации процессов". Руководство было уверено, что раз сотрудники подписали соответствующее дополнительное соглашение, то всё законно. При проверке компания получила штраф более 400 000 рублей, так как никакие соглашения не могут противоречить нормам ТК РФ о выплате зарплаты дважды в месяц. Более того, руководителю пришлось выплатить компенсацию каждому сотруднику за нарушение трудовых прав. Это ещё раз доказывает: незнание закона не освобождает от ответственности.

Выплата зарплаты один раз в месяц: законно ли это?

Однозначно — нет. Выплата заработной платы один раз в месяц является прямым нарушением трудового законодательства РФ, а именно статьи 136 ТК РФ. Данная норма не предусматривает исключений ни для каких категорий работодателей или работников. ??

Рассмотрим распространенные заблуждения работодателей, которые они используют для оправдания единоразовой выплаты заработной платы:

Наличие согласия работника. Даже письменное согласие работника на получение заработной платы один раз в месяц не делает такую практику законной. Трудовое законодательство устанавливает минимальные гарантии трудовых прав, которые не могут быть уменьшены даже по соглашению сторон. Небольшой размер организации. Требование о выплате заработной платы не реже двух раз в месяц распространяется на всех работодателей, независимо от размера организации, численности персонала или организационно-правовой формы. Особый характер труда. Никакие особенности производственного процесса или режима работы не являются основанием для отступления от установленной периодичности выплат. Отсутствие жалоб от работников. Факт отсутствия жалоб не легализует нарушение и не освобождает работодателя от ответственности при выявлении нарушения контролирующими органами.

В случае трудовых споров суды неизменно становятся на сторону работников, признавая выплату заработной платы один раз в месяц нарушением трудового законодательства, даже если работник подписал соответствующее соглашение.

Важно отметить, что существуют некоторые специфические случаи, которые иногда ошибочно трактуются как исключения:

Выплата авансов вместо зарплаты за первую половину месяца является нарушением, так как аванс должен соответствовать фактически отработанному времени

Для дистанционных работников также действуют общие правила о периодичности выплат

Совместители имеют те же права на получение заработной платы не реже двух раз в месяц

Оплата по гражданско-правовым договорам не регулируется нормами трудового законодательства и может производиться в иные сроки

Административная ответственность за нарушение сроков

Нарушение установленных сроков выплаты заработной платы влечет административную ответственность по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. С 2025 года размеры штрафов за данное нарушение были увеличены, что свидетельствует о повышенном внимании государства к защите прав работников на своевременное получение оплаты труда. ??

При этом административная ответственность за нарушение сроков выплаты заработной платы дифференцирована в зависимости от субъекта правонарушения:

Субъект правонарушения Размер штрафа за первое нарушение Размер штрафа за повторное нарушение Должностные лица от 10 000 до 20 000 рублей от 20 000 до 30 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет Индивидуальные предприниматели от 1 000 до 5 000 рублей от 10 000 до 30 000 рублей Юридические лица от 30 000 до 50 000 рублей от 50 000 до 100 000 рублей

Важно понимать, что выплата заработной платы один раз в месяц является длящимся правонарушением. Это означает, что каждый месяц такой практики может рассматриваться как отдельное нарушение, что существенно увеличивает потенциальные финансовые потери для компании.

Кроме того, необходимо учитывать следующие аспекты административной ответственности:

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение трудового законодательства составляет 1 год с момента совершения правонарушения

Наличие смягчающих обстоятельств (например, первичное нарушение, добровольное устранение последствий) может снизить размер штрафа

Отягчающие обстоятельства (систематичность нарушений, большое количество пострадавших работников) могут повлечь максимальные санкции

При одновременном нарушении нескольких положений трудового законодательства штрафы могут суммироваться

Помимо административной ответственности, за нарушение сроков выплаты заработной платы работодатель обязан выплатить работнику компенсацию в соответствии со статьей 236 ТК РФ. Размер такой компенсации составляет не менее 1/150 действующей ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки.

Размеры штрафов при единоразовой выплате зарплаты

Рассмотрим конкретные финансовые последствия для работодателей, практикующих выплату заработной платы один раз в месяц. Штрафные санкции за данное нарушение могут накапливаться и составить значительную сумму, особенно для организаций с большим количеством сотрудников. ??

Пример расчета потенциальных штрафов для средней компании с 50 сотрудниками при единоразовой выплате заработной платы в течение года:

Базовый штраф для юридического лица: от 30 000 до 50 000 рублей за первое нарушение Штраф для директора (должностного лица): от 10 000 до 20 000 рублей Компенсация работникам: При средней зарплате 60 000 рублей и задержке второй части зарплаты на 15 дней каждый месяц: 60 000 ? 2 ? 1/150 ? 7,5% (ключевая ставка ЦБ) ? 15 дней ? 50 сотрудников ? 12 месяцев = примерно 135 000 рублей в год

При повторном нарушении штрафы значительно возрастают:

Для юридического лица: от 50 000 до 100 000 рублей

Для директора: от 20 000 до 30 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет

Суммарные потенциальные финансовые потери при единоразовой выплате заработной платы в течение года для компании с 50 сотрудниками могут составить от 225 000 до 385 000 рублей, не считая возможной дисквалификации руководителя.

Помимо указанных прямых финансовых потерь, работодатель может столкнуться с дополнительными негативными последствиями:

Судебные издержки при обращении работников в суд

Повышенное внимание со стороны контролирующих органов (плановые и внеплановые проверки)

Репутационные риски, которые могут привести к сложностям при найме персонала

Включение в реестр недобросовестных работодателей

Михаил Соколов, адвокат по трудовому праву В 2024 году мне довелось представлять интересы группы из 12 сотрудников крупного розничного магазина. Работодатель более года выплачивал зарплату один раз в месяц, объясняя это "оптимизацией финансовых процессов". Когда сотрудники обратились в суд, компания попыталась доказать, что все были согласны с таким порядком. Суд однозначно встал на сторону работников. В итоге помимо штрафа в 50 000 рублей компании пришлось выплатить компенсацию каждому сотруднику, а также компенсировать моральный вред. Общая сумма выплат превысила 420 000 рублей. После этого случая руководитель был дисквалифицирован на 1 год. Кейс наглядно демонстрирует, что попытка сэкономить на правильной организации выплат в итоге обходится значительно дороже.

Как работнику защитить свои права при нарушениях

Если работодатель нарушает требования о периодичности выплаты заработной платы, работник имеет право защитить свои интересы несколькими способами. Алгоритм действий работника при выявлении нарушения периодичности выплаты заработной платы выглядит следующим образом: ???

Обращение к работодателю. Прежде всего, следует письменно обратиться к работодателю с требованием об устранении нарушения. Заявление нужно составить в двух экземплярах, один из которых остается у работника с отметкой о принятии. Обращение в Государственную инспекцию труда. Если работодатель не реагирует на требование, можно подать жалобу в территориальный орган Роструда. Это можно сделать лично, по почте или через портал "Онлайнинспекция.рф". Обращение в прокуратуру. Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением трудового законодательства и может принять меры прокурорского реагирования. Обращение в суд. Работник вправе обратиться в суд за защитой своих трудовых прав. Срок исковой давности по спорам о заработной плате составляет 1 год.

При обращении в контролирующие органы или суд работнику следует подготовить следующие документы:

Трудовой договор и дополнительные соглашения к нему

Копию правил внутреннего трудового распорядка или коллективного договора

Расчетные листки, подтверждающие факт выплаты заработной платы один раз в месяц

Копию заявления, направленного работодателю

Иные документы, подтверждающие факт нарушения (выписки с банковского счета, свидетельские показания коллег и т.д.)

Важно знать, что работник освобождается от уплаты государственной пошлины при обращении в суд по трудовым спорам, а также от судебных расходов в случае удовлетворения иска.

Следует помнить о следующих важных моментах при защите своих прав:

Обращение в контролирующие органы является основанием для проведения внеплановой проверки работодателя

Работодатель не имеет права увольнять или применять иные дисциплинарные взыскания к работнику в связи с его обращением в органы, осуществляющие надзор за соблюдением трудового законодательства

При коллективном обращении работников шансы на оперативное реагирование контролирующих органов повышаются

Анонимные обращения не рассматриваются, однако заявитель может попросить о неразглашении информации о нем работодателю