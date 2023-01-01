Всероссийский форум работающей молодежи: программа и условия#Разное
Для кого эта статья:
- Молодые профессионалы в возрасте 18-35 лет, стремящиеся к карьерному росту
- Специалисты из различных отраслей, заинтересованные в нетворкинге и профессиональном обмене
Студенты и выпускники, которые ищут возможности для получения опыта и знаний от экспертов в своей области
Карьерный скачок, масштабный нетворкинг и доступ к лучшим практикам в одном месте — всё это реальность для тех, кто решил стать частью Всероссийского форума работающей молодежи 2025. Это не просто очередное мероприятие в календаре амбициозного специалиста, а стратегическая инвестиция в профессиональное будущее. Ежегодно более 1000 молодых профессионалов из разных регионов России превращают 5 дней форума в мощный карьерный трамплин. Разберем подробно, почему ваше присутствие там необходимо и как извлечь максимум из этой возможности. 🚀
Всероссийский форум работающей молодежи: суть и миссия
Всероссийский форум работающей молодежи — это уникальная федеральная площадка, объединяющая молодых специалистов из различных отраслей экономики. Проводимый под эгидой Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), форум 2025 года станет юбилейным десятым событием в истории проекта, что придает ему особую значимость. 🏆
Миссия форума четко выражена в его девизе: «Объединяя профессионалов — создаем будущее». Организаторы ставят перед собой амбициозные задачи:
- Формирование единого сообщества активной работающей молодежи России
- Создание условий для обмена профессиональным опытом между регионами
- Развитие кросс-функциональных компетенций молодых специалистов
- Выявление и поддержка лидеров молодежных сообществ на предприятиях
- Формирование кадрового резерва перспективных молодых специалистов
Статистика предыдущих форумов демонстрирует рост не только количества участников, но и качества предлагаемых программ:
|Год
|Количество участников
|Количество регионов
|Образовательных треков
|Реализованных проектов после форума
|2022
|800
|65
|5
|118
|2023
|900
|72
|7
|156
|2024
|950
|78
|8
|183
|2025 (план)
|1200+
|85
|10
|250+
Форум работающей молодежи — не просто набор лекций и семинаров. Это целостная экосистема, погружающая участников в интенсивную образовательную и практическую среду. Делегаты получают возможность работать с ведущими экспертами отрасли в формате мастер-классов, стратегических сессий, бизнес-игр и проектных мастерских.
Михаил Орлов, руководитель направления молодежной политики крупного промышленного холдинга
Впервые я попал на форум в 2022 году, будучи рядовым инженером на предприятии. Признаюсь, ехал с некоторым скептицизмом — очередное "мероприятие для галочки". Но реальность превзошла ожидания кардинально. За 5 дней я не только погрузился в инновационные производственные практики, но и обзавелся контактами, которые в течение года полностью изменили мою карьерную траекторию.
Мой проект по оптимизации производственных процессов, доработанный на форуме, привлек внимание руководства. Через три месяца после возвращения я возглавил рабочую группу по внедрению инноваций, а через год получил должность руководителя направления. Без преувеличения, форум стал для меня точкой бифуркации в карьере.
Географическим преимуществом форума 2025 года станет его проведение в двух локациях: основная часть пройдет в Сочи, а дополнительные региональные площадки будут организованы в Калининграде, Екатеринбурге и Владивостоке, что обеспечит более широкий охват участников из разных частей России.
Как стать участником форума: требования и регистрация
Участие во Всероссийском форуме работающей молодежи требует предварительной подготовки и соответствия определенным критериям. Процесс отбора делегатов многоступенчатый и конкурентный — это гарантирует высокий уровень участников и продуктивность работы на площадках. 📝
Основные требования к потенциальным участникам включают:
- Возраст от 18 до 35 лет включительно
- Официальное трудоустройство (стаж работы не менее 1 года)
- Гражданство РФ или статус иностранного специалиста с разрешением на работу
- Наличие профессиональных достижений или реализованных проектов
- Отсутствие дисциплинарных взысканий на текущем месте работы
Процедура регистрации и отбора проходит в несколько этапов:
|Этап
|Сроки (2025 г.)
|Содержание
|Критерии оценки
|Регистрация на портале АИС "Молодежь России"
|1 февраля – 15 марта
|Создание личного кабинета, заполнение анкеты
|Корректность и полнота данных
|Подача проектной заявки
|15 марта – 10 апреля
|Описание профессионального или социального проекта
|Инновационность, реализуемость, масштабируемость
|Онлайн-тестирование
|15-30 апреля
|Оценка профессиональных и общих компетенций
|Минимальный проходной балл – 75 из 100
|Видеоинтервью
|10-25 мая
|Онлайн-собеседование с экспертами
|Коммуникативные навыки, мотивация, потенциал
|Объявление результатов
|1 июня
|Публикация списков делегатов
|Комплексная оценка предыдущих этапов
Важно отметить, что в 2025 году система отбора претерпела значительные изменения — введена квота для представителей приоритетных отраслей:
- IT и цифровые технологии — 25% мест
- Промышленное производство — 20% мест
- Агропромышленный комплекс — 15% мест
- Социальная сфера и HR — 15% мест
- Предпринимательство — 15% мест
- Другие отрасли — 10% мест
Финансовые условия участия делают форум доступным для талантливой молодежи независимо от региона проживания: организаторы обеспечивают проезд до места проведения, проживание и питание в течение всех дней форума. Участник несет расходы только на подготовку проектных материалов и при необходимости — на дополнительные активности вне основной программы. 💰
Ключевые направления и программа форума для молодежи
Программа Всероссийского форума работающей молодежи 2025 года разработана с учетом актуальных трендов рынка труда и потребностей молодых специалистов. Мероприятие продлится 5 дней и будет включать свыше 200 образовательных часов по 10 тематическим трекам. Каждый участник при регистрации выбирает основной трек обучения и получает возможность посещать межтрековые мероприятия. 📊
Ключевые тематические направления форума:
- Tech & Digital — передовые цифровые технологии и их внедрение в производственные процессы
- Industrial Revolution 5.0 — инновации в промышленном производстве, "умные" предприятия
- GreenTech — экологичное производство и ESG-трансформация бизнеса
- Future HR — новые подходы к управлению талантами и развитию человеческого капитала
- Business Leadership — развитие управленческих компетенций и лидерского потенциала
- Startup Acceleration — от идеи к прибыльному бизнесу, масштабирование стартапов
- Public Management — государственное управление и социальные проекты
- Creative Industries — креативная экономика и инновации в творческих индустриях
- Science & Research — научные исследования и разработки, наукоемкое производство
- Global Vision — международное сотрудничество и выход на глобальные рынки
Программа форума структурирована по принципу "70-20-10": 70% времени отводится на практическую работу, 20% — на образовательный контент, 10% — на нетворкинг и культурную программу. Каждый день форума имеет свою тематическую направленность:
- День 1: "Вызовы и возможности" — пленарные сессии, выступления ключевых спикеров, формирование проектных команд
- День 2: "Технологии будущего" — погружение в трек, мастер-классы, хакатоны, технологические демонстрации
- День 3: "Проектные решения" — интенсивная работа над проектами с менторами, проектные сессии
- День 4: "Профессиональный рост" — тренинги soft skills, карьерные консультации, менторские встречи
- День 5: "Результаты и перспективы" — презентация проектов, подведение итогов, церемония закрытия
Ежедневная программа форума включает следующие форматы работы:
|Время
|Формат
|Содержание
|08:00 – 09:00
|Утренний нетворкинг
|Легкий завтрак, знакомства, обсуждение планов на день
|09:00 – 11:00
|Образовательный блок
|Лекции и мастер-классы по трекам, выступления экспертов
|11:30 – 13:30
|Практический блок
|Работа в проектных группах, решение кейсов, практикумы
|14:00 – 15:00
|Обед и нетворкинг
|Неформальное общение, встречи с потенциальными партнерами
|15:00 – 17:00
|Интенсивы и хакатоны
|Командная работа над проектами под руководством менторов
|17:30 – 19:00
|Дискуссионные площадки
|Панельные дискуссии, дебаты, обмен мнениями по актуальным темам
|19:30 – 21:00
|Вечерняя программа
|Культурные мероприятия, тематические встречи, неформальное общение
Особенностью программы 2025 года станет система "проектных челленджей" — участники получат возможность решать реальные задачи от крупнейших компаний России с потенциальным внедрением лучших решений. Это выведет образовательную цель форума на новый практический уровень и позволит делегатам продемонстрировать свои компетенции в реальных бизнес-условиях. 🏢
Спикеры и эксперты Всероссийского молодежного форума
Качество образовательной программы форума во многом определяется составом приглашенных спикеров и экспертов. В 2025 году организационный комитет делает акцент на сочетании представителей крупного бизнеса, успешных стартапов, научного сообщества и государственных структур. Такой многогранный подход обеспечивает широту взглядов и разнообразие экспертизы. 🎓
Среди подтвержденных спикеров федерального уровня на форуме выступят:
- Представители федеральных министерств — министры и заместители министров экономического развития, промышленности и торговли, цифрового развития
- Руководители крупных корпораций — генеральные директора и топ-менеджеры Сбера, Росатома, Ростеха, Газпрома, РЖД
- Технологические визионеры — основатели успешных технологических компаний, лидеры цифровой трансформации
- Научные лидеры — руководители исследовательских центров, ученые с международным признанием
- HR-директора корпораций — эксперты в области управления талантами, создания корпоративных систем развития
Форум предоставит участникам уникальную возможность не только услышать выступления, но и напрямую взаимодействовать с экспертами через серию форматов:
- Менторские сессии — индивидуальные 30-минутные консультации с выбранным экспертом
- Мастер-майнды — групповые сессии по решению конкретных задач под руководством практика
- Экспертные ревью — оценка и доработка проектов участников с комментариями от профессионалов
- Бизнес-завтраки — неформальные встречи с лидерами индустрий в камерной обстановке
- "Вопрос эксперту" — открытые сессии вопросов-ответов после выступлений
Елена Соколова, HR-директор производственной компании
На первый форум работающей молодежи я приехала как HR-директор с надеждой найти талантливых специалистов для своей компании. Признаюсь, что мой взгляд на молодых сотрудников был несколько скептическим — "теоретики без практического опыта". Но после двух дней работы на форуме мое мнение изменилось кардинально.
Я была впечатлена глубиной проработки проектов и нестандартным подходом к решению производственных задач, которые демонстрировали участники. За время форума я провела более 30 интервью и пригласила 12 человек на стажировку. Сегодня 7 из них — ключевые сотрудники нашей компании, а один возглавил инновационное направление и уже принес компании экономический эффект в 23 миллиона рублей. Форум стал для нас не просто мероприятием, а стратегическим каналом поиска талантов.
Отдельного внимания заслуживает институт трекеров — это профессиональные фасилитаторы, сопровождающие работу участников на протяжении всего форума. Трекеры помогают структурировать полученные знания, выстроить индивидуальную образовательную траекторию и эффективно применить информацию от экспертов в проектной работе. На каждые 20-25 участников приходится один трекер. 👨🏫
Критерии отбора экспертов форума крайне высоки и включают:
- Подтвержденные профессиональные достижения в отрасли
- Опыт публичных выступлений и проведения образовательных мероприятий
- Авторские методики или успешно реализованные проекты
- Актуальные практические кейсы для разбора с участниками
- Готовность к менторской работе и сопровождению проектов после форума
Возможности для нетворкинга и карьерного роста
Всероссийский форум работающей молодежи — это не просто образовательная платформа, но и мощный катализатор горизонтальных профессиональных связей. Нетворкинг здесь возведен в ранг отдельной компетенции, развитие которой целенаправленно поддерживается организаторами через специальные механизмы и мероприятия. 🤝
Статистика прошлых лет демонстрирует эффективность форума как инструмента карьерного развития:
- 47% участников форума 2023 года получили повышение в течение года после мероприятия
- 32% нашли новые карьерные возможности благодаря контактам, установленным на форуме
- 68% сформировали профессиональные команды для реализации своих проектов
- 73% расширили свой профессиональный нетворк более чем на 20 значимых контактов
Основные инструменты нетворкинга, доступные участникам форума 2025:
|Формат
|Описание
|Результативность
|Speed Networking
|Серия коротких 3-минутных знакомств в формате ротации
|До 20 новых контактов за 1 час
|Тематические нетворкинг-завтраки
|Утренние встречи по отраслевому принципу
|Глубинные профессиональные связи
|Менторские гостиные
|Встречи с опытными профессионалами в неформальной обстановке
|Персональные рекомендации и наставничество
|Проектные коллаборации
|Формирование межрегиональных команд для работы над задачами
|Долгосрочное сотрудничество после форума
|Вечерняя программа
|Неформальные активности, командные игры, культурные события
|Укрепление связей, неформальное общение
|Цифровая платформа форума
|Онлайн-сервис для поиска потенциальных партнеров по интересам
|Целенаправленный поиск нужных контактов
Карьерные перспективы участников форума не ограничиваются нетворкингом. Организаторы интегрировали в программу несколько целевых механизмов для профессионального продвижения делегатов:
- "Карьерный акселератор" — интенсивная программа развития профессиональных компетенций с индивидуальной дорожной картой карьерного роста
- "HR-лаборатория" — площадка для прямого взаимодействия с HR-директорами ведущих компаний, включая экспресс-собеседования
- "Проектный питчинг" — презентация авторских проектов перед потенциальными работодателями и инвесторами
- "Кадровый резерв" — отбор лучших участников в специальную базу перспективных специалистов для федеральных компаний и госструктур
- "Менторский клуб" — система пост-форумного сопровождения профессионального развития участников в течение года
Важно отметить, что влияние форума на карьерное развитие продолжается и после его завершения. Участники получают доступ к закрытому онлайн-сообществу выпускников, где продолжается обмен опытом, информирование о карьерных возможностях и поддержка проектных инициатив. Организаторы проводят ежеквартальные онлайн-встречи сообщества и отслеживают профессиональное развитие выпускников. 📱
По результатам форума формируется рейтинг самых активных участников, 100 лучших из которых получают:
- Индивидуальное менторское сопровождение от топ-экспертов в течение 6 месяцев
- Приоритетный доступ к стажировкам в ведущих компаниях России
- Образовательные гранты на дополнительное профессиональное обучение
- Возможность участия в международных молодежных программах
- Приглашение войти в организационный комитет следующего форума
По мере стремительного изменения профессионального ландшафта России, Всероссийский форум работающей молодежи становится не просто мероприятием в календаре, а стратегическим карьерным ресурсом. Для молодых специалистов форум предлагает уникальную комбинацию образовательных возможностей, прямого доступа к лидерам индустрий и платформу для демонстрации собственных компетенций. Участие в форуме — это инвестиция в профессиональное будущее, значимость которой подтверждается конкретными карьерными результатами выпускников. Если вы готовы к качественному скачку в своем профессиональном развитии, начните подготовку к участию уже сегодня.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы