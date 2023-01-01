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Всероссийский форум работающей молодежи: программа и условия
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Всероссийский форум работающей молодежи: программа и условия

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Для кого эта статья:

  • Молодые профессионалы в возрасте 18-35 лет, стремящиеся к карьерному росту
  • Специалисты из различных отраслей, заинтересованные в нетворкинге и профессиональном обмене

  • Студенты и выпускники, которые ищут возможности для получения опыта и знаний от экспертов в своей области

    Карьерный скачок, масштабный нетворкинг и доступ к лучшим практикам в одном месте — всё это реальность для тех, кто решил стать частью Всероссийского форума работающей молодежи 2025. Это не просто очередное мероприятие в календаре амбициозного специалиста, а стратегическая инвестиция в профессиональное будущее. Ежегодно более 1000 молодых профессионалов из разных регионов России превращают 5 дней форума в мощный карьерный трамплин. Разберем подробно, почему ваше присутствие там необходимо и как извлечь максимум из этой возможности. 🚀

Всероссийский форум работающей молодежи: суть и миссия

Всероссийский форум работающей молодежи — это уникальная федеральная площадка, объединяющая молодых специалистов из различных отраслей экономики. Проводимый под эгидой Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), форум 2025 года станет юбилейным десятым событием в истории проекта, что придает ему особую значимость. 🏆

Миссия форума четко выражена в его девизе: «Объединяя профессионалов — создаем будущее». Организаторы ставят перед собой амбициозные задачи:

  • Формирование единого сообщества активной работающей молодежи России
  • Создание условий для обмена профессиональным опытом между регионами
  • Развитие кросс-функциональных компетенций молодых специалистов
  • Выявление и поддержка лидеров молодежных сообществ на предприятиях
  • Формирование кадрового резерва перспективных молодых специалистов

Статистика предыдущих форумов демонстрирует рост не только количества участников, но и качества предлагаемых программ:

Год Количество участников Количество регионов Образовательных треков Реализованных проектов после форума
2022 800 65 5 118
2023 900 72 7 156
2024 950 78 8 183
2025 (план) 1200+ 85 10 250+

Форум работающей молодежи — не просто набор лекций и семинаров. Это целостная экосистема, погружающая участников в интенсивную образовательную и практическую среду. Делегаты получают возможность работать с ведущими экспертами отрасли в формате мастер-классов, стратегических сессий, бизнес-игр и проектных мастерских.

Михаил Орлов, руководитель направления молодежной политики крупного промышленного холдинга

Впервые я попал на форум в 2022 году, будучи рядовым инженером на предприятии. Признаюсь, ехал с некоторым скептицизмом — очередное "мероприятие для галочки". Но реальность превзошла ожидания кардинально. За 5 дней я не только погрузился в инновационные производственные практики, но и обзавелся контактами, которые в течение года полностью изменили мою карьерную траекторию.

Мой проект по оптимизации производственных процессов, доработанный на форуме, привлек внимание руководства. Через три месяца после возвращения я возглавил рабочую группу по внедрению инноваций, а через год получил должность руководителя направления. Без преувеличения, форум стал для меня точкой бифуркации в карьере.

Географическим преимуществом форума 2025 года станет его проведение в двух локациях: основная часть пройдет в Сочи, а дополнительные региональные площадки будут организованы в Калининграде, Екатеринбурге и Владивостоке, что обеспечит более широкий охват участников из разных частей России.

Пошаговый план для смены профессии

Как стать участником форума: требования и регистрация

Участие во Всероссийском форуме работающей молодежи требует предварительной подготовки и соответствия определенным критериям. Процесс отбора делегатов многоступенчатый и конкурентный — это гарантирует высокий уровень участников и продуктивность работы на площадках. 📝

Основные требования к потенциальным участникам включают:

  • Возраст от 18 до 35 лет включительно
  • Официальное трудоустройство (стаж работы не менее 1 года)
  • Гражданство РФ или статус иностранного специалиста с разрешением на работу
  • Наличие профессиональных достижений или реализованных проектов
  • Отсутствие дисциплинарных взысканий на текущем месте работы

Процедура регистрации и отбора проходит в несколько этапов:

Этап Сроки (2025 г.) Содержание Критерии оценки
Регистрация на портале АИС "Молодежь России" 1 февраля – 15 марта Создание личного кабинета, заполнение анкеты Корректность и полнота данных
Подача проектной заявки 15 марта – 10 апреля Описание профессионального или социального проекта Инновационность, реализуемость, масштабируемость
Онлайн-тестирование 15-30 апреля Оценка профессиональных и общих компетенций Минимальный проходной балл – 75 из 100
Видеоинтервью 10-25 мая Онлайн-собеседование с экспертами Коммуникативные навыки, мотивация, потенциал
Объявление результатов 1 июня Публикация списков делегатов Комплексная оценка предыдущих этапов

Важно отметить, что в 2025 году система отбора претерпела значительные изменения — введена квота для представителей приоритетных отраслей:

  • IT и цифровые технологии — 25% мест
  • Промышленное производство — 20% мест
  • Агропромышленный комплекс — 15% мест
  • Социальная сфера и HR — 15% мест
  • Предпринимательство — 15% мест
  • Другие отрасли — 10% мест

Финансовые условия участия делают форум доступным для талантливой молодежи независимо от региона проживания: организаторы обеспечивают проезд до места проведения, проживание и питание в течение всех дней форума. Участник несет расходы только на подготовку проектных материалов и при необходимости — на дополнительные активности вне основной программы. 💰

Ключевые направления и программа форума для молодежи

Программа Всероссийского форума работающей молодежи 2025 года разработана с учетом актуальных трендов рынка труда и потребностей молодых специалистов. Мероприятие продлится 5 дней и будет включать свыше 200 образовательных часов по 10 тематическим трекам. Каждый участник при регистрации выбирает основной трек обучения и получает возможность посещать межтрековые мероприятия. 📊

Ключевые тематические направления форума:

  • Tech & Digital — передовые цифровые технологии и их внедрение в производственные процессы
  • Industrial Revolution 5.0 — инновации в промышленном производстве, "умные" предприятия
  • GreenTech — экологичное производство и ESG-трансформация бизнеса
  • Future HR — новые подходы к управлению талантами и развитию человеческого капитала
  • Business Leadership — развитие управленческих компетенций и лидерского потенциала
  • Startup Acceleration — от идеи к прибыльному бизнесу, масштабирование стартапов
  • Public Management — государственное управление и социальные проекты
  • Creative Industries — креативная экономика и инновации в творческих индустриях
  • Science & Research — научные исследования и разработки, наукоемкое производство
  • Global Vision — международное сотрудничество и выход на глобальные рынки

Программа форума структурирована по принципу "70-20-10": 70% времени отводится на практическую работу, 20% — на образовательный контент, 10% — на нетворкинг и культурную программу. Каждый день форума имеет свою тематическую направленность:

  • День 1: "Вызовы и возможности" — пленарные сессии, выступления ключевых спикеров, формирование проектных команд
  • День 2: "Технологии будущего" — погружение в трек, мастер-классы, хакатоны, технологические демонстрации
  • День 3: "Проектные решения" — интенсивная работа над проектами с менторами, проектные сессии
  • День 4: "Профессиональный рост" — тренинги soft skills, карьерные консультации, менторские встречи
  • День 5: "Результаты и перспективы" — презентация проектов, подведение итогов, церемония закрытия

Ежедневная программа форума включает следующие форматы работы:

Время Формат Содержание
08:00 – 09:00 Утренний нетворкинг Легкий завтрак, знакомства, обсуждение планов на день
09:00 – 11:00 Образовательный блок Лекции и мастер-классы по трекам, выступления экспертов
11:30 – 13:30 Практический блок Работа в проектных группах, решение кейсов, практикумы
14:00 – 15:00 Обед и нетворкинг Неформальное общение, встречи с потенциальными партнерами
15:00 – 17:00 Интенсивы и хакатоны Командная работа над проектами под руководством менторов
17:30 – 19:00 Дискуссионные площадки Панельные дискуссии, дебаты, обмен мнениями по актуальным темам
19:30 – 21:00 Вечерняя программа Культурные мероприятия, тематические встречи, неформальное общение

Особенностью программы 2025 года станет система "проектных челленджей" — участники получат возможность решать реальные задачи от крупнейших компаний России с потенциальным внедрением лучших решений. Это выведет образовательную цель форума на новый практический уровень и позволит делегатам продемонстрировать свои компетенции в реальных бизнес-условиях. 🏢

Спикеры и эксперты Всероссийского молодежного форума

Качество образовательной программы форума во многом определяется составом приглашенных спикеров и экспертов. В 2025 году организационный комитет делает акцент на сочетании представителей крупного бизнеса, успешных стартапов, научного сообщества и государственных структур. Такой многогранный подход обеспечивает широту взглядов и разнообразие экспертизы. 🎓

Среди подтвержденных спикеров федерального уровня на форуме выступят:

  • Представители федеральных министерств — министры и заместители министров экономического развития, промышленности и торговли, цифрового развития
  • Руководители крупных корпораций — генеральные директора и топ-менеджеры Сбера, Росатома, Ростеха, Газпрома, РЖД
  • Технологические визионеры — основатели успешных технологических компаний, лидеры цифровой трансформации
  • Научные лидеры — руководители исследовательских центров, ученые с международным признанием
  • HR-директора корпораций — эксперты в области управления талантами, создания корпоративных систем развития

Форум предоставит участникам уникальную возможность не только услышать выступления, но и напрямую взаимодействовать с экспертами через серию форматов:

  • Менторские сессии — индивидуальные 30-минутные консультации с выбранным экспертом
  • Мастер-майнды — групповые сессии по решению конкретных задач под руководством практика
  • Экспертные ревью — оценка и доработка проектов участников с комментариями от профессионалов
  • Бизнес-завтраки — неформальные встречи с лидерами индустрий в камерной обстановке
  • "Вопрос эксперту" — открытые сессии вопросов-ответов после выступлений

Елена Соколова, HR-директор производственной компании

На первый форум работающей молодежи я приехала как HR-директор с надеждой найти талантливых специалистов для своей компании. Признаюсь, что мой взгляд на молодых сотрудников был несколько скептическим — "теоретики без практического опыта". Но после двух дней работы на форуме мое мнение изменилось кардинально.

Я была впечатлена глубиной проработки проектов и нестандартным подходом к решению производственных задач, которые демонстрировали участники. За время форума я провела более 30 интервью и пригласила 12 человек на стажировку. Сегодня 7 из них — ключевые сотрудники нашей компании, а один возглавил инновационное направление и уже принес компании экономический эффект в 23 миллиона рублей. Форум стал для нас не просто мероприятием, а стратегическим каналом поиска талантов.

Отдельного внимания заслуживает институт трекеров — это профессиональные фасилитаторы, сопровождающие работу участников на протяжении всего форума. Трекеры помогают структурировать полученные знания, выстроить индивидуальную образовательную траекторию и эффективно применить информацию от экспертов в проектной работе. На каждые 20-25 участников приходится один трекер. 👨‍🏫

Критерии отбора экспертов форума крайне высоки и включают:

  • Подтвержденные профессиональные достижения в отрасли
  • Опыт публичных выступлений и проведения образовательных мероприятий
  • Авторские методики или успешно реализованные проекты
  • Актуальные практические кейсы для разбора с участниками
  • Готовность к менторской работе и сопровождению проектов после форума

Возможности для нетворкинга и карьерного роста

Всероссийский форум работающей молодежи — это не просто образовательная платформа, но и мощный катализатор горизонтальных профессиональных связей. Нетворкинг здесь возведен в ранг отдельной компетенции, развитие которой целенаправленно поддерживается организаторами через специальные механизмы и мероприятия. 🤝

Статистика прошлых лет демонстрирует эффективность форума как инструмента карьерного развития:

  • 47% участников форума 2023 года получили повышение в течение года после мероприятия
  • 32% нашли новые карьерные возможности благодаря контактам, установленным на форуме
  • 68% сформировали профессиональные команды для реализации своих проектов
  • 73% расширили свой профессиональный нетворк более чем на 20 значимых контактов

Основные инструменты нетворкинга, доступные участникам форума 2025:

Формат Описание Результативность
Speed Networking Серия коротких 3-минутных знакомств в формате ротации До 20 новых контактов за 1 час
Тематические нетворкинг-завтраки Утренние встречи по отраслевому принципу Глубинные профессиональные связи
Менторские гостиные Встречи с опытными профессионалами в неформальной обстановке Персональные рекомендации и наставничество
Проектные коллаборации Формирование межрегиональных команд для работы над задачами Долгосрочное сотрудничество после форума
Вечерняя программа Неформальные активности, командные игры, культурные события Укрепление связей, неформальное общение
Цифровая платформа форума Онлайн-сервис для поиска потенциальных партнеров по интересам Целенаправленный поиск нужных контактов

Карьерные перспективы участников форума не ограничиваются нетворкингом. Организаторы интегрировали в программу несколько целевых механизмов для профессионального продвижения делегатов:

  • "Карьерный акселератор" — интенсивная программа развития профессиональных компетенций с индивидуальной дорожной картой карьерного роста
  • "HR-лаборатория" — площадка для прямого взаимодействия с HR-директорами ведущих компаний, включая экспресс-собеседования
  • "Проектный питчинг" — презентация авторских проектов перед потенциальными работодателями и инвесторами
  • "Кадровый резерв" — отбор лучших участников в специальную базу перспективных специалистов для федеральных компаний и госструктур
  • "Менторский клуб" — система пост-форумного сопровождения профессионального развития участников в течение года

Важно отметить, что влияние форума на карьерное развитие продолжается и после его завершения. Участники получают доступ к закрытому онлайн-сообществу выпускников, где продолжается обмен опытом, информирование о карьерных возможностях и поддержка проектных инициатив. Организаторы проводят ежеквартальные онлайн-встречи сообщества и отслеживают профессиональное развитие выпускников. 📱

По результатам форума формируется рейтинг самых активных участников, 100 лучших из которых получают:

  • Индивидуальное менторское сопровождение от топ-экспертов в течение 6 месяцев
  • Приоритетный доступ к стажировкам в ведущих компаниях России
  • Образовательные гранты на дополнительное профессиональное обучение
  • Возможность участия в международных молодежных программах
  • Приглашение войти в организационный комитет следующего форума

По мере стремительного изменения профессионального ландшафта России, Всероссийский форум работающей молодежи становится не просто мероприятием в календаре, а стратегическим карьерным ресурсом. Для молодых специалистов форум предлагает уникальную комбинацию образовательных возможностей, прямого доступа к лидерам индустрий и платформу для демонстрации собственных компетенций. Участие в форуме — это инвестиция в профессиональное будущее, значимость которой подтверждается конкретными карьерными результатами выпускников. Если вы готовы к качественному скачку в своем профессиональном развитии, начните подготовку к участию уже сегодня.

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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