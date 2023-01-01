HR-карьера: 15 востребованных должностей от новичка до CHRO

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Для кого эта статья:

Для профессионалов и новичков в сфере HR

Для студентов и молодых специалистов, рассматривающих карьеру в управлении персоналом

Для HR-менеджеров и руководителей, стремящихся расширить свои знания о карьерных перспективах и специализациях в HR Перед вами карта сокровищ мира HR — 15 перспективных должностей, каждая со своими возможностями и вызовами. Управление персоналом уже давно перестало быть просто "кадрами", превратившись в стратегически важное направление бизнеса с годовыми бюджетами в миллионы рублей. От рекрутера, закрывающего первые вакансии, до CHRO, сидящего в совете директоров — эта сфера предлагает головокружительные карьерные перспективы для тех, кто готов инвестировать в развитие и не боится сложностей. Давайте разберемся, какие позиции в HR наиболее востребованы, сколько на них платят и что нужно, чтобы построить успешную карьеру в управлении персоналом. 🚀

Карьера в HR: обзор 15 востребованных должностей

Современный HR — это не просто специалист, занимающийся наймом и увольнением сотрудников. Это целая экосистема профессионалов, обеспечивающих полный цикл взаимодействия с человеческим капиталом компании. Рассмотрим основные должности, формирующие карьерную лестницу в сфере управления персоналом.

HR-ассистент/координатор — начальная позиция, с которой чаще всего стартуют в профессии. Основные задачи: административная поддержка HR-отдела, работа с документами, координация собеседований. Рекрутер — специалист, отвечающий за поиск и привлечение кандидатов. Занимается скринингом резюме, проведением интервью, формированием кадрового резерва. HR-менеджер — универсальный специалист, который ведет несколько направлений HR в небольших компаниях: рекрутмент, адаптацию, кадровое делопроизводство. Специалист по компенсациям и льготам (C&B) — отвечает за формирование системы оплаты труда, разработку мотивационных схем и социальных пакетов. Специалист по обучению и развитию — создает и реализует программы профессионального развития сотрудников, тренинги, системы оценки персонала. Специалист по охране труда — обеспечивает соблюдение норм безопасности на рабочих местах, проводит инструктажи, минимизирует риски производственных травм. HR BP (бизнес-партнер) — выступает связующим звеном между HR-функцией и бизнес-подразделениями, формулирует HR-стратегию для поддержки бизнес-целей. Руководитель HR-проектов — управляет специфическими HR-инициативами: внедрением новых систем, изменением организационной структуры, программами трансформации. HR-аналитик — собирает, обрабатывает и интерпретирует данные о персонале для принятия обоснованных управленческих решений. Talent Acquisition Manager — руководитель направления по привлечению талантов, отвечает за стратегию найма, построение бренда работодателя. Руководитель учебного центра — управляет корпоративной системой обучения, формирует стратегию развития талантов в организации. Руководитель компенсаций и льгот — отвечает за политику вознаграждения в компании, бюджетирование расходов на персонал. Директор по персоналу — возглавляет всю HR-функцию в средних компаниях, отчитывается генеральному директору. HR-директор — топ-менеджер, отвечающий за стратегические вопросы управления персоналом в крупных компаниях. CHRO (Chief Human Resources Officer) — высшая должность в HR-иерархии, входит в состав совета директоров, формирует стратегию работы с человеческим капиталом.

Должность Ключевые компетенции Карьерный потолок Рекрутер Навыки интервьюирования, работа с базами кандидатов, техники активного поиска Talent Acquisition Manager HR-менеджер Универсальные HR-навыки, коммуникабельность, решение конфликтов HR-директор Специалист C&B Аналитические способности, понимание финансов, знание рынка труда Руководитель C&B/Директор по персоналу Специалист по обучению Методики обучения взрослых, разработка обучающих программ, фасилитация Руководитель учебного центра/HRD HR BP Стратегическое мышление, бизнес-понимание, консалтинговый подход CHRO

Каждая должность имеет свои зоны ответственности и требует специфического набора компетенций. Выбор направления зависит от личных склонностей, способностей и карьерных амбиций.

Начальные позиции в HR: с чего стартовать и сколько платят

Анна Соколова, Senior Recruiter в IT-компании: Моя карьера в HR началась случайно. Работая офис-менеджером, я часто помогала с организацией собеседований и оформлением документов для новичков. Однажды руководитель заметил, как легко мне удается находить общий язык с кандидатами, и предложил попробовать себя на позиции HR-ассистента. Зарплата была не намного выше — 45 000 вместо 40 000, но я согласилась из-за перспектив. Первый год был непростым: я параллельно работала и училась на HR-курсах, осваивала методики оценки кандидатов, разбиралась в трудовом законодательстве. Через полтора года меня повысили до младшего рекрутера с окладом 65 000 рублей. Еще через год я стала полноценным рекрутером. Ключевым фактором успеха стало постоянное самообразование и нетворкинг. Я присоединилась к профессиональным сообществам рекрутеров, посещала конференции, участвовала в вебинарах. Особенно помогло наличие наставника — опытного HR-менеджера, который направлял мое развитие. Тем, кто только начинает, я советую не гнаться сразу за высокой зарплатой. Первые 1-2 года нужно инвестировать в приобретение навыков и опыта. Выбирайте компании, где есть возможность попробовать разные участки HR-работы. И не бойтесь начинать с небольших задач — каждый корпоративный праздник, оформленный договор или проведенное собеседование — это ваш опыт.

Стартовые позиции в HR не требуют специализированного образования, но предполагают наличие базовых навыков коммуникации, организованности и умения работать с документацией. Рассмотрим основные "входные билеты" в профессию:

HR-ассистент/координатор : Начальная позиция для новичков без опыта. Зарплата: 35 000 — 50 000 ₽

: Начальная позиция для новичков без опыта. Зарплата: 35 000 — 50 000 ₽ HR-стажер : Временная позиция для студентов последних курсов. Зарплата: 25 000 — 40 000 ₽

: Временная позиция для студентов последних курсов. Зарплата: 25 000 — 40 000 ₽ Младший рекрутер : Начальная позиция в рекрутменте. Зарплата: 40 000 — 60 000 ₽

: Начальная позиция в рекрутменте. Зарплата: 40 000 — 60 000 ₽ Специалист по кадровому делопроизводству: Работа с документами и отчетностью. Зарплата: 45 000 — 65 000 ₽

Для успешного старта в HR важно обратить внимание на ключевые навыки, которые ценятся работодателями даже на начальных позициях:

Грамотная устная и письменная коммуникация

Базовое понимание трудового законодательства

Уверенное пользование MS Office (особенно Excel)

Навыки работы с базами данных и CRM/ATS-системами

Организационные способности и многозадачность

Эмоциональный интеллект и эмпатия

Интересная особенность HR-сферы — возможность войти в профессию из смежных областей. Успешными HR-специалистами часто становятся бывшие:

Учителя и преподаватели (особенно в обучении и развитии)

Психологи (в оценке персонала и HR-консалтинге)

Юристы (в кадровом администрировании и трудовых отношениях)

Маркетологи (в HR-брендинге и привлечении талантов)

Продажники (в рекрутменте)

Начальная позиция Средняя зарплата в Москве Средняя зарплата в регионах Типичные обязанности HR-ассистент 40 000 — 55 000 ₽ 30 000 — 45 000 ₽ Административная поддержка, координация встреч, базовая работа с документами Младший рекрутер 50 000 — 70 000 ₽ 35 000 — 55 000 ₽ Первичный скрининг кандидатов, размещение вакансий, проведение простых собеседований Специалист по кадровому делопроизводству 55 000 — 75 000 ₽ 40 000 — 60 000 ₽ Оформление приемов/увольнений, ведение кадрового учета, работа с 1С HR-стажер 30 000 — 45 000 ₽ 20 000 — 35 000 ₽ Помощь в разных направлениях HR, обучение в процессе работы

Период работы на начальных позициях обычно составляет от 6 месяцев до 2 лет, в зависимости от интенсивности работы, способностей и амбиций специалиста. Ключевой фактор быстрого карьерного продвижения — проактивность и постоянное профессиональное развитие. 📈

Специализированные направления управления персоналом

По мере профессионального роста HR-специалисты часто выбирают конкретное направление для углубленной специализации. Каждая из этих областей имеет свои особенности, требования и карьерные перспективы.

1. Рекрутмент и Talent Acquisition

Направление, отвечающее за привлечение талантов в компанию, включает:

Классический рекрутмент (закрытие текущих позиций)

Хедхантинг (переманивание ключевых специалистов из других компаний)

Массовый подбор (для розничных сетей, колл-центров)

Talent Sourcing (активный поиск потенциальных кандидатов)

Средняя зарплата: от 70 000 до 200 000 ₽ в зависимости от опыта и специализации.

Ключевые навыки: навыки проведения интервью, знание методик оценки, работа с профессиональными сообществами, управление воронкой кандидатов, построение HR-бренда.

2. Обучение и развитие персонала

Специалисты этого направления работают над профессиональным ростом сотрудников:

Тренер/фасилитатор (проведение обучающих мероприятий)

Методолог обучения (разработка обучающих программ)

Специалист по оценке персонала (проведение ассессментов, оценочных центров)

Talent Management Specialist (управление карьерными треками ключевых сотрудников)

Средняя зарплата: от 80 000 до 180 000 ₽.

Ключевые навыки: андрагогика (методики обучения взрослых), навыки публичных выступлений, разработка методических материалов, знание психологии, владение инструментами оценки.

3. Компенсации и льготы (C&B)

Одно из самых аналитических направлений в HR, специалисты занимаются:

Разработкой систем оплаты труда

Грейдированием должностей

Формированием социальных пакетов

Анализом рынка труда и зарплатных бенчмарков

Средняя зарплата: от 90 000 до 200 000 ₽.

Ключевые навыки: аналитическое мышление, знание Excel на продвинутом уровне, понимание финансов и бюджетирования, знание налогового законодательства.

4. HR-аналитика и HRIS

Активно развивающаяся область, связанная с анализом данных о персонале:

HR-аналитик (сбор и анализ HR-метрик)

HRIS-специалист (работа с HR-системами)

HR-дата сайентист (продвинутый анализ больших данных в HR)

Средняя зарплата: от 100 000 до 250 000 ₽.

Ключевые навыки: SQL, Python/R, визуализация данных, статистический анализ, системное мышление, знание HR-процессов.

Михаил Воронов, Senior C&B Specialist: Когда я пришел в HR после экономического факультета, меня удивило, насколько разными могут быть специализации внутри одной профессиональной области. Первые два года я работал универсальным HR-специалистом в небольшой компании — занимался и подбором, и адаптацией, и даже немного кадровым администрированием. Такой опыт дал мне широкий взгляд на функцию управления персоналом. На третий год я понял, что мне особенно интересна работа с цифрами, анализ и построение систем. Так я сделал осознанный выбор в пользу специализации C&B (компенсации и льготы). Переход был непростым — пришлось глубоко погрузиться в изучение методологий грейдирования, принципов построения систем мотивации, особенностей налогообложения. Я прошел специализированные курсы, получил сертификацию по системе Hay Group. Первый крупный проект, который я реализовал в новой роли — создание системы грейдов для компании с 500+ сотрудниками. Работа заняла почти полгода: мы анализировали должности, проводили интервью с руководителями, собирали рыночные данные. Результатом стала прозрачная система оплаты труда, которая помогла снизить текучесть ключевых специалистов на 22%. Для специалистов, рассматривающих углубленную специализацию в HR, могу дать совет: прежде чем сделать выбор, "попробуйте на вкус" разные направления. Участвуйте в кросс-функциональных проектах, временно замещайте коллег из других HR-отделов, общайтесь с профессионалами из разных специализаций. Так вы сможете лучше понять, что именно вам близко.

5. HR Business Partnership

Стратегическое направление, специалисты выступают связующим звеном между бизнесом и HR-функцией:

Анализ потребностей бизнес-подразделений

Разработка HR-решений для достижения бизнес-целей

Консультирование руководителей по вопросам управления персоналом

Средняя зарплата: от 150 000 до 300 000 ₽.

Ключевые навыки: понимание бизнеса, консультационные навыки, стратегическое мышление, знание всех HR-процессов, навыки управления проектами.

6. Охрана труда и безопасность

Направление, обеспечивающее соблюдение законодательства и создание безопасных условий труда:

Специалист по охране труда

Инженер по технике безопасности

Менеджер по аттестации рабочих мест

Средняя зарплата: от 70 000 до 150 000 ₽.

Ключевые навыки: знание нормативной документации, умение проводить инструктажи, навыки управления рисками, работа с государственными органами.

Каждое из этих направлений предоставляет возможности для вертикального и горизонтального карьерного роста, при этом имеет свои преимущества и особенности. Выбор специализации должен основываться на личных склонностях, профессиональном бэкграунде и долгосрочных карьерных целях. 🎯

Топ-менеджмент в HR: путь к руководящим должностям

Достижение уровня топ-менеджмента в HR требует стратегического подхода к построению карьеры, обширных знаний и серьезного опыта. Рассмотрим основные руководящие позиции, компетенции для них и пути достижения.

Руководитель HR-направления

Первая серьезная управленческая ступень, обычно достигается после 5-7 лет работы в конкретной специализации:

Head of Recruitment

Head of Learning & Development

Head of Compensation & Benefits

Head of HR Analytics

Зарплатный диапазон: 180 000 — 300 000 ₽

Необходимые компетенции:

Экспертиза в своем направлении

Базовые управленческие навыки

Бюджетирование

Построение эффективных процессов

Умение презентовать результаты высшему руководству

HR-директор / Директор по персоналу

Руководитель всей HR-функции в средних и крупных компаниях. Обычно достигается после 10+ лет работы в различных HR-направлениях.

Зарплатный диапазон: 250 000 — 600 000 ₽

Необходимые компетенции:

Стратегическое мышление

Глубокое понимание бизнеса компании

Навыки управления командой профессионалов

Опыт работы с бюджетами и экономическое мышление

Развитые навыки коммуникации с топ-менеджментом

Опыт управления изменениями

CHRO (Chief Human Resources Officer)

Высшая HR-позиция, входит в C-suite (высшее руководство компании), имеет прямое влияние на стратегию бизнеса.

Зарплатный диапазон: 500 000 — 1 500 000 ₽ и выше

Необходимые компетенции:

Стратегическая бизнес-экспертиза

Лидерство и влияние на уровне совета директоров

Опыт трансформационных проектов

Международный опыт (для глобальных компаний)

MBA или эквивалентное образование (часто)

Навыки антикризисного управления

Типичные карьерные пути к топ-позициям в HR

Классический путь: HR-специалист → HR-менеджер → Руководитель HR-направления → HR-директор → CHRO Путь через экспертизу: Глубокая специализация в одном направлении (например, C&B или Talent Acquisition) → Руководитель направления → HR-директор Путь через бизнес-партнерство: HR-специалист → HR BP → Senior HR BP → HR-директор Консалтинговый путь: HR-консультант → Старший консультант → Менеджер → Партнер консалтинговой компании → CHRO в корпорации

Факторы, влияющие на скорость карьерного роста до топ-уровня:

Масштаб компаний — опыт работы в крупных международных организациях ценится выше

— опыт работы в крупных международных организациях ценится выше Отраслевая специфика — переход между индустриями может как ускорить, так и замедлить карьерный рост

— переход между индустриями может как ускорить, так и замедлить карьерный рост Международный опыт — работа в глобальных командах или экспатриация значительно усиливают резюме

— работа в глобальных командах или экспатриация значительно усиливают резюме Образование — наличие профильных сертификаций (SHRM, CIPD) и дополнительного образования (MBA, степень в области психологии/экономики)

— наличие профильных сертификаций (SHRM, CIPD) и дополнительного образования (MBA, степень в области психологии/экономики) Трансформационные проекты — успешный опыт крупных изменений (слияния, реорганизации, масштабирования)

На уровне топ-менеджмента HR-специалист должен быть не просто профессионалом в своей области, но и бизнес-лидером, способным говорить на одном языке с CEO и советом директоров. Важно понимать финансовую сторону бизнеса, стратегию компании и вклад HR в достижение бизнес-результатов. ⭐️

Как построить успешную карьеру в управлении персоналом

Построение успешной карьеры в HR требует стратегического подхода, целенаправленного развития и умения адаптироваться к изменениям. Вот пошаговая стратегия, которая поможет вам достичь профессиональных высот в управлении персоналом.

Шаг 1: Создайте прочный фундамент

Получите профильное образование (психология, управление персоналом, экономика труда) или дополните имеющееся HR-курсами

Изучите трудовое законодательство — это база для любого HR-специалиста

Освойте базовые программные инструменты: Excel, 1С:ЗУП, базовые ATS-системы

Пройдите стажировку или практику в HR-отделе для получения первичного опыта

Шаг 2: Развивайтесь вширь, затем вглубь

Начните карьеру в компании, где можно попробовать разные направления HR

Первые 2-3 года стремитесь получить опыт в различных HR-процессах

Определите свои сильные стороны и предпочтения

Выберите специализацию, которая соответствует вашим талантам и интересам

Инвестируйте в углубленное обучение по выбранному направлению

Шаг 3: Наращивайте стратегическую ценность

Развивайте понимание бизнес-контекста и стратегических целей компании

Учитесь показывать ценность HR-функции в бизнес-показателях

Осваивайте HR-аналитику для принятия решений на основе данных

Инициируйте проекты с измеримым влиянием на бизнес-результаты

Развивайте навыки коммуникации с руководителями высшего звена

Шаг 4: Расширяйте профессиональный кругозор

Участвуйте в профессиональных HR-сообществах и конференциях

Создайте сеть контактов среди HR-профессионалов разного уровня

Следите за глобальными трендами в управлении персоналом

Изучайте опыт компаний-лидеров в HR-инновациях

Рассмотрите возможности международного опыта или работы в мультикультурных командах

Шаг 5: Постоянно обновляйте свои навыки

Успешная карьера в HR сегодня требует регулярного освоения новых компетенций:

Digital HR — понимание цифровых HR-платформ, инструментов автоматизации, принципов работы с данными

— понимание цифровых HR-платформ, инструментов автоматизации, принципов работы с данными Change Management — способность управлять организационными изменениями в условиях неопределенности

— способность управлять организационными изменениями в условиях неопределенности Agile HR — внедрение гибких методологий в HR-процессы

— внедрение гибких методологий в HR-процессы Wellbeing — создание программ поддержки физического и ментального здоровья сотрудников

— создание программ поддержки физического и ментального здоровья сотрудников Удаленное управление персоналом — навыки работы с распределенными командами

Критические факторы успеха в карьере HR-специалиста:

Баланс эмпатии и рациональности — умение сочетать человечность с бизнес-ориентированностью Адаптивность — готовность меняться вместе с эволюцией HR-функции и бизнес-среды Проактивность — умение предвидеть потребности бизнеса и предлагать опережающие решения Этичность — высокие стандарты профессиональной этики и конфиденциальности Резильентность — устойчивость к стрессу и способность восстанавливаться

Помните, что HR-специалист должен быть примером того, чему учит других: постоянного развития, адаптации к изменениям и стратегического мышления. 🔄