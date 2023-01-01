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HR-карьера: 15 востребованных должностей от новичка до CHRO
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HR-карьера: 15 востребованных должностей от новичка до CHRO

#Выбор профессии  #Карьера и развитие  #Профессии в HR  
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Для кого эта статья:

  • Для профессионалов и новичков в сфере HR
  • Для студентов и молодых специалистов, рассматривающих карьеру в управлении персоналом

  • Для HR-менеджеров и руководителей, стремящихся расширить свои знания о карьерных перспективах и специализациях в HR

    Перед вами карта сокровищ мира HR — 15 перспективных должностей, каждая со своими возможностями и вызовами. Управление персоналом уже давно перестало быть просто "кадрами", превратившись в стратегически важное направление бизнеса с годовыми бюджетами в миллионы рублей. От рекрутера, закрывающего первые вакансии, до CHRO, сидящего в совете директоров — эта сфера предлагает головокружительные карьерные перспективы для тех, кто готов инвестировать в развитие и не боится сложностей. Давайте разберемся, какие позиции в HR наиболее востребованы, сколько на них платят и что нужно, чтобы построить успешную карьеру в управлении персоналом. 🚀

Карьера в HR: обзор 15 востребованных должностей

Современный HR — это не просто специалист, занимающийся наймом и увольнением сотрудников. Это целая экосистема профессионалов, обеспечивающих полный цикл взаимодействия с человеческим капиталом компании. Рассмотрим основные должности, формирующие карьерную лестницу в сфере управления персоналом.

  1. HR-ассистент/координатор — начальная позиция, с которой чаще всего стартуют в профессии. Основные задачи: административная поддержка HR-отдела, работа с документами, координация собеседований.

  2. Рекрутер — специалист, отвечающий за поиск и привлечение кандидатов. Занимается скринингом резюме, проведением интервью, формированием кадрового резерва.

  3. HR-менеджер — универсальный специалист, который ведет несколько направлений HR в небольших компаниях: рекрутмент, адаптацию, кадровое делопроизводство.

  4. Специалист по компенсациям и льготам (C&B) — отвечает за формирование системы оплаты труда, разработку мотивационных схем и социальных пакетов.

  5. Специалист по обучению и развитию — создает и реализует программы профессионального развития сотрудников, тренинги, системы оценки персонала.

  6. Специалист по охране труда — обеспечивает соблюдение норм безопасности на рабочих местах, проводит инструктажи, минимизирует риски производственных травм.

  7. HR BP (бизнес-партнер) — выступает связующим звеном между HR-функцией и бизнес-подразделениями, формулирует HR-стратегию для поддержки бизнес-целей.

  8. Руководитель HR-проектов — управляет специфическими HR-инициативами: внедрением новых систем, изменением организационной структуры, программами трансформации.

  9. HR-аналитик — собирает, обрабатывает и интерпретирует данные о персонале для принятия обоснованных управленческих решений.

  10. Talent Acquisition Manager — руководитель направления по привлечению талантов, отвечает за стратегию найма, построение бренда работодателя.

  11. Руководитель учебного центра — управляет корпоративной системой обучения, формирует стратегию развития талантов в организации.

  12. Руководитель компенсаций и льгот — отвечает за политику вознаграждения в компании, бюджетирование расходов на персонал.

  13. Директор по персоналу — возглавляет всю HR-функцию в средних компаниях, отчитывается генеральному директору.

  14. HR-директор — топ-менеджер, отвечающий за стратегические вопросы управления персоналом в крупных компаниях.

  15. CHRO (Chief Human Resources Officer) — высшая должность в HR-иерархии, входит в состав совета директоров, формирует стратегию работы с человеческим капиталом.

Должность Ключевые компетенции Карьерный потолок
Рекрутер Навыки интервьюирования, работа с базами кандидатов, техники активного поиска Talent Acquisition Manager
HR-менеджер Универсальные HR-навыки, коммуникабельность, решение конфликтов HR-директор
Специалист C&B Аналитические способности, понимание финансов, знание рынка труда Руководитель C&B/Директор по персоналу
Специалист по обучению Методики обучения взрослых, разработка обучающих программ, фасилитация Руководитель учебного центра/HRD
HR BP Стратегическое мышление, бизнес-понимание, консалтинговый подход CHRO

Каждая должность имеет свои зоны ответственности и требует специфического набора компетенций. Выбор направления зависит от личных склонностей, способностей и карьерных амбиций.

Пошаговый план для смены профессии

Начальные позиции в HR: с чего стартовать и сколько платят

Анна Соколова, Senior Recruiter в IT-компании:

Моя карьера в HR началась случайно. Работая офис-менеджером, я часто помогала с организацией собеседований и оформлением документов для новичков. Однажды руководитель заметил, как легко мне удается находить общий язык с кандидатами, и предложил попробовать себя на позиции HR-ассистента. Зарплата была не намного выше — 45 000 вместо 40 000, но я согласилась из-за перспектив.

Первый год был непростым: я параллельно работала и училась на HR-курсах, осваивала методики оценки кандидатов, разбиралась в трудовом законодательстве. Через полтора года меня повысили до младшего рекрутера с окладом 65 000 рублей. Еще через год я стала полноценным рекрутером.

Ключевым фактором успеха стало постоянное самообразование и нетворкинг. Я присоединилась к профессиональным сообществам рекрутеров, посещала конференции, участвовала в вебинарах. Особенно помогло наличие наставника — опытного HR-менеджера, который направлял мое развитие.

Тем, кто только начинает, я советую не гнаться сразу за высокой зарплатой. Первые 1-2 года нужно инвестировать в приобретение навыков и опыта. Выбирайте компании, где есть возможность попробовать разные участки HR-работы. И не бойтесь начинать с небольших задач — каждый корпоративный праздник, оформленный договор или проведенное собеседование — это ваш опыт.

Стартовые позиции в HR не требуют специализированного образования, но предполагают наличие базовых навыков коммуникации, организованности и умения работать с документацией. Рассмотрим основные "входные билеты" в профессию:

  • HR-ассистент/координатор: Начальная позиция для новичков без опыта. Зарплата: 35 000 — 50 000 ₽
  • HR-стажер: Временная позиция для студентов последних курсов. Зарплата: 25 000 — 40 000 ₽
  • Младший рекрутер: Начальная позиция в рекрутменте. Зарплата: 40 000 — 60 000 ₽
  • Специалист по кадровому делопроизводству: Работа с документами и отчетностью. Зарплата: 45 000 — 65 000 ₽

Для успешного старта в HR важно обратить внимание на ключевые навыки, которые ценятся работодателями даже на начальных позициях:

  • Грамотная устная и письменная коммуникация
  • Базовое понимание трудового законодательства
  • Уверенное пользование MS Office (особенно Excel)
  • Навыки работы с базами данных и CRM/ATS-системами
  • Организационные способности и многозадачность
  • Эмоциональный интеллект и эмпатия

Интересная особенность HR-сферы — возможность войти в профессию из смежных областей. Успешными HR-специалистами часто становятся бывшие:

  • Учителя и преподаватели (особенно в обучении и развитии)
  • Психологи (в оценке персонала и HR-консалтинге)
  • Юристы (в кадровом администрировании и трудовых отношениях)
  • Маркетологи (в HR-брендинге и привлечении талантов)
  • Продажники (в рекрутменте)
Начальная позиция Средняя зарплата в Москве Средняя зарплата в регионах Типичные обязанности
HR-ассистент 40 000 — 55 000 ₽ 30 000 — 45 000 ₽ Административная поддержка, координация встреч, базовая работа с документами
Младший рекрутер 50 000 — 70 000 ₽ 35 000 — 55 000 ₽ Первичный скрининг кандидатов, размещение вакансий, проведение простых собеседований
Специалист по кадровому делопроизводству 55 000 — 75 000 ₽ 40 000 — 60 000 ₽ Оформление приемов/увольнений, ведение кадрового учета, работа с 1С
HR-стажер 30 000 — 45 000 ₽ 20 000 — 35 000 ₽ Помощь в разных направлениях HR, обучение в процессе работы

Период работы на начальных позициях обычно составляет от 6 месяцев до 2 лет, в зависимости от интенсивности работы, способностей и амбиций специалиста. Ключевой фактор быстрого карьерного продвижения — проактивность и постоянное профессиональное развитие. 📈

Специализированные направления управления персоналом

По мере профессионального роста HR-специалисты часто выбирают конкретное направление для углубленной специализации. Каждая из этих областей имеет свои особенности, требования и карьерные перспективы.

1. Рекрутмент и Talent Acquisition

Направление, отвечающее за привлечение талантов в компанию, включает:

  • Классический рекрутмент (закрытие текущих позиций)
  • Хедхантинг (переманивание ключевых специалистов из других компаний)
  • Массовый подбор (для розничных сетей, колл-центров)
  • Talent Sourcing (активный поиск потенциальных кандидатов)

Средняя зарплата: от 70 000 до 200 000 ₽ в зависимости от опыта и специализации.

Ключевые навыки: навыки проведения интервью, знание методик оценки, работа с профессиональными сообществами, управление воронкой кандидатов, построение HR-бренда.

2. Обучение и развитие персонала

Специалисты этого направления работают над профессиональным ростом сотрудников:

  • Тренер/фасилитатор (проведение обучающих мероприятий)
  • Методолог обучения (разработка обучающих программ)
  • Специалист по оценке персонала (проведение ассессментов, оценочных центров)
  • Talent Management Specialist (управление карьерными треками ключевых сотрудников)

Средняя зарплата: от 80 000 до 180 000 ₽.

Ключевые навыки: андрагогика (методики обучения взрослых), навыки публичных выступлений, разработка методических материалов, знание психологии, владение инструментами оценки.

3. Компенсации и льготы (C&B)

Одно из самых аналитических направлений в HR, специалисты занимаются:

  • Разработкой систем оплаты труда
  • Грейдированием должностей
  • Формированием социальных пакетов
  • Анализом рынка труда и зарплатных бенчмарков

Средняя зарплата: от 90 000 до 200 000 ₽.

Ключевые навыки: аналитическое мышление, знание Excel на продвинутом уровне, понимание финансов и бюджетирования, знание налогового законодательства.

4. HR-аналитика и HRIS

Активно развивающаяся область, связанная с анализом данных о персонале:

  • HR-аналитик (сбор и анализ HR-метрик)
  • HRIS-специалист (работа с HR-системами)
  • HR-дата сайентист (продвинутый анализ больших данных в HR)

Средняя зарплата: от 100 000 до 250 000 ₽.

Ключевые навыки: SQL, Python/R, визуализация данных, статистический анализ, системное мышление, знание HR-процессов.

Михаил Воронов, Senior C&B Specialist:

Когда я пришел в HR после экономического факультета, меня удивило, насколько разными могут быть специализации внутри одной профессиональной области. Первые два года я работал универсальным HR-специалистом в небольшой компании — занимался и подбором, и адаптацией, и даже немного кадровым администрированием. Такой опыт дал мне широкий взгляд на функцию управления персоналом.

На третий год я понял, что мне особенно интересна работа с цифрами, анализ и построение систем. Так я сделал осознанный выбор в пользу специализации C&B (компенсации и льготы).

Переход был непростым — пришлось глубоко погрузиться в изучение методологий грейдирования, принципов построения систем мотивации, особенностей налогообложения. Я прошел специализированные курсы, получил сертификацию по системе Hay Group.

Первый крупный проект, который я реализовал в новой роли — создание системы грейдов для компании с 500+ сотрудниками. Работа заняла почти полгода: мы анализировали должности, проводили интервью с руководителями, собирали рыночные данные. Результатом стала прозрачная система оплаты труда, которая помогла снизить текучесть ключевых специалистов на 22%.

Для специалистов, рассматривающих углубленную специализацию в HR, могу дать совет: прежде чем сделать выбор, "попробуйте на вкус" разные направления. Участвуйте в кросс-функциональных проектах, временно замещайте коллег из других HR-отделов, общайтесь с профессионалами из разных специализаций. Так вы сможете лучше понять, что именно вам близко.

5. HR Business Partnership

Стратегическое направление, специалисты выступают связующим звеном между бизнесом и HR-функцией:

  • Анализ потребностей бизнес-подразделений
  • Разработка HR-решений для достижения бизнес-целей
  • Консультирование руководителей по вопросам управления персоналом

Средняя зарплата: от 150 000 до 300 000 ₽.

Ключевые навыки: понимание бизнеса, консультационные навыки, стратегическое мышление, знание всех HR-процессов, навыки управления проектами.

6. Охрана труда и безопасность

Направление, обеспечивающее соблюдение законодательства и создание безопасных условий труда:

  • Специалист по охране труда
  • Инженер по технике безопасности
  • Менеджер по аттестации рабочих мест

Средняя зарплата: от 70 000 до 150 000 ₽.

Ключевые навыки: знание нормативной документации, умение проводить инструктажи, навыки управления рисками, работа с государственными органами.

Каждое из этих направлений предоставляет возможности для вертикального и горизонтального карьерного роста, при этом имеет свои преимущества и особенности. Выбор специализации должен основываться на личных склонностях, профессиональном бэкграунде и долгосрочных карьерных целях. 🎯

Топ-менеджмент в HR: путь к руководящим должностям

Достижение уровня топ-менеджмента в HR требует стратегического подхода к построению карьеры, обширных знаний и серьезного опыта. Рассмотрим основные руководящие позиции, компетенции для них и пути достижения.

Руководитель HR-направления

Первая серьезная управленческая ступень, обычно достигается после 5-7 лет работы в конкретной специализации:

  • Head of Recruitment
  • Head of Learning & Development
  • Head of Compensation & Benefits
  • Head of HR Analytics

Зарплатный диапазон: 180 000 — 300 000 ₽

Необходимые компетенции:

  • Экспертиза в своем направлении
  • Базовые управленческие навыки
  • Бюджетирование
  • Построение эффективных процессов
  • Умение презентовать результаты высшему руководству

HR-директор / Директор по персоналу

Руководитель всей HR-функции в средних и крупных компаниях. Обычно достигается после 10+ лет работы в различных HR-направлениях.

Зарплатный диапазон: 250 000 — 600 000 ₽

Необходимые компетенции:

  • Стратегическое мышление
  • Глубокое понимание бизнеса компании
  • Навыки управления командой профессионалов
  • Опыт работы с бюджетами и экономическое мышление
  • Развитые навыки коммуникации с топ-менеджментом
  • Опыт управления изменениями

CHRO (Chief Human Resources Officer)

Высшая HR-позиция, входит в C-suite (высшее руководство компании), имеет прямое влияние на стратегию бизнеса.

Зарплатный диапазон: 500 000 — 1 500 000 ₽ и выше

Необходимые компетенции:

  • Стратегическая бизнес-экспертиза
  • Лидерство и влияние на уровне совета директоров
  • Опыт трансформационных проектов
  • Международный опыт (для глобальных компаний)
  • MBA или эквивалентное образование (часто)
  • Навыки антикризисного управления

Типичные карьерные пути к топ-позициям в HR

  1. Классический путь: HR-специалист → HR-менеджер → Руководитель HR-направления → HR-директор → CHRO
  2. Путь через экспертизу: Глубокая специализация в одном направлении (например, C&B или Talent Acquisition) → Руководитель направления → HR-директор
  3. Путь через бизнес-партнерство: HR-специалист → HR BP → Senior HR BP → HR-директор
  4. Консалтинговый путь: HR-консультант → Старший консультант → Менеджер → Партнер консалтинговой компании → CHRO в корпорации

Факторы, влияющие на скорость карьерного роста до топ-уровня:

  • Масштаб компаний — опыт работы в крупных международных организациях ценится выше
  • Отраслевая специфика — переход между индустриями может как ускорить, так и замедлить карьерный рост
  • Международный опыт — работа в глобальных командах или экспатриация значительно усиливают резюме
  • Образование — наличие профильных сертификаций (SHRM, CIPD) и дополнительного образования (MBA, степень в области психологии/экономики)
  • Трансформационные проекты — успешный опыт крупных изменений (слияния, реорганизации, масштабирования)

На уровне топ-менеджмента HR-специалист должен быть не просто профессионалом в своей области, но и бизнес-лидером, способным говорить на одном языке с CEO и советом директоров. Важно понимать финансовую сторону бизнеса, стратегию компании и вклад HR в достижение бизнес-результатов. ⭐️

Как построить успешную карьеру в управлении персоналом

Построение успешной карьеры в HR требует стратегического подхода, целенаправленного развития и умения адаптироваться к изменениям. Вот пошаговая стратегия, которая поможет вам достичь профессиональных высот в управлении персоналом.

Шаг 1: Создайте прочный фундамент

  • Получите профильное образование (психология, управление персоналом, экономика труда) или дополните имеющееся HR-курсами
  • Изучите трудовое законодательство — это база для любого HR-специалиста
  • Освойте базовые программные инструменты: Excel, 1С:ЗУП, базовые ATS-системы
  • Пройдите стажировку или практику в HR-отделе для получения первичного опыта

Шаг 2: Развивайтесь вширь, затем вглубь

  • Начните карьеру в компании, где можно попробовать разные направления HR
  • Первые 2-3 года стремитесь получить опыт в различных HR-процессах
  • Определите свои сильные стороны и предпочтения
  • Выберите специализацию, которая соответствует вашим талантам и интересам
  • Инвестируйте в углубленное обучение по выбранному направлению

Шаг 3: Наращивайте стратегическую ценность

  • Развивайте понимание бизнес-контекста и стратегических целей компании
  • Учитесь показывать ценность HR-функции в бизнес-показателях
  • Осваивайте HR-аналитику для принятия решений на основе данных
  • Инициируйте проекты с измеримым влиянием на бизнес-результаты
  • Развивайте навыки коммуникации с руководителями высшего звена

Шаг 4: Расширяйте профессиональный кругозор

  • Участвуйте в профессиональных HR-сообществах и конференциях
  • Создайте сеть контактов среди HR-профессионалов разного уровня
  • Следите за глобальными трендами в управлении персоналом
  • Изучайте опыт компаний-лидеров в HR-инновациях
  • Рассмотрите возможности международного опыта или работы в мультикультурных командах

Шаг 5: Постоянно обновляйте свои навыки

Успешная карьера в HR сегодня требует регулярного освоения новых компетенций:

  • Digital HR — понимание цифровых HR-платформ, инструментов автоматизации, принципов работы с данными
  • Change Management — способность управлять организационными изменениями в условиях неопределенности
  • Agile HR — внедрение гибких методологий в HR-процессы
  • Wellbeing — создание программ поддержки физического и ментального здоровья сотрудников
  • Удаленное управление персоналом — навыки работы с распределенными командами

Критические факторы успеха в карьере HR-специалиста:

  1. Баланс эмпатии и рациональности — умение сочетать человечность с бизнес-ориентированностью
  2. Адаптивность — готовность меняться вместе с эволюцией HR-функции и бизнес-среды
  3. Проактивность — умение предвидеть потребности бизнеса и предлагать опережающие решения
  4. Этичность — высокие стандарты профессиональной этики и конфиденциальности
  5. Резильентность — устойчивость к стрессу и способность восстанавливаться

Помните, что HR-специалист должен быть примером того, чему учит других: постоянного развития, адаптации к изменениям и стратегического мышления. 🔄

HR — не просто профессия, а экосистема возможностей, где каждый может найти свою нишу в зависимости от склонностей и талантов. Независимо от выбранного направления, успех в управлении персоналом определяется способностью создавать ценность на пересечении человеческого потенциала и бизнес-целей. Современный HR выходит за рамки традиционного "кадрового отдела", превращаясь в стратегического партнера бизнеса, который говорит на языке цифр, влияет на ключевые решения и формирует организационную культуру. Инвестируя время в освоение разных направлений, постоянно обновляя навыки и расширяя профессиональный кругозор, вы создаете надежную основу для долгосрочной и успешной карьеры в одной из самых динамичных и человекоориентированных профессий.

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Какая стартовая должность обычно бывает у специалистов по управлению персоналом?
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Виктор Семёнов

карьерный консультант

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