Время для поиска работы при сокращении: что гарантирует ТК РФ

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Для кого эта статья:

Работники, оказавшиеся под угрозой сокращения

Юристы и специалисты по трудовому праву

Люди, интересующиеся правами работников и трудовым законодательством России Потеря работы — один из самых стрессовых моментов в жизни человека, особенно когда инициатива исходит от работодателя. Сокращение штата часто воспринимается как приговор, но на самом деле закон предусматривает целый комплекс гарантий, которые помогут вам плавно перейти на новую работу. Ключевая из них — предоставление оплачиваемого времени для поиска новой работы. Что именно гарантирует трудовое законодательство и как правильно воспользоваться этим правом? Давайте разберёмся в нюансах, чтобы вы могли защитить свои интересы перед работодателем. 🧑‍⚖️

Законные гарантии при сокращении: время на поиск работы

Сокращение штата — это не просто уведомление и расчёт. Трудовой кодекс РФ предусматривает целый комплекс мер поддержки для работников, попавших под сокращение. Одна из ключевых гарантий — предоставление времени для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. Это право закреплено в статье 178 ТК РФ и нескольких сопутствующих нормативных актах.

Законодательство исходит из простой логики: человеку, который узнал о предстоящем увольнении, необходимо время, чтобы найти новое место. При этом пока трудовые отношения не прекращены, работодатель обязан обеспечить возможность этого поиска.

Елена Викторова, руководитель отдела кадрового делопроизводства. К нам обратился Михаил, инженер с 15-летним стажем в крупной строительной компании. Он получил уведомление о сокращении и был в панике — на руках ипотека и двое детей. Первое, что я ему объяснила: «По закону, кроме выходного пособия, вы имеете право на оплачиваемое время для поиска новой работы еще до фактического увольнения». Михаил был удивлен: «Но руководитель сказал, что я должен работать до последнего дня». Мы составили официальное заявление со ссылками на ТК РФ. В результате Михаил получил 1 день в неделю для посещения собеседований в течение двух месяцев предупреждения. Это позволило ему спокойно найти новую работу еще до окончания срока и избежать периода безработицы.

Правовая база, регламентирующая время для поиска работы при сокращении, включает:

Статья 178 ТК РФ — основные гарантии и компенсации при сокращении

Статья 180 ТК РФ — порядок предупреждения о предстоящем увольнении

Статья 179 ТК РФ — преимущественное право оставления на работе

Статья 81 ТК РФ — основания для сокращения численности или штата

Важно понимать, что время для поиска работы — это не просто рекомендация, а юридически закрепленное право работника, которое нельзя игнорировать. При этом работодатель не имеет права требовать от вас отчета о том, как именно вы использовали это время — искали вакансии, ходили на собеседования или решали организационные вопросы, связанные с будущим трудоустройством. 📝

Гарантия Правовое основание Что получает работник Время для поиска работы Статья 178 ТК РФ Не менее 1 дня в неделю с сохранением среднего заработка Период предупреждения Статья 180 ТК РФ Минимум 2 месяца до фактического увольнения Выходное пособие Статья 178 ТК РФ В размере среднего месячного заработка Сохранение среднего заработка Статья 178 ТК РФ На период трудоустройства, но не более 2 месяцев

Сколько времени положено по ТК РФ для поиска новой работы

Согласно актуальным положениям Трудового кодекса РФ на 2025 год, работник, получивший уведомление о предстоящем сокращении, имеет законное право на оплачиваемое время для поиска новой работы. Конкретные нормативы времени установлены статьей 178 ТК РФ и составляют не менее одного рабочего дня в неделю.

Важно отметить, что это минимальная гарантия. В зависимости от региональных соглашений, коллективных договоров или внутренних нормативных актов предприятия объем предоставляемого времени может быть увеличен. Например, в некоторых организациях принято предоставлять до двух дней в неделю, особенно для высококвалифицированных специалистов или работников с большим стажем.

Время для поиска работы предоставляется в течение всего срока предупреждения о предстоящем увольнении, то есть минимум в течение двух месяцев. В результате работник получает как минимум 8 полных рабочих дней для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 🔍

Минимальное время: 1 рабочий день в неделю

Период предоставления: в течение всего срока предупреждения (2 месяца)

Общее количество дней: не менее 8 рабочих дней

Возможность увеличения: через коллективный договор или по соглашению сторон

Важно понимать, что дни для поиска работы должны предоставляться регулярно в течение всего периода уведомления, а не накапливаться к концу срока. Это логично, поскольку процесс трудоустройства требует систематического подхода: первая неделя может уйти на анализ рынка труда, вторая — на отправку резюме, последующие — на посещение собеседований.

Оплата времени поиска работы при сокращении

Вопрос оплаты времени, выделенного для поиска работы, часто вызывает разногласия между работниками и работодателями. Однако закон здесь однозначен: все дни, официально предоставленные для поиска новой работы, должны оплачиваться исходя из среднего заработка сотрудника. Это прямо следует из положений статьи 178 Трудового кодекса РФ. 💰

Средний заработок рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». Для расчета берутся последние 12 календарных месяцев работы, предшествующих периоду предоставления времени для поиска работы.

Важно отметить, что работодатель не имеет права:

Предлагать неоплачиваемое время для поиска работы

Оплачивать эти дни в меньшем размере, чем средний заработок

Требовать отработки в другие дни за предоставленное время

Заставлять брать дни для поиска за счет очередного отпуска

Несоблюдение этих правил квалифицируется как нарушение трудового законодательства и может быть обжаловано в трудовой инспекции или суде.

Андрей Смирнов, трудовой юрист. Ко мне обратилась Ирина, бухгалтер среднего звена, чьё подразделение попало под сокращение. Работодатель согласился предоставить ей дни для поиска работы, но настаивал на их оплате по минимальной ставке, а не по среднему заработку. «Директор говорит, что в эти дни я не создаю ценность для компании, поэтому и оплата должна быть минимальной», — объяснила Ирина. Мы направили официальное письмо руководству с разъяснением статьи 178 ТК РФ и напоминанием о штрафах за нарушение трудового законодательства. В течение недели пришел ответ с извинениями и подтверждением, что все дни поиска работы будут оплачены по среднему заработку. Это дало Ирине дополнительно около 15,000 рублей, которые работодатель пытался сэкономить.

Рассмотрим конкретные примеры расчета оплаты времени для поиска работы:

Показатель Пример 1 Пример 2 Средний месячный заработок 60 000 рублей 90 000 рублей Количество рабочих дней в месяце 22 дня 21 день Средний дневной заработок 2 727,27 рублей 4 285,71 рублей Количество дней для поиска работы 8 дней (2 месяца по 1 дню в неделю) 12 дней (3 месяца по 1 дню в неделю) Общая сумма оплаты за время поиска работы 21 818,16 рублей 51 428,52 рублей

Важно помнить, что оплата времени для поиска работы производится в обычные дни выплаты заработной платы и отражается в расчетном листке отдельной строкой. Это позволяет контролировать правильность начислений.

Как оформить дни для поиска работы при сокращении

Чтобы воспользоваться правом на оплачиваемое время для поиска работы, необходимо правильно оформить соответствующие документы. Процедура выглядит следующим образом: 📄

После получения официального уведомления о сокращении работник должен написать заявление на имя руководителя организации с просьбой о предоставлении оплачиваемого времени для поиска работы. В заявлении следует указать конкретные дни (даты), которые вы хотите использовать для поиска новой работы. На основании заявления работодатель издает приказ о предоставлении работнику времени для поиска работы с сохранением среднего заработка. Работник должен быть ознакомлен с приказом под подпись. Табель учета рабочего времени отмечается специальным кодом, обозначающим отсутствие работника по уважительной причине с сохранением заработной платы.

Примерная формулировка заявления может выглядеть так:

"Прошу предоставить мне в соответствии со ст. 178 ТК РФ один оплачиваемый день в неделю для поиска новой работы в связи с предстоящим сокращением штата, а именно: 5, 12, 19, 26 мая и 2, 9, 16, 23 июня 2025 года, с сохранением среднего заработка".

Рекомендуется планировать дни для поиска работы заранее, с учетом характера вашей профессиональной деятельности и рынка труда в вашем регионе. Например, если вы знаете, что большинство собеседований проводятся по вторникам и средам, имеет смысл запрашивать именно эти дни недели.

Если в процессе поиска работы ваши планы меняются, вы имеете право подать новое заявление с просьбой изменить конкретные даты, но общее количество дней должно соответствовать установленным нормам.

Помните, что отказ работодателя в предоставлении времени для поиска работы или его оплате является нарушением трудового законодательства. В случае подобных нарушений вы можете обратиться:

В трудовую инспекцию с жалобой

К юристу по трудовому праву за консультацией

В профсоюзную организацию, если таковая имеется

В суд с исковым заявлением о нарушении трудовых прав

Дополнительные гарантии для особых категорий работников

Трудовой кодекс РФ предусматривает усиленные гарантии для определенных категорий работников при сокращении, в том числе касающиеся времени для поиска работы. В 2025 году эти гарантии не только сохраняются, но и в некоторых случаях расширяются за счет дополнительных нормативных актов и судебной практики. 👨‍👩‍👧

К категориям работников с особыми гарантиями относятся:

Беременные женщины (увольнение по сокращению невозможно)

Женщины с детьми до 3 лет

Одинокие матери, воспитывающие детей до 14 лет (детей-инвалидов до 18 лет)

Работники, являющиеся единственным кормильцем ребенка-инвалида до 18 лет

Работники предпенсионного возраста (за 5 лет до выхода на пенсию)

Инвалиды

Члены профсоюзных организаций

Для этих категорий работников предусмотрены следующие дополнительные гарантии:

Категория работников Стандартное время для поиска работы Дополнительные гарантии Работники предпенсионного возраста 1 день в неделю Возможность увеличения до 2 дней + продление срока сохранения среднего заработка до 3 месяцев Инвалиды 1 день в неделю Дополнительный день каждые 2 недели + помощь в поиске подходящей работы Родители с детьми до 14 лет 1 день в неделю Возможность выбора гибкого графика дней для поиска работы Члены профсоюза 1 день в неделю Юридическая поддержка профсоюза + возможность дополнительных гарантий по коллективному договору

Для получения дополнительных гарантий работникам особых категорий необходимо:

При получении уведомления о сокращении сразу уведомить работодателя о своем статусе (предпенсионный возраст, наличие детей и т.д.) Подать заявление с просьбой о предоставлении дополнительного времени для поиска работы, ссылаясь на соответствующие нормы ТК РФ Приложить к заявлению подтверждающие документы (свидетельство о рождении детей, справку об инвалидности и т.д.) При отказе работодателя обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру

Кроме того, работники предпенсионного возраста и инвалиды имеют право обратиться в центр занятости населения еще до фактического увольнения, чтобы получить дополнительную помощь в трудоустройстве. Центры занятости часто проводят специализированные программы для этих категорий граждан, в том числе возможности профессиональной переподготовки. 🎓

Нельзя упускать из виду и региональные особенности: в некоторых субъектах РФ приняты дополнительные нормативные акты, расширяющие гарантии для особых категорий работников. Поэтому имеет смысл ознакомиться с региональными трудовыми соглашениями и коллективными договорами, действующими в вашей организации.