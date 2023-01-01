Временный перевод в трудовой книжке: когда нужно, а когда нет

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Для кого эта статья:

HR-специалисты и кадровые работники

Руководители и управляющие отделами кадров

Студенты и начинающие специалисты в области управления персоналом Кадровое делопроизводство требует безупречной точности, особенно когда речь заходит о трудовых книжках. Временный перевод сотрудника — ситуация распространенная, но вызывающая многочисленные вопросы у HR-специалистов: нужно ли фиксировать эти изменения в главном документе трудовой деятельности? Законодательство содержит четкие критерии, когда запись о временном переводе становится обязательной, а когда — излишней. Профессионализм кадровика проявляется именно в умении различать эти ситуации, предотвращая как нарушения закона, так и ненужное загромождение трудовой книжки сотрудника. 📝

Временный перевод в трудовой книжке: нормативное регулирование

Правовое регулирование временных переводов сотрудников и порядок внесения соответствующих записей в трудовые книжки определяются несколькими нормативными документами. В основе лежат положения Трудового кодекса РФ, конкретно статьи 72.1 и 72.2, регламентирующие перевод на другую работу, а также "Правила ведения и хранения трудовых книжек", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 №225 (с последующими изменениями).

Согласно законодательству, временный перевод может осуществляться в следующих ситуациях:

По соглашению сторон (статья 72.1 ТК РФ) — на срок до одного года

В случаях, не требующих согласия работника (статья 72.2 ТК РФ) — на срок до одного месяца

Для замещения временно отсутствующего работника — на период его отсутствия

В связи с чрезвычайными обстоятельствами — на срок до одного месяца

По медицинским показаниям — на срок, указанный в медицинском заключении

Ключевой документ для понимания порядка внесения записей о временных переводах — "Инструкция по заполнению трудовых книжек", утвержденная Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 №69. Пункт 10 данной Инструкции указывает, что запись о работе по совместительству производится по желанию работника, и это положение часто применяется по аналогии к временным переводам. Однако это не всегда правомерно. 🧐

Нормативный акт Регулируемый аспект Актуальность на 2025 год ТК РФ ст. 72.1 Перевод на другую работу по соглашению сторон Действует с последними изменениями ТК РФ ст. 72.2 Временный перевод без согласия работника Действует с последними изменениями Постановление №225 от 16.04.2003 Правила ведения трудовых книжек Действует с изменениями Приказ Минтруда №320н от 19.05.2021 Формы документов кадрового учета Актуален в полном объеме

Важно учитывать, что с 2020 года в России введены электронные трудовые книжки, однако правила внесения записей о временных переводах остались концептуально прежними, просто теперь они применяются как к бумажной, так и к электронной форме трудовой книжки.

Анна Соколова, главный специалист по кадровому делопроизводству

В моей 15-летней практике был случай с крупной производственной компанией, где руководитель отдела кадров требовал вносить записи о всех временных переводах в трудовые книжки сотрудников без исключения. Результатом стали десятки трудовых книжек с запутанной историей работы и множеством противоречивых записей. При плановой проверке инспекция труда выявила эти нарушения, компании грозил крупный штраф. Мне пришлось разработать целую программу по "реабилитации" трудовых книжек, обучению персонала и созданию четких инструкций. Этот опыт показал, что незнание законодательства может привести к серьезным последствиям даже при самых благих намерениях.

Когда необходимо вносить временный перевод в трудовую книжку

Существуют конкретные ситуации, когда внесение записи о временном переводе в трудовую книжку является обязательным. Понимание этих случаев поможет избежать нарушений трудового законодательства.

Запись о временном переводе обязательна в следующих случаях:

Перевод на срок более одного года — согласно п. 4 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, перевод считается постоянным, если его срок превышает 12 месяцев

— согласно п. 4 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, перевод считается постоянным, если его срок превышает 12 месяцев Временный перевод, ставший постоянным — если по окончании срока временного перевода работник продолжает трудиться на новой должности и не требует возвращения на прежнюю работу

— если по окончании срока временного перевода работник продолжает трудиться на новой должности и не требует возвращения на прежнюю работу Перевод беременных женщин на более легкий труд — согласно ст. 254 ТК РФ, такой перевод отражается в трудовой книжке, несмотря на временный характер

на более легкий труд — согласно ст. 254 ТК РФ, такой перевод отражается в трудовой книжке, несмотря на временный характер Перевод по медицинским показаниям , если он осуществляется на срок более 4 месяцев

, если он осуществляется на срок более 4 месяцев Временный перевод при реорганизации компании — особенно когда меняется название организации

Законодательство требует фиксировать данные виды временных переводов, поскольку они непосредственно влияют на трудовой стаж и часто сопровождаются существенными изменениями условий труда. Игнорирование этих требований может привести к спорам при расчете пенсий, компенсаций или других выплат, зависящих от трудового стажа. ⚠️

Отдельно стоит отметить сценарий, когда работник переведен временно для замещения отсутствующего сотрудника, но этот перевод затягивается на срок более 12 месяцев. В этом случае запись также становится обязательной, хотя формально перевод остается временным.

Максим Петров, руководитель кадровой службы

Наш производственный холдинг столкнулся с серьезным вызовом во время пандемии, когда из-за новых требований санитарной безопасности пришлось переформатировать рабочие процессы. Более 200 сотрудников были временно переведены на другие должности. Изначально мы не вносили записи в трудовые книжки, полагая, что это кратковременная мера. Однако для 47 человек перевод затянулся более чем на год. Когда работники начали обращаться за справками о стаже для ипотеки и других нужд, выяснилось, что документальное подтверждение их актуальных должностей отсутствует. Это создало множество проблем при взаимодействии с банками и госорганами. Нам пришлось срочно вносить необходимые записи в трудовые книжки, оформлять дополнительные соглашения и менять статус перевода на постоянный. Этот опыт научил нас тщательнее отслеживать сроки временных переводов и своевременно актуализировать документацию.

В каких случаях запись о временном переводе не требуется

Существует значительное количество ситуаций, когда внесение записи о временном переводе в трудовую книжку не только не обязательно, но даже нежелательно. Правильная идентификация таких случаев поможет избежать излишней бюрократизации и запутанности в трудовой биографии сотрудника.

Запись о временном переводе НЕ требуется в следующих случаях:

Краткосрочные переводы — длительностью до одного года по соглашению сторон (ст. 72.1 ТК РФ)

— длительностью до одного года по соглашению сторон (ст. 72.1 ТК РФ) Экстренные переводы — до одного месяца в случае производственной необходимости, катастроф, аварий (ст. 72.2 ТК РФ)

— до одного месяца в случае производственной необходимости, катастроф, аварий (ст. 72.2 ТК РФ) Временное исполнение обязанностей — когда работник продолжает выполнять свою основную работу

— когда работник продолжает выполнять свою основную работу Замещение отсутствующего работника — если срок не превышает один год

— если срок не превышает один год Перевод при простое — временная мера в связи с техническими или организационными причинами

— временная мера в связи с техническими или организационными причинами Перевод в связи с реконструкцией или модернизацией — краткосрочный характер таких переводов не требует записи

В этих ситуациях оформление перевода производится приказом руководителя, с которым сотрудник должен быть ознакомлен под подпись. Этого документа достаточно для подтверждения факта временного перевода без внесения записи в трудовую книжку. 📋

Ситуация Оформление документов Запись в трудовой книжке Временный перевод на срок до 1 года Приказ + доп. соглашение Не требуется Перевод по производственной необходимости (до 1 месяца) Приказ (согласие работника не требуется) Не требуется Замещение отсутствующего работника Приказ + доп. соглашение Не требуется при сроке до 1 года Перевод из-за простоя Приказ о простое + приказ о временном переводе Не требуется Перевод беременной женщины на легкий труд Приказ + мед. заключение Требуется

Важно понимать, что внесение информации о временных переводах в трудовую книжку в случаях, когда это не требуется, может создать путаницу и затруднить будущее трудоустройство сотрудника. Работодателю придется сделать множество дополнительных записей: о временном переводе, о возврате на прежнюю должность, возможно — о многократных переводах в течение даже короткого периода времени.

Работодатели часто путают временное исполнение обязанностей с временным переводом. Временное исполнение обязанностей подразумевает, что работник продолжает выполнять свою основную работу, а дополнительные обязанности выполняет параллельно. В этом случае запись в трудовую книжку не вносится, достаточно издать соответствующий приказ и, при необходимости, установить доплату. ✅

Правильное оформление записи о временном переводе

Когда временный перевод все же требует внесения записи в трудовую книжку, критически важно сделать это правильно. Корректное оформление записей не только обеспечивает соблюдение законодательства, но и защищает как работника, так и работодателя от потенциальных споров в будущем.

Запись о временном переводе включает следующие обязательные элементы:

Порядковый номер записи

Дата перевода (число, месяц, год)

Информация о переводе на другую постоянную работу с указанием новой должности

Основание перевода (реквизиты соответствующего документа)

Срок перевода (если он определен)

Записи в трудовую книжку вносятся на основании приказа о переводе работника. Формулировки должны быть четкими, без сокращений и аббревиатур. Особое внимание следует уделить основанию перевода — необходимо указать полный номер и дату приказа. 🔍

Примеры правильного оформления записей о временном переводе:

Для перевода беременной женщины на легкий труд: "Переведена на должность диспетчера на основании медицинского заключения №123 от 15.02.2025 до наступления отпуска по беременности и родам. Приказ от 17.02.2025 №18-к". Для перевода, ставшего постоянным: "Переведен на должность главного инженера. Приказ от 05.04.2025 №47-к". Для перевода по медицинским показаниям на длительный срок: "Переведен на должность консультанта в связи с медицинскими показаниями сроком на 6 месяцев. Приказ от 12.05.2025 №51-к".

После окончания временного перевода, если работник возвращается к своим прежним обязанностям, в трудовую книжку вносится следующая запись: "Приступил к исполнению обязанностей по должности [название прежней должности] в связи с окончанием срока временного перевода. Приказ от [дата] №[номер]".

При переходе с бумажных трудовых книжек на электронные в 2020-2021 годах временные переводы, которые уже были зафиксированы в бумажных версиях, должны быть также отражены в электронных формах СЗВ-ТД при их подаче в Пенсионный фонд России (сейчас — в СФР). 📱

Практические рекомендации для кадровых специалистов

Управление процессом временных переводов требует от кадровых специалистов не только знания законодательных норм, но и системного подхода к документообороту. Следующие рекомендации помогут оптимизировать этот процесс и минимизировать риски ошибок.

Создание реестра временных переводов — отслеживайте все случаи временных переводов, их сроки и основания, чтобы не пропустить момент, когда временный перевод должен быть зафиксирован в трудовой книжке

— отслеживайте все случаи временных переводов, их сроки и основания, чтобы не пропустить момент, когда временный перевод должен быть зафиксирован в трудовой книжке Автоматизация напоминаний — настройте систему уведомлений о приближении сроков окончания временных переводов

— настройте систему уведомлений о приближении сроков окончания временных переводов Разработка шаблонов документов — создайте типовые формулировки для приказов и записей в трудовые книжки для разных видов временных переводов

— создайте типовые формулировки для приказов и записей в трудовые книжки для разных видов временных переводов Регулярный аудит кадровой документации — проводите систематическую проверку правильности оформления временных переводов

— проводите систематическую проверку правильности оформления временных переводов Обучение персонала — инвестируйте в повышение квалификации сотрудников кадровой службы, особенно в части изменений законодательства

Практика показывает, что наиболее эффективный способ избежать ошибок — это создание четкого алгоритма действий при оформлении временного перевода. Такой алгоритм должен включать проверку необходимости внесения записи в трудовую книжку на основе анализа конкретной ситуации. 🧩

При возникновении сложных или нестандартных случаев рекомендуется:

Проконсультироваться с профессиональными юристами по трудовому праву Обратиться за разъяснениями в государственную инспекцию труда Изучить судебную практику по аналогичным случаям Использовать официальные разъяснения Минтруда России, публикуемые на их портале

Особое внимание следует уделить оформлению согласия работника на временный перевод. Даже когда законодательство допускает перевод без согласия работника (в экстренных ситуациях), документальное оформление всех аспектов перевода остается критически важным. 📄

Важно помнить о правах работников при временном переводе. Если перевод осуществляется на нижеоплачиваемую должность, за работником сохраняется его прежний средний заработок в течение первого месяца. Это должно быть отражено в соответствующих документах, даже если запись в трудовую книжку не вносится.

И наконец, при принятии решения о внесении или невнесении записи о временном переводе в трудовую книжку всегда руководствуйтесь принципом: "В случае сомнений — консультируйтесь". Ошибки в ведении трудовых книжек могут иметь долгосрочные последствия как для работников, так и для организации.