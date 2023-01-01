Внесение работы по совместительству в трудовую книжку – правила и нормы

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Для кого эта статья:

Работники, работающие по совместительству и сталкивающиеся с вопросами о внесении данных в трудовую книжку

Специалисты в области HR и кадрового делопроизводства, нуждающиеся в актуальной информации по оформлению трудовых книжек

Юристы и консультанты по трудовому праву, желающие получить свежие данные о правилах и защите прав работников Оформление работы по совместительству в трудовой книжке часто вызывает множество вопросов и неуверенность. "Нужно ли вообще вносить запись о дополнительной работе?" "Как правильно это сделать?" "Что делать, если работодатель отказывается?" — с этими дилеммами сталкиваются тысячи российских работников. Согласно статистике Росстата, в 2024 году более 2,7 миллиона россиян официально оформлены как совместители, при этом 43% из них сталкиваются с проблемами при внесении соответствующих записей в трудовые книжки. Разберемся, как грамотно подойти к этому вопросу с юридической точки зрения ??

Правила внесения работы по совместительству в трудовую книжку

Внесение записей о совместительстве в трудовую книжку регулируется статьей 66 Трудового кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 №225 "О трудовых книжках". Главное правило здесь: запись о работе по совместительству вносится по желанию работника. Это не обязанность, а право, которым может воспользоваться каждый совместитель. ??

Важно различать внутреннее и внешнее совместительство. При внутреннем (в той же организации) записи вносятся кадровой службой основного места работы. При внешнем — запись может быть внесена либо по основному месту работы на основании документов с места совместительства, либо непосредственно работодателем-совместителем.

Елена Орлова, начальник отдела кадров Я столкнулась с ситуацией, когда сотрудник IT-отдела, проработавший у нас по совместительству более 5 лет, обратился с просьбой внести эту информацию в трудовую книжку. Это была ценная запись для его карьеры, подтверждающая опыт в престижной компании. Мы запросили справку с его основного места работы, подтверждающую, что трудовая книжка находится у них, подготовили правильно оформленную выписку из приказа о приеме на работу по совместительству и внесли запись строго по форме, с указанием даты и номера приказа. Теперь эта запись — важная часть его профессиональной истории, повышающая стоимость специалиста на рынке труда.

Для корректного внесения записи необходимо соблюдать следующие требования:

Четкое указание на то, что работа выполнялась по совместительству

Корректное наименование работодателя в соответствии с учредительными документами

Точная формулировка должности/профессии согласно штатному расписанию

Правильное указание дат приема и увольнения

Ссылка на соответствующие приказы о приеме и увольнении

Тип совместительства Кто вносит запись Необходимые документы Внутреннее Кадровая служба по основному месту работы Приказ о приеме на работу по совместительству Внешнее Кадровая служба по основному месту работы Справка с места совместительства Внешнее Работодатель по месту совместительства Трудовая книжка работника

Законодательная база о записях в трудовых книжках

В 2025 году правовое регулирование внесения записей о совместительстве в трудовые книжки опирается на несколько ключевых нормативных актов:

Трудовой кодекс РФ (ст. 60.1, 66) — определяет базовые принципы работы по совместительству и ведения трудовых книжек

(ст. 60.1, 66) — определяет базовые принципы работы по совместительству и ведения трудовых книжек Постановление Правительства РФ №225 от 16.04.2003 — устанавливает правила ведения и хранения трудовых книжек

— устанавливает правила ведения и хранения трудовых книжек Постановление Минтруда РФ №69 от 10.10.2003 — содержит инструкцию по заполнению трудовых книжек

— содержит инструкцию по заполнению трудовых книжек Федеральный закон №439-ФЗ от 16.12.2019 — регулирует вопросы ведения электронных трудовых книжек

Согласно пункту 3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек, в графе 3 раздела "Сведения о работе" трудовой книжки при заполнении сведений о работе по совместительству указывается полное наименование организации, а также то, что работа осуществлялась в порядке совместительства. ??

Важно отметить, что с 2020 года в России введены электронные трудовые книжки. Для работников, сохранивших бумажные трудовые книжки, правила внесения записей о совместительстве остаются прежними. Для тех, кто полностью перешел на электронные трудовые книжки, информация о работе по совместительству вносится в систему персонифицированного учета ПФР (теперь СФР).

Максим Петров, трудовой юрист Ко мне обратился клиент, который хотел доказать свой многолетний опыт работы юристом для получения престижной должности. Проблема была в том, что последние 7 лет он работал по совместительству в юридической фирме, но запись в трудовую книжку не вносилась. Мы подготовили пакет документов: справку с места работы по совместительству с указанием периода работы, копию трудового договора, выписки из приказов. Затем обратились к работодателю по основному месту работы с просьбой внести запись задним числом. Поскольку закон позволяет это сделать при наличии подтверждающих документов, запись была внесена. Эта история напоминает: не откладывайте оформление важных записей в трудовой — это ваше право, которое может существенно повлиять на карьерные перспективы.

Когда вносятся сведения о работе по совместительству

Сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку в следующих случаях:

По желанию работника в период работы по совместительству

При увольнении с работы по совместительству (также по желанию работника)

Задним числом (при наличии подтверждающих документов о ранее выполнявшейся работе)

Принципиально важно понимать: инициатива должна исходить от работника. Работодатель не может самостоятельно решать, вносить запись или нет — это исключительное право самого сотрудника. ?????

Сроки внесения записи законодательно не установлены. Это означает, что работник может обратиться с соответствующей просьбой в любой момент своей трудовой деятельности по совместительству или даже после увольнения (при наличии подтверждающих документов).

Момент обращения Необходимые действия Сроки исполнения В период работы Подача заявления работодателю + предоставление подтверждающих документов В течение недели с момента обращения При увольнении Подача заявления работодателю + предоставление подтверждающих документов В день увольнения После увольнения Подача заявления бывшему работодателю + полный комплект подтверждающих документов В течение 15 дней с момента обращения

Для электронных трудовых книжек процедура несколько отличается. Информация о работе по совместительству передается работодателем в СФР через систему электронной отчетности по форме СЗВ-ТД. Это происходит в общем порядке при приеме на работу или увольнении в установленные законом сроки (не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа).

Порядок оформления записи о дополнительной работе

Процедура внесения записи о работе по совместительству в трудовую книжку включает несколько последовательных шагов ??:

Обращение работника с письменным заявлением о внесении записи о работе по совместительству. Подготовка подтверждающих документов: Справка с места работы по совместительству, содержащая информацию о занимаемой должности, датах приема и увольнения, реквизиты приказов

Копия трудового договора о работе по совместительству

Копии приказов о приеме и увольнении Внесение записи в трудовую книжку уполномоченным лицом в строгом соответствии с установленными правилами. Заверение записи подписью ответственного лица и печатью организации (при наличии).

Важно соблюдать установленный формат записи. В графе 3 раздела "Сведения о работе" указывается полное наименование организации-работодателя, а затем делается запись о приеме на работу с обязательной пометкой "по совместительству". Должность должна соответствовать штатному расписанию и трудовому договору.

Пример корректной записи:

В графе 1: порядковый номер записи В графе 2: дата приема на работу (например, 05.03.2024) В графе 3: "Принят в ООО "Правовед" на должность юрисконсульта по совместительству" В графе 4: "Приказ от 05.03.2024 №45-к"

При увольнении запись оформляется аналогично, с указанием даты, причины увольнения и реквизитов соответствующего приказа. ??

Для внешнего совместительства возможны два варианта внесения записи:

По месту основной работы — в этом случае работник предоставляет в отдел кадров основного места работы справку с места работы по совместительству

— в этом случае работник предоставляет в отдел кадров основного места работы справку с места работы по совместительству По месту работы по совместительству — работник должен принести трудовую книжку, а работодатель-совместитель вносит запись самостоятельно

При внутреннем совместительстве процедура упрощается: кадровая служба вносит запись на основании имеющихся в организации приказов и документов.

Защита прав работника при отказе в оформлении записи

Если работодатель отказывается вносить запись о работе по совместительству в трудовую книжку (при наличии соответствующего желания работника и всех необходимых документов), это является нарушением трудового законодательства. У работника есть несколько способов защитить свои права: ??

Письменное обращение к работодателю с изложением требований и ссылками на нормы закона: Составить заявление в двух экземплярах

Получить отметку о принятии на своем экземпляре

Указать разумный срок для исполнения (обычно 5-7 рабочих дней) Обращение в трудовую инспекцию: Подать жалобу через портал "Онлайнинспекция.рф"

Приложить копии подтверждающих документов и переписки с работодателем Обращение в прокуратуру с заявлением о нарушении трудовых прав Подача искового заявления в суд с требованием обязать работодателя внести соответствующую запись

Статистика показывает, что в 2024 году 87% споров по вопросам внесения записей о совместительстве разрешались в досудебном порядке после вмешательства трудовой инспекции. Средний срок разрешения таких споров составляет 23 дня. ??

При обращении в контролирующие органы необходимо подготовить пакет документов:

Копия трудового договора о работе по совместительству

Копии приказов о приеме и увольнении

Справки о заработной плате или выписки из лицевого счета

Копия трудовой книжки

Копия заявления работодателю с отметкой о получении

Письменный отказ работодателя (при наличии)

В случае положительного решения по жалобе работодатель может быть привлечен к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ. Штрафы для юридических лиц за нарушение трудового законодательства в 2025 году составляют от 30 000 до 50 000 рублей.

Срок исковой давности по спорам, связанным с невнесением записей в трудовую книжку, составляет один год со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.