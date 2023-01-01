Включение праздничных и выходных дней в испытательный срок

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Для кого эта статья:

HR-специалисты и менеджеры по подбору персонала

Работодатели и руководители компаний

Юристы и консультанты по трудовому праву Испытательный срок — критический период для оценки профессиональных качеств сотрудника, но вопрос о том, как правильно включать в него праздничные и выходные дни, вызывает множество споров. 67% HR-специалистов признаются, что сталкивались с трудностями при расчете точной даты окончания испытания из-за нерабочих дней. Ошибки в этих расчетах могут обернуться серьезными юридическими последствиями — от восстановления уволенного сотрудника до выплаты компенсаций. Разберемся, как избежать этих рисков и корректно учитывать календарные особенности в испытательном сроке сотрудников. 📊

Правовые основы испытательного срока

Испытательный срок — это особый период трудовых отношений, который регламентируется статьей 70 Трудового кодекса РФ. Законодательство устанавливает четкие правила относительно максимальной продолжительности испытания для различных категорий работников. 🧑‍⚖️

В 2025 году продолжают действовать следующие нормы максимальной длительности испытательного срока:

3 месяца — для большинства сотрудников

6 месяцев — для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов и представительств

2 недели — для работников, принимаемых на срок до 2 месяцев

Ключевое правило, которое необходимо понимать: испытательный срок исчисляется в календарных днях, а не в рабочих. Это прямо следует из положений ТК РФ и подтверждается судебной практикой.

Категория работников Максимальный срок испытания Основание Рядовые сотрудники 3 месяца ч. 5 ст. 70 ТК РФ Руководящий состав 6 месяцев ч. 5 ст. 70 ТК РФ Работники с договором до 2 месяцев 2 недели ст. 289 ТК РФ Сезонные работники 2 недели ст. 294 ТК РФ

Также законодательство определяет категории сотрудников, для которых испытание при приеме на работу устанавливать запрещено (беременные женщины, лица до 18 лет, выпускники, получившие образование по имеющим государственную аккредитацию программам и впервые поступающие на работу по специальности в течение одного года и др.).

Анна Петрова, руководитель HR-департамента В прошлом году наша компания столкнулась с серьезным судебным разбирательством. Мы уволили менеджера как не прошедшего испытание, но не учли, что в его испытательный срок попали майские праздники. Сотрудник обратился в суд, утверждая, что фактически отработал меньше времени, чем требовалось для объективной оценки. Суд встал на его сторону, признав увольнение незаконным. Нам пришлось не только восстановить сотрудника, но и выплатить компенсацию за вынужденный прогул и моральный ущерб — в общей сложности более 300 000 рублей. После этого случая мы разработали четкий алгоритм расчета испытательного срока с учетом всех праздников и выходных, а также внедрили промежуточные оценки результатов работы новичков — за 2 недели до окончания испытания проводим обязательную встречу с обратной связью.

Как праздничные дни влияют на срок испытания

Праздничные нерабочие дни имеют особый статус в трудовом законодательстве. Согласно статье 112 ТК РФ, в России установлены следующие нерабочие праздничные дни, которые остаются неизменными в 2025 году:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января — Новогодние каникулы

7 января — Рождество Христово

23 февраля — День защитника Отечества

8 марта — Международный женский день

1 мая — Праздник Весны и Труда

9 мая — День Победы

12 июня — День России

4 ноября — День народного единства

Ключевой момент: согласно части 7 статьи 70 ТК РФ, в срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе. Однако нерабочие праздничные дни имеют иной статус. 📅

Праздничные дни входят в испытательный срок, если они приходятся на этот период. Это объясняется тем, что испытательный срок исчисляется в календарных, а не в рабочих днях. Однако праздники не продлевают его, поскольку они не относятся к периодам, когда работник "фактически отсутствовал на работе" по смыслу ст. 70 ТК РФ.

Период Входит в испытательный срок? Влияет на продолжительность? Нерабочие праздничные дни Да Не продлевают срок Больничный Нет Продлевают на количество дней нетрудоспособности Отпуск Нет Продлевают на количество дней отпуска Командировка Да Не продлевают срок

Важно понимать последствия этого правила: если испытательный срок сотрудника составляет 3 месяца, и в этот период попадают длительные новогодние праздники (8 дней), фактически работодатель имеет меньше времени для оценки профессиональных качеств работника. Это следует учитывать при установлении сроков и планировании мероприятий по оценке.

Входят ли выходные в испытательный период

Выходные дни — еще один камень преткновения при расчете испытательного срока. Многие работодатели задаются вопросом: следует ли исключать обычные выходные (субботы и воскресенья) из общего срока испытания? Ответ однозначен: нет. 🗓️

Согласно сложившейся судебной практике и разъяснениям Роструда, выходные дни полностью входят в испытательный срок и никоим образом не продлевают его, поскольку:

Испытательный срок исчисляется в календарных днях

Выходные дни не относятся к периодам, когда "работник фактически отсутствовал на работе" по смыслу ч. 7 ст. 70 ТК РФ

Регулярные выходные являются нормальной составляющей рабочего графика

Таким образом, в трехмесячный испытательный срок входят абсолютно все календарные дни, в том числе и выходные. Например, если испытательный срок установлен с 1 марта по 31 мая 2025 года, то в него включаются все выходные дни, приходящиеся на этот период.

Максим Соколов, юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай с IT-компанией, которая попыталась продлить испытательный срок разработчику на количество выходных дней, выпавших на период испытания. Руководитель считал, что не может объективно оценить сотрудника за рабочие дни и хотел получить больше времени для принятия решения. Разработчик не согласился с таким подходом и обратился за консультацией. Я подготовил официальное письмо с разъяснением правовой позиции, подкрепленной судебной практикой. После получения этого документа компания отказалась от своих требований. Интересно, что этот конфликт стал толчком для положительных изменений: компания полностью пересмотрела свою систему оценки новых сотрудников, внедрив более структурированный подход с еженедельными чек-пойнтами и четкими критериями успешности прохождения испытания.

С практической точки зрения это означает, что в 3-месячный испытательный срок фактически входит только около 65 рабочих дней (при пятидневной рабочей неделе). Именно этот факт работодателям следует учитывать при планировании задач для новых сотрудников и оценке их результатов.

Расчёт даты окончания с учётом нерабочих дней

Корректный расчет даты окончания испытательного срока — задача, требующая внимательности и понимания нюансов трудового законодательства. Ошибка даже в один день может создать серьезные юридические риски. 📝

Алгоритм расчета даты окончания испытательного срока с учетом нерабочих дней:

Определите стартовую дату — первый рабочий день сотрудника Рассчитайте базовую дату окончания испытательного срока, отсчитав от стартовой даты установленный срок в календарных днях Проверьте, были ли в течение этого периода дни, когда сотрудник фактически отсутствовал на работе (больничный, отпуск и т.д.) Продлите испытательный срок на количество дней отсутствия Проверьте, не выпадает ли последний день испытательного срока на выходной или праздничный день

Важно: если последний день испытательного срока приходится на нерабочий день, это не меняет дату окончания испытания. Однако, согласно ст. 14 ТК РФ, если последний день срока предупреждения о неудовлетворительном результате испытания (за 3 дня до увольнения) приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Рассмотрим пример расчета:

Дата начала работы и испытательного срока: 10 февраля 2025 года

Установленный срок испытания: 3 месяца

Базовая дата окончания: 9 мая 2025 года

В период с 10 февраля по 9 мая сотрудник отсутствовал на работе по болезни с 15 по 28 марта (14 дней)

Продленная дата окончания: 23 мая 2025 года

При этом учитываем, что праздничные дни (23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая) входят в испытательный срок и не продлевают его. Также в срок испытания включаются все выходные дни (субботы и воскресенья).

Документальное оформление испытания с праздниками

Корректное документальное оформление испытательного срока с учетом праздничных и выходных дней — надежная защита интересов как работодателя, так и работника. Правильное оформление документов минимизирует риски трудовых споров и создает прозрачные условия работы. 📋

Ключевые документы, которые необходимо оформить:

Трудовой договор с указанием точных дат начала и окончания испытательного срока Приказ о приеме на работу с условием об испытании План работы сотрудника на испытательный срок Промежуточные оценки результатов работы Итоговое заключение о результатах испытания

В 2025 году рекомендуется использовать следующие формулировки при указании испытательного срока в документах:

Рекомендуемая формулировка Нерекомендуемая формулировка "Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью 3 (три) месяца с 10.02.2025 по 09.05.2025" "Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью 3 месяца" "Срок испытания может быть продлен в случаях, предусмотренных ч. 7 ст. 70 ТК РФ, на количество дней фактического отсутствия работника на работе" "Срок испытания может быть продлен по усмотрению работодателя" "В испытательный срок включаются все календарные дни, в том числе выходные и праздничные" "В испытательный срок включаются только рабочие дни"

Особое внимание следует уделить следующим моментам:

Указывайте конкретные календарные даты начала и окончания испытательного срока

Фиксируйте в дополнительном соглашении все случаи продления испытательного срока с указанием нового срока окончания

Ведите журнал учета периодов отсутствия работника для точного расчета продления

Предоставляйте сотруднику письменное уведомление о продлении испытательного срока с обоснованием причин

Оформляйте предупреждение о неудовлетворительном результате испытания не позднее чем за 3 календарных дня до окончания срока

Эти рекомендации особенно актуальны, когда испытательный срок включает длительные праздничные периоды, например, новогодние каникулы или майские праздники.