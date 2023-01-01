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Функциональное и нефункциональное тестирование ПО: что выбрать
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Функциональное и нефункциональное тестирование ПО: что выбрать

#QA и тестирование  
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Для кого эта статья:

  • Специалисты и новички в области тестирования программного обеспечения (QA-инженеры)
  • Владельцы и руководители IT-компаний, заинтересованные в качестве своих продуктов

  • Студенты и обучающиеся на курсах по тестированию ПО, желающие улучшить свои практические навыки

    Каждый час, пока вы читаете эту статью, в мире запускаются сотни программных продуктов — и каждый пятый содержит критические ошибки, способные обрушить бизнес. Эффективное тестирование — единственный барьер между пользователями и потенциальной катастрофой. Но какие именно виды проверок помогут защитить ваш продукт? Функциональное тестирование проверяет, что система делает то, что должна, а нефункциональное — насколько хорошо она это делает. Давайте разберем эту методологическую дихотомию, которая определяет качество каждого цифрового продукта 🧪

Сущность и базовые принципы тестирования ПО

Тестирование программного обеспечения — это системный процесс оценки ПО с целью выявления несоответствий между фактическим поведением программы и ожидаемым. По сути, это последний рубеж обороны перед выпуском продукта пользователям. Эффективное тестирование строится на семи фундаментальных принципах, принятых в международном стандарте ISO/IEC/IEEE 29119.

  • Тестирование демонстрирует наличие дефектов — обнаруживает ошибки, но не гарантирует их отсутствие
  • Исчерпывающее тестирование невозможно — нельзя проверить все комбинации входных данных и состояний системы
  • Раннее тестирование — чем раньше начать тестирование, тем меньше стоимость исправления дефектов
  • Скопление дефектов — большинство ошибок концентрируется в определённых модулях
  • Парадокс пестицида — повторение одних и тех же тестов со временем перестаёт выявлять новые дефекты
  • Тестирование зависит от контекста — подходы различаются для разных типов программного обеспечения
  • Заблуждение об отсутствии ошибок — отсутствие найденных дефектов не означает готовность продукта к релизу

Всё тестирование ПО можно разделить на две фундаментальные категории: функциональное и нефункциональное. Первое отвечает на вопрос "ЧТО делает система?", второе — "КАК она это делает?". Эта дихотомия определяет всю методологию проверки качества ПО. 🔍

Критерий сравнения Функциональное тестирование Нефункциональное тестирование
Фокус внимания Функционал и поведение системы Характеристики системы
Основной вопрос "Что делает система?" "Как хорошо система это делает?"
Типичные требования Система должна рассчитывать налог Система должна рассчитывать налог за 2 секунды
Приоритет в жизненном цикле Высокий на всех этапах Растёт ближе к релизу
Степень автоматизации Средняя до высокой Обычно высокая
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Функциональные виды тестирования: ключевая классификация

Функциональное тестирование фокусируется на проверке соответствия системы заявленным требованиям и спецификациям. По сути, это подтверждение того, что все функции работают именно так, как ожидается, независимо от технической реализации. Рассмотрим основные виды функционального тестирования и их особенности.

  • Модульное (юнит) тестирование — проверка отдельных компонентов системы в изоляции. Обычно выполняется разработчиками.
  • Интеграционное тестирование — проверка взаимодействия между компонентами или системами. Выявляет проблемы на стыках модулей.
  • Системное тестирование — оценка полностью интегрированной системы на соответствие требованиям.
  • Приемочное тестирование — финальная проверка перед передачей продукта заказчику или пользователям.
  • Регрессионное тестирование — повторная проверка функциональности после внесения изменений, чтобы убедиться, что не появились новые дефекты.
  • Смоук-тестирование — базовая проверка критических функций для определения стабильности сборки.
  • Санити-тестирование — быстрая проверка конкретной функциональности после исправления.

Алексей Петров, ведущий QA-инженер

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Что такое функциональное тестирование?
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Фёдор Зимин

разработчик Unity

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