Функциональное и нефункциональное тестирование ПО: что выбрать

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Специалисты и новички в области тестирования программного обеспечения (QA-инженеры)

Владельцы и руководители IT-компаний, заинтересованные в качестве своих продуктов

Студенты и обучающиеся на курсах по тестированию ПО, желающие улучшить свои практические навыки Каждый час, пока вы читаете эту статью, в мире запускаются сотни программных продуктов — и каждый пятый содержит критические ошибки, способные обрушить бизнес. Эффективное тестирование — единственный барьер между пользователями и потенциальной катастрофой. Но какие именно виды проверок помогут защитить ваш продукт? Функциональное тестирование проверяет, что система делает то, что должна, а нефункциональное — насколько хорошо она это делает. Давайте разберем эту методологическую дихотомию, которая определяет качество каждого цифрового продукта 🧪

Сущность и базовые принципы тестирования ПО

Тестирование программного обеспечения — это системный процесс оценки ПО с целью выявления несоответствий между фактическим поведением программы и ожидаемым. По сути, это последний рубеж обороны перед выпуском продукта пользователям. Эффективное тестирование строится на семи фундаментальных принципах, принятых в международном стандарте ISO/IEC/IEEE 29119.

Тестирование демонстрирует наличие дефектов — обнаруживает ошибки, но не гарантирует их отсутствие

— обнаруживает ошибки, но не гарантирует их отсутствие Исчерпывающее тестирование невозможно — нельзя проверить все комбинации входных данных и состояний системы

— нельзя проверить все комбинации входных данных и состояний системы Раннее тестирование — чем раньше начать тестирование, тем меньше стоимость исправления дефектов

— чем раньше начать тестирование, тем меньше стоимость исправления дефектов Скопление дефектов — большинство ошибок концентрируется в определённых модулях

— большинство ошибок концентрируется в определённых модулях Парадокс пестицида — повторение одних и тех же тестов со временем перестаёт выявлять новые дефекты

— повторение одних и тех же тестов со временем перестаёт выявлять новые дефекты Тестирование зависит от контекста — подходы различаются для разных типов программного обеспечения

— подходы различаются для разных типов программного обеспечения Заблуждение об отсутствии ошибок — отсутствие найденных дефектов не означает готовность продукта к релизу

Всё тестирование ПО можно разделить на две фундаментальные категории: функциональное и нефункциональное. Первое отвечает на вопрос "ЧТО делает система?", второе — "КАК она это делает?". Эта дихотомия определяет всю методологию проверки качества ПО. 🔍

Критерий сравнения Функциональное тестирование Нефункциональное тестирование Фокус внимания Функционал и поведение системы Характеристики системы Основной вопрос "Что делает система?" "Как хорошо система это делает?" Типичные требования Система должна рассчитывать налог Система должна рассчитывать налог за 2 секунды Приоритет в жизненном цикле Высокий на всех этапах Растёт ближе к релизу Степень автоматизации Средняя до высокой Обычно высокая

Функциональные виды тестирования: ключевая классификация

Функциональное тестирование фокусируется на проверке соответствия системы заявленным требованиям и спецификациям. По сути, это подтверждение того, что все функции работают именно так, как ожидается, независимо от технической реализации. Рассмотрим основные виды функционального тестирования и их особенности.

Модульное (юнит) тестирование — проверка отдельных компонентов системы в изоляции. Обычно выполняется разработчиками.

— проверка отдельных компонентов системы в изоляции. Обычно выполняется разработчиками. Интеграционное тестирование — проверка взаимодействия между компонентами или системами. Выявляет проблемы на стыках модулей.

— проверка взаимодействия между компонентами или системами. Выявляет проблемы на стыках модулей. Системное тестирование — оценка полностью интегрированной системы на соответствие требованиям.

— оценка полностью интегрированной системы на соответствие требованиям. Приемочное тестирование — финальная проверка перед передачей продукта заказчику или пользователям.

— финальная проверка перед передачей продукта заказчику или пользователям. Регрессионное тестирование — повторная проверка функциональности после внесения изменений, чтобы убедиться, что не появились новые дефекты.

— повторная проверка функциональности после внесения изменений, чтобы убедиться, что не появились новые дефекты. Смоук-тестирование — базовая проверка критических функций для определения стабильности сборки.

— базовая проверка критических функций для определения стабильности сборки. Санити-тестирование — быстрая проверка конкретной функциональности после исправления.

Алексей Петров, ведущий QA-инженер Помню проект

Читайте также