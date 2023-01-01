Вахта в Казахстане 15/15: актуальные вакансии и условия работы

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Для кого эта статья:

Специалисты, ищущие работу вахтовым методом в Казахстане

Люди, интересующиеся высокооплачиваемыми вакансиями в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях

Соискатели, желающие получить информацию о трудоустройстве и условиях работы в Казахстане Казахстан сегодня — это настоящий Клондайк для тех, кто ищет высокооплачиваемую работу вахтовым методом. График 15/15 становится золотым стандартом в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях, предлагая баланс между интенсивной работой и полноценным отдыхом. В 2025 году зарплаты вахтовиков в Казахстане достигли рекордных показателей — от 300 000 до 800 000 тенге за 15-дневную вахту, что привлекает тысячи специалистов из России и других стран СНГ. ???? Давайте разберемся, какие вакансии сейчас в топе и как получить работу мечты на казахстанских месторождениях.

Вахта 15/15 в Казахстане: обзор рынка труда и зарплат

Казахстанский рынок вахтового труда демонстрирует устойчивый рост в 2025 году. По данным Министерства труда Казахстана, количество вакансий с графиком 15/15 увеличилось на 17% по сравнению с прошлым годом. Этот формат работы преобладает в западных и южных регионах страны, где сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак.

Спрос на специалистов вахтовым методом формируется преимущественно в следующих отраслях:

Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность

Горнодобывающий сектор (уран, медь, золото)

Строительство промышленных объектов

Транспортная и логистическая инфраструктура

Энергетический комплекс

Заработные платы при вахтовом методе 15/15 значительно превышают средние показатели по стране. Для сравнения: если средняя зарплата в Казахстане составляет около 270 000 тенге (примерно 45 000 рублей), то вахтовики получают на 40-120% больше в зависимости от квалификации и опыта.

Категория персонала Зарплата за 15 дней (тенге) Зарплата за 15 дней (рубли) Неквалифицированные рабочие 250 000 – 350 000 41 000 – 58 000 Квалифицированные рабочие 350 000 – 500 000 58 000 – 83 000 Инженерно-технический персонал 500 000 – 700 000 83 000 – 116 000 Руководители среднего звена 700 000 – 900 000 116 000 – 150 000

Важно отметить, что график 15/15 обеспечивает баланс между работой и личной жизнью, что является ключевым преимуществом для многих специалистов. Две недели интенсивной работы сменяются двухнедельным отдыхом, когда можно полноценно провести время с семьей или заняться личными делами. ??????????

Александр Петров, бригадир буровой установки Я работаю вахтой в Казахстане уже семь лет. Начинал простым помощником бурильщика на Тенгизе, а сейчас руковожу бригадой. График 15/15 для меня идеален — за две недели успеваю выложиться на работе по полной, а потом имею достаточно времени для семьи. В России такую зарплату найти сложнее, особенно в моем родном городе. Помню свою первую вахту — было непривычно работать в степи, где летом +45°C, а зимой может быть -30°C. Но условия проживания оказались на высоте: современные вагончики с кондиционерами, трехразовое питание, даже тренажерный зал. За 15 дней вахты зарабатываю около 650 000 тенге (примерно 108 000 рублей). С учетом того, что половину месяца я свободен и могу заниматься другими делами, это отличные условия.

Топ актуальных вахтовых вакансий с графиком 15/15

На рынке труда Казахстана в 2025 году наиболее востребованы следующие специальности с графиком работы 15/15:

Оператор по добыче нефти и газа — от 350 000 тенге (58 000 рублей) за вахту Сварщик (включая аргонщиков и НАКС) — от 450 000 тенге (75 000 рублей) за вахту Машинист буровой установки — от 500 000 тенге (83 000 рублей) за вахту Электромонтажник — от 400 000 тенге (66 000 рублей) за вахту Слесарь КИПиА — от 380 000 тенге (63 000 рублей) за вахту

Особый спрос наблюдается на специалистов с опытом работы в суровых климатических условиях и знанием современного оборудования. Крупнейшие работодатели, такие как "Тенгизшевройл", "КазМунайГаз", "Карачаганак Петролиум Оперейтинг" и "Норт Каспиан Оперейтинг Компани", постоянно обновляют свои кадровые резервы.

Интересная тенденция 2025 года — рост спроса на специалистов по экологическому мониторингу и "зеленым" технологиям. Казахстан активно модернизирует свои производства в соответствии с экологическими стандартами, что создает новые ниши на рынке труда. ??

Компания Регион Топ-вакансии Диапазон зарплат (тенге) Тенгизшевройл Атырауская область Оператор технологических установок, инженер КИПиА 400 000 – 800 000 КазМунайГаз Мангистауская область Бурильщик, механик по ремонту 350 000 – 650 000 Карачаганак Петролиум Западно-Казахстанская область Геолог, инженер по бурению 500 000 – 900 000 Казахмыс Карагандинская область Горный мастер, экскаваторщик 300 000 – 600 000

При выборе вакансии обращайте внимание не только на размер зарплаты, но и на дополнительные бонусы. Многие компании предлагают бесплатный транспорт до места работы, медицинскую страховку и бонусы за выполнение производственных показателей.

Нефтегазовый сектор: востребованные специальности 15/15

Нефтегазовая отрасль Казахстана остается главным работодателем для вахтовиков с графиком 15/15. В 2025 году идет активное расширение проектов на месторождениях Кашаган, Тенгиз и Карачаганак, что создает повышенный спрос на квалифицированный персонал. ???

Наиболее востребованные специальности в нефтегазовом секторе:

Бурильщики и их помощники — ключевой персонал на этапе разработки месторождений

— ключевой персонал на этапе разработки месторождений Операторы по добыче нефти и газа — контролируют технологические процессы добычи

— контролируют технологические процессы добычи Специалисты КИПиА — обеспечивают работоспособность контрольно-измерительных приборов

— обеспечивают работоспособность контрольно-измерительных приборов Инженеры-технологи — отвечают за оптимизацию производственных процессов

— отвечают за оптимизацию производственных процессов Геологи и геофизики — проводят исследования для поиска новых месторождений

— проводят исследования для поиска новых месторождений Специалисты по промышленной безопасности — обеспечивают соблюдение норм и правил безопасности

Отличительной особенностью нефтегазового сектора Казахстана является высокая доля иностранных компаний и совместных предприятий. Это создает дополнительные требования к персоналу, но и открывает возможности для карьерного роста в международных корпорациях.

Для работы в нефтегазовом секторе требуется соответствующее образование и сертификаты. Наиболее ценятся специалисты со следующими квалификациями:

Допуски к работам повышенной опасности

Сертификаты IWCF (International Well Control Forum) для буровиков

Знание международных стандартов NEBOSH, IOSH

Навыки работы с современным оборудованием от Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes

Знание английского языка на техническом уровне значительно повышает шансы на трудоустройство и размер заработной платы. В некоторых международных проектах это является обязательным требованием.

Михаил Ковалев, инженер по бурению Я пришел в нефтегазовую отрасль Казахстана пять лет назад, имея за плечами опыт работы в России. Должен сказать, что требования здесь высокие, но и возможности соответствующие. На проекте Тенгиз работаю по графику 15/15, что идеально подходит для моего образа жизни. Первое, что меня удивило — международная среда. В моей команде работают специалисты из пяти стран, основной язык общения — английский. Приходилось подтягивать технический английский в ускоренном режиме. Второй момент — серьезное отношение к безопасности. Ежедневные брифинги по ТБ, строгий контроль за соблюдением всех правил, новейшее оборудование с многоуровневой защитой. Зарплата за 15-дневную вахту составляет около 750 000 тенге (125 000 рублей), плюс премии за производственные показатели. За год удается накопить на хорошую машину или первоначальный взнос за жилье. Главное преимущество работы в Казахстане — стабильность и плановое развитие проектов на десятилетия вперед.

Условия проживания и социальные гарантии вахтовиков

Условия проживания при работе вахтовым методом 15/15 в Казахстане значительно улучшились за последние годы. Крупные компании инвестируют в создание комфортной инфраструктуры для сотрудников, понимая, что это влияет на производительность труда и снижает текучесть кадров. ??

Стандартный вахтовый поселок в Казахстане включает:

Жилые модули — современные общежития с размещением по 2-4 человека в комнате

— современные общежития с размещением по 2-4 человека в комнате Столовую с трехразовым питанием (часто с выбором блюд)

с трехразовым питанием (часто с выбором блюд) Медицинский пункт с круглосуточным дежурством врача

с круглосуточным дежурством врача Спортивный зал или комплекс для поддержания физической формы

или комплекс для поддержания физической формы Комнаты отдыха с телевизорами, настольными играми

с телевизорами, настольными играми Прачечную с бесплатным использованием стиральных машин

с бесплатным использованием стиральных машин Wi-Fi для связи с родными и близкими

На крупных месторождениях, таких как Тенгиз или Кашаган, условия проживания приближены к гостиничным. Здесь могут быть бассейны, сауны, кинозалы и даже небольшие магазины.

Социальный пакет вахтовика в Казахстане обычно включает:

Медицинскую страховку с покрытием экстренных и плановых обращений

Оплату проезда от пункта сбора до места работы и обратно

Обеспечение специальной одеждой и средствами защиты

Дополнительные выплаты за работу в особых климатических условиях

Премии по итогам работы и за соблюдение техники безопасности

Климатические условия в различных регионах Казахстана могут существенно различаться. В западных нефтедобывающих регионах летом температура может подниматься до +45°C, а зимой опускаться до -30°C. Вахтовые поселки оборудованы системами климат-контроля, обеспечивающими комфортные условия в любое время года.

Работодатели обеспечивают сотрудников питанием, качество которого контролируется диетологами. Стандартный рацион включает не менее 3500-4000 ккал в день с учетом энергозатрат при выполнении физически сложной работы.

Важным аспектом вахтовой работы является психологический комфорт. Компании предпринимают меры для снижения стресса у сотрудников, включая организацию досуга, спортивных мероприятий и возможность психологических консультаций.

Как устроиться на вахту 15/15 в Казахстане: пошаговая инструкция

Трудоустройство на вахту в Казахстане с графиком 15/15 требует определенной подготовки и последовательности действий. Следуя этой инструкции, вы сможете существенно повысить свои шансы на получение желаемой позиции. ??

Подготовка документов Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев

Документы об образовании и квалификации (с нотариальным переводом при необходимости)

Сертификаты о прохождении специализированного обучения

Трудовая книжка или заверенные копии предыдущих трудовых договоров

Медицинская справка (часто требуется форма 086/у) Поиск вакансий Официальные сайты компаний (Тенгизшевройл, КазМунайГаз, Карачаганак Петролиум)

Специализированные порталы по трудоустройству (HeadHunter Казахстан, Zarplata.kz)

Кадровые агентства, специализирующиеся на вахтовом методе

Профессиональные форумы и группы в Telegram Прохождение собеседования Подготовьте резюме на русском и английском языках

Будьте готовы к техническим вопросам по специальности

Подчеркивайте опыт работы в схожих климатических условиях

Укажите на готовность к работе в мультикультурной среде Оформление разрешительных документов Рабочая виза (оформляется работодателем после подписания контракта)

Разрешение на работу (для некоторых специальностей)

ИИН (индивидуальный идентификационный номер) — аналог ИНН в Казахстане Прохождение медицинского осмотра и инструктажей Предвахтовый медицинский осмотр

Вводный инструктаж по технике безопасности

Обучение действиям в чрезвычайных ситуациях

Важно: большинство крупных компаний в Казахстане требуют знания технического английского языка. Даже базовое владение повышает ваши шансы на трудоустройство и карьерный рост.

Средний срок от подачи резюме до начала работы составляет 1-3 месяца, в зависимости от позиции и срочности закрытия вакансии. Процесс может ускориться, если у вас есть актуальные медицинские справки и сертификаты международного образца.

При устройстве через кадровые агентства будьте внимательны: проверяйте лицензию агентства и не соглашайтесь на предоплату за трудоустройство. Легитимные посредники получают комиссию от работодателя, а не от соискателя.

Большинство компаний организуют централизованную доставку работников от крупных городов Казахстана или России до места работы. Информация о пунктах сбора предоставляется после успешного прохождения собеседования.