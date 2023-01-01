Вакансии в Пятерочке: Как устроиться на работу

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Соискатели работы, особенно без опыта.

Люди, интересующиеся карьерным ростом и возможностями в ритейле.

Студенты и молодые специалисты, ищущие гибкие условия работы. Поиск стабильной работы с официальным оформлением и возможностью роста — задача, с которой сталкивается каждый соискатель. Сеть магазинов «Пятерочка» регулярно открывает новые точки, создавая тысячи рабочих мест по всей стране. Что предлагает один из крупнейших ритейлеров России своим сотрудникам в 2025 году? Какие вакансии доступны для людей без опыта? Как правильно подать заявку на работу и успешно пройти собеседование? Разберемся в деталях процесса трудоустройства в «Пятерочку» — от выбора позиции до карьерного роста. 🧐

Доступные вакансии в Пятерочке: обзор позиций

Сеть «Пятерочка» предлагает широкий спектр вакансий, подходящих для кандидатов с различным уровнем образования и опыта работы. Основные позиции распределяются между торговыми точками (магазинами), распределительными центрами (складами) и офисными подразделениями компании. 📊

В 2025 году наиболее востребованы следующие специалисты:

Продавцы-кассиры — базовая и наиболее многочисленная позиция

Товароведы — специалисты по приемке и учету товаров

Заместители директоров магазинов

Директора магазинов

Грузчики и комплектовщики на склад

Курьеры для сервиса доставки

Специалисты по качеству продукции

Стоит отметить, что «Пятерочка» активно развивает онлайн-направление, что создает дополнительные вакансии в сфере электронной коммерции и логистики, не уступая таким гигантам как Озон в скорости обработки заказов.

Позиция Требуемый опыт Образование График работы Продавец-кассир Не требуется Среднее Сменный/гибкий Товаровед От 6 месяцев Среднее специальное Полный день Заместитель директора От 1 года Среднее специальное/высшее Полный день Директор магазина От 2 лет Высшее Полный день Курьер Не требуется Среднее Гибкий

Андрей Максимов, региональный менеджер по персоналу В нашей сети работают люди самых разных возрастов и с различным опытом. Помню, как в 2023 году к нам пришла Елена, 19-летняя студентка, искавшая подработку на неполный день. Она начала с позиции продавца-кассира на выходных, а уже через 8 месяцев проявила такие организаторские способности, что мы предложили ей должность помощника товароведа. Параллельно компания оплатила ей курсы повышения квалификации. Сегодня, спустя полтора года, Елена уже работает заместителем директора магазина и продолжает учебу в вузе. Её история — яркий пример того, как «Пятерочка» дает возможность быстрого карьерного роста молодым и амбициозным сотрудникам, независимо от начальной позиции.

Требования к кандидатам и процесс отбора

Требования к соискателям в «Пятерочке» варьируются в зависимости от позиции. При этом компания придерживается политики доступности трудоустройства — для многих начальных позиций достаточно базовых навыков и готовности обучаться. 🎯

Базовые требования для линейных позиций:

Гражданство РФ или разрешение на работу

Среднее образование

Отсутствие судимостей (для работы с кассой)

Аккуратность и внимательность

Клиентоориентированность

Готовность к физическим нагрузкам (для отдельных позиций)

Для руководящих должностей требования дополняются:

Опыт работы в розничной торговле от 1 года

Организаторские способности

Навыки управления персоналом

Умение работать с отчетностью и документацией

Знание основ товароведения

Процесс отбора в «Пятерочке» обычно включает несколько этапов:

Предварительный отбор резюме/анкет Телефонное интервью Личное собеседование с менеджером по персоналу Для руководящих позиций: встреча с территориальным руководителем Оформление необходимых документов и медицинской книжки Вводное обучение и стажировка

Как подать заявку на вакансии в Пятерочке

Процесс подачи заявки на работу в «Пятерочку» максимально упрощен и доступен через различные каналы. В 2025 году компания продолжает развивать цифровые инструменты рекрутинга, одновременно сохраняя традиционные способы трудоустройства. 📱

Основные способы подачи заявки:

Официальный сайт — раздел «Карьера» на корпоративном портале Мобильное приложение — в разделе «Вакансии» Сайты поиска работы — HeadHunter, SuperJob, Работа.ру и др. Непосредственно в магазине — заполнение бумажной анкеты у администрации Телефон горячей линии по трудоустройству

Для эффективного прохождения процесса отбора рекомендую придерживаться следующих шагов:

Заранее подготовьте резюме с описанием вашего образования и опыта работы

При заполнении анкеты указывайте точную и актуальную информацию

Выберите удобные для вас магазины, расположенные близко к дому

Укажите предпочтительный график работы

Отметьте все имеющиеся у вас навыки, релевантные для выбранной позиции

Способ подачи заявки Преимущества Среднее время отклика Официальный сайт Прямое попадание в базу данных HR-отдела 1-3 дня Сайты поиска работы Возможность отслеживать статус заявки 2-5 дней В магазине Личный контакт с потенциальным руководством 1-2 дня Горячая линия Быстрое информирование о вакансиях Моментально

Мария Сорокина, HR-специалист Часто к нам приходят кандидаты, которые не могут определиться с конкретной позицией. Помню случай с Дмитрием, который имел опыт работы и продавцом, и на складе. Во время интервью мы выяснили, что ему больше по душе динамичная работа с постоянной сменой задач, чем монотонная деятельность. Хотя изначально он подавал заявку на вакансию комплектовщика на складе, мы предложили ему позицию универсального сотрудника в магазине, где он мог бы сочетать работу с товаром, обслуживание покупателей и даже выходы на кассу. Дмитрий принял предложение и уже более года успешно работает в нашей команде. Этот случай хорошо иллюстрирует, насколько важно на собеседовании открыто говорить о своих предпочтениях — HR-специалисты «Пятерочки» стремятся подобрать оптимальную позицию под навыки и характер каждого кандидата.

Условия работы и система оплаты труда

«Пятерочка» предлагает конкурентные условия труда и прозрачную систему компенсаций. Компания обеспечивает официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом РФ, что гарантирует все положенные социальные льготы и защиту. 💰

Основные составляющие системы оплаты труда:

Фиксированный оклад — базовая часть заработной платы

— базовая часть заработной платы Премиальные выплаты — зависят от выполнения KPI магазина

— зависят от выполнения KPI магазина Доплаты за стаж — увеличиваются с каждым годом работы

— увеличиваются с каждым годом работы Надбавки за работу в ночные часы — стандартный коэффициент 1,2

— стандартный коэффициент 1,2 Доплаты за совмещение обязанностей — при освоении дополнительных функций

Заработная плата выплачивается два раза в месяц: аванс и основная часть. Средний уровень дохода в 2025 году для базовых позиций варьируется от 30 000 до 60 000 рублей в зависимости от региона и конкретной должности.

Помимо материального вознаграждения, сотрудники «Пятерочки» получают следующие преимущества:

Гибкий график работы (2/2, 5/2, неполный день)

Корпоративное обучение за счет компании

Возможность работать рядом с домом

Скидки на продукцию в магазинах сети

Корпоративные мероприятия и конкурсы

Программы поддержки сотрудников (материальная помощь в сложных ситуациях)

Дополнительное медицинское страхование (для руководящих позиций)

Карьерный рост и перспективы в сети Пятерочка

Одно из ключевых преимуществ работы в «Пятерочке» — реальные возможности для карьерного роста. Компания активно продвигает политику развития сотрудников и заполнения руководящих позиций за счет внутренних ресурсов. 📈

Стандартная карьерная лестница в розничном направлении выглядит следующим образом:

Продавец-кассир Старший продавец Товаровед Заместитель директора магазина Директор магазина Территориальный управляющий Руководитель региональной дирекции

Скорость продвижения зависит от личных результатов, инициативности и готовности к обучению. Компания предлагает различные программы развития компетенций:

Программа «Школа директоров» для подготовки руководителей магазинов

Тренинги по развитию управленческих навыков

Курсы по товароведению и управлению ассортиментом

Обучение работе с кассой и системами учета

Программы по клиентоориентированности и стандартам обслуживания

Важно отметить, что для амбициозных сотрудников существуют возможности перехода между различными подразделениями компании — из розницы в логистику, из логистики в офисные структуры. Такая мобильность позволяет построить по-настоящему разностороннюю карьеру, не меняя работодателя.

В 2025 году «Пятерочка» активно развивает также направления электронной коммерции и логистики, что открывает дополнительные карьерные треки для сотрудников, интересующихся цифровыми технологиями, управлением складскими комплексами и организацией доставки.

Для тех, кто стремится к максимальному росту, компания предлагает программы поддержки получения профильного образования, включая частичную компенсацию обучения в колледжах и вузах по специальностям, связанным с торговлей и менеджментом.