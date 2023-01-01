Вакансии на авиационных заводах

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Для кого эта статья:

Специалисты и соискатели, интересующиеся карьерой в авиастроении

Студенты и выпускники технических вузов, желающие узнать о возможностях трудоустройства в данной отрасли

IT-профессионалы, ищущие применение своих навыков в авиационной промышленности Авиационная промышленность России переживает период активного развития, открывая широкие возможности для специалистов различных направлений. Работа на авиационном заводе сегодня — это не только стабильный доход, но и участие в стратегически важных проектах государственного масштаба. По данным отраслевых аналитиков, в 2025 году дефицит квалифицированных кадров в авиастроении составит порядка 35 000 специалистов. Пора разобраться, какие вакансии предлагают ведущие предприятия отрасли и что ждет соискателей на этом профессиональном пути. ✈️

Обзор рынка вакансий на авиационных заводах России

Российская авиационная отрасль включает более 250 предприятий, расположенных в различных регионах страны. Крупнейшие производственные комплексы сосредоточены в Москве, Подмосковье, Воронеже, Перми, Ульяновске, Екатеринбурге, Комсомольске-на-Амуре и Казани. В 2025 году общий объем вакансий на авиационных заводах превышает 15 000 позиций, что на 22% больше показателя прошлого года. 🚀

Основные работодатели в секторе авиастроения:

Объединенная авиастроительная корпорация (включает Авиационный комплекс им. Ильюшина)

Корпорация "Иркут"

ПАО "Туполев"

АО "Вертолеты России"

ОАО "Авиадвигатель"

ПАО "ОДК-УМПО" (Уфимское моторостроительное производственное объединение)

Дифференциация спроса на специалистов зависит не только от географического положения завода, но и от его специализации. Предприятия полного цикла нуждаются в работниках всех направлений – от конструкторов и технологов до высококвалифицированных рабочих. Заводы, специализирующиеся на отдельных компонентах (двигатели, авионика, интерьерные системы), ориентированы на узкопрофильных специалистов.

Регион Количество вакансий (2025 г.) Прирост к 2024 г. Наиболее востребованные позиции Москва и область 4200+ +18% Инженеры-конструкторы, технологи, программисты CAD/CAM Пермь 1800+ +25% Специалисты по двигателестроению, металлурги Екатеринбург 1500+ +30% Инженеры по испытаниям, специалисты по композитам Воронеж 1200+ +15% Сборщики-клепальщики, сварщики, операторы ЧПУ Комсомольск-на-Амуре 2500+ +35% Слесари-сборщики, инженеры-электронщики

Актуальная статистика показывает, что в 2025 г. средний уровень конкуренции составляет 1,8 резюме на вакансию. Для инженерных позиций этот показатель еще ниже – 1,3 резюме на место, что указывает на острый дефицит квалифицированных кадров и высокую вероятность трудоустройства для соискателей с профильным образованием и опытом.

Алексей Петров, руководитель отдела рекрутинга в авиастроении Я помню, как в 2023 году мы искали специалиста по композитным материалам для одного из московских авиационных предприятий почти 5 месяцев. Требования были высокими: опыт работы с углепластиками для авиационных конструкций от 3 лет, знание современных технологий и международных стандартов, владение специализированным программным обеспечением. Когда мы наконец нашли подходящего кандидата — молодого инженера с опытом работы на зарубежном предприятии — HR-директор завода одобрил зарплату на 35% выше изначально заявленной и дополнительно включил в соцпакет оплату жилья. Кадровый голод в отрасли настолько силен, что работодатели готовы идти на серьезные уступки ради привлечения профессионалов узкого профиля. И ситуация только усугубляется — в 2025 году этот разрыв между спросом и предложением на рынке труда увеличился.

Востребованные специальности в авиастроении

Авиационная промышленность объединяет десятки профессиональных направлений, от инженерно-технических до рабочих специальностей. Наиболее актуальные вакансии в 2025 году относятся к следующим категориям:

Инженерно-технический персонал:

Инженер-конструктор (зарплата 120 000–250 000 ₽)

Инженер-технолог (зарплата 110 000–200 000 ₽)

Инженер по испытаниям (зарплата 130 000–220 000 ₽)

Инженер-программист систем ЧПУ (зарплата 140 000–230 000 ₽)

Инженер по аэродинамике (зарплата 150 000–280 000 ₽)

Инженер по сертификации авиационной техники (зарплата 130 000–210 000 ₽)

Рабочие специальности:

Слесарь-сборщик летательных аппаратов (зарплата 70 000–150 000 ₽)

Оператор станков с ЧПУ (зарплата 80 000–170 000 ₽)

Сварщик (зарплата 75 000–140 000 ₽)

Клепальщик (зарплата 70 000–130 000 ₽)

Монтажник электрооборудования (зарплата 75 000–140 000 ₽)

Фрезеровщик (зарплата 80 000–150 000 ₽)

IT и цифровые технологии:

Специалист по моделированию и CAD/CAM-системам (зарплата 150 000–270 000 ₽)

Разработчик бортового ПО (зарплата 180 000–350 000 ₽)

Инженер по кибербезопасности авиационных систем (зарплата 190 000–320 000 ₽)

Специалист по большим данным в авиационных исследованиях (зарплата 170 000–300 000 ₽)

Инженер по тестированию авионики (зарплата 140 000–250 000 ₽)

Категория специалистов Необходимое образование Ключевые навыки Динамика спроса (2025 г.) Инженеры-конструкторы Высшее техническое (авиационное) CATIA, NX, КОМПАС-3D, знание ЕСКД ↑↑↑ (высокий рост) Специалисты по композитам Высшее (материаловедение) Технологии изготовления КМ, испытания ↑↑↑↑ (критический спрос) Рабочие специальности Среднее профессиональное Чтение чертежей, работа с техдокументацией ↑↑ (стабильный рост) IT-специалисты Высшее техническое/IT Программирование (C++, Python), PLM-системы ↑↑↑ (высокий рост) Специалисты по испытаниям Высшее техническое Методики испытаний, метрология ↑↑ (стабильный рост)

Особую ценность представляют инженеры со знанием английского языка, опытом работы в международных проектах и навыками работы с современными CAD/CAM-системами. Для рабочих специальностей определяющими факторами являются высокий разряд, опыт работы с авиационными материалами и умение читать сложные чертежи и технические инструкции.

Условия труда и компенсационные пакеты в отрасли

Авиационные заводы традиционно предлагают расширенный социальный пакет и дополнительные льготы, что делает работу в этой отрасли привлекательней по сравнению с некоторыми другими производственными сферами. 💼

Стандартный компенсационный пакет крупного авиазавода в 2025 году включает:

Официальное трудоустройство с полным соблюдением ТК РФ

Расширенное ДМС, часто распространяющееся и на ближайших родственников

Дополнительное пенсионное страхование

Компенсация питания (70-100%)

Бесплатная или льготная доставка до места работы корпоративным транспортом

Возможность участия в программах льготного приобретения жилья

Частичная компенсация аренды жилья для иногородних специалистов

Путевки в ведомственные санатории и дома отдыха по льготным ценам

Программы повышения квалификации за счет предприятия

Марина Соколова, инженер-технолог авиационного производства В 2022 году я переехала из Новосибирска в Пермь для работы на одном из крупнейших двигателестроительных предприятий. Начинала как рядовой технолог механического цеха с окладом около 80 000 рублей. За три года прошла три повышения квалификации, которые завод оплачивал полностью, включая командировки в Москву и Санкт-Петербург. Сейчас руковожу группой технологов, работающих с новейшими композитными материалами для перспективных авиадвигателей, а мой доход вырос до 185 000 рублей. Но главное преимущество – это не зарплата, а возможность профессионального роста. Завод отправлял меня на стажировку в ведущие двигателестроительные компании, оплатил участие в трех международных авиационных форумах. В прошлом году я защитила кандидатскую диссертацию по технологии производства новейших компонентов, и предприятие помогло с публикацией научных статей. Сейчас у меня есть предложение занять должность заместителя главного технолога по инновационным материалам – всего через 3 года после переезда! Такой карьерный рост в других отраслях был бы просто невозможен.

Уровень заработной платы в авиастроении зависит от региона расположения предприятия, квалификации специалиста и должностного уровня. Важно отметить, что дифференциация по регионам сегодня менее выражена, чем несколько лет назад, поскольку заводы в регионах вынуждены конкурировать за квалифицированные кадры с московскими предприятиями.

Особенности организации труда на авиазаводах:

Строгий режим секретности и пропускной системы на большинстве предприятий

Расширенные требования к состоянию здоровья для ряда специальностей

Необходимость регулярного подтверждения квалификации

Систематические проверки качества выполняемых работ

Высокая степень ответственности за выполняемые операции

Средняя продолжительность рабочей недели составляет 40 часов при пятидневном графике. Однако в периоды интенсивной работы над срочными проектами возможны сверхурочные, которые, как правило, оплачиваются по повышенной ставке. На производственных участках часто практикуется сменный режим работы.

Для молодых специалистов многие авиационные предприятия предлагают программы наставничества, когда за новичком закрепляется опытный работник, помогающий адаптироваться к специфике производства и корпоративной культуре. Это особенно актуально для специалистов с высшим образованием, но без опыта работы в отрасли.

Профессиональные перспективы на заводах в Перми и Москве

Пермский и московский авиационные кластеры представляют собой крупнейшие центры авиастроительной отрасли России, каждый со своей спецификой и возможностями для профессионального развития. 🏭

Пермский авиационный кластер сосредоточен преимущественно на разработке и производстве авиационных двигателей. Ключевые предприятия региона:

АО "ОДК-Пермские моторы" (производство авиадвигателей ПД-14, ПС-90А)

АО "ОДК-СТАР" (системы топливорегулирования для авиадвигателей)

"ОДК-Авиадвигатель" (конструкторское бюро по разработке газотурбинных двигателей)

В 2025 году пермские предприятия активно расширяют производство в связи с увеличением объемов выпуска российских самолетов МС-21, SSJ New и Ил-114-300. Новый импульс развитию дали государственные программы импортозамещения и создания семейства отечественных двигателей ПД-8, ПД-14 и ПД-35.

Ключевые вакансии в Пермском авиационном кластере:

Инженер-конструктор газотурбинных двигателей (от 120 000 ₽)

Инженер-испытатель (от 110 000 ₽)

Специалист по термобарическим испытаниям (от 130 000 ₽)

Инженер-технолог по механической обработке (от 100 000 ₽)

Инженер по вибродиагностике (от 120 000 ₽)

Специалист по прочностным расчетам (от 140 000 ₽)

Оператор станков с ЧПУ (от 80 000 ₽)

Московский авиационный комплекс включает целую группу предприятий, работающих по различным направлениям авиастроения:

АО "РСК "МиГ" (проектирование и производство истребителей)

ПАО "Туполев" (разработчик стратегических бомбардировщиков и пассажирских самолетов)

ПАО "Ил" (Авиационный комплекс им. Ильюшина – разработчик транспортных и пассажирских самолетов)

АО "ГосНИИАС" (научно-исследовательский институт авиационных систем)

АО "НИИ авиационного оборудования" (разработка бортовых систем)

Московские предприятия фокусируются преимущественно на разработке новых образцов авиационной техники, модернизации существующих моделей и научно-исследовательской деятельности. Производственные мощности частично выведены в другие регионы, но ключевые инженерные и научные кадры сосредоточены в столичном регионе.

Востребованные специальности в Москве:

Ведущий инженер-конструктор (от 200 000 ₽)

Инженер по аэродинамике (от 180 000 ₽)

Программист-математик для моделирования полета (от 220 000 ₽)

Инженер по сертификации (от 160 000 ₽)

Специалист по бортовым системам (от 190 000 ₽)

Инженер-испытатель авионики (от 170 000 ₽)

Конструктор интерьера самолета (от 150 000 ₽)

Карьерные траектории в Перми и Москве имеют свои особенности. Пермские предприятия обеспечивают более быстрый профессиональный рост для молодых специалистов благодаря активному развитию производства и меньшей конкуренции за позиции. Московские компании предлагают более высокий потолок карьерного роста и возможность участия в международных проектах, но отличаются более жесткой конкуренцией в профессиональной среде.

Карьерные возможности на авиапредприятиях Екатеринбурга

Екатеринбург и Свердловская область представляют собой один из важнейших центров российского авиастроения, специализирующийся на производстве компонентов, титановых сплавов и высокоточных систем. Уральский авиационный кластер тесно интегрирован с металлургической промышленностью региона. ✈️

Ключевые авиационные предприятия Екатеринбурга и области:

АО "УЗГА" (Уральский завод гражданской авиации) — ремонт, производство и обслуживание авиационной техники

ПАО "ВСМПО-АВИСМА" (г. Верхняя Салда) — крупнейший в мире производитель титана для авиакосмической отрасли

АО "Уральский приборостроительный завод" — производство авионики и систем навигации

ОАО "Завод №9" — производство комплектующих для авиационной техники

НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова — разработка и производство систем управления

В 2025 году УЗГА активно расширяется в связи с локализацией производства самолетов L-410 и Diamond, а также участием в проекте по созданию российского легкого многоцелевого самолета "Байкал" (ЛМС-901). Это создает дополнительную потребность в инженерных и производственных кадрах.

Наиболее востребованные специальности в авиационном секторе Екатеринбурга:

Инженер-технолог по обработке титановых сплавов (от 100 000 ₽)

Инженер по надежности авионики (от 110 000 ₽)

Специалист по ремонту авиационной техники (от 95 000 ₽)

Инженер-метролог (от 90 000 ₽)

Программист станков с ЧПУ для высокоточной обработки (от 120 000 ₽)

Инженер по системам качества в авиапроизводстве (от 100 000 ₽)

Мастер участка сборки (от 85 000 ₽)

Существенным преимуществом работы в екатеринбургском авиационном кластере является тесное взаимодействие предприятий с уральскими техническими вузами. УЗГА и другие компании реализуют программы целевого обучения, где студенты получают стипендию от предприятия и гарантированное трудоустройство после выпуска.

Специфика карьерного развития в Екатеринбурге:

Активное привлечение молодых специалистов с предоставлением жилищных программ

Возможность участия в международных проектах (особенно в титановом производстве)

Программы обучения работе с уникальным высокотехнологичным оборудованием

Возможность переквалификации из смежных отраслей (металлургия, приборостроение)

Доступ к научно-исследовательским проектам на базе предприятий

Для соискателей без опыта работы особенно перспективны программы стажировок УЗГА, которые проводятся дважды в год и позволяют получить начальный опыт в авиастроении. После успешного завершения стажировки более 80% участников получают предложение о постоянном трудоустройстве.

В рамках региональной программы развития авиационного кластера на 2025-2030 годы запланировано существенное расширение производственных мощностей, что создаст дополнительно более 2000 рабочих мест для инженеров и технических специалистов в Свердловской области.