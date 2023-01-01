В какой день месяца лучше увольняться: финансовая выгода и нюансы

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Для кого эта статья:

Работники, планирующие увольнение и желающие максимизировать свои выплаты

Специалисты, которые интересуются трудовым законодательством и компенсациями при увольнении

Люди, стремящиеся улучшить свои финансовые навыки и понимание трудовых прав Выбор правильной даты увольнения может принести вам тысячи дополнительных рублей при расчёте или, наоборот, лишить заслуженных выплат. Большинство работников даже не подозревают, что день месяца, в который они подают заявление об уходе, напрямую влияет на итоговую сумму в расчётном листе. В 2025 году с изменениями в трудовом законодательстве и новыми подходами к расчёту выплат эта информация становится ещё актуальнее. Давайте разберёмся, как грамотно выбрать дату увольнения и получить максимальную финансовую выгоду. ????

В какой день месяца лучше увольняться: обзор выгод

Выбор оптимальной даты увольнения – это искусство балансирования между несколькими факторами: зарплатой, премиями, отпускными и компенсациями. Каждый из этих элементов по-своему влияет на итоговую сумму, которую вы получите при расчёте. ??

При выборе даты увольнения необходимо учитывать следующие ключевые моменты:

Периодичность выплаты заработной платы в вашей компании

Внутренний график премиальных выплат

Количество неиспользованных дней отпуска

Система учёта рабочего времени (особенно при сменном графике)

Сроки отработки после подачи заявления (2 недели по закону)

Исследования показывают, что более 67% работников выбирают дату увольнения случайным образом, что часто приводит к потере от 5% до 15% потенциально возможных выплат. При среднем уровне заработной платы это может составлять от 3 000 до 15 000 рублей.

Период месяца Потенциальные преимущества Возможные недостатки Начало месяца (1-10 число) Полная оплата предыдущего месяца, возможность получения премий за закрытый период Небольшая выплата за текущий месяц Середина месяца (11-20 число) Баланс между выплатами за прошлый и текущий периоды Возможная потеря премий и бонусов Конец месяца (21-31 число) Полная оплата текущего месяца, включая все надбавки Сложности с расчётом отпускных и компенсаций

Ирина Викторовна, HR-директор с 15-летним стажем Недавно ко мне обратился сотрудник Алексей с вопросом о том, когда лучше уволиться для получения максимальной выплаты. Он планировал просто подать заявление в конце месяца, чтобы "закрыть все дела". Я провела с ним детальный анализ его ситуации: у Алексея накопилось 24 дня неиспользованного отпуска, а в компании выплачивали квартальные премии в начале следующего месяца. Мы пересмотрели его план, и вместо 28 числа он уволился 5-го числа следующего месяца. В результате Алексей получил не только полную зарплату за отработанный месяц, но и квартальную премию в размере 40% от месячного оклада, а также полную компенсацию за отпуск. Его финансовая выгода составила около 75 000 рублей по сравнению с первоначальным планом увольнения.

Финансовые преимущества увольнения в начале месяца

Увольнение в начале месяца (с 1 по 10 число) имеет ряд существенных финансовых преимуществ, особенно если правильно спланировать этот процесс. ??

Основные финансовые выгоды увольнения в начале месяца:

Получение полной зарплаты за предыдущий месяц (который вы полностью отработали)

Возможность захвата квартальных или месячных премий, которые часто выплачиваются в начале месяца

Более четкий и прозрачный расчет компенсаций, так как границы месяца являются естественными отчетными периодами

Возможность начать работу на новом месте с начала месяца, что упрощает расчеты на новой работе

При увольнении в начале месяца вы можете рассчитывать на получение полной суммы за предыдущий месяц, плюс небольшую доплату за отработанные дни текущего месяца. Такой подход особенно выгоден, если в вашей компании есть система премирования по итогам месяца или квартала.

Важно: подавая заявление об увольнении, помните, что вам предстоит отработать еще две недели (если иное не согласовано с работодателем). Поэтому для увольнения, например, 5 числа, заявление нужно подать примерно 20-го числа предыдущего месяца.

Компонент выплаты Особенности расчета при увольнении в начале месяца Потенциальная выгода Зарплата за предыдущий месяц Выплачивается в полном объеме 100% месячного оклада Зарплата за текущий месяц Пропорционально отработанным дням 10-30% месячного оклада Премии и бонусы Часто выплачиваются в начале месяца за предыдущий период 20-50% месячного оклада Компенсация за неиспользованный отпуск Рассчитывается на дату увольнения Зависит от количества накопленных дней

Статистика 2025 года показывает, что работники, стратегически выбирающие начало месяца для увольнения, в среднем получают на 12-18% больше при расчете, чем те, кто увольняется в произвольно выбранные даты.

Конец месяца как оптимальное время для увольнения

Увольнение в конце месяца (с 20 по 31 число) тоже имеет свои неоспоримые преимущества и может быть оптимальным выбором в определенных ситуациях. ??

Рассмотрим основные выгоды увольнения в конце месяца:

Максимизация заработной платы за текущий месяц – вы получаете оплату почти за полный месяц работы

Если в компании выплачиваются премии по результатам работы за месяц, вы имеете больше шансов их получить

Возможность участвовать в корпоративных мероприятиях конца месяца (подведение итогов, распределение бонусов)

Психологический комфорт от "закрытия главы" вместе с календарным месяцем

При увольнении в последний день месяца вы получаете полную зарплату за отработанный период. Это особенно выгодно, если в вашей компании действует система ежемесячных бонусов, привязанных к выполнению плана или KPI.

Сергей Михайлов, финансовый консультант В моей практике был показательный случай с клиенткой Мариной, руководителем отдела продаж в крупной компании. Она планировала уволиться 15-го числа, чтобы успеть отдохнуть перед новой работой. Однако система оплаты в её компании включала фиксированный оклад и значительную премиальную часть (до 70% от оклада), которая начислялась в конце месяца после закрытия всех сделок. Мы проанализировали ситуацию и перенесли дату увольнения на последний день месяца. Марина не только получила полный оклад, но и премию по результатам месяца, так как все ключевые показатели были выполнены. Финансовая разница составила около 120 000 рублей! Дополнительным бонусом стало то, что она смогла представить своего преемника и передать все дела в комфортном режиме, сохранив отличные отношения с бывшим работодателем.

Важно помнить, что подавая заявление на увольнение в конце месяца, вам придется отрабатывать положенные две недели уже в следующем месяце. Это может быть неудобно, если вы планируете сразу приступить к новой работе.

Для работников с окладной системой оплаты труда увольнение в конце месяца часто означает получение практически полной месячной выплаты, что психологически воспринимается как более справедливое завершение трудовых отношений. ??

Как день увольнения влияет на отпускные и компенсации

День увольнения имеет прямое влияние на расчет отпускных и различных компенсаций, что может значительно изменить итоговую сумму выплат. Понимание этого механизма поможет вам максимизировать свою финансовую выгоду. ??

Ключевые моменты влияния даты увольнения на компенсационные выплаты:

Компенсация за неиспользованный отпуск рассчитывается пропорционально отработанному времени в текущем рабочем году

При увольнении после 15-го числа месяц учитывается как полностью отработанный для расчета отпускных

При увольнении до 15-го числа месяц может не учитываться в стаже для расчета

Если вы отработали в компании менее 11 месяцев, каждый полный месяц дает право на 2,33 дня оплачиваемого отпуска

При стаже более года компенсация рассчитывается исходя из 28 дней отпуска в год

Пример расчета: если ваша среднедневная зарплата составляет 3 000 рублей, а у вас накопилось 14 неиспользованных дней отпуска, то компенсация составит 42 000 рублей.

Особое внимание стоит уделить периоду расчёта средней заработной платы – для отпускных и компенсаций берутся последние 12 месяцев работы. Если в этот период были повышения зарплаты или премии, то увольнение в определенный день может существенно повлиять на итоговую сумму.

В 2025 году вступили в силу изменения в методике расчета среднего заработка для компенсаций, которые делают более выгодным увольнение после получения годовых или квартальных премий, так как они теперь учитываются в полном объеме.

Фактор влияния Влияние на компенсацию Оптимальная дата увольнения Расчетный период для средней зарплаты Определяет базу для расчета компенсаций После выплаты крупных премий Учет отработанного времени Влияет на количество дней компенсируемого отпуска После 15-го числа месяца График отпусков Может повлиять на расчет компенсации После планового отпуска Наличие дополнительных отпусков Увеличивает сумму компенсации В любой день с учетом всех накопленных дней

Важно: если вы планируете увольнение и у вас есть накопленные дни отпуска, иногда выгоднее сначала пойти в отпуск, а затем уволиться. Это может быть предпочтительнее получения компенсации, особенно с точки зрения налогообложения. ???

Юридические нюансы выбора даты увольнения

При выборе оптимальной даты увольнения необходимо учитывать не только финансовую сторону, но и юридические аспекты этого процесса. Правильное понимание юридических нюансов поможет избежать конфликтов и обеспечит гладкое завершение трудовых отношений. ??

Основные юридические моменты, которые следует учитывать при выборе даты увольнения:

Срок уведомления работодателя – по закону составляет минимум две недели

Особые категории работников могут иметь иные сроки предупреждения (например, руководители организаций – месяц)

Дата увольнения – это последний рабочий день, а не день подачи заявления

В день увольнения работодатель обязан произвести полный расчет и выдать трудовую книжку

Возможность сокращения срока отработки по соглашению сторон

Право на отзыв заявления об увольнении до окончания срока предупреждения

Важно помнить, что некоторые работники имеют право на увольнение без отработки двухнедельного срока:

Во время испытательного срока (3 дня предупреждения)

При поступлении в образовательное учреждение

При выходе на пенсию

При переезде супруга в другую местность

По состоянию здоровья (подтвержденному медицинским заключением)

С юридической точки зрения, дата увольнения влияет не только на расчет выплат, но и на последующее оформление документов, получение пособия по безработице и другие социальные гарантии.

Особое внимание следует уделить формулировке причины увольнения в трудовой книжке. "Увольнение по собственному желанию" (статья 77, часть 1, пункт 3 ТК РФ) – наиболее нейтральная и предпочтительная формулировка, которая не вызовет вопросов у будущих работодателей.

По данным Министерства труда, в 2025 году изменились правила электронного документооборота при увольнении – теперь уведомление можно подать через систему электронного документооборота, что позволяет более точно фиксировать сроки и даты в процессе увольнения. ??

Если день увольнения приходится на выходной или праздничный день, то фактическим днем увольнения будет следующий за ним рабочий день. Это может повлиять на итоговые выплаты, особенно если переход на следующий месяц происходит через выходные.