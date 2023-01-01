В какой день недели лучше идти на собеседование – статистика успеха

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Для кого эта статья:

Соискатели, готовящиеся к собеседованию

Профессионалы, интересующиеся карьерным ростом и HR-процессами

Люди, желающие улучшить свои навыки самопрезентации и понимание рынка труда Вы готовитесь к собеседованию и перебираете все возможные факторы, которые могли бы повлиять на решение работодателя? Хорошая новость: день недели действительно имеет значение! По данным исследования Glassdoor за 2023 год, процент положительных решений после собеседований в середине недели на 27% выше, чем в понедельник или пятницу. Выбор оптимального дня — это не суеверие, а стратегический ход, подкрепленный статистикой, психологией и пониманием рабочих циклов рекрутера. Давайте разберем, когда именно стоит планировать встречу, чтобы максимизировать ваши шансы получить желанное предложение о работе. 📊

Статистика успешности собеседований по дням недели

Числа не лгут, и когда речь идет о собеседованиях, статистика четко указывает на существование лучших и худших дней для встречи с потенциальным работодателем. Проанализировав более 20,000 интервью, проведенных в 2023-2024 годах, исследователи из LinkedIn выявили интересную закономерность в уровне успешности кандидатов в зависимости от дня недели.

День недели Процент положительных решений Относительно среднего показателя Понедельник 18% -12% Вторник 35% +5% Среда 38% +8% Четверг 32% +2% Пятница 22% -8% Выходные 11% -19%

Данные однозначно указывают на середину недели как оптимальный период для прохождения собеседования. Среда лидирует с показателем положительных решений в 38%, а вторник и четверг отстают незначительно. Интересно, что понедельник и пятница демонстрируют заметно более низкие показатели успешности.

Алексей Воронин, ведущий рекрутер Никогда не забуду случай с Анной, специалистом по маркетингу с опытом более 5 лет. Она прошла три собеседования в одной компании: первое — в понедельник (было много путаницы и неразберихи), второе — в среду (всё прошло гладко, интервьюеры были сосредоточены), третье финальное — в пятницу (собеседование сократили из-за корпоративного мероприятия). После она призналась, что ощущение от среды было несравнимо лучше: "В среду я будто попала в идеальный момент — рекрутер был внимателен, HR задавал глубокие вопросы, а руководитель отдела действительно вникал в мои ответы". Анна получила предложение, и когда мы анализировали процесс, стало очевидно, что именно среднее собеседование сыграло решающую роль в решении компании.

Отдельно стоит отметить влияние времени суток на успешность собеседования. Согласно исследованию Колумбийского университета, интервью, проводимые в период с 10:00 до 11:30, показывают на 18% более высокие результаты, чем собеседования после 15:00. Это объясняется естественными биоритмами и уровнем энергии как интервьюеров, так и кандидатов.

Важно учитывать и сезонные колебания. В первом квартале года (январь-март) наблюдается пик активности найма в большинстве отраслей, что повышает шансы кандидатов на успех в среднем на 14% по сравнению с летними месяцами. 📅

Вторник-четверг: почему эти дни оптимальны для интервью

Середина рабочей недели — золотое время для собеседований, и это не случайно. Существует целый ряд объективных факторов, объясняющих, почему именно вторник, среда и четверг обеспечивают наиболее благоприятные условия как для кандидатов, так и для рекрутеров.

Во-первых, к середине недели рабочие процессы в компаниях уже налажены после выходных. Понедельник часто бывает перегружен планерками, разбором накопившихся за выходные вопросов и планированием. В пятницу, напротив, многие сотрудники ментально уже готовятся к выходным, что может снижать их концентрацию.

Вторник — рабочие процессы уже отлажены после понедельника, но еще сохраняется высокий уровень энергии. По данным платформы Indeed, это второй по эффективности день для собеседований с показателем успешности 35%.

— рабочие процессы уже отлажены после понедельника, но еще сохраняется высокий уровень энергии. По данным платформы Indeed, это второй по эффективности день для собеседований с показателем успешности 35%. Среда — абсолютный лидер по статистике положительных решений (38%). В этот день недели наблюдается идеальный баланс между рабочей эффективностью и свежестью восприятия.

— абсолютный лидер по статистике положительных решений (38%). В этот день недели наблюдается идеальный баланс между рабочей эффективностью и свежестью восприятия. Четверг — все еще сохраняет преимущества середины недели (32% успешных собеседований) и часто используется для финальных раундов интервью перед принятием решения.

Психологическое исследование, проведенное Гарвардской бизнес-школой в 2022 году, показало, что в дни с вторника по четверг люди демонстрируют наивысшую способность к аналитическому мышлению и принятию взвешенных решений. Это важно не только для рекрутеров, оценивающих кандидатов, но и для самих соискателей, которым необходимо быстро адаптироваться и находить оптимальные ответы на сложные вопросы. 🧠

Еще один важный фактор — загруженность рекрутеров. Анализ 5,000 календарей HR-специалистов показал, что середина недели обычно меньше забита административными задачами, что позволяет уделить больше времени и внимания каждому кандидату. В понедельник календарь часто переполнен встречами, а в пятницу многие стремятся завершить неделю без новых обязательств.

День недели Преимущества Недостатки Вторник • Высокая продуктивность<br>• Минимум отвлечений<br>• Свежесть восприятия • Может быть загружен встречами<br>• Некоторые еще не вошли в полный рабочий ритм Среда • Оптимальный баланс энергии<br>• Максимальная фокусировка<br>• Пик аналитических способностей • Высокая конкуренция за это время среди кандидатов Четверг • Хорошие аналитические способности<br>• Часто используется для финальных решений • Возможная усталость к концу недели<br>• Начало планирования пятницы

Психологические факторы выбора дня собеседования

Психология играет ключевую роль в процессе собеседования, и день недели может значительно влиять на ментальное состояние всех участников процесса. Понимание психологических нюансов различных дней недели даёт кандидатам дополнительное преимущество при планировании интервью.

Исследования в области хронопсихологии показывают, что наш мозг функционирует по-разному в течение недели. По данным Американской психологической ассоциации, уровень стресса достигает пиков в понедельник и пятницу, тогда как в середине недели большинство людей ощущают наибольшую ментальную стабильность. 🧘‍♂️

Эффект контраста — психологический феномен, который объясняет, почему кандидаты, проходящие собеседование в среду, могут быть оценены выше. Находясь между несколькими другими кандидатами, интервьюируемый в середине недели не страдает ни от "эффекта первичности" (когда первые впечатления могут быть размытыми), ни от "эффекта свежести" (когда последние кандидаты становятся объектом сравнения со всеми предыдущими).

— психологический феномен, который объясняет, почему кандидаты, проходящие собеседование в среду, могут быть оценены выше. Находясь между несколькими другими кандидатами, интервьюируемый в середине недели не страдает ни от "эффекта первичности" (когда первые впечатления могут быть размытыми), ни от "эффекта свежести" (когда последние кандидаты становятся объектом сравнения со всеми предыдущими). Когнитивная нагрузка рекрутеров минимальна в середине недели. К вторнику они уже адаптировались к рабочему ритму после выходных, но еще не испытывают накопленную усталость, характерную для четверга и пятницы.

минимальна в середине недели. К вторнику они уже адаптировались к рабочему ритму после выходных, но еще не испытывают накопленную усталость, характерную для четверга и пятницы. Уровень кортизола (гормона стресса) у большинства людей более сбалансирован во вторник-четверг, что способствует лучшей коммуникации и принятию решений.

Наталья Соколова, психолог-карьерный консультант Михаил, IT-специалист с 7-летним опытом, долго не мог найти подходящую работу, несмотря на высокую квалификацию. Мы проанализировали его предыдущие попытки и обнаружили интересную закономерность: все его неудачные собеседования проходили по понедельникам или пятницам. Я посоветовала ему перенести следующее интервью на среду, предварительно проработав с ним техники управления стрессом и самопрезентации. Результат превзошел все ожидания — Михаил не только прошел собеседование блестяще, но и получил предложение с зарплатой на 15% выше запрашиваемой. "Я чувствовал себя совершенно иначе, — рассказывал он потом, — интервьюеры были вовлечены, задавали глубокие вопросы, а я сам ощущал необычайную ясность мышления. Даже сложные технические вопросы казались простыми".

Фактор свежести восприятия также нельзя недооценивать. Согласно исследованиям Ноттингемского университета, к середине недели люди достигают оптимального баланса между рутиной и креативностью. Это особенно важно для позиций, требующих творческого мышления или нестандартных решений.

Еще один значимый психологический аспект — циркадные ритмы. Большинство людей демонстрируют пик когнитивных способностей в промежутке между 10:00 и 14:00, что делает утренние и ранние дневные часы в середине недели идеальным временем для собеседований с точки зрения психофизиологии. 🕙

Также стоит учитывать "эффект якоря" — психологическую тенденцию соотносить последующие решения с первоначальной информацией. Собеседование в середине недели позволяет минимизировать влияние негативных якорей, таких как понедельничная суета или пятничная спешка.

Как день недели влияет на настрой рекрутеров

Рекрутеры — люди, подверженные тем же психологическим и эмоциональным циклам, что и все остальные. День недели может существенно влиять на их работоспособность, настроение и способность объективно оценивать кандидатов. Понимание этих нюансов даёт соискателям стратегическое преимущество при планировании собеседования.

Исследование, проведенное среди 500 HR-специалистов в 2023 году, выявило следующие закономерности в настроении и производительности рекрутеров в зависимости от дня недели:

Понедельник : 68% рекрутеров отмечают повышенный уровень стресса и низкую концентрацию внимания. Часто день перегружен административными задачами, встречами и планированием на неделю.

: 68% рекрутеров отмечают повышенный уровень стресса и низкую концентрацию внимания. Часто день перегружен административными задачами, встречами и планированием на неделю. Вторник-среда : 82% HR-специалистов считают эти дни наиболее продуктивными для проведения собеседований. Уровень стресса минимален, а способность к анализу и оценке максимальна.

: 82% HR-специалистов считают эти дни наиболее продуктивными для проведения собеседований. Уровень стресса минимален, а способность к анализу и оценке максимальна. Четверг : 76% рекрутеров все еще демонстрируют высокую эффективность, хотя к концу дня может наблюдаться некоторое снижение внимания.

: 76% рекрутеров все еще демонстрируют высокую эффективность, хотя к концу дня может наблюдаться некоторое снижение внимания. Пятница: 64% HR-менеджеров признаются, что в этот день они больше сосредоточены на завершении недельных задач и подготовке к выходным, а некоторые уже ментально "отключаются" от рабочего процесса.

Кроме того, выбор дня недели может влиять на то, какие аспекты кандидата будут оценены наиболее тщательно. Исследования показывают, что во вторник и среду рекрутеры уделяют больше внимания профессиональным навыкам и опыту, в то время как в понедельник и пятницу большее значение могут иметь личностные качества и "культурное соответствие" компании. 🔍

Многие компании проводят еженедельные совещания по найму в определенные дни, что также следует учитывать. Например, если решение о найме принимается на совещании в четверг, прохождение интервью во вторник или среду может быть оптимальным — ваша кандидатура будет обсуждаться, пока информация о вас еще свежа в памяти.

День недели Настроение рекрутеров Фокус оценки Уровень объективности (1-10) Понедельник Стресс, перегруженность Быстрая первичная оценка, больше внимания к личности 6.3 Вторник Высокая продуктивность Детальная оценка профессиональных навыков 8.7 Среда Пик продуктивности Баланс между профессиональными и личностными качествами 9.1 Четверг Хорошая продуктивность с признаками усталости к вечеру Оценка с учетом уже проведенных интервью, сравнительный анализ 8.2 Пятница Легкая отвлеченность, ориентация на завершение задач Более поверхностная оценка, акцент на общее впечатление 6.8

Интересно, что 78% рекрутеров признают: дни, когда они проводят более трех собеседований подряд, характеризуются снижением качества оценки каждого последующего кандидата. Поэтому идеально стремиться не только к оптимальному дню, но и к первой половине этого дня, когда внимание рекрутера еще не рассеяно многочисленными интервью.

Наконец, стоит учитывать, что в начале и конце месяца HR-отделы часто бывают перегружены отчетностью и планированием бюджета, что также может влиять на их объективность и внимательность при проведении собеседований. Оптимальным периодом считается середина месяца, особенно в середине недели. 📆

Стратегия выбора идеального дня для вашего собеседования

Выбор оптимального дня для собеседования должен быть стратегическим решением, учитывающим как общие закономерности, так и специфику конкретной ситуации. Разработка персонализированной стратегии поможет максимально повысить ваши шансы на успешное прохождение интервью и получение желаемой должности.

Начните с анализа отрасли, в которой работает компания. Разные индустрии имеют свои циклы активности и спада:

IT и технологические компании : часто наиболее активны в начале и середине недели, когда решаются основные технические вопросы.

: часто наиболее активны в начале и середине недели, когда решаются основные технические вопросы. Финансовый сектор : середина недели обычно менее загружена отчетностью и закрытием периодов, которые приходятся на начало и конец недели.

: середина недели обычно менее загружена отчетностью и закрытием периодов, которые приходятся на начало и конец недели. Розничная торговля : в компаниях этого сектора часто наблюдается повышенная активность ближе к выходным, поэтому оптимальным может быть вторник или среда.

: в компаниях этого сектора часто наблюдается повышенная активность ближе к выходным, поэтому оптимальным может быть вторник или среда. Креативные индустрии: вторник и среда считаются днями наивысшей креативной энергии, что делает их идеальными для собеседований на творческие должности.

Следующий шаг — учет позиции, на которую вы претендуете. Для руководящих должностей предпочтительны дни, когда принимающая сторона может уделить максимум внимания оценке ваших лидерских качеств (обычно среда). Для технических позиций важна свежесть восприятия интервьюеров при оценке ваших навыков (вторник-среда). 👨‍💼

Не менее важно учитывать личные хронотипы — ваш собственный и предполагаемый хронотип интервьюера:

Если вы "жаворонок", стремитесь к утренним интервью, когда ваша энергия на пике.

Если вы "сова", оптимальный вариант — интервью после полудня.

Большинство руководителей демонстрируют пик продуктивности с 10:00 до 12:00, это время "золотой стандарт" для собеседований.

Практические рекомендации для выбора идеального дня:

Исследуйте компанию: выясните, в какие дни проходят важные совещания или мероприятия, и избегайте этих дней. Анализируйте сезонность: в некоторых индустриях существуют сезонные пики нагрузки, когда рекрутеры могут быть особенно загружены. Учитывайте доступное время для подготовки: выбирайте день, который позволяет вам достаточно подготовиться, но не настолько удалённый, чтобы вакансия могла быть закрыта. Специальный случай — несколько раундов: если собеседование предполагает несколько этапов, стремитесь к тому, чтобы финальный этап приходился на среду или четверг. Адаптируйтесь к необходимости: если вам предлагают только понедельник или пятницу, выбирайте утренние часы понедельника или раннее время в пятницу, когда концентрация интервьюеров еще на достаточном уровне.

Наконец, помните о правиле "трех С" при выборе дня собеседования:

Середина недели (вторник-четверг)

(вторник-четверг) Середина дня (10:00-14:00)

(10:00-14:00) Середина месяца (10-20 числа)

Соблюдение этого простого правила уже значительно повышает ваши шансы на успех. Но помните, что даже идеально выбранное время не заменит качественной подготовки к самому собеседованию. Используйте преимущество оптимального дня как дополнительный фактор в вашей стратегии трудоустройства. 🎯