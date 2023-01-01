Увольнение по переезду: пошаговая инструкция и правовые нюансы

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Для кого эта статья:

Работники, планирующие переезд и увольнение по этой причине

HR-менеджеры и руководители, взаимодействующие с увольнениями сотрудников

Юридические консультанты или специалисты по трудовому праву Переезд — одно из тех жизненных изменений, которое затрагивает все сферы жизни, включая трудовые отношения. Ежегодно тысячи россиян меняют место жительства, и каждому приходится решать вопрос с текущим местом работы. Что предусматривает закон? Как грамотно оформить увольнение при переезде? Какие подводные камни могут встретиться в процессе? Ответы на эти вопросы критически важны как для сотрудников, так и для работодателей, чтобы обеспечить законность процедуры и избежать неприятных последствий. ??? ??

Законные основания для увольнения при переезде сотрудника

Российское трудовое законодательство не предусматривает отдельного основания для увольнения сотрудника в связи с его переездом в другой город или регион. Тем не менее, существует несколько легальных способов оформить прекращение трудовых отношений в такой ситуации. Рассмотрим все возможные варианты с точки зрения закона.

Основные законные способы увольнения при переезде:

По собственному желанию (статья 80 ТК РФ)

По соглашению сторон (статья 78 ТК РФ)

В порядке перевода к другому работодателю (пункт 5 части 1 статьи 77 ТК РФ)

В связи с переездом работодателя в другую местность (пункт 9 части 1 статьи 77 ТК РФ)

Наиболее распространенным и простым вариантом является увольнение по собственному желанию. В этом случае сотрудник подает заявление за две недели до предполагаемой даты увольнения. Причину переезда указывать необязательно, хотя это может быть полезно при возникновении спорных ситуаций.

Анна Соколова, HR-директор К нам обратился ведущий специалист Игорь с заявлением об увольнении в связи с переездом в Санкт-Петербург. Компания очень ценила этого сотрудника, поэтому мы предложили альтернативу — перевод в наш филиал в Санкт-Петербурге. Для оформления потребовалось: согласие сотрудника, заявление о переводе и издание соответствующего приказа. Процедура заняла всего три дня, и Игорь продолжил работу в компании без потери стажа и социальных гарантий. Это показывает, как важно рассматривать все возможные варианты при переезде сотрудника, чтобы сохранить ценные кадры.

Увольнение по соглашению сторон — еще один удобный вариант при переезде. Главное преимущество — возможность договориться о дате увольнения, размере компенсации и других условиях. Этот способ не требует отработки и позволяет сотруднику уволиться в удобный для него день.

Основание увольнения Преимущества Недостатки По собственному желанию Простота оформления, законодательное право Необходимость отработки 2 недель По соглашению сторон Гибкость условий, отсутствие отработки Требуется согласие работодателя В порядке перевода Сохранение непрерывного стажа, особые гарантии Сложность процедуры, необходимость согласования между работодателями В связи с переездом работодателя Выплата выходного пособия Применимо только при переезде самой организации

Важно понимать, что увольнение «по переезду» как таковое в Трудовом кодексе РФ не закреплено. Поэтому при оформлении документов необходимо выбрать одно из предусмотренных законом оснований. ??

Порядок увольнения при переезде: этапы и документы

Процедура увольнения при переезде имеет определенный алгоритм, следование которому поможет избежать юридических проблем и конфликтов. Разберем пошагово, как правильно оформить увольнение в случае переезда сотрудника в 2025 году.

Предварительное уведомление работодателя — хотя официально это не требуется, желательно заранее проинформировать руководство о планируемом переезде Выбор основания для увольнения — определение наиболее подходящей статьи ТК РФ Подготовка и подача заявления — составление заявления с указанием выбранного основания Отработка необходимого срока — при увольнении по собственному желанию Оформление кадровых документов — подготовка приказа об увольнении и других необходимых документов Окончательный расчет — выплата всех положенных сумм Выдача документов — трудовая книжка, справки и иные документы

Обязательные документы при увольнении в связи с переездом:

Заявление об увольнении (при увольнении по собственному желанию)

Соглашение о расторжении трудового договора (при увольнении по соглашению сторон)

Приказ о прекращении трудового договора по форме Т-8

Записка-расчет по форме Т-61

Личная карточка работника по форме Т-2 с внесенными сведениями об увольнении

Справка о сумме заработка за два календарных года

Справка о доходах и суммах налога физического лица

Михаил Федоров, юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай: сотрудница крупной торговой сети решила переехать в другой регион по семейным обстоятельствам. Она подала заявление об увольнении по собственному желанию за две недели, но через неделю попросила освободить её от отработки из-за необходимости срочного переезда. Работодатель отказался, сославшись на высокую загруженность. Мы обратились к части 3 статьи 80 ТК РФ, где указано, что работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника, при наличии невозможности продолжения работы. Предоставив документы, подтверждающие необходимость срочного переезда (договор аренды жилья с конкретной датой), удалось добиться увольнения без полной отработки. Это подчеркивает важность документального подтверждения причин, по которым сотрудник не может отработать положенный срок.

При увольнении по соглашению сторон важно детально прописать все условия в соглашении о расторжении трудового договора. Этот документ должен содержать:

Дату прекращения трудовых отношений

Размер компенсации (если предусмотрена)

Порядок передачи дел

Другие существенные условия

Для увольнения в порядке перевода к другому работодателю потребуется дополнительная документация:

Письменный запрос от нового работодателя

Согласие работника на перевод

Приказ об увольнении с формулировкой "в порядке перевода"

Корректное оформление всех документов гарантирует законность процедуры увольнения и защищает права обеих сторон трудовых отношений. ?? ??

Особенности оформления заявления об увольнении по переезду

Правильно составленное заявление об увольнении — ключевой документ при расторжении трудового договора в связи с переездом. В 2025 году требования к его оформлению остаются стандартными, однако есть нюансы, которые стоит учитывать для различных оснований увольнения.

При оформлении заявления об увольнении по собственному желанию в связи с переездом, важно соблюсти следующую структуру:

В правом верхнем углу — информация о получателе (директор, генеральный директор, иное должностное лицо), наименование организации, ФИО и должность работника

Название документа — "Заявление"

Текст заявления с просьбой об увольнении

Ссылка на статью 80 ТК РФ

Дата увольнения (с учетом двухнедельной отработки)

Причина увольнения (переезд в другой город/регион)

Дата составления заявления

Подпись с расшифровкой

Пример формулировки основной части заявления: "Прошу уволить меня по собственному желанию в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса РФ с 20 мая 2025 года в связи с переездом на постоянное место жительства в город Новосибирск."

Если планируется увольнение без отработки, необходимо указать уважительную причину и по возможности приложить подтверждающие документы:

Договор аренды или купли-продажи жилья в новом городе

Билеты на транспорт с датой отъезда

Приказ о зачислении в учебное заведение в другом городе

Справка о переводе супруга(и) на работу в другую местность

Ситуация Формулировка в заявлении Необходимые документы Стандартное увольнение с отработкой "Прошу уволить меня по собственному желанию... в связи с переездом" Только заявление Увольнение без отработки "Прошу уволить меня без отработки в связи с необходимостью срочного переезда..." Заявление + подтверждающие документы Увольнение по соглашению сторон "Прошу расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон в связи с переездом" Заявление + соглашение о расторжении Увольнение в порядке перевода "Прошу уволить меня в порядке перевода в организацию..." Заявление + письмо от нового работодателя

При увольнении по соглашению сторон вместо заявления можно сразу оформить соглашение о расторжении трудового договора. В этом документе указываются:

Сведения о сторонах (работник и работодатель)

Номер и дата трудового договора, который расторгается

Дата прекращения трудовых отношений

Размер компенсации (если предусмотрена)

Причина расторжения (переезд)

Подписи сторон

Важно помнить, что указание причины переезда в заявлении не является обязательным по закону, но может сыграть положительную роль в случае спорных ситуаций. Кроме того, некоторые работодатели могут пойти навстречу и сократить срок отработки, если причина увольнения — переезд в другой город. ??? ??

Сроки и компенсации при увольнении в связи с переездом

Законодательство устанавливает четкие требования к срокам оформления увольнения и выплатам, которые должен получить сотрудник при прекращении трудовых отношений. При увольнении в связи с переездом эти правила также применяются, но имеют определенные особенности в зависимости от выбранного основания расторжения трудового договора.

Сроки при увольнении по собственному желанию:

Стандартный срок предупреждения — 2 недели (14 календарных дней)

В период испытательного срока — 3 календарных дня

Для руководителей организаций — 1 месяц

При наличии уважительных причин (включая переезд с невозможностью продолжения работы) — срок может быть сокращен по согласованию с работодателем

Важно: хотя переезд сам по себе не является законодательно закрепленной уважительной причиной для сокращения срока отработки, на практике многие работодатели идут навстречу сотрудникам, особенно при предоставлении документов, подтверждающих необходимость скорого переезда.

При увольнении по соглашению сторон срок определяется по договоренности между работником и работодателем и фиксируется в соглашении о расторжении трудового договора. Это позволяет уволиться как немедленно, так и в любую другую согласованную дату.

Что касается компенсаций, при увольнении в связи с переездом работник имеет право на:

Заработную плату за фактически отработанное время

Компенсацию за неиспользованный отпуск

Премии и иные выплаты, предусмотренные трудовым договором или локальными нормативными актами

При увольнении по соглашению сторон могут быть предусмотрены дополнительные компенсации, размер которых определяется по договоренности. Это может быть особенно актуально для ценных сотрудников или в случаях, когда переезд связан с семейными обстоятельствами.

Сроки расчета при увольнении строго регламентированы ТК РФ:

Окончательный расчет должен быть произведен в последний день работы

Выдача трудовой книжки или предоставление сведений о трудовой деятельности — также в последний рабочий день

По письменному заявлению работника работодатель обязан выдать копии документов, связанных с работой, в течение трех рабочих дней

Особенности выплат при различных основаниях увольнения:

По собственному желанию: только обязательные выплаты (зарплата, компенсация за отпуск) По соглашению сторон: обязательные выплаты + договорные компенсации В порядке перевода: обязательные выплаты + гарантия трудоустройства у нового работодателя в течение месяца В связи с переездом работодателя: обязательные выплаты + выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка

Важно отметить, что при увольнении в связи с переездом работодателя в другую местность (если работник отказывается переезжать), сотруднику полагается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка. Эта ситуация регулируется пунктом 9 части 1 статьи 77 и статьей 178 ТК РФ. ?? ??

Спорные ситуации при увольнении по переезду и их решение

Несмотря на кажущуюся простоту процедуры увольнения при переезде, на практике возникают различные конфликтные ситуации между работниками и работодателями. Рассмотрим наиболее типичные спорные моменты и способы их юридически грамотного разрешения.

Распространенные проблемы при увольнении в связи с переездом:

Отказ работодателя сократить срок отработки

Несвоевременный расчет при увольнении

Невыдача трудовой книжки или иных документов

Отказ в выплате компенсации за неиспользованный отпуск

Оспаривание уважительности причины переезда

Давление на сотрудника с целью изменения формулировки основания увольнения

Ситуация №1: Работодатель отказывается сократить срок отработки при срочном переезде

Решение: Трудовой кодекс предусматривает возможность увольнения без отработки при наличии обстоятельств, препятствующих продолжению работы. Хотя переезд прямо не указан в законе как такое обстоятельство, судебная практика часто признает его уважительной причиной, особенно при наличии подтверждающих документов. Рекомендуется:

Предоставить работодателю документальные доказательства необходимости срочного переезда Обратиться в трудовую инспекцию в случае неправомерного отказа В крайнем случае, рассмотреть возможность увольнения по соглашению сторон

Ситуация №2: Несвоевременная выплата расчетных сумм

Решение: При задержке выплат работник имеет право на компенсацию в соответствии со статьей 236 ТК РФ в размере не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день задержки. Алгоритм действий:

Письменное обращение к работодателю с требованием произвести расчет Обращение в трудовую инспекцию Подача иска в суд (срок исковой давности — 1 год)

Ситуация №3: Отказ в предоставлении документов, связанных с работой

Решение: Согласно статье 62 ТК РФ, работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и копии документов, связанных с работой, в течение трех рабочих дней со дня обращения. При нарушении этого срока:

Направьте работодателю письменное требование о выдаче документов

Обратитесь с жалобой в трудовую инспекцию

Подайте исковое заявление в суд

Ситуация №4: Оспаривание законности увольнения после переезда

Решение: Иногда работодатели пытаются оспорить увольнение, особенно если сотрудник уволился без отработки. Для защиты своих прав:

Сохраняйте копии всех документов, связанных с увольнением

Собирайте доказательства необходимости переезда

Фиксируйте все коммуникации с работодателем

При необходимости обращайтесь за юридической консультацией

Превентивные меры для избежания конфликтов:

Заблаговременно сообщите работодателю о планируемом переезде Предложите варианты передачи дел и обучения замены Оформляйте все коммуникации в письменном виде По возможности договоритесь об увольнении по соглашению сторон с четко прописанными условиями Подготовьте документы, подтверждающие необходимость переезда

Важно помнить, что работодатель не может принудительно удерживать сотрудника. Даже в случае отказа сократить срок отработки, работник имеет право прекратить работу по истечении двухнедельного срока. Однако самовольный уход с работы без надлежащего оформления увольнения может привести к проблемам при последующем трудоустройстве. ?? ??