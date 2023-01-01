Уволилась с работы и жалею: как справиться с сожалением и что делать

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Для кого эта статья:

Люди, недавно уволившиеся с работы и испытывающие сожаления

Профессионалы, ищущие пути для карьерного роста и переосмысления своих решений

Работники, интересующиеся психологией принятия решений и управлением эмоциями в период перемен Решение уйти с работы может сначала казаться освобождением, но затем накрывает волна сомнений и сожалений. "Стоило ли оно того?", "Не поторопилась ли я?", "Что делать дальше?" — эти вопросы преследуют каждого второго, кто когда-либо хлопнул дверью офиса. По статистике 2025 года, более 67% сотрудников испытывают временное сожаление о своем решении в первый месяц после увольнения — но это не приговор. Сожаление может стать не камнем на шее, а трамплином к новым карьерным высотам. ??

Почему мы жалеем об увольнении: психология сожаления

Сожаление после увольнения — естественная психологическая реакция, связанная с потерей стабильности и привычной среды. Мозг человека запрограммирован на сохранение энергии и предсказуемость, поэтому любое изменение привычного уклада вызывает дискомфорт и тревогу. ??

Исследования когнитивной психологии показывают, что негативные эмоции после принятия важных решений усиливаются из-за нескольких факторов:

Эффект неопределенности будущего — неизвестность пугает больше, чем знакомые проблемы

Когнитивный диссонанс — расхождение между ожиданиями и реальностью

Ностальгическая идеализация — мы склонны вспоминать хорошее и забывать плохое

Страх потери социального статуса и идентичности, связанной с прежней работой

Важно понимать: чувство сожаления — не признак ошибки, а нормальная часть процесса адаптации к переменам. По данным психологических исследований 2025 года, 82% профессионалов, сменивших работу, отмечают временное усиление тревожности, даже если их новая позиция объективно лучше предыдущей.

Тип сожаления Характеристика Как проявляется Функциональное Помогает извлечь уроки Анализ ситуации, поиск решений Деструктивное Блокирует движение вперед Руминации, самообвинение, застревание Ситуативное Временное, проходящее Кратковременные сомнения и тревога Хроническое Длительное, требует проработки Постоянное возвращение к теме увольнения

Марина Соколова, карьерный психолог Ко мне обратилась Анна, руководитель отдела маркетинга, уволившаяся после 6 лет работы в компании. Она была измотана токсичной атмосферой и решила уйти без конкретного плана дальнейших действий. Уже через неделю её накрыло сильнейшее сожаление. "Я просыпалась ночами в холодном поту. Думала: что я наделала? У меня был стабильный доход, социальный статус, а теперь — ничего". Мы начали работу с признания этих чувств и анализа первопричин увольнения. Постепенно Анна осознала: она жалела не о потере конкретной работы, а о потере ощущения контроля над жизнью. Когда мы разделили эти понятия, она смогла увидеть, что её решение было верным, но её стратегия ухода требовала корректировки.

Как определить, действительно ли решение было ошибкой

Чтобы понять, было ли увольнение действительно ошибкой или это просто временная реакция на перемены, необходимо провести честный самоанализ. Часто то, что кажется сожалением, на самом деле лишь страх перед неизвестностью. ??

Вот несколько ключевых вопросов, которые помогут разобраться в ситуации:

Какие конкретные причины привели к решению об увольнении? Изменились ли они?

Что именно вызывает сожаление — сам факт ухода или отсутствие нового места?

Если бы вы остались, какие проблемы вы бы продолжали испытывать?

Насколько реалистично вы оцениваете прошлую работу сейчас?

Для более объективной оценки своего решения рекомендую вести дневник сожалений. Записывайте конкретные мысли и чувства, которые возникают, когда вы думаете о прошлой работе. Через 2-3 недели проанализируйте записи — часто становится очевидно, что сожаление связано не с самим увольнением, а с временным дискомфортом перемен.

Исследования показывают, что большинство людей, жалеющих об увольнении, фактически сожалеют не о самом решении, а о способе его реализации. Например, они ушли без финансовой подушки, не имея плана Б или не завершив важные проекты.

Признак истинного сожаления Признак временной тревоги Конкретные аспекты работы вызывают ностальгию Общее чувство неопределенности будущего Причины увольнения кажутся теперь незначительными Причины увольнения по-прежнему актуальны Вы идеализируете все аспекты прошлой работы Вы помните как плюсы, так и минусы Подобные паттерны решений повторяются в жизни Это единичный случай колебаний после важного решения

Дмитрий Волков, руководитель HR-департамента Один из самых показательных случаев в моей практике — история Максима, IT-специалиста, уволившегося из крупной компании ради стартапа. Через месяц он был готов "на коленях" просить о возвращении. "Я понял, что совершил ужасную ошибку. В стартапе хаос, нет процессов, оборудования, а зарплата оказалась нерегулярной. Я потерял стабильность и уважение", — говорил он. Мы составили таблицу с двумя колонками: "Что я потерял" и "От чего я избавился". Во второй колонке оказались: корпоративная политика, которую он ненавидел, отсутствие роста, токсичный руководитель. Максим осознал, что жалеет не о самой компании, а о комфорте и предсказуемости. Это понимание позволило ему перестать идеализировать прошлое и сосредоточиться на поиске работы, сочетающей стабильность и развитие.

Стратегии управления эмоциями после увольнения

После осознания, что сожаление — это нормальная часть процесса адаптации, следующий шаг — научиться эффективно справляться с этими эмоциями. Управление чувствами не означает их подавление, а скорее принятие и трансформацию. ?????

Вот проверенные методы, помогающие справиться с эмоциональной турбулентностью после увольнения:

Техника осознанного принятия — признайте свои чувства без осуждения. Скажите себе: "Да, я чувствую сожаление, и это нормально"

— признайте свои чувства без осуждения. Скажите себе: "Да, я чувствую сожаление, и это нормально" Метод "Что если?" — представьте худший и лучший сценарии развития событий и оцените их вероятность

— представьте худший и лучший сценарии развития событий и оцените их вероятность Ограничение времени на руминацию — выделите конкретное время (например, 15 минут в день) для обдумывания своего решения, в остальное время переключайтесь на другие дела

— выделите конкретное время (например, 15 минут в день) для обдумывания своего решения, в остальное время переключайтесь на другие дела Физическая активность — регулярные упражнения снижают уровень стресса на 68% и улучшают когнитивные функции

— регулярные упражнения снижают уровень стресса на 68% и улучшают когнитивные функции Социальная поддержка — обсуждение чувств с доверенными людьми или профессионалами

Особенно важно избегать «эмоциональных ловушек» — деструктивных способов справляться с дискомфортом, которые только усиливают негативные переживания:

Избыточное употребление алкоголя или переедание

Беспорядочный просмотр соцсетей бывших коллег

Самобичевание и постоянные размышления "а что, если бы..."

Принятие импульсивных решений под влиянием эмоций

Согласно данным психологических исследований 2025 года, люди, использующие стратегии осознанного принятия, в 3,7 раза быстрее адаптируются к переменам в карьере и испытывают меньше постувольнительного стресса.

Возможные пути: возвращение или движение вперёд

После того как вы справились с первой волной эмоций, пришло время для принятия стратегических решений. Существует два основных пути: попытаться вернуться на прежнее место или двигаться вперед к новым возможностям. Каждый вариант имеет свои нюансы и требует взвешенного подхода. ???

Если вы рассматриваете возможность возвращения, важно понимать, что этот процесс требует деликатности и тактики:

Оцените реалистичность возвращения — узнайте, не занята ли ваша позиция

Подготовьте аргументы, почему возвращение выгодно для компании

Будьте готовы к обсуждению причин увольнения и вашего нового видения работы

Сформулируйте, что изменилось в вашем подходе к работе или что вы готовы предложить

Если вы решили двигаться вперед, сосредоточьтесь на превращении периода после увольнения в трамплин для карьерного роста:

Инвестируйте время в обновление навыков и получение новых компетенций

Расширяйте профессиональную сеть контактов — посещайте отраслевые мероприятия

Используйте этот период для переоценки карьерных целей и жизненных приоритетов

Рассмотрите альтернативные форматы занятости — фриланс, консалтинг, проектную работу

Статистика показывает, что 72% профессионалов, сменивших работу в 2025 году, отмечают, что период неопределенности после увольнения в конечном итоге привел к более высокому уровню удовлетворенности работой и лучшему соответствию их ценностям.

Как превратить сожаление в ресурс для будущей карьеры

Любое сожаление содержит в себе ценную информацию о ваших ценностях, потребностях и приоритетах. Умение извлечь уроки из этого опыта — ключевой навык для профессионального и личностного роста. ??

Вот стратегии для трансформации сожаления в ресурс:

Проведите глубокий анализ опыта — что именно в прежней работе было ценным, а что токсичным?

— что именно в прежней работе было ценным, а что токсичным? Определите свои "неоговариваемые" — факторы, которые вы не обсудили перед увольнением, но которые можно было изменить

— факторы, которые вы не обсудили перед увольнением, но которые можно было изменить Составьте список "красных флагов" — признаков, по которым вы теперь сможете распознать потенциально неподходящее место работы

— признаков, по которым вы теперь сможете распознать потенциально неподходящее место работы Разработайте личный протокол принятия важных решений — шаги, которые нужно пройти перед следующим карьерным выбором

Исследования показывают, что способность извлекать уроки из негативного опыта напрямую коррелирует с долгосрочным карьерным успехом. Люди, которые смогли переосмыслить опыт увольнения, в среднем демонстрируют на 43% более высокую адаптивность к изменениям и на 37% выше удовлетворенность карьерой в долгосрочной перспективе.

Используйте период переосмысления для создания более целостного видения своей карьеры:

Определите свои истинные карьерные ценности — что на самом деле важно для вас в работе?

Переоцените свои сильные стороны — какие навыки вы хотите использовать в следующей позиции?

Исследуйте новые профессиональные области, которые ранее не рассматривали

Создайте карту карьерного развития с несколькими возможными путями