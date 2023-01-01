Удаленная работа в России: вакансии и советы

Специалисты, желающие развить навыки для успешной дистанционной карьеры

Российский рынок удалённой работы переживает впечатляющий бум — сегодня каждая пятая вакансия допускает дистанционный формат, что вдвое больше показателей 2019 года. Преимущества очевидны: экономия до 3 часов ежедневно на дорогу, возможность работать из любой точки страны и более гибкое планирование графика. Однако за этими привилегиями скрываются подводные камни — от размытых границ между работой и отдыхом до сложностей с самоорганизацией. Как найти действительно стоящие вакансии для удалёнки в 2025 году? Какие профессии наиболее востребованы? И главное — как преуспеть в дистанционном формате, сохраняя продуктивность и психологический комфорт? 💼🏠