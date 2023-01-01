Требования к кандидату на работу – 15 готовых примеров и шаблонов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Рекрутеры и HR-специалисты

Менеджеры по подбору персонала

Работодатели и владельцы бизнеса Правильно составленные требования к кандидату — ключевой фактор, определяющий успех подбора персонала. Яркие, точные и структурированные требования привлекают именно тех соискателей, которые действительно нужны компании. При этом 73% рекрутеров признаются, что теряют потенциально подходящих кандидатов из-за неграмотно сформулированных критериев отбора. Готовы трансформировать свои вакансии и начать привлекать лучших специалистов? Давайте рассмотрим 15 проверенных шаблонов требований, которые сделают ваши вакансии магнитом для талантов. ??

Как составить эффективные требования к кандидату

Эффективные требования к кандидату строятся на трех китах: четкость, реалистичность и структурированность. Представьте себе требования как маяк — они должны привлекать подходящих соискателей и отсеивать тех, кто не соответствует позиции. ??

Основные принципы составления требований:

Используйте конкретные формулировки вместо общих фраз

Разделяйте обязательные и желательные требования

Указывайте измеримые критерии (например, "опыт работы от 3 лет")

Соблюдайте баланс между техническими навыками и личностными качествами

Учитывайте корпоративную культуру компании

Анна Петрова, HR-директор: Два года назад мы столкнулись с проблемой: на позицию разработчика приходило множество резюме, но большинство кандидатов не соответствовали нашим ожиданиям. Проанализировав ситуацию, мы поняли, что в требованиях указали лишь "опыт работы с JavaScript", не уточнив необходимый уровень владения и конкретные фреймворки. После того как мы переписали требования, добавив "уверенное знание React.js и опыт работы с REST API от 2 лет", количество подходящих кандидатов выросло на 40%, а время закрытия вакансии сократилось с 2 месяцев до 3 недель.

Структура эффективных требований к кандидату:

Раздел Что включать Пример Образование Уровень, специализация, дополнительные курсы Высшее техническое образование (информационные технологии, математика) Опыт работы Стаж, релевантные позиции, достижения От 3 лет опыта на позиции менеджера проектов в IT-сфере Профессиональные навыки Hard skills, программы, методологии Уверенное владение Excel (сводные таблицы, формулы), знание 1С Личные качества Soft skills, релевантные позиции Аналитическое мышление, стрессоустойчивость Дополнительные преимущества Желательные, но не обязательные навыки Знание английского языка (уровень B2) будет преимуществом

Базовые и специализированные требования с примерами

Базовые требования — это универсальный минимум, применимый к большинству позиций в рамках одной профессиональной области. Специализированные требования отражают специфику конкретной должности и компании. Рассмотрим примеры для разных специалистов. ??

Пример 1: Менеджер по продажам

Базовые требования:

Высшее образование (экономическое/маркетинговое как преимущество)

Опыт работы в активных продажах от 1 года

Уверенный пользователь ПК (MS Office, CRM)

Грамотная устная и письменная речь

Специализированные требования:

Опыт продаж в сегменте B2B строительных материалов

Знание технических характеристик строительного оборудования

Наличие собственной клиентской базы как преимущество

Опыт проведения презентаций и деловых переговоров

Пример 2: UI/UX дизайнер

Базовые требования:

Профильное образование в области дизайна или смежных областях

Уверенное владение Figma, Adobe Photoshop, Illustrator

Понимание принципов UX-дизайна и юзабилити

Наличие портфолио с релевантными работами

Специализированные требования:

Опыт создания интерфейсов для мобильных приложений в сфере финтех

Знание принципов Material Design и iOS Human Interface Guidelines

Опыт проведения юзабилити-тестирования

Базовое понимание frontend-разработки (HTML, CSS)

При составлении требований важно соблюдать баланс между желаемым и реальным. Слишком завышенные требования отпугнут хороших кандидатов, а заниженные привлекут неподходящих соискателей.

Шаблоны требований для разных должностей

Предлагаю готовые шаблоны требований для наиболее востребованных позиций. Адаптируйте их под специфику вашей компании и конкретной вакансии. ??

Шаблон 1: Бухгалтер

Высшее экономическое образование

Опыт работы в должности бухгалтера от 3 лет

Знание бухгалтерского и налогового учета

Уверенное владение 1С (версия 8.3), Excel

Опыт ведения участков: [указать конкретные участки]

Знание [указать специфическое ПО или системы]

Внимательность, ответственность, аналитический склад ума

Шаблон 2: Frontend-разработчик

Высшее техническое образование

Опыт коммерческой разработки от 2 лет

Уверенное владение JavaScript, HTML5, CSS3

Опыт работы с [указать фреймворки: React/Vue/Angular]

Понимание принципов адаптивной верстки и кроссбраузерности

Знание REST API, опыт взаимодействия с бэкендом

Умение работать с системами контроля версий (Git)

Преимуществом будет опыт с [указать дополнительные технологии]

Шаблон 3: Маркетолог

Высшее образование (маркетинг, реклама, PR)

Опыт работы в маркетинге от 2 лет

Успешный опыт реализации маркетинговых кампаний

Знание инструментов веб-аналитики (Google Analytics, Яндекс.Метрика)

Опыт работы с рекламными кабинетами (Яндекс.Директ, Google Ads)

Навыки работы с графическими редакторами

Аналитический склад ума, креативность, проактивность

Будет плюсом: [указать специфические для вашей компании навыки]

Шаблон 4: Менеджер проектов

Высшее образование

Опыт управления проектами от 3 лет

Знание методологий проектного управления (Agile, Scrum, Waterfall)

Опыт работы с системами управления проектами (Jira, Trello, Asana)

Навыки планирования и распределения ресурсов

Опыт составления проектной документации

Сильные коммуникативные навыки, лидерские качества

Опыт работы в [указать вашу отрасль] как преимущество

Шаблон 5: HR-специалист

Высшее образование (управление персоналом, психология)

Опыт работы в HR от 1 года

Знание методов подбора и оценки персонала

Опыт проведения собеседований

Знание трудового законодательства

Опыт работы с job-порталами и профессиональными сообществами

Навыки деловой коммуникации и ведения переговоров

Преимуществом будет опыт подбора [указать специфичные для вашей компании позиции]

Михаил Соколов, руководитель IT-отдела: Я годами страдал от текучки кадров в команде разработки, пока не понял главную ошибку в наших вакансиях. Мы перечисляли десятки технологий, требуя знания всего и сразу — от фронтенда до DevOps. В результате к нам либо никто не приходил, либо приходили соискатели с завышенной самооценкой, не соответствующей реальным навыкам. Переосмыслив подход, мы разделили требования на блоки: "Обязательно" (3-4 ключевые технологии), "Желательно" (дополнительные навыки) и "Будет плюсом" (приятные дополнения). Количество откликов выросло на 60%, а главное — мы начали получать резюме от кандидатов, которые действительно соответствовали нашим ожиданиям.

Как правильно указать личные качества в вакансии

Личные качества кандидата — важная составляющая требований, которая часто недооценивается. Правильно подобранные soft skills помогут найти сотрудника, который не только справится с рабочими задачами, но и впишется в команду. ??

Вот ключевые правила указания личных качеств:

Указывайте не более 5-7 личных качеств для одной вакансии

Выбирайте качества, действительно необходимые для данной позиции

Избегайте абстрактных формулировок ("активная жизненная позиция")

Связывайте личные качества с конкретными рабочими задачами

Учитывайте корпоративную культуру компании

Рассмотрим наиболее востребованные личные качества для разных типов должностей:

Тип должности Ключевые личные качества Формулировка в вакансии Руководящие позиции Лидерство, стратегическое мышление, эмоциональный интеллект "Способность принимать взвешенные решения в условиях неопределенности" Работа с клиентами Коммуникабельность, стрессоустойчивость, эмпатия "Умение находить подход к разным типам клиентов и разрешать конфликтные ситуации" Аналитические позиции Внимание к деталям, аналитическое мышление, скрупулезность "Способность анализировать большие массивы данных и выявлять закономерности" Творческие должности Креативность, гибкость мышления, восприимчивость к обратной связи "Умение генерировать нестандартные идеи и адаптировать их под требования проекта" Технические специалисты Логическое мышление, обучаемость, усидчивость "Готовность к постоянному развитию и освоению новых технологий"

Примеры конкретных формулировок личных качеств для разных позиций:

Менеджер по продажам:

Ориентация на результат: умение достигать поставленных KPI

Навыки убеждения: способность аргументированно презентовать продукт

Проактивность: самостоятельный поиск новых клиентов и возможностей

Бухгалтер:

Внимательность: способность замечать детали и нестыковки в документах

Ответственность: точное соблюдение сроков и требований законодательства

Методичность: умение систематизировать информацию и соблюдать порядок

Программист:

Системное мышление: умение видеть взаимосвязи между компонентами

Ориентация на качество: написание чистого, поддерживаемого кода

Командная работа: эффективное взаимодействие с другими разработчиками

Частые ошибки при составлении требований к соискателю

Даже опытные рекрутеры допускают ошибки при составлении требований, которые могут отпугнуть подходящих кандидатов или привлечь неподходящих. Рассмотрим основные из них и способы их избежать. ??

Ошибка 1: Избыточные требования Когда в вакансии указан длинный список требований, многие квалифицированные кандидаты могут не откликнуться, даже если соответствуют большинству критериев. Решение: Выделите 5-7 ключевых требований. Остальные перенесите в раздел "Будет преимуществом".

Ошибка 2: Размытые формулировки Требования вроде "опыт работы в аналогичной должности" или "знание специализированного ПО" не дают кандидату понять, подходит ли он. Решение: Используйте конкретные формулировки: "опыт работы бухгалтером в производственной компании от 3 лет", "уверенное владение 1С:УПП 8.3".

Ошибка 3: Нереалистичные ожидания Требование опыта работы 5+ лет для младшей должности или знания редких технологий для стандартной позиции создает образ нереалистичного работодателя. Решение: Соотносите требования с уровнем позиции и рыночными реалиями. Проведите анализ вакансий конкурентов.

Ошибка 4: Смешивание требований и обязанностей Часто в разделе требований указывают обязанности: "ведение документооборота", "холодные звонки" и т.д. Решение: Четко разделяйте требования (что должен уметь кандидат) и обязанности (что он будет делать).

Ошибка 5: Дискриминационные требования Требования к возрасту, полу, семейному положению не только неэтичны, но и противоречат трудовому законодательству. Решение: Фокусируйтесь исключительно на профессиональных качествах и навыках.

Распространенные ошибки в формулировках требований и их корректировка:

Неправильно: "Стрессоустойчивость, коммуникабельность, активность" Правильно: "Умение сохранять продуктивность в условиях многозадачности, навыки эффективной коммуникации с разными типами клиентов"

Неправильно: "Опыт работы в аналогичной должности" Правильно: "Опыт работы менеджером по логистике в компании с международными перевозками от 2 лет"

Неправильно: "Знание английского языка" Правильно: "Знание английского языка на уровне B2 (Upper-Intermediate): ведение деловой переписки, участие в переговорах"

Неправильно: "Знание компьютера" Правильно: "Уверенный пользователь MS Office (Excel, Word, PowerPoint), опыт работы с CRM-системами"

Неправильно: "Молодой и энергичный" Правильно: "Готовность к динамичной работе, умение быстро адаптироваться к изменениям"