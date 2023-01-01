Требования к делопроизводителю: квалификация, навыки, обязанности#Требования и навыки #Трудовое право #Обязанности и задачи
Для кого эта статья:
- Для начинающих и опытных делопроизводителей, желающих развивать свою карьеру.
- Для работодателей, заинтересованных в найме или оценке квалификации делопроизводителей.
Для студентов и специалистов, ищущих информацию о требованиях и перспективах в профессии делопроизводителя.
Качественное делопроизводство — основа функционирования любой организации. За порядком в документообороте стоит ключевая фигура — делопроизводитель, который одновременно должен быть и дотошным педантом, и коммуникабельным координатором. Требования к этой профессии становятся всё более комплексными: уже недостаточно просто уметь заполнять бланки и систематизировать папки. Современный делопроизводитель — это профессионал, обладающий цифровыми навыками, знанием законодательства и способностью эффективно управлять информационными потоками. Давайте разберемся, каким должен быть делопроизводитель в 2025 году и какие требования предъявляют к этим специалистам работодатели ??
Квалификационные требования к делопроизводителю
Профессия делопроизводителя предъявляет четкие квалификационные требования, которые определяются как законодательством, так и спецификой конкретной организации. Рассмотрим ключевые критерии, необходимые для успешной работы в этой должности.
Прежде всего, важно понимать, что требования к образованию делопроизводителя варьируются в зависимости от уровня позиции:
- Для начальных позиций (помощник делопроизводителя) — достаточно среднего профессионального образования по специальностям "Документационное обеспечение управления и архивоведение", "Делопроизводство"
- Для полноценной должности делопроизводителя — рекомендуется высшее образование по специальностям "Документоведение и архивоведение", "Документационное обеспечение управления"
- Альтернативой может быть профессиональная переподготовка по направлению "Документационное обеспечение управления" для специалистов с иным образованием
Помимо базового образования, работодатели ценят курсы повышения квалификации по направлениям "Электронный документооборот", "Архивное дело", "Кадровое делопроизводство" — такие сертификаты значительно повышают конкурентоспособность кандидата. ??
Что касается опыта работы, требования работодателей распределяются следующим образом:
|Уровень позиции
|Требуемый опыт
|Особые требования
|Помощник делопроизводителя
|От 0 до 6 месяцев
|Базовые знания документооборота, уверенный пользователь ПК
|Делопроизводитель
|От 1 года
|Опыт работы с СЭД, знание нормативной документации
|Старший делопроизводитель
|От 3 лет
|Управление документооборотом, знание архивного дела
|Руководитель отдела делопроизводства
|От 5 лет
|Опыт управления персоналом, знание отраслевой специфики
Важным аспектом является знание нормативно-правовой базы. Делопроизводитель должен уверенно ориентироваться в следующих документах:
- ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация"
- Федеральный закон №125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"
- Приказ Росархива от 20.12.2019 №236 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов"
- Федеральный закон №63-ФЗ "Об электронной подписи" (для работы с электронным документооборотом)
Ирина Валентинова, старший специалист по делопроизводству Когда я пришла на собеседование на должность делопроизводителя в крупную логистическую компанию, руководитель отдела первым делом спросил о моем знании ГОСТов и нормативных актов. Вместо стандартного ответа я продемонстрировала, как применяла эти знания на практике: рассказала, как оптимизировала процесс регистрации входящей документации, строго соблюдая ГОСТ Р 7.0.97-2016, и разработала номенклатуру дел в полном соответствии с Приказом Росархива. Это произвело впечатление намного сильнее, чем просто перечисление известных мне нормативных документов. Меня приняли на работу в тот же день, хотя изначально планировали провести еще два этапа собеседований.
Отдельного внимания заслуживает владение специализированным программным обеспечением. Современный делопроизводитель должен уверенно работать с:
- Системами электронного документооборота (Directum, Дело, 1С:Документооборот)
- Офисными программами (MS Office с акцентом на Excel, Word, Outlook)
- Справочно-правовыми системами (КонсультантПлюс, Гарант)
- Программами для сканирования и распознавания текста (ABBYY FineReader)
Основные должностные обязанности делопроизводителя
Должностные обязанности делопроизводителя охватывают весь цикл работы с документами — от создания до хранения. Понимание этого функционала критически важно как для соискателей, так и для работодателей, составляющих должностные инструкции. Рассмотрим ключевые аспекты работы делопроизводителя.
Прежде всего, делопроизводитель отвечает за организацию документооборота, что включает:
- Прием и регистрацию входящей корреспонденции
- Распределение документов между структурными подразделениями
- Регистрацию и отправку исходящей корреспонденции
- Контроль движения и исполнения документов
- Составление реестров почтовых отправлений
Вторым важным блоком обязанностей является создание и оформление документов:
- Подготовка проектов приказов, распоряжений, служебных записок
- Редактирование документов на соответствие нормативным требованиям
- Согласование документов с ответственными лицами
- Подготовка документов к подписанию руководством
- Заверение копий документов
Нельзя недооценивать и функцию контроля. Делопроизводитель — это профессиональный "хранитель сроков", отвечающий за:
- Контроль сроков исполнения поручений руководства
- Напоминания исполнителям о приближающихся дедлайнах
- Составление отчетов об исполнительской дисциплине
- Мониторинг просроченных документов и эскалацию проблем
Отдельно стоит выделить работу с архивом, которая включает:
- Формирование дел в соответствии с номенклатурой
- Подготовку документов к архивному хранению
- Составление описей дел
- Организацию хранения и выдачу архивных документов
- Участие в работе экспертной комиссии по определению сроков хранения
Особенно важно понимать, как распределяются обязанности в зависимости от типа организации и специфики ее деятельности:
|Тип организации
|Особенности должностных обязанностей
|Государственные учреждения
|Строгое соблюдение регламентов, работа с грифованными документами, взаимодействие с контролирующими органами
|Коммерческие компании
|Гибкость в оформлении документов, акцент на скорости обработки, часто совмещение с функциями офис-менеджера
|Образовательные учреждения
|Работа с личными делами учащихся, ведение специфической отчетности, сезонность нагрузки
|Медицинские организации
|Работа с медицинской документацией, соблюдение особых требований к конфиденциальности, взаимодействие со страховыми компаниями
В современных условиях к традиционным обязанностям добавляются функции, связанные с цифровизацией делопроизводства:
- Работа с электронными подписями
- Организация электронного архива
- Администрирование систем электронного документооборота
- Конвертация бумажных документов в электронный формат
- Обеспечение информационной безопасности при работе с документами ??
Необходимые навыки и компетенции для работы
Профессия делопроизводителя требует уникального сочетания технических навыков и личностных качеств. Рассмотрим компетенции, которые делают специалиста по-настоящему ценным для работодателя.
Среди профессиональных навыков особенно выделяются:
- Скоростная обработка документов — способность быстро регистрировать и систематизировать большие объемы корреспонденции
- Грамотность — безупречное владение деловым стилем письма, отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок
- Знание терминологии — свободное владение профессиональным языком делопроизводства
- Навыки редактирования — умение выявлять и исправлять ошибки в документах
- Архивирование — знание принципов систематизации и хранения документации
Цифровые компетенции современного делопроизводителя включают:
- Быстрый набор текста (от 160 знаков в минуту)
- Продвинутое владение MS Office (особенно Word, Excel, Outlook)
- Работа с СЭД (системами электронного документооборота)
- Базовые навыки обработки изображений для работы со сканами
- Уверенное использование оргтехники (сканеры, принтеры, факсы) ???
Не менее важны организационные навыки:
- Тайм-менеджмент — умение планировать работу и соблюдать сроки
- Многозадачность — способность одновременно вести несколько процессов
- Внимание к деталям — замечать несоответствия в документах
- Системное мышление — понимание взаимосвязей в документообороте
- Стрессоустойчивость — сохранение эффективности в периоды пиковых нагрузок
Отдельного внимания заслуживают коммуникативные компетенции:
- Деловая этика — соблюдение профессиональных стандартов общения
- Клиентоориентированность — внимательное отношение к запросам сотрудников и контрагентов
- Дипломатичность — умение корректно напоминать о сроках и требованиях
- Четкая речь — способность ясно объяснять требования к оформлению документов
- Конфиденциальность — понимание границ служебной информации
Михаил Петров, руководитель отдела делопроизводства Я помню случай, когда мы искали делопроизводителя в наш юридический департамент. Среди кандидатов выделялись две претендентки: одна с 10-летним опытом и впечатляющим резюме, вторая — с опытом всего 3 года. Мы выбрали вторую, и вот почему. На практическом задании, где нужно было обработать пакет входящих документов, определить их приоритетность и подготовить проекты ответов, кандидат с меньшим опытом продемонстрировала исключительное внимание к деталям. Она не только безошибочно определила срочные документы, но и заметила несоответствие в датах на одном из писем, которое мы намеренно допустили как проверку. Более того, она грамотно расставила приоритеты, в то время как более опытный специалист действовала по шаблону, не адаптируясь к ситуации. Этот случай еще раз подтвердил: в делопроизводстве решающими факторами часто становятся не годы опыта, а развитые soft skills и скрупулезность.
Для профессионального роста делопроизводителям рекомендуется развивать дополнительные компетенции:
- Знание основ трудового законодательства
- Понимание бизнес-процессов организации
- Базовые навыки управления проектами
- Знание английского языка (особенно для работы в международных компаниях)
- Элементы юридической грамотности
Особенности профессиональных стандартов в делопроизводстве
Профессиональные стандарты в делопроизводстве представляют собой формализованные требования к квалификации работников. Они служат ориентиром как для работодателей, так и для специалистов, стремящихся к профессиональному росту. Рассмотрим особенности этих стандартов и их практическое применение.
В Российской Федерации деятельность делопроизводителей регламентируется несколькими профессиональными стандартами:
- Профстандарт "Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией" (утвержден приказом Минтруда России от 15.06.2020 №333н)
- Профстандарт "Специалист по управлению документацией организации" (утвержден приказом Минтруда России от 10.05.2017 №416н)
- Профстандарт "Специалист архива" (утвержден приказом Минтруда России от 18.03.2021 №140н)
Каждый из этих стандартов описывает трудовые функции разного уровня сложности. Для делопроизводителей особенно важны следующие обобщенные трудовые функции:
- Документационное обеспечение деятельности организации
- Организационное обеспечение деятельности организации
- Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка руководителя
Профессиональные стандарты определяют уровни квалификации делопроизводителей:
|Уровень квалификации
|Требования к образованию
|Примеры должностей
|3 уровень
|Среднее общее образование и профессиональное обучение
|Делопроизводитель, архивариус
|5 уровень
|Среднее профессиональное образование
|Секретарь руководителя, старший делопроизводитель
|6 уровень
|Высшее образование – бакалавриат
|Документовед, заведующий канцелярией
|7 уровень
|Высшее образование – магистратура
|Руководитель службы документационного обеспечения
Особенностью профстандартов в делопроизводстве является их многогранность. Они охватывают не только технические аспекты работы с документами, но и организационные, коммуникативные, аналитические компетенции. Например, даже для базовой должности делопроизводителя стандарт предусматривает такие трудовые функции, как:
- Прием и первичная обработка входящих документов
- Предварительное рассмотрение и сортировка документов
- Подготовка проектов исходящих документов
- Организация работы с документами в системе электронного документооборота
- Ведение информационно-справочной работы
Важно понимать, что профстандарты в делопроизводстве постоянно обновляются, отражая изменения в законодательстве и технологиях. Так, в последних редакциях уделяется особое внимание цифровым компетенциям: работе с электронными подписями, обеспечению информационной безопасности, управлению электронными архивами. ??
Для работодателей профстандарты служат основой при:
- Разработке должностных инструкций
- Определении требований к кандидатам при найме
- Проведении аттестации персонала
- Планировании обучения и повышения квалификации
- Формировании систем оплаты труда
Для самих специалистов профстандарты — это "дорожная карта" профессионального развития. Они позволяют:
- Оценить свой текущий уровень квалификации
- Определить направления для обучения
- Планировать карьерный рост
- Подготовиться к профессиональной сертификации
С 2023 года наблюдается тенденция к интеграции профстандартов в делопроизводстве с требованиями по информационной безопасности. Это связано с возрастающими рисками утечки конфиденциальной информации при работе с документами в цифровом формате.
Карьерный рост и перспективы для делопроизводителя
Вопреки распространенному мнению, профессия делопроизводителя открывает разнообразные возможности для карьерного развития. При правильном подходе эта стартовая позиция может стать трамплином для построения успешной карьеры в различных направлениях. Рассмотрим основные карьерные треки и перспективы для делопроизводителей.
Классическая карьерная лестница в делопроизводстве выглядит следующим образом:
- Помощник делопроизводителя ? Делопроизводитель ? Старший делопроизводитель ? Заведующий канцелярией ? Руководитель отдела документационного обеспечения
При этом возможно развитие в нескольких специализированных направлениях:
- Документоведение — углубление экспертизы в области создания и оформления документов, разработка локальных нормативных актов, оптимизация документопотоков
- Архивное дело — развитие в сторону управления архивом, экспертизы ценности документов, организации долговременного хранения
- Кадровое делопроизводство — специализация на работе с кадровой документацией с перспективой перехода в HR
- Электронный документооборот — развитие технической экспертизы, администрирование СЭД, внедрение цифровых решений ??
Важно понимать возможности роста доходов при движении по карьерной лестнице:
|Должность
|Средняя зарплата (Москва), руб.
|Средняя зарплата (регионы), руб.
|Помощник делопроизводителя
|45 000 – 55 000
|30 000 – 40 000
|Делопроизводитель
|60 000 – 75 000
|40 000 – 50 000
|Старший делопроизводитель
|80 000 – 95 000
|50 000 – 65 000
|Заведующий канцелярией
|100 000 – 120 000
|65 000 – 85 000
|Руководитель отдела ДОУ
|150 000 – 200 000
|90 000 – 120 000
Перспективными направлениями развития для делопроизводителей в 2025 году становятся:
- Управление данными и информацией — развитие в сторону информационного менеджмента, где документы рассматриваются как часть общего информационного массива компании
- Цифровая трансформация бизнес-процессов — участие в проектах автоматизации, роботизации рутинных операций с документами
- Комплаенс и управление рисками — развитие экспертизы в области соответствия документов нормативным требованиям
- Проектное управление — координация проектов по внедрению новых систем документооборота
Для успешного карьерного продвижения делопроизводителям рекомендуется:
- Постоянно повышать квалификацию, отслеживая изменения в законодательстве и технологиях
- Осваивать смежные области знаний (право, менеджмент, информационные технологии)
- Развивать управленческие навыки даже на начальных этапах карьеры
- Получать профессиональные сертификаты (например, международный сертификат AIIM – Association for Intelligent Information Management)
- Участвовать в профессиональных сообществах и отраслевых мероприятиях
Стоит отметить, что опыт работы делопроизводителем высоко ценится при переходе в смежные области:
- Административный менеджмент
- Управление офисом
- Секретариат руководителя
- HR-администрирование
- Управление бизнес-процессами
Интересной тенденцией становится развитие удаленной работы для делопроизводителей. С распространением электронного документооборота всё больше компаний готовы нанимать специалистов на удаленную или гибридную работу, что расширяет географию возможного трудоустройства. ??
Профессия делопроизводителя — это фундамент для множества карьерных траекторий. Ключ к успеху в этой сфере — баланс между скрупулезным соблюдением стандартов и готовностью осваивать новые технологии. Тот, кто видит в делопроизводстве не просто работу с бумагами, а управление информационными потоками организации, получает практически неограниченные возможности для профессионального роста. Делопроизводитель, который постоянно развивает свои компетенции, становится незаменимым специалистом, способным трансформировать бюрократические процедуры в эффективные инструменты управления.
Инга Козина
редактор про рынок труда