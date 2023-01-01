Требования к делопроизводителю: квалификация, навыки, обязанности

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Для кого эта статья:

Для начинающих и опытных делопроизводителей, желающих развивать свою карьеру.

Для работодателей, заинтересованных в найме или оценке квалификации делопроизводителей.

Для студентов и специалистов, ищущих информацию о требованиях и перспективах в профессии делопроизводителя. Качественное делопроизводство — основа функционирования любой организации. За порядком в документообороте стоит ключевая фигура — делопроизводитель, который одновременно должен быть и дотошным педантом, и коммуникабельным координатором. Требования к этой профессии становятся всё более комплексными: уже недостаточно просто уметь заполнять бланки и систематизировать папки. Современный делопроизводитель — это профессионал, обладающий цифровыми навыками, знанием законодательства и способностью эффективно управлять информационными потоками. Давайте разберемся, каким должен быть делопроизводитель в 2025 году и какие требования предъявляют к этим специалистам работодатели ??

Квалификационные требования к делопроизводителю

Профессия делопроизводителя предъявляет четкие квалификационные требования, которые определяются как законодательством, так и спецификой конкретной организации. Рассмотрим ключевые критерии, необходимые для успешной работы в этой должности.

Прежде всего, важно понимать, что требования к образованию делопроизводителя варьируются в зависимости от уровня позиции:

Для начальных позиций (помощник делопроизводителя) — достаточно среднего профессионального образования по специальностям "Документационное обеспечение управления и архивоведение", "Делопроизводство"

Для полноценной должности делопроизводителя — рекомендуется высшее образование по специальностям "Документоведение и архивоведение", "Документационное обеспечение управления"

Альтернативой может быть профессиональная переподготовка по направлению "Документационное обеспечение управления" для специалистов с иным образованием

Помимо базового образования, работодатели ценят курсы повышения квалификации по направлениям "Электронный документооборот", "Архивное дело", "Кадровое делопроизводство" — такие сертификаты значительно повышают конкурентоспособность кандидата. ??

Что касается опыта работы, требования работодателей распределяются следующим образом:

Уровень позиции Требуемый опыт Особые требования Помощник делопроизводителя От 0 до 6 месяцев Базовые знания документооборота, уверенный пользователь ПК Делопроизводитель От 1 года Опыт работы с СЭД, знание нормативной документации Старший делопроизводитель От 3 лет Управление документооборотом, знание архивного дела Руководитель отдела делопроизводства От 5 лет Опыт управления персоналом, знание отраслевой специфики

Важным аспектом является знание нормативно-правовой базы. Делопроизводитель должен уверенно ориентироваться в следующих документах:

ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация"

Федеральный закон №125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"

Приказ Росархива от 20.12.2019 №236 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов"

Федеральный закон №63-ФЗ "Об электронной подписи" (для работы с электронным документооборотом)

Ирина Валентинова, старший специалист по делопроизводству Когда я пришла на собеседование на должность делопроизводителя в крупную логистическую компанию, руководитель отдела первым делом спросил о моем знании ГОСТов и нормативных актов. Вместо стандартного ответа я продемонстрировала, как применяла эти знания на практике: рассказала, как оптимизировала процесс регистрации входящей документации, строго соблюдая ГОСТ Р 7.0.97-2016, и разработала номенклатуру дел в полном соответствии с Приказом Росархива. Это произвело впечатление намного сильнее, чем просто перечисление известных мне нормативных документов. Меня приняли на работу в тот же день, хотя изначально планировали провести еще два этапа собеседований.

Отдельного внимания заслуживает владение специализированным программным обеспечением. Современный делопроизводитель должен уверенно работать с:

Системами электронного документооборота (Directum, Дело, 1С:Документооборот)

Офисными программами (MS Office с акцентом на Excel, Word, Outlook)

Справочно-правовыми системами (КонсультантПлюс, Гарант)

Программами для сканирования и распознавания текста (ABBYY FineReader)

Основные должностные обязанности делопроизводителя

Должностные обязанности делопроизводителя охватывают весь цикл работы с документами — от создания до хранения. Понимание этого функционала критически важно как для соискателей, так и для работодателей, составляющих должностные инструкции. Рассмотрим ключевые аспекты работы делопроизводителя.

Прежде всего, делопроизводитель отвечает за организацию документооборота, что включает:

Прием и регистрацию входящей корреспонденции

Распределение документов между структурными подразделениями

Регистрацию и отправку исходящей корреспонденции

Контроль движения и исполнения документов

Составление реестров почтовых отправлений

Вторым важным блоком обязанностей является создание и оформление документов:

Подготовка проектов приказов, распоряжений, служебных записок

Редактирование документов на соответствие нормативным требованиям

Согласование документов с ответственными лицами

Подготовка документов к подписанию руководством

Заверение копий документов

Нельзя недооценивать и функцию контроля. Делопроизводитель — это профессиональный "хранитель сроков", отвечающий за:

Контроль сроков исполнения поручений руководства

Напоминания исполнителям о приближающихся дедлайнах

Составление отчетов об исполнительской дисциплине

Мониторинг просроченных документов и эскалацию проблем

Отдельно стоит выделить работу с архивом, которая включает:

Формирование дел в соответствии с номенклатурой

Подготовку документов к архивному хранению

Составление описей дел

Организацию хранения и выдачу архивных документов

Участие в работе экспертной комиссии по определению сроков хранения

Особенно важно понимать, как распределяются обязанности в зависимости от типа организации и специфики ее деятельности:

Тип организации Особенности должностных обязанностей Государственные учреждения Строгое соблюдение регламентов, работа с грифованными документами, взаимодействие с контролирующими органами Коммерческие компании Гибкость в оформлении документов, акцент на скорости обработки, часто совмещение с функциями офис-менеджера Образовательные учреждения Работа с личными делами учащихся, ведение специфической отчетности, сезонность нагрузки Медицинские организации Работа с медицинской документацией, соблюдение особых требований к конфиденциальности, взаимодействие со страховыми компаниями

В современных условиях к традиционным обязанностям добавляются функции, связанные с цифровизацией делопроизводства:

Работа с электронными подписями

Организация электронного архива

Администрирование систем электронного документооборота

Конвертация бумажных документов в электронный формат

Обеспечение информационной безопасности при работе с документами ??

Необходимые навыки и компетенции для работы

Профессия делопроизводителя требует уникального сочетания технических навыков и личностных качеств. Рассмотрим компетенции, которые делают специалиста по-настоящему ценным для работодателя.

Среди профессиональных навыков особенно выделяются:

Скоростная обработка документов — способность быстро регистрировать и систематизировать большие объемы корреспонденции

Грамотность — безупречное владение деловым стилем письма, отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок

Знание терминологии — свободное владение профессиональным языком делопроизводства

Навыки редактирования — умение выявлять и исправлять ошибки в документах

Архивирование — знание принципов систематизации и хранения документации

Цифровые компетенции современного делопроизводителя включают:

Быстрый набор текста (от 160 знаков в минуту)

Продвинутое владение MS Office (особенно Word, Excel, Outlook)

Работа с СЭД (системами электронного документооборота)

Базовые навыки обработки изображений для работы со сканами

Уверенное использование оргтехники (сканеры, принтеры, факсы) ???

Не менее важны организационные навыки:

Тайм-менеджмент — умение планировать работу и соблюдать сроки

Многозадачность — способность одновременно вести несколько процессов

Внимание к деталям — замечать несоответствия в документах

Системное мышление — понимание взаимосвязей в документообороте

Стрессоустойчивость — сохранение эффективности в периоды пиковых нагрузок

Отдельного внимания заслуживают коммуникативные компетенции:

Деловая этика — соблюдение профессиональных стандартов общения

Клиентоориентированность — внимательное отношение к запросам сотрудников и контрагентов

Дипломатичность — умение корректно напоминать о сроках и требованиях

Четкая речь — способность ясно объяснять требования к оформлению документов

Конфиденциальность — понимание границ служебной информации

Михаил Петров, руководитель отдела делопроизводства Я помню случай, когда мы искали делопроизводителя в наш юридический департамент. Среди кандидатов выделялись две претендентки: одна с 10-летним опытом и впечатляющим резюме, вторая — с опытом всего 3 года. Мы выбрали вторую, и вот почему. На практическом задании, где нужно было обработать пакет входящих документов, определить их приоритетность и подготовить проекты ответов, кандидат с меньшим опытом продемонстрировала исключительное внимание к деталям. Она не только безошибочно определила срочные документы, но и заметила несоответствие в датах на одном из писем, которое мы намеренно допустили как проверку. Более того, она грамотно расставила приоритеты, в то время как более опытный специалист действовала по шаблону, не адаптируясь к ситуации. Этот случай еще раз подтвердил: в делопроизводстве решающими факторами часто становятся не годы опыта, а развитые soft skills и скрупулезность.

Для профессионального роста делопроизводителям рекомендуется развивать дополнительные компетенции:

Знание основ трудового законодательства

Понимание бизнес-процессов организации

Базовые навыки управления проектами

Знание английского языка (особенно для работы в международных компаниях)

Элементы юридической грамотности

Особенности профессиональных стандартов в делопроизводстве

Профессиональные стандарты в делопроизводстве представляют собой формализованные требования к квалификации работников. Они служат ориентиром как для работодателей, так и для специалистов, стремящихся к профессиональному росту. Рассмотрим особенности этих стандартов и их практическое применение.

В Российской Федерации деятельность делопроизводителей регламентируется несколькими профессиональными стандартами:

Профстандарт "Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией" (утвержден приказом Минтруда России от 15.06.2020 №333н)

Профстандарт "Специалист по управлению документацией организации" (утвержден приказом Минтруда России от 10.05.2017 №416н)

Профстандарт "Специалист архива" (утвержден приказом Минтруда России от 18.03.2021 №140н)

Каждый из этих стандартов описывает трудовые функции разного уровня сложности. Для делопроизводителей особенно важны следующие обобщенные трудовые функции:

Документационное обеспечение деятельности организации

Организационное обеспечение деятельности организации

Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка руководителя

Профессиональные стандарты определяют уровни квалификации делопроизводителей:

Уровень квалификации Требования к образованию Примеры должностей 3 уровень Среднее общее образование и профессиональное обучение Делопроизводитель, архивариус 5 уровень Среднее профессиональное образование Секретарь руководителя, старший делопроизводитель 6 уровень Высшее образование – бакалавриат Документовед, заведующий канцелярией 7 уровень Высшее образование – магистратура Руководитель службы документационного обеспечения

Особенностью профстандартов в делопроизводстве является их многогранность. Они охватывают не только технические аспекты работы с документами, но и организационные, коммуникативные, аналитические компетенции. Например, даже для базовой должности делопроизводителя стандарт предусматривает такие трудовые функции, как:

Прием и первичная обработка входящих документов

Предварительное рассмотрение и сортировка документов

Подготовка проектов исходящих документов

Организация работы с документами в системе электронного документооборота

Ведение информационно-справочной работы

Важно понимать, что профстандарты в делопроизводстве постоянно обновляются, отражая изменения в законодательстве и технологиях. Так, в последних редакциях уделяется особое внимание цифровым компетенциям: работе с электронными подписями, обеспечению информационной безопасности, управлению электронными архивами. ??

Для работодателей профстандарты служат основой при:

Разработке должностных инструкций

Определении требований к кандидатам при найме

Проведении аттестации персонала

Планировании обучения и повышения квалификации

Формировании систем оплаты труда

Для самих специалистов профстандарты — это "дорожная карта" профессионального развития. Они позволяют:

Оценить свой текущий уровень квалификации

Определить направления для обучения

Планировать карьерный рост

Подготовиться к профессиональной сертификации

С 2023 года наблюдается тенденция к интеграции профстандартов в делопроизводстве с требованиями по информационной безопасности. Это связано с возрастающими рисками утечки конфиденциальной информации при работе с документами в цифровом формате.

Карьерный рост и перспективы для делопроизводителя

Вопреки распространенному мнению, профессия делопроизводителя открывает разнообразные возможности для карьерного развития. При правильном подходе эта стартовая позиция может стать трамплином для построения успешной карьеры в различных направлениях. Рассмотрим основные карьерные треки и перспективы для делопроизводителей.

Классическая карьерная лестница в делопроизводстве выглядит следующим образом:

Помощник делопроизводителя ? Делопроизводитель ? Старший делопроизводитель ? Заведующий канцелярией ? Руководитель отдела документационного обеспечения

При этом возможно развитие в нескольких специализированных направлениях:

Документоведение — углубление экспертизы в области создания и оформления документов, разработка локальных нормативных актов, оптимизация документопотоков

— углубление экспертизы в области создания и оформления документов, разработка локальных нормативных актов, оптимизация документопотоков Архивное дело — развитие в сторону управления архивом, экспертизы ценности документов, организации долговременного хранения

— развитие в сторону управления архивом, экспертизы ценности документов, организации долговременного хранения Кадровое делопроизводство — специализация на работе с кадровой документацией с перспективой перехода в HR

— специализация на работе с кадровой документацией с перспективой перехода в HR Электронный документооборот — развитие технической экспертизы, администрирование СЭД, внедрение цифровых решений ??

Важно понимать возможности роста доходов при движении по карьерной лестнице:

Должность Средняя зарплата (Москва), руб. Средняя зарплата (регионы), руб. Помощник делопроизводителя 45 000 – 55 000 30 000 – 40 000 Делопроизводитель 60 000 – 75 000 40 000 – 50 000 Старший делопроизводитель 80 000 – 95 000 50 000 – 65 000 Заведующий канцелярией 100 000 – 120 000 65 000 – 85 000 Руководитель отдела ДОУ 150 000 – 200 000 90 000 – 120 000

Перспективными направлениями развития для делопроизводителей в 2025 году становятся:

Управление данными и информацией — развитие в сторону информационного менеджмента, где документы рассматриваются как часть общего информационного массива компании

— развитие в сторону информационного менеджмента, где документы рассматриваются как часть общего информационного массива компании Цифровая трансформация бизнес-процессов — участие в проектах автоматизации, роботизации рутинных операций с документами

— участие в проектах автоматизации, роботизации рутинных операций с документами Комплаенс и управление рисками — развитие экспертизы в области соответствия документов нормативным требованиям

— развитие экспертизы в области соответствия документов нормативным требованиям Проектное управление — координация проектов по внедрению новых систем документооборота

Для успешного карьерного продвижения делопроизводителям рекомендуется:

Постоянно повышать квалификацию, отслеживая изменения в законодательстве и технологиях

Осваивать смежные области знаний (право, менеджмент, информационные технологии)

Развивать управленческие навыки даже на начальных этапах карьеры

Получать профессиональные сертификаты (например, международный сертификат AIIM – Association for Intelligent Information Management)

Участвовать в профессиональных сообществах и отраслевых мероприятиях

Стоит отметить, что опыт работы делопроизводителем высоко ценится при переходе в смежные области:

Административный менеджмент

Управление офисом

Секретариат руководителя

HR-администрирование

Управление бизнес-процессами

Интересной тенденцией становится развитие удаленной работы для делопроизводителей. С распространением электронного документооборота всё больше компаний готовы нанимать специалистов на удаленную или гибридную работу, что расширяет географию возможного трудоустройства. ??