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Требования к делопроизводителю: квалификация, навыки, обязанности
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Требования к делопроизводителю: квалификация, навыки, обязанности

#Требования и навыки  #Трудовое право  #Обязанности и задачи  
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Для кого эта статья:

  • Для начинающих и опытных делопроизводителей, желающих развивать свою карьеру.
  • Для работодателей, заинтересованных в найме или оценке квалификации делопроизводителей.

  • Для студентов и специалистов, ищущих информацию о требованиях и перспективах в профессии делопроизводителя.

    Качественное делопроизводство — основа функционирования любой организации. За порядком в документообороте стоит ключевая фигура — делопроизводитель, который одновременно должен быть и дотошным педантом, и коммуникабельным координатором. Требования к этой профессии становятся всё более комплексными: уже недостаточно просто уметь заполнять бланки и систематизировать папки. Современный делопроизводитель — это профессионал, обладающий цифровыми навыками, знанием законодательства и способностью эффективно управлять информационными потоками. Давайте разберемся, каким должен быть делопроизводитель в 2025 году и какие требования предъявляют к этим специалистам работодатели ??

Квалификационные требования к делопроизводителю

Профессия делопроизводителя предъявляет четкие квалификационные требования, которые определяются как законодательством, так и спецификой конкретной организации. Рассмотрим ключевые критерии, необходимые для успешной работы в этой должности.

Прежде всего, важно понимать, что требования к образованию делопроизводителя варьируются в зависимости от уровня позиции:

  • Для начальных позиций (помощник делопроизводителя) — достаточно среднего профессионального образования по специальностям "Документационное обеспечение управления и архивоведение", "Делопроизводство"
  • Для полноценной должности делопроизводителя — рекомендуется высшее образование по специальностям "Документоведение и архивоведение", "Документационное обеспечение управления"
  • Альтернативой может быть профессиональная переподготовка по направлению "Документационное обеспечение управления" для специалистов с иным образованием

Помимо базового образования, работодатели ценят курсы повышения квалификации по направлениям "Электронный документооборот", "Архивное дело", "Кадровое делопроизводство" — такие сертификаты значительно повышают конкурентоспособность кандидата. ??

Что касается опыта работы, требования работодателей распределяются следующим образом:

Уровень позиции Требуемый опыт Особые требования
Помощник делопроизводителя От 0 до 6 месяцев Базовые знания документооборота, уверенный пользователь ПК
Делопроизводитель От 1 года Опыт работы с СЭД, знание нормативной документации
Старший делопроизводитель От 3 лет Управление документооборотом, знание архивного дела
Руководитель отдела делопроизводства От 5 лет Опыт управления персоналом, знание отраслевой специфики

Важным аспектом является знание нормативно-правовой базы. Делопроизводитель должен уверенно ориентироваться в следующих документах:

  • ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация"
  • Федеральный закон №125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"
  • Приказ Росархива от 20.12.2019 №236 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов"
  • Федеральный закон №63-ФЗ "Об электронной подписи" (для работы с электронным документооборотом)

Ирина Валентинова, старший специалист по делопроизводству Когда я пришла на собеседование на должность делопроизводителя в крупную логистическую компанию, руководитель отдела первым делом спросил о моем знании ГОСТов и нормативных актов. Вместо стандартного ответа я продемонстрировала, как применяла эти знания на практике: рассказала, как оптимизировала процесс регистрации входящей документации, строго соблюдая ГОСТ Р 7.0.97-2016, и разработала номенклатуру дел в полном соответствии с Приказом Росархива. Это произвело впечатление намного сильнее, чем просто перечисление известных мне нормативных документов. Меня приняли на работу в тот же день, хотя изначально планировали провести еще два этапа собеседований.

Отдельного внимания заслуживает владение специализированным программным обеспечением. Современный делопроизводитель должен уверенно работать с:

  • Системами электронного документооборота (Directum, Дело, 1С:Документооборот)
  • Офисными программами (MS Office с акцентом на Excel, Word, Outlook)
  • Справочно-правовыми системами (КонсультантПлюс, Гарант)
  • Программами для сканирования и распознавания текста (ABBYY FineReader)
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Основные должностные обязанности делопроизводителя

Должностные обязанности делопроизводителя охватывают весь цикл работы с документами — от создания до хранения. Понимание этого функционала критически важно как для соискателей, так и для работодателей, составляющих должностные инструкции. Рассмотрим ключевые аспекты работы делопроизводителя.

Прежде всего, делопроизводитель отвечает за организацию документооборота, что включает:

  • Прием и регистрацию входящей корреспонденции
  • Распределение документов между структурными подразделениями
  • Регистрацию и отправку исходящей корреспонденции
  • Контроль движения и исполнения документов
  • Составление реестров почтовых отправлений

Вторым важным блоком обязанностей является создание и оформление документов:

  • Подготовка проектов приказов, распоряжений, служебных записок
  • Редактирование документов на соответствие нормативным требованиям
  • Согласование документов с ответственными лицами
  • Подготовка документов к подписанию руководством
  • Заверение копий документов

Нельзя недооценивать и функцию контроля. Делопроизводитель — это профессиональный "хранитель сроков", отвечающий за:

  • Контроль сроков исполнения поручений руководства
  • Напоминания исполнителям о приближающихся дедлайнах
  • Составление отчетов об исполнительской дисциплине
  • Мониторинг просроченных документов и эскалацию проблем

Отдельно стоит выделить работу с архивом, которая включает:

  • Формирование дел в соответствии с номенклатурой
  • Подготовку документов к архивному хранению
  • Составление описей дел
  • Организацию хранения и выдачу архивных документов
  • Участие в работе экспертной комиссии по определению сроков хранения

Особенно важно понимать, как распределяются обязанности в зависимости от типа организации и специфики ее деятельности:

Тип организации Особенности должностных обязанностей
Государственные учреждения Строгое соблюдение регламентов, работа с грифованными документами, взаимодействие с контролирующими органами
Коммерческие компании Гибкость в оформлении документов, акцент на скорости обработки, часто совмещение с функциями офис-менеджера
Образовательные учреждения Работа с личными делами учащихся, ведение специфической отчетности, сезонность нагрузки
Медицинские организации Работа с медицинской документацией, соблюдение особых требований к конфиденциальности, взаимодействие со страховыми компаниями

В современных условиях к традиционным обязанностям добавляются функции, связанные с цифровизацией делопроизводства:

  • Работа с электронными подписями
  • Организация электронного архива
  • Администрирование систем электронного документооборота
  • Конвертация бумажных документов в электронный формат
  • Обеспечение информационной безопасности при работе с документами ??

Необходимые навыки и компетенции для работы

Профессия делопроизводителя требует уникального сочетания технических навыков и личностных качеств. Рассмотрим компетенции, которые делают специалиста по-настоящему ценным для работодателя.

Среди профессиональных навыков особенно выделяются:

  • Скоростная обработка документов — способность быстро регистрировать и систематизировать большие объемы корреспонденции
  • Грамотность — безупречное владение деловым стилем письма, отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок
  • Знание терминологии — свободное владение профессиональным языком делопроизводства
  • Навыки редактирования — умение выявлять и исправлять ошибки в документах
  • Архивирование — знание принципов систематизации и хранения документации

Цифровые компетенции современного делопроизводителя включают:

  • Быстрый набор текста (от 160 знаков в минуту)
  • Продвинутое владение MS Office (особенно Word, Excel, Outlook)
  • Работа с СЭД (системами электронного документооборота)
  • Базовые навыки обработки изображений для работы со сканами
  • Уверенное использование оргтехники (сканеры, принтеры, факсы) ???

Не менее важны организационные навыки:

  • Тайм-менеджмент — умение планировать работу и соблюдать сроки
  • Многозадачность — способность одновременно вести несколько процессов
  • Внимание к деталям — замечать несоответствия в документах
  • Системное мышление — понимание взаимосвязей в документообороте
  • Стрессоустойчивость — сохранение эффективности в периоды пиковых нагрузок

Отдельного внимания заслуживают коммуникативные компетенции:

  • Деловая этика — соблюдение профессиональных стандартов общения
  • Клиентоориентированность — внимательное отношение к запросам сотрудников и контрагентов
  • Дипломатичность — умение корректно напоминать о сроках и требованиях
  • Четкая речь — способность ясно объяснять требования к оформлению документов
  • Конфиденциальность — понимание границ служебной информации

Михаил Петров, руководитель отдела делопроизводства Я помню случай, когда мы искали делопроизводителя в наш юридический департамент. Среди кандидатов выделялись две претендентки: одна с 10-летним опытом и впечатляющим резюме, вторая — с опытом всего 3 года. Мы выбрали вторую, и вот почему. На практическом задании, где нужно было обработать пакет входящих документов, определить их приоритетность и подготовить проекты ответов, кандидат с меньшим опытом продемонстрировала исключительное внимание к деталям. Она не только безошибочно определила срочные документы, но и заметила несоответствие в датах на одном из писем, которое мы намеренно допустили как проверку. Более того, она грамотно расставила приоритеты, в то время как более опытный специалист действовала по шаблону, не адаптируясь к ситуации. Этот случай еще раз подтвердил: в делопроизводстве решающими факторами часто становятся не годы опыта, а развитые soft skills и скрупулезность.

Для профессионального роста делопроизводителям рекомендуется развивать дополнительные компетенции:

  • Знание основ трудового законодательства
  • Понимание бизнес-процессов организации
  • Базовые навыки управления проектами
  • Знание английского языка (особенно для работы в международных компаниях)
  • Элементы юридической грамотности

Особенности профессиональных стандартов в делопроизводстве

Профессиональные стандарты в делопроизводстве представляют собой формализованные требования к квалификации работников. Они служат ориентиром как для работодателей, так и для специалистов, стремящихся к профессиональному росту. Рассмотрим особенности этих стандартов и их практическое применение.

В Российской Федерации деятельность делопроизводителей регламентируется несколькими профессиональными стандартами:

  • Профстандарт "Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией" (утвержден приказом Минтруда России от 15.06.2020 №333н)
  • Профстандарт "Специалист по управлению документацией организации" (утвержден приказом Минтруда России от 10.05.2017 №416н)
  • Профстандарт "Специалист архива" (утвержден приказом Минтруда России от 18.03.2021 №140н)

Каждый из этих стандартов описывает трудовые функции разного уровня сложности. Для делопроизводителей особенно важны следующие обобщенные трудовые функции:

  • Документационное обеспечение деятельности организации
  • Организационное обеспечение деятельности организации
  • Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка руководителя

Профессиональные стандарты определяют уровни квалификации делопроизводителей:

Уровень квалификации Требования к образованию Примеры должностей
3 уровень Среднее общее образование и профессиональное обучение Делопроизводитель, архивариус
5 уровень Среднее профессиональное образование Секретарь руководителя, старший делопроизводитель
6 уровень Высшее образование – бакалавриат Документовед, заведующий канцелярией
7 уровень Высшее образование – магистратура Руководитель службы документационного обеспечения

Особенностью профстандартов в делопроизводстве является их многогранность. Они охватывают не только технические аспекты работы с документами, но и организационные, коммуникативные, аналитические компетенции. Например, даже для базовой должности делопроизводителя стандарт предусматривает такие трудовые функции, как:

  • Прием и первичная обработка входящих документов
  • Предварительное рассмотрение и сортировка документов
  • Подготовка проектов исходящих документов
  • Организация работы с документами в системе электронного документооборота
  • Ведение информационно-справочной работы

Важно понимать, что профстандарты в делопроизводстве постоянно обновляются, отражая изменения в законодательстве и технологиях. Так, в последних редакциях уделяется особое внимание цифровым компетенциям: работе с электронными подписями, обеспечению информационной безопасности, управлению электронными архивами. ??

Для работодателей профстандарты служат основой при:

  • Разработке должностных инструкций
  • Определении требований к кандидатам при найме
  • Проведении аттестации персонала
  • Планировании обучения и повышения квалификации
  • Формировании систем оплаты труда

Для самих специалистов профстандарты — это "дорожная карта" профессионального развития. Они позволяют:

  • Оценить свой текущий уровень квалификации
  • Определить направления для обучения
  • Планировать карьерный рост
  • Подготовиться к профессиональной сертификации

С 2023 года наблюдается тенденция к интеграции профстандартов в делопроизводстве с требованиями по информационной безопасности. Это связано с возрастающими рисками утечки конфиденциальной информации при работе с документами в цифровом формате.

Карьерный рост и перспективы для делопроизводителя

Вопреки распространенному мнению, профессия делопроизводителя открывает разнообразные возможности для карьерного развития. При правильном подходе эта стартовая позиция может стать трамплином для построения успешной карьеры в различных направлениях. Рассмотрим основные карьерные треки и перспективы для делопроизводителей.

Классическая карьерная лестница в делопроизводстве выглядит следующим образом:

  • Помощник делопроизводителя ? Делопроизводитель ? Старший делопроизводитель ? Заведующий канцелярией ? Руководитель отдела документационного обеспечения

При этом возможно развитие в нескольких специализированных направлениях:

  • Документоведение — углубление экспертизы в области создания и оформления документов, разработка локальных нормативных актов, оптимизация документопотоков
  • Архивное дело — развитие в сторону управления архивом, экспертизы ценности документов, организации долговременного хранения
  • Кадровое делопроизводство — специализация на работе с кадровой документацией с перспективой перехода в HR
  • Электронный документооборот — развитие технической экспертизы, администрирование СЭД, внедрение цифровых решений ??

Важно понимать возможности роста доходов при движении по карьерной лестнице:

Должность Средняя зарплата (Москва), руб. Средняя зарплата (регионы), руб.
Помощник делопроизводителя 45 000 – 55 000 30 000 – 40 000
Делопроизводитель 60 000 – 75 000 40 000 – 50 000
Старший делопроизводитель 80 000 – 95 000 50 000 – 65 000
Заведующий канцелярией 100 000 – 120 000 65 000 – 85 000
Руководитель отдела ДОУ 150 000 – 200 000 90 000 – 120 000

Перспективными направлениями развития для делопроизводителей в 2025 году становятся:

  • Управление данными и информацией — развитие в сторону информационного менеджмента, где документы рассматриваются как часть общего информационного массива компании
  • Цифровая трансформация бизнес-процессов — участие в проектах автоматизации, роботизации рутинных операций с документами
  • Комплаенс и управление рисками — развитие экспертизы в области соответствия документов нормативным требованиям
  • Проектное управление — координация проектов по внедрению новых систем документооборота

Для успешного карьерного продвижения делопроизводителям рекомендуется:

  • Постоянно повышать квалификацию, отслеживая изменения в законодательстве и технологиях
  • Осваивать смежные области знаний (право, менеджмент, информационные технологии)
  • Развивать управленческие навыки даже на начальных этапах карьеры
  • Получать профессиональные сертификаты (например, международный сертификат AIIM – Association for Intelligent Information Management)
  • Участвовать в профессиональных сообществах и отраслевых мероприятиях

Стоит отметить, что опыт работы делопроизводителем высоко ценится при переходе в смежные области:

  • Административный менеджмент
  • Управление офисом
  • Секретариат руководителя
  • HR-администрирование
  • Управление бизнес-процессами

Интересной тенденцией становится развитие удаленной работы для делопроизводителей. С распространением электронного документооборота всё больше компаний готовы нанимать специалистов на удаленную или гибридную работу, что расширяет географию возможного трудоустройства. ??

Профессия делопроизводителя — это фундамент для множества карьерных траекторий. Ключ к успеху в этой сфере — баланс между скрупулезным соблюдением стандартов и готовностью осваивать новые технологии. Тот, кто видит в делопроизводстве не просто работу с бумагами, а управление информационными потоками организации, получает практически неограниченные возможности для профессионального роста. Делопроизводитель, который постоянно развивает свои компетенции, становится незаменимым специалистом, способным трансформировать бюрократические процедуры в эффективные инструменты управления.

Инга Козина

редактор про рынок труда

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